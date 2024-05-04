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На Закарпатье сотрудники ТЦК произвели предупредительные выстрелы во время конфликта с ромами, - полиция. ВИДЕО

Полиция открыла уголовное производство по факту столкновения, произошедшего возле Виноградовского ТЦК и СП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Вечером 3 мая у входа на территорию Виноградовского территориального центра комплектования и социальной поддержки группа людей, ориентировочно 10 человек, нарушала публичный порядок и хулиганила.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что так жители села Онок выражали недовольство из-за мобилизации двух их товарищей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Генштабе объяснили, как будут проверять обновление данных в ТЦК, если нет отметки в военном билете

Когда участники конфликта пытались силой открыть входные ворота, сотрудники ТЦК и СП осуществили предупредительные выстрелы в воздух. Как сообщили в полиции, никто в результате хулиганских действий не пострадал.

Отмечается, что виновным в совершении хулиганских действий грозит до 7 лет заключения.

Что предшествовало открытию уголовного производства

Как сообщило Закарпаття 24, поздно вечером 3 мая стало известно о беспорядках в Виноградове возле местного военкомата (ТЦК). Сюда пришла группа ромов из села Онок Береговского района, между ними и работниками ТЦК возникла стычка.

Как отмечает издание, причина - ромы обвиняют работников РТЦК в похищении людей.

Напомним, недавно в Черновицкой области группа гражданских напала на военнослужащего территориального центра комплектования. Работник ТЦК, чтобы защититься, стрелял в землю. Никто не пострадал.

Автор: 

конфликт (830) мобилизация (2762) ТЦК (527) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+30
З циганами, а не з "ромами", ви їх ще ромеями величайте і корону протирайте ))) Якщо йти за логікою повних дебілів, то і німців німцями називати зась... Звідки поліз цей ідіотизм??? І чомусь саме щодо циган?
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04.05.2024 11:04
+24
Після початку широкомасштабної війни, я вже забув як виглядають цигани. Куди вони всі поділися із Києва? Втікли на свою історичну батьківщину... у Німеччину?!🤣🤣🤣
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04.05.2024 11:06
+19
Тепер хоч можна спокійно пом'янути небіжчиків на столичних цвинтарях у поминальні дні, бо раніше, то був якийсь суцільний крінж, коли ця вся циганська бидлота очі виїдає
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04.05.2024 11:08
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такі вони дурні щоб підставляти лоб.
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04.05.2024 12:20 Ответить
о, нацики повилазили. шо, ***** передивився, де той виправдовує гітлера за напад на Польшу?
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04.05.2024 12:39 Ответить
Росіяни розпочинають мобілізацію 300 тис. осіб на тимчасово окупованих українських теренах. Згасає наказ МО РФ №124 "Про заклик громадян на військову службу з мобілізації". На документі примітка "Для службового користування". Його з 11 березня поширюють серед співробітників військово-слідчого комітету РФ, які діють на окупованій українській території.
"Він визначає військовим комісарам РФ проведення призову на військову службу в рамках часткової мобілізації до 300 тис. "нових російських" колишніх українських громадян до 1 червня 2024 року", І тепер українців обов'язково змусять вбивати інших українців.
«Народ, який не бажає годувати та підтримувати свою армію, точно буде годувати і помирати за чужу.
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04.05.2024 11:47 Ответить
а як можна цигана кудись забрати?
документів нема, дурака вмикає. вибігає купа циганок, від трьох до сорока років і починає волати. на руки вішатися.
той ще цирк, скажу я вам.
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04.05.2024 11:47 Ответить
от ти ж і ротате падло...
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04.05.2024 11:53 Ответить
бухаєш?
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04.05.2024 12:07 Ответить
твоє діло?
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04.05.2024 12:11 Ответить
заткни свою зелену пельку і як мінімум не відвісвічуй під мене...
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04.05.2024 12:19 Ответить
що, під тобою сталося?
обгадився?
добре, не буду під тебе.
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04.05.2024 12:22 Ответить
бровіст-ветерінар тамада?
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04.05.2024 12:29 Ответить
зрозумів.
тобі підстригтися, полікувати сраку, та одружитися треба.
скільки платиш?
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04.05.2024 12:37 Ответить
Цікавий у вас діалог вийшов.
Два українці паплюжать один одного
стосовно справи цигана…
Картіна маслом!
А дійсно, багато циганів ти знаєш, яких забрали кудись без їх волі?
Це як в мультику про дядю Фьодора і кота Матроскіна: щоб фото віддати зайцю, спочатку дожени його
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04.05.2024 19:44 Ответить
ти, всіх їх, приютив?
у себе в дома?
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04.05.2024 21:16 Ответить
Документи у них є , бо всі цигани в Україні народжують в пологових будинках , а значить видають свідоцтва . А потім вони оформлюють соцдопомогу на дитину . А дітей у них багато, всі багатодітні .
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04.05.2024 12:53 Ответить
зовсім недавно, мав справу з купкою циган.
нема в них документів. якісь довідки, та й то, тільки у третини.
але, мєнтів задовольнило.

