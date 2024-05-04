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На Закарпатті співробітники ТЦК здійснили попереджувальні постріли під час конфлікту з ромами, - поліція. ВIДЕО

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом сутички, що сталася біля Виноградівського ТЦК та СП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Закарпатської області.

Увечері 3 травня біля входу на територію Виноградівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки група людей, орієнтовно 10 осіб, порушувала публічний порядок та хуліганила.

Прибулі на місце події поліціянти встановили, що так мешканці села Онок висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Генштабі пояснили, як перевірятимуть оновлення даних у ТЦК, якщо немає позначки у військовому квитку

Коли учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота, співробітники ТЦК та СП здійснили попереджувальні постріли у повітря. Як повідомили в поліції, ніхто внаслідок хуліганських дій не постраждав.

Зазначається, що винним у вчиненні хуліганських дій загрожує  до 7 років увʼязнення.

Що передувало відкриттю кримінального провадження

Як повідомило Закарпаття 24, пізно увечері 3 травня стало відомо про заворушення у Виноградові біля місцевого воєнкомату (ТЦК). Сюди прийшла група ромів із села Онок Берегівського району, між ними та працівниками ТЦК виникла сутичка.

Як зазначає видання, причина – роми звинувачують працівників РТЦК у викраденні людей.

Нагадаємо, нещодавно в Чернівецькій області група цивільних напала на військовослужбовця територіального центру комплектування. Працівник ТЦК, щоб захиститися, стріляв у землю. Ніхто не постраждав.

Автор: 

конфлікт (444) мобілізація (3054) ТЦК та СП (570) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+30
З циганами, а не з "ромами", ви їх ще ромеями величайте і корону протирайте ))) Якщо йти за логікою повних дебілів, то і німців німцями називати зась... Звідки поліз цей ідіотизм??? І чомусь саме щодо циган?
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04.05.2024 11:04
+24
Після початку широкомасштабної війни, я вже забув як виглядають цигани. Куди вони всі поділися із Києва? Втікли на свою історичну батьківщину... у Німеччину?!🤣🤣🤣
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04.05.2024 11:06
+19
Тепер хоч можна спокійно пом'янути небіжчиків на столичних цвинтарях у поминальні дні, бо раніше, то був якийсь суцільний крінж, коли ця вся циганська бидлота очі виїдає
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04.05.2024 11:08
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такі вони дурні щоб підставляти лоб.
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04.05.2024 12:20 Відповісти
о, нацики повилазили. шо, ***** передивився, де той виправдовує гітлера за напад на Польшу?
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04.05.2024 12:39 Відповісти
Росіяни розпочинають мобілізацію 300 тис. осіб на тимчасово окупованих українських теренах. Згасає наказ МО РФ №124 "Про заклик громадян на військову службу з мобілізації". На документі примітка "Для службового користування". Його з 11 березня поширюють серед співробітників військово-слідчого комітету РФ, які діють на окупованій українській території.
"Він визначає військовим комісарам РФ проведення призову на військову службу в рамках часткової мобілізації до 300 тис. "нових російських" колишніх українських громадян до 1 червня 2024 року", І тепер українців обов'язково змусять вбивати інших українців.
«Народ, який не бажає годувати та підтримувати свою армію, точно буде годувати і помирати за чужу.
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04.05.2024 11:47 Відповісти
а як можна цигана кудись забрати?
документів нема, дурака вмикає. вибігає купа циганок, від трьох до сорока років і починає волати. на руки вішатися.
той ще цирк, скажу я вам.
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04.05.2024 11:47 Відповісти
от ти ж і ротате падло...
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04.05.2024 11:53 Відповісти
бухаєш?
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04.05.2024 12:07 Відповісти
твоє діло?
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04.05.2024 12:11 Відповісти
заткни свою зелену пельку і як мінімум не відвісвічуй під мене...
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04.05.2024 12:19 Відповісти
що, під тобою сталося?
обгадився?
добре, не буду під тебе.
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04.05.2024 12:22 Відповісти
бровіст-ветерінар тамада?
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04.05.2024 12:29 Відповісти
зрозумів.
тобі підстригтися, полікувати сраку, та одружитися треба.
скільки платиш?
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04.05.2024 12:37 Відповісти
Цікавий у вас діалог вийшов.
Два українці паплюжать один одного
стосовно справи цигана…
Картіна маслом!
А дійсно, багато циганів ти знаєш, яких забрали кудись без їх волі?
Це як в мультику про дядю Фьодора і кота Матроскіна: щоб фото віддати зайцю, спочатку дожени його
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04.05.2024 19:44 Відповісти
ти, всіх їх, приютив?
у себе в дома?
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04.05.2024 21:16 Відповісти
Документи у них є , бо всі цигани в Україні народжують в пологових будинках , а значить видають свідоцтва . А потім вони оформлюють соцдопомогу на дитину . А дітей у них багато, всі багатодітні .
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04.05.2024 12:53 Відповісти
зовсім недавно, мав справу з купкою циган.
нема в них документів. якісь довідки, та й то, тільки у третини.
але, мєнтів задовольнило.

