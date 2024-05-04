На Закарпатье сотрудники ТЦК произвели предупредительные выстрелы во время конфликта с ромами, - полиция. ВИДЕО
Полиция открыла уголовное производство по факту столкновения, произошедшего возле Виноградовского ТЦК и СП.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Закарпатской области.
Вечером 3 мая у входа на территорию Виноградовского территориального центра комплектования и социальной поддержки группа людей, ориентировочно 10 человек, нарушала публичный порядок и хулиганила.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что так жители села Онок выражали недовольство из-за мобилизации двух их товарищей.
Когда участники конфликта пытались силой открыть входные ворота, сотрудники ТЦК и СП осуществили предупредительные выстрелы в воздух. Как сообщили в полиции, никто в результате хулиганских действий не пострадал.
Отмечается, что виновным в совершении хулиганских действий грозит до 7 лет заключения.
Что предшествовало открытию уголовного производства
Как сообщило Закарпаття 24, поздно вечером 3 мая стало известно о беспорядках в Виноградове возле местного военкомата (ТЦК). Сюда пришла группа ромов из села Онок Береговского района, между ними и работниками ТЦК возникла стычка.
Как отмечает издание, причина - ромы обвиняют работников РТЦК в похищении людей.
Напомним, недавно в Черновицкой области группа гражданских напала на военнослужащего территориального центра комплектования. Работник ТЦК, чтобы защититься, стрелял в землю. Никто не пострадал.
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"Він визначає військовим комісарам РФ проведення призову на військову службу в рамках часткової мобілізації до 300 тис. "нових російських" колишніх українських громадян до 1 червня 2024 року", І тепер українців обов'язково змусять вбивати інших українців.
«Народ, який не бажає годувати та підтримувати свою армію, точно буде годувати і помирати за чужу.
документів нема, дурака вмикає. вибігає купа циганок, від трьох до сорока років і починає волати. на руки вішатися.
той ще цирк, скажу я вам.
обгадився?
добре, не буду під тебе.
тобі підстригтися, полікувати сраку, та одружитися треба.
скільки платиш?
Два українці паплюжать один одного
стосовно справи цигана…
Картіна маслом!
А дійсно, багато циганів ти знаєш, яких забрали кудись без їх волі?
Це як в мультику про дядю Фьодора і кота Матроскіна: щоб фото віддати зайцю, спочатку дожени його
у себе в дома?
нема в них документів. якісь довідки, та й то, тільки у третини.
але, мєнтів задовольнило.
мєнтів, не я визвав!!!
документи .
кацапня нас мясом закидає...
Безпосереднє керівництво ТЦК і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне - Командування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військ Збройних сил України , яке узгоджує основні питання діяльності ТЦК з відповідними структурними підрозділами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генерального штабу Збройних Сил та Міноборони
Ты что совсем больной?
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, або розм. ТЦК) - орган https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8 військового управління України, що веде https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA військовий облік та здійснює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 мобілізацію населення.
ТЦК утворюються, ліквідуються, реорганізовуються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерством оборони України . Безпосереднє керівництво ТЦК і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне - Командування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військ Збройних сил України , яке узгоджує основні питання діяльності ТЦК з відповідними структурними підрозділами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генерального штабу Збройних Сил та Міноборони
МО Украины тоже приватная контора? Что у вас там вообще в башках?
Воєнкоматів в Україні немає з часів Ющенко.
Реєстрацію своїх ТЦК СП подивись, потім волай тут як лось у шлюбний період.