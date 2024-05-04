На Закарпатті співробітники ТЦК здійснили попереджувальні постріли під час конфлікту з ромами, - поліція. ВIДЕО

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом сутички, що сталася біля Виноградівського ТЦК та СП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Закарпатської області.

Увечері 3 травня біля входу на територію Виноградівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки група людей, орієнтовно 10 осіб, порушувала публічний порядок та хуліганила.

Прибулі на місце події поліціянти встановили, що так мешканці села Онок висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів.

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Коли учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота, співробітники ТЦК та СП здійснили попереджувальні постріли у повітря. Як повідомили в поліції, ніхто внаслідок хуліганських дій не постраждав.

Зазначається, що винним у вчиненні хуліганських дій загрожує до 7 років увʼязнення.

Що передувало відкриттю кримінального провадження

Як повідомило Закарпаття 24, пізно увечері 3 травня стало відомо про заворушення у Виноградові біля місцевого воєнкомату (ТЦК). Сюди прийшла група ромів із села Онок Берегівського району, між ними та працівниками ТЦК виникла сутичка.

Як зазначає видання, причина – роми звинувачують працівників РТЦК у викраденні людей.

Нагадаємо, нещодавно в Чернівецькій області група цивільних напала на військовослужбовця територіального центру комплектування. Працівник ТЦК, щоб захиститися, стріляв у землю. Ніхто не постраждав.