мєнтів, не я визвав!!!
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04.05.2024 13:02 Відповісти
Вони брешуть, у них є
документи .
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04.05.2024 13:17 Відповісти
73 - піхатінці зеленскага!
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04.05.2024 11:51 Відповісти
Воювати за свою країну повинні всі, ті хто не хоче хай відмовляються від громадянства і валять... Але недолугість і повна неспроможність влади породжує хаос... Дурень бігає з писульками, портупея шаркає ножкою, а люди гинуть...
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04.05.2024 12:06 Відповісти
це слоган бидла - воювати повинні всі.ви дайте спочатку можливість воювати тим хто хоче - зброю,амуніцію,засоби звязку,нормальних командирів і чесну владу.а ні ж,хуя - вмирайте всі тупо в посадці яка пристріляна кацапам вздовж і впоперек, а ми замість вас поживем.а не пішов би ти *****,га ?
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04.05.2024 12:25 Відповісти
Цікаво, а 95 кагал, батальон Монако, взвод Марбелья.... та та інші поцрійоти вже відмовилися від громадянства?
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04.05.2024 12:26 Відповісти
Ще нє , але подвійне мають .
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04.05.2024 12:55 Відповісти
Коли бачу згадування ТЦК та СП, єдине, з чим можна провести аналогію СП - це Міністерство Любові по Оруеллу
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04.05.2024 12:11 Відповісти
Ахахахаха... Цигани звинувачують ТЦК у викраденні людей. Цигани в **** - ТЦК вже їх переплюнуло. Це прекрасно....
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04.05.2024 12:13 Відповісти
під час воєнного стану група осіб нападає на військовий об"єкт. І що? І ні що. Де, в якій країні світу це можливо? Нехай спробують у США напасти на військову установу, військові стріляти будуть тільки вгору?
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04.05.2024 12:28 Відповісти
кажуть, в кожному обласному ТЦК обладнані "підвали", це вас не дивує?
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04.05.2024 12:42 Відповісти
У США беруть у армію епілептиків, діабетиків чи хворих на туберкульоз або навіть рак? Якби там про таке написали в ЗМІ, то міністр оборони одразу у відставку пішов би!
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04.05.2024 12:55 Відповісти
При штурмі Капітолію багато людей настріляли? Стріляти всіх без розбору це прерогатива неосвічених малограмотних людей накшталт Чегевари. Я би взагалі з'ясував, з чого все почалося. Я не фанатік цгнви, але вірити владі і їх офіційним заявам - це себе не поважати. А взагалі тенденція дуже фігова
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04.05.2024 13:00 Відповісти
На херсонщині цигани поцупили рашистський танк
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04.05.2024 12:47 Відповісти
Ага і ракетний комплекс і навіть атомну бомбу. Вже вияснили, танк кинули рашисти після відступу. Не продуктуйте різну фігню.
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04.05.2024 13:24 Відповісти
Ця территорія, де зроблено фото, до сих пір під окупацією. Який відступ?
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04.05.2024 13:37 Відповісти
ніякого позитиву - ми програли цю війну..
кацапня нас мясом закидає...
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04.05.2024 12:48 Відповісти
ви?
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04.05.2024 13:42 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/world/russia/4682850-u-rf-tsyhany-zdaly-v-metalobrukht-nainovishyi-bpla-sotsmerezhi У РФ цигани здали в металобрухт найновіший БПЛА - соцмережі - Korrespondent.net

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04.05.2024 12:49 Відповісти
Там металу, практично нема. Чи ви думаєте, що безпілотники відливають з заліза?
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04.05.2024 13:39 Відповісти
Пора ввести закон, что бы ТЦК применяло табельное оружие без предупреждения - сразу в голову. И все.
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04.05.2024 12:56 Відповісти
спершу зробіть тцк державним підрозділом а не приватним.
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04.05.2024 13:02 Відповісти
ТЦК - орган https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8 військового управління України, ТЦК утворюються, ліквідуються, реорганізовуються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерством оборони України .

Безпосереднє керівництво ТЦК і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне - Командування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військ Збройних сил України , яке узгоджує основні питання діяльності ТЦК з відповідними структурними підрозділами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генерального штабу Збройних Сил та Міноборони

Ты что совсем больной?
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04.05.2024 14:25 Відповісти
Сказав больной 🤣
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04.05.2024 21:12 Відповісти
А можна закон про відповідальність ТЦК і ВЛК за мобілізацію завідомо непридатних осіб? Оскільки це підриває обороноздатність країни і нічим не краще за держзраду!
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04.05.2024 13:30 Відповісти
а якраз за допомогою чвк тцк це і робиться.
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04.05.2024 13:39 Відповісти
Это отдельный врач, пиши на наго заявление, при чем тут вообще ТЦК, и чего ВЛК, а не вообще все врачи Украины?
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04.05.2024 14:27 Відповісти
Ознайомся -
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04.05.2024 14:03 Відповісти
Ты с ума совсем выжел уже?

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, або розм. ТЦК) - орган https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8 військового управління України, що веде https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA військовий облік та здійснює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 мобілізацію населення.

ТЦК утворюються, ліквідуються, реорганізовуються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерством оборони України . Безпосереднє керівництво ТЦК і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне - Командування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військ Збройних сил України , яке узгоджує основні питання діяльності ТЦК з відповідними структурними підрозділами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генерального штабу Збройних Сил та Міноборони

МО Украины тоже приватная контора? Что у вас там вообще в башках?
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04.05.2024 14:23 Відповісти
Під тупого косиш ?
Воєнкоматів в Україні немає з часів Ющенко.
Реєстрацію своїх ТЦК СП подивись, потім волай тут як лось у шлюбний період.
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04.05.2024 20:12 Відповісти
Що у вас в голові вкраїнчики, споконвічні раби як я подивлюсь ....
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04.05.2024 20:19 Відповісти
Та тобі бачу тільки в голову 😆
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04.05.2024 21:13 Відповісти
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04.05.2024 14:04 Відповісти
Ти циган і я циган, оба ми циганє, то викрадуєш коней ми викрадуєм людей
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04.05.2024 15:21 Відповісти
Що за роми? Вонючі цигани
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04.05.2024 20:01 Відповісти
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