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Новости мобилизации
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В Генштабе объяснили, как будут проверять обновление данных в ТЦК, если нет отметки в военном билете

військовий,квиток

Если военнообязанный через электронный кабинет обновил свои данные, но не имеет при этом отметки в военном билете, работники ТЦК смогут выяснить это в собственном реестре или в телефонном режиме с оператором ЕГРВ.

Об этом заявил представитель Генерального штаба ВСУ, полковник Юрий Глущенков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Обновленные данные через электронный кабинет попадают в единый государственный реестр. В случае остановки такого гражданина на улице или в другом месте для проверки его ВОД работниками ТЦК, работники имеют возможность подключиться к реестру или в телефонном режиме выяснить с оператором ЕГРВ относительно обновления данных гражданина. Оператор выяснит и расскажет всю информацию о гражданине. Если он обновил данные, к нему не будет никаких вопросов", - объяснил представитель Генштаба ВСУ.

Также он напомнил, что информацию о военнообязанном представители ТЦК могут получить и по штрих-коду, который вклеен в военных билетах.

Также читайте: Электронный кабинет военнообязанного заработает с 18 мая, - Минобороны

Напомним, в апреле Верховная Рада приняла закон о мобилизации. 16 апреля президент Зеленский его подписал. По закону мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет. Во время проведения мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны постоянно носить с собой военно-учетный документ. У всех военнообязанных будет 60 дней, чтобы уточнить свой актуальный адрес проживания, контактную информацию и другие военно-учетные данные. Сделать это они могут в ТЦК, ЦПАУ или через электронный кабинет.

Ранее в Минобороны сообщили, что электронный кабинет военнообязанного заработает с 18 мая. Также был обнародован новый перечень болезней, по которым будут оценивать пригодность к военной службе.

Автор: 

Генштаб ВС (6198) реестр (320) мобилизация (2735) ТЦК (518)


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Топ комментарии
+26
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03.05.2024 21:21
+17
після звільнення Залужного Генштаб вражає і діями і заявами.
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03.05.2024 21:25
+14
Нагадує боротьбу з небажаючими колотися якоюсь х- нею від х.з. чого
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03.05.2024 21:33
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Військовий білет. А не "квиток". Слово "квиток" має инше значення.
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03.05.2024 21:17 Ответить
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03.05.2024 21:19 Ответить
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03.05.2024 22:10 Ответить
Найкраще тепер бомжам, - для них