мєнтів, не я визвав!!!
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04.05.2024 13:02 Ответить
Вони брешуть, у них є
документи .
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04.05.2024 13:17 Ответить
73 - піхатінці зеленскага!
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04.05.2024 11:51 Ответить
Воювати за свою країну повинні всі, ті хто не хоче хай відмовляються від громадянства і валять... Але недолугість і повна неспроможність влади породжує хаос... Дурень бігає з писульками, портупея шаркає ножкою, а люди гинуть...
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04.05.2024 12:06 Ответить
це слоган бидла - воювати повинні всі.ви дайте спочатку можливість воювати тим хто хоче - зброю,амуніцію,засоби звязку,нормальних командирів і чесну владу.а ні ж,хуя - вмирайте всі тупо в посадці яка пристріляна кацапам вздовж і впоперек, а ми замість вас поживем.а не пішов би ти *****,га ?
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04.05.2024 12:25 Ответить
Цікаво, а 95 кагал, батальон Монако, взвод Марбелья.... та та інші поцрійоти вже відмовилися від громадянства?
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04.05.2024 12:26 Ответить
Ще нє , але подвійне мають .
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04.05.2024 12:55 Ответить
Коли бачу згадування ТЦК та СП, єдине, з чим можна провести аналогію СП - це Міністерство Любові по Оруеллу
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04.05.2024 12:11 Ответить
Ахахахаха... Цигани звинувачують ТЦК у викраденні людей. Цигани в **** - ТЦК вже їх переплюнуло. Це прекрасно....
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04.05.2024 12:13 Ответить
під час воєнного стану група осіб нападає на військовий об"єкт. І що? І ні що. Де, в якій країні світу це можливо? Нехай спробують у США напасти на військову установу, військові стріляти будуть тільки вгору?
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04.05.2024 12:28 Ответить
кажуть, в кожному обласному ТЦК обладнані "підвали", це вас не дивує?
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04.05.2024 12:42 Ответить
У США беруть у армію епілептиків, діабетиків чи хворих на туберкульоз або навіть рак? Якби там про таке написали в ЗМІ, то міністр оборони одразу у відставку пішов би!
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04.05.2024 12:55 Ответить
При штурмі Капітолію багато людей настріляли? Стріляти всіх без розбору це прерогатива неосвічених малограмотних людей накшталт Чегевари. Я би взагалі з'ясував, з чого все почалося. Я не фанатік цгнви, але вірити владі і їх офіційним заявам - це себе не поважати. А взагалі тенденція дуже фігова
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04.05.2024 13:00 Ответить
На херсонщині цигани поцупили рашистський танк
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04.05.2024 12:47 Ответить
Ага і ракетний комплекс і навіть атомну бомбу. Вже вияснили, танк кинули рашисти після відступу. Не продуктуйте різну фігню.
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04.05.2024 13:24 Ответить
Ця территорія, де зроблено фото, до сих пір під окупацією. Який відступ?
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04.05.2024 13:37 Ответить
ніякого позитиву - ми програли цю війну..
кацапня нас мясом закидає...
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04.05.2024 12:48 Ответить
ви?
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04.05.2024 13:42 Ответить
https://ua.korrespondent.net/world/russia/4682850-u-rf-tsyhany-zdaly-v-metalobrukht-nainovishyi-bpla-sotsmerezhi У РФ цигани здали в металобрухт найновіший БПЛА - соцмережі - Korrespondent.net

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04.05.2024 12:49 Ответить
Там металу, практично нема. Чи ви думаєте, що безпілотники відливають з заліза?
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04.05.2024 13:39 Ответить
Пора ввести закон, что бы ТЦК применяло табельное оружие без предупреждения - сразу в голову. И все.
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04.05.2024 12:56 Ответить
спершу зробіть тцк державним підрозділом а не приватним.
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04.05.2024 13:02 Ответить
ТЦК - орган https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8 військового управління України, ТЦК утворюються, ліквідуються, реорганізовуються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерством оборони України .

Безпосереднє керівництво ТЦК і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне - Командування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військ Збройних сил України , яке узгоджує основні питання діяльності ТЦК з відповідними структурними підрозділами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генерального штабу Збройних Сил та Міноборони

Ты что совсем больной?
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04.05.2024 14:25 Ответить
Сказав больной 🤣
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04.05.2024 21:12 Ответить
А можна закон про відповідальність ТЦК і ВЛК за мобілізацію завідомо непридатних осіб? Оскільки це підриває обороноздатність країни і нічим не краще за держзраду!
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04.05.2024 13:30 Ответить
а якраз за допомогою чвк тцк це і робиться.
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04.05.2024 13:39 Ответить
Это отдельный врач, пиши на наго заявление, при чем тут вообще ТЦК, и чего ВЛК, а не вообще все врачи Украины?
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04.05.2024 14:27 Ответить
Ознайомся -
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04.05.2024 14:03 Ответить
Ты с ума совсем выжел уже?

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, або розм. ТЦК) - орган https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8 військового управління України, що веде https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA військовий облік та здійснює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 мобілізацію населення.

ТЦК утворюються, ліквідуються, реорганізовуються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерством оборони України . Безпосереднє керівництво ТЦК і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне - Командування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військ Збройних сил України , яке узгоджує основні питання діяльності ТЦК з відповідними структурними підрозділами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генерального штабу Збройних Сил та Міноборони

МО Украины тоже приватная контора? Что у вас там вообще в башках?
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04.05.2024 14:23 Ответить
Під тупого косиш ?
Воєнкоматів в Україні немає з часів Ющенко.
Реєстрацію своїх ТЦК СП подивись, потім волай тут як лось у шлюбний період.
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04.05.2024 20:12 Ответить
Що у вас в голові вкраїнчики, споконвічні раби як я подивлюсь ....
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04.05.2024 20:19 Ответить
Та тобі бачу тільки в голову 😆
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04.05.2024 21:13 Ответить
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04.05.2024 14:04 Ответить
Ти циган і я циган, оба ми циганє, то викрадуєш коней ми викрадуєм людей
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04.05.2024 15:21 Ответить
Що за роми? Вонючі цигани
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04.05.2024 20:01 Ответить
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