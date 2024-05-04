На Закарпатті співробітники ТЦК здійснили попереджувальні постріли під час конфлікту з ромами, - поліція. ВIДЕО
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом сутички, що сталася біля Виноградівського ТЦК та СП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Закарпатської області.
Увечері 3 травня біля входу на територію Виноградівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки група людей, орієнтовно 10 осіб, порушувала публічний порядок та хуліганила.
Прибулі на місце події поліціянти встановили, що так мешканці села Онок висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів.
Коли учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота, співробітники ТЦК та СП здійснили попереджувальні постріли у повітря. Як повідомили в поліції, ніхто внаслідок хуліганських дій не постраждав.
Зазначається, що винним у вчиненні хуліганських дій загрожує до 7 років увʼязнення.
Що передувало відкриттю кримінального провадження
Як повідомило Закарпаття 24, пізно увечері 3 травня стало відомо про заворушення у Виноградові біля місцевого воєнкомату (ТЦК). Сюди прийшла група ромів із села Онок Берегівського району, між ними та працівниками ТЦК виникла сутичка.
Як зазначає видання, причина – роми звинувачують працівників РТЦК у викраденні людей.
Нагадаємо, нещодавно в Чернівецькій області група цивільних напала на військовослужбовця територіального центру комплектування. Працівник ТЦК, щоб захиститися, стріляв у землю. Ніхто не постраждав.
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"Він визначає військовим комісарам РФ проведення призову на військову службу в рамках часткової мобілізації до 300 тис. "нових російських" колишніх українських громадян до 1 червня 2024 року", І тепер українців обов'язково змусять вбивати інших українців.
«Народ, який не бажає годувати та підтримувати свою армію, точно буде годувати і помирати за чужу.
документів нема, дурака вмикає. вибігає купа циганок, від трьох до сорока років і починає волати. на руки вішатися.
той ще цирк, скажу я вам.
обгадився?
добре, не буду під тебе.
тобі підстригтися, полікувати сраку, та одружитися треба.
скільки платиш?
Два українці паплюжать один одного
стосовно справи цигана…
Картіна маслом!
А дійсно, багато циганів ти знаєш, яких забрали кудись без їх волі?
Це як в мультику про дядю Фьодора і кота Матроскіна: щоб фото віддати зайцю, спочатку дожени його
у себе в дома?
нема в них документів. якісь довідки, та й то, тільки у третини.
але, мєнтів задовольнило.
мєнтів, не я визвав!!!
документи .
кацапня нас мясом закидає...
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Ты что совсем больной?
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, або розм. ТЦК) - орган https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8 військового управління України, що веде https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA військовий облік та здійснює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 мобілізацію населення.
ТЦК утворюються, ліквідуються, реорганізовуються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерством оборони України . Безпосереднє керівництво ТЦК і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне - Командування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військ Збройних сил України , яке узгоджує основні питання діяльності ТЦК з відповідними структурними підрозділами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генерального штабу Збройних Сил та Міноборони
МО Украины тоже приватная контора? Что у вас там вообще в башках?
Воєнкоматів в Україні немає з часів Ющенко.
Реєстрацію своїх ТЦК СП подивись, потім волай тут як лось у шлюбний період.