У Генштабі пояснили, як перевірятимуть оновлення даних у ТЦК, якщо немає позначки у військовому квитку

Якщо військовозобов’язаний через електронний кабінет оновив свої дані, але не має при цьому позначки у військовому квитку, працівники ТЦК зможуть з’ясувати це у власному реєстрі або в телефонному режимі з оператором ЄДРВ.

Про це заявив представник Генерального штабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Оновлені дані через електронний кабінет потрапляють у єдиний державний реєстр. У разі зупинки такого громадянина на вулиці чи в іншому місці для перевірки його ВОД працівниками ТЦК, працівники мають змогу підключитися до реєстру або в телефонному режимі з’ясувати з оператором ЄДРВ щодо оновлення даних громадянина. Оператор з’ясує і розповість усю інформацію про громадянина. Якщо він оновив дані, до нього не буде жодних питань", - пояснив представник Генштабу ЗСУ.

Також він нагадав, що інформацію щодо військовозобов’язаного представники ТЦК можуть отримати і зі штрих-коду, який вклеєний у військових квитках.

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Нагадаємо, у квітні Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. 16 квітня президент Зеленський його підписав. За законом мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років. Під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані постійно носити з собою військово-обліковий документ. В усіх військовозобов'язаних буде 60 днів, щоб уточнити свою актуальну адресу проживання, контактну інформацію та інші військово-облікові дані. Зробити це вони можуть у ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет.

Раніше у Міноборони повідомили, що електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює з 18 травня. Також було оприлюднено новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби.