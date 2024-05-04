На Закарпатье сотрудники ТЦК произвели предупредительные выстрелы во время конфликта с ромами, - полиция. ВИДЕО

Полиция открыла уголовное производство по факту столкновения, произошедшего возле Виноградовского ТЦК и СП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Вечером 3 мая у входа на территорию Виноградовского территориального центра комплектования и социальной поддержки группа людей, ориентировочно 10 человек, нарушала публичный порядок и хулиганила.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что так жители села Онок выражали недовольство из-за мобилизации двух их товарищей.

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Когда участники конфликта пытались силой открыть входные ворота, сотрудники ТЦК и СП осуществили предупредительные выстрелы в воздух. Как сообщили в полиции, никто в результате хулиганских действий не пострадал.

Отмечается, что виновным в совершении хулиганских действий грозит до 7 лет заключения.

Что предшествовало открытию уголовного производства

Как сообщило Закарпаття 24, поздно вечером 3 мая стало известно о беспорядках в Виноградове возле местного военкомата (ТЦК). Сюда пришла группа ромов из села Онок Береговского района, между ними и работниками ТЦК возникла стычка.

Как отмечает издание, причина - ромы обвиняют работников РТЦК в похищении людей.

Напомним, недавно в Черновицкой области группа гражданских напала на военнослужащего территориального центра комплектования. Работник ТЦК, чтобы защититься, стрелял в землю. Никто не пострадал.