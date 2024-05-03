В Генштабе объяснили, как будут проверять обновление данных в ТЦК, если нет отметки в военном билете
Если военнообязанный через электронный кабинет обновил свои данные, но не имеет при этом отметки в военном билете, работники ТЦК смогут выяснить это в собственном реестре или в телефонном режиме с оператором ЕГРВ.
Об этом заявил представитель Генерального штаба ВСУ, полковник Юрий Глущенков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Обновленные данные через электронный кабинет попадают в единый государственный реестр. В случае остановки такого гражданина на улице или в другом месте для проверки его ВОД работниками ТЦК, работники имеют возможность подключиться к реестру или в телефонном режиме выяснить с оператором ЕГРВ относительно обновления данных гражданина. Оператор выяснит и расскажет всю информацию о гражданине. Если он обновил данные, к нему не будет никаких вопросов", - объяснил представитель Генштаба ВСУ.
Также он напомнил, что информацию о военнообязанном представители ТЦК могут получить и по штрих-коду, который вклеен в военных билетах.
Напомним, в апреле Верховная Рада приняла закон о мобилизации. 16 апреля президент Зеленский его подписал. По закону мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет. Во время проведения мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны постоянно носить с собой военно-учетный документ. У всех военнообязанных будет 60 дней, чтобы уточнить свой актуальный адрес проживания, контактную информацию и другие военно-учетные данные. Сделать это они могут в ТЦК, ЦПАУ или через электронный кабинет.
Ранее в Минобороны сообщили, что электронный кабинет военнообязанного заработает с 18 мая. Также был обнародован новый перечень болезней, по которым будут оценивать пригодность к военной службе.
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штрих-код my ass 😄
- та ми ж, стройно відповіли батьки...
більше паперу більше тих хто з великим пузом керує оборотом того паперу
хоча ті всі персональні дані давно стали не персональні і можна зробити тільки зчитування QR коду та інформації з бази до неї
це було нормою прийти в воєнкомат
і знятися з військового обліку, шо і зробив.
кацапняві кловунярять щось інше - позбавитеся молоді.
ганебна влада...
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Раніше були оператори дронів. Тепер найпопулярніша професія буде, - оператор ЄДРВ.
Це ж треба найняти тисячі людей, щоб виконувати таку нікчемну "роботу", - розказувати по телефону бусифікаторам про статус громадянина. Якийсь дурдом "Сонечко".
Система "Великого Брата". Може, кожному ставити бірки у вуха, - ну, щоб здалеку було видно?
Просрочил оплату взятого в кредит органа, тебя находит потрошитель и нехитрым способом забирает орган (собственность компании) обратно. А ты делай дальше что хочешь.
потрібна довгострокова військова адміністрація що буде сприяти розвитку і ринку
віддати економіку західним інвесторам вони навчать всіх працювати
всі ******* еліти на фільтрацію і на підвал
а зараз який сенс - ще два роки від тцкашників тікати та шукати кому дати хабаря?
попрацюю ще тут