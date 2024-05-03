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Новини Мобілізація
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У Генштабі пояснили, як перевірятимуть оновлення даних у ТЦК, якщо немає позначки у військовому квитку

військовий,квиток

Якщо військовозобов’язаний через електронний кабінет оновив свої дані, але не має при цьому позначки у військовому квитку, працівники ТЦК зможуть з’ясувати це у власному реєстрі або в телефонному режимі з оператором ЄДРВ.

Про це заявив представник Генерального штабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Оновлені дані через електронний кабінет потрапляють у єдиний державний реєстр. У разі зупинки такого громадянина на вулиці чи в іншому місці для перевірки його ВОД працівниками ТЦК, працівники мають змогу підключитися до реєстру або в телефонному режимі з’ясувати з оператором ЄДРВ щодо оновлення даних громадянина. Оператор з’ясує і розповість усю інформацію про громадянина. Якщо він оновив дані, до нього не буде жодних питань", - пояснив представник Генштабу ЗСУ.

Також він нагадав, що інформацію щодо військовозобов’язаного представники ТЦК можуть отримати і зі штрих-коду, який вклеєний у військових квитках.

Також читайте: Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює з 18 травня, - Міноборони

Нагадаємо, у квітні Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. 16 квітня президент Зеленський його підписав. За законом мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років. Під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані постійно носити з собою військово-обліковий документ. В усіх військовозобов'язаних буде 60 днів, щоб уточнити свою актуальну адресу проживання, контактну інформацію та інші військово-облікові дані. Зробити це вони можуть у ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет.

Раніше у Міноборони повідомили, що електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює з 18 травня. Також було оприлюднено новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби.

Автор: 

Генштаб ЗС (6497) реєстр (841) мобілізація (3023) ТЦК та СП (560)


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Топ коментарі
+26
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03.05.2024 21:21
+17
після звільнення Залужного Генштаб вражає і діями і заявами.
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03.05.2024 21:25
+14
Нагадує боротьбу з небажаючими колотися якоюсь х- нею від х.з. чого
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03.05.2024 21:33
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Військовий білет. А не "квиток". Слово "квиток" має инше значення.
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03.05.2024 21:17 Відповісти
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03.05.2024 21:19 Відповісти
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03.05.2024 22:10 Відповісти
Найкраще тепер бомжам, - для них нема куди слати повістки. )))

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03.05.2024 21:38 Відповісти
Етнічний кацап глущєнков розповідає казочки.🤮
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03.05.2024 21:21 Відповісти
Скільки можна пояснювати: не існує "етнічних" русскіх, москалів чи кацапів. Поняття етнос до них не має відношення. Кацапи - пекельний імперський бульйон.
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03.05.2024 22:31 Відповісти
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03.05.2024 21:21 Відповісти
подивіться ще відео з виступами падаляка... якщо пропустити початкові 10 секунд де він розпочинає про "рассєю", то таке враження, що він критикує українську владу
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04.05.2024 07:30 Відповісти
в мене квиток ще радянський
штрих-код my ass 😄
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03.05.2024 21:22 Відповісти
після звільнення Залужного Генштаб вражає і діями і заявами.
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03.05.2024 21:25 Відповісти
- як не батьки то хто, спитали сини?
- та ми ж, стройно відповіли батьки...
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03.05.2024 22:02 Відповісти
Залужний нормальний дядько,але і в нього були зашкварчики особливо з воєнкомами які чудово виконували роботу в лапках.Та й не тільки- в деяких бригадах мясники як були при Залужному так зараз ті самі при сирському...Цей совок ніяк не може покинути нас((
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03.05.2024 23:55 Відповісти
і тут прийшов буба і все порішав - саме тому і покращялося...
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04.05.2024 00:00 Відповісти
Поясни, яким боком Залужний був до воєнкомів?
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04.05.2024 00:39 Відповісти
ну він ж хвалив стару гвардію що вони добре працювали,в цей час коли більшість купувала вілли в іспанії і сумки долярів.
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04.05.2024 00:46 Відповісти
Ти про що? Воєнкоми ніколи не були у підпорядкуванні Залужного.
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04.05.2024 00:53 Відповісти
Цифрове Шапіто!
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03.05.2024 21:29 Відповісти
Залужного поверніть. А краще на місце президента. Тоді хочаб не буде такої дупи на фронті
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03.05.2024 21:30 Відповісти
нда.. как рахе упростили задачу по громадянам....
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03.05.2024 21:31 Відповісти
Нагадує боротьбу з небажаючими колотися якоюсь х- нею від х.з. чого
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03.05.2024 21:33 Відповісти
Скiки коштуе билий бiлет ща?
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03.05.2024 21:35 Відповісти
17 чув серед знайомих
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03.05.2024 21:36 Відповісти
Це типу повністю виключення з обліку і швидко. Але далеко не кожен візьметься. Накривають багатьох.
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03.05.2024 21:39 Відповісти
Краще би пояснили, як сьогодні Котлярівку Куп'янського району проСИРіли
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03.05.2024 21:35 Відповісти
Дивно, що ще ніхто не запропонував при народженні вживляти чіп стеження та наносити тавро "Власність ТЦК" і одразу забирати від матері аби з перших днів муштрувати, бо ж воювати мають всі і все життя.
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03.05.2024 21:39 Відповісти
Штрих код на череп.
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03.05.2024 21:45 Відповісти
Я так понял нет лимита количеству обновлений информации Можно менять контактный почтовый адрес каждый день
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03.05.2024 21:40 Відповісти
Чому не зробити QR код який можна роздрукувати.... працівник ТЦК сканує телефоном або роздайте їм планшети як поліції та і все... нащо ці складнощі якісь відмітки і т.д. совкова х...ня...

більше паперу більше тих хто з великим пузом керує оборотом того паперу
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03.05.2024 21:40 Відповісти
Так начебто база оберіг і генерує такий код. Щодо "роздайте планшети" А хто оплатить це планшетне свято?
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03.05.2024 21:42 Відповісти
Це раз. А якщо таки будемо без світла та зв'язку сидіти по 5-6 годин як минулої зими? Куди його тоді встромляти? Бумажкам поки що нема альтернативи.
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03.05.2024 21:59 Відповісти
Може давайте по мерседесу їм роздамо до планшетів? Грошей багато?
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03.05.2024 21:43 Відповісти
Можна подумати, що в них телефони допотопні і сканерів там немає.
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03.05.2024 21:57 Відповісти
та я знаю що смартфон простіше але зараз появляться море захисників персональних данних і захищених планшетів....
хоча ті всі персональні дані давно стали не персональні і можна зробити тільки зчитування QR коду та інформації з бази до неї
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03.05.2024 22:41 Відповісти
так а нах..я тоді їх оновлювати? якщо дані не персональні і їх тільки лінивий не може знайти???
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04.05.2024 08:19 Відповісти
по виїзду з саветської країни років з 30+ тому
це було нормою прийти в воєнкомат
і знятися з військового обліку, шо і зробив.
кацапняві кловунярять щось інше - позбавитеся молоді.
ганебна влада...
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03.05.2024 21:41 Відповісти
Та поки що старших під хрести женуть.
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03.05.2024 21:48 Відповісти
а я нікуди не ходив, про що я менше всього думав так це про якийсь там військомат
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03.05.2024 22:10 Відповісти
Совкова зелена Україна
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03.05.2024 21:42 Відповісти
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03.05.2024 21:51 Відповісти
Оператор з'ясує і розповість усю інформацію про громадянина. Джерело:
***********
Раніше були оператори дронів. Тепер найпопулярніша професія буде, - оператор ЄДРВ.
Це ж треба найняти тисячі людей, щоб виконувати таку нікчемну "роботу", - розказувати по телефону бусифікаторам про статус громадянина. Якийсь дурдом "Сонечко".
Система "Великого Брата". Може, кожному ставити бірки у вуха, - ну, щоб здалеку було видно?

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03.05.2024 21:53 Відповісти
Вспомнился фильм - Потрошители.
Просрочил оплату взятого в кредит органа, тебя находит потрошитель и нехитрым способом забирает орган (собственность компании) обратно. А ты делай дальше что хочешь.
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03.05.2024 22:31 Відповісти
Зєлю геть. Вибори. Все інше потім
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03.05.2024 21:56 Відповісти
так зелю геть але цьому наріду довіряти вибори зараз не можна
потрібна довгострокова військова адміністрація що буде сприяти розвитку і ринку
віддати економіку західним інвесторам вони навчать всіх працювати
всі ******* еліти на фільтрацію і на підвал
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03.05.2024 22:19 Відповісти
А на Батьківщину повернутися слабо?
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04.05.2024 00:45 Відповісти
А Вам з Франції?
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04.05.2024 10:12 Відповісти
Я тимчасово виїхав через війну і мені вже майже сімдесят.
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04.05.2024 11:02 Відповісти
у 21 хотів піти на пенсію та зробити Київ місцем для життя у Европі але війна зламала мої плани
а зараз який сенс - ще два роки від тцкашників тікати та шукати кому дати хабаря?
попрацюю ще тут
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04.05.2024 19:16 Відповісти
Ой, а может просто повязку на рукав. С номером. Ну или с каким другим знаком. К чему эти полумеры, если гетто строим.
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03.05.2024 21:59 Відповісти
Таки з Адіка копіюють: могендовид на груди та у юденгетто! А потім- НахАушвіц!
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04.05.2024 10:16 Відповісти
На даний час в Україні є 2 держави, 1 - народ за конституцією ( яка на паузі ) , 2 - еліти, котрих треба захищати, утримувати, віддати за них життя ( щодня вислуховуючи їхні небилиці ))).
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03.05.2024 22:01 Відповісти
Не еліти , а тридварази . Оте гуамно що дорвалося до влади язик не повертається назвати " еліта"
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03.05.2024 23:19 Відповісти
Народ смотрю раздрач...вается с каждым днем все больше и больше...Все пенится все как дрожжи в туалете...Но бестолку.В итоге,лосями ломанулись в ТЦК создавая очереди,хотя закон не вступил,еще два месяца срок действия на оновление данных...Есть ЦНАПЫ,екабинет...Что за народ-такая и страна.Завтра всех раком поставят и скажут сделать отметку друг другу в ж......Зебилам снова понравится
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03.05.2024 22:38 Відповісти
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03.05.2024 22:44 Відповісти
Ура! безумна буде в тцк!
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03.05.2024 23:18 Відповісти

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03.05.2024 23:19 Відповісти
Зважаючи на те, що нормальна людина в ТЦК не піде, то цілком логічний хід.
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04.05.2024 00:39 Відповісти
Вони вже давно там, розумній людини зброю в руки не дють
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04.05.2024 09:38 Відповісти
Ну давайте, бухтіть про атаку ІПСО. Розкажіть на якій підставі масово зараз пакуєте людей без якоісь там перевірки штрихкоду пакуєте і на полігон
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03.05.2024 23:59 Відповісти
 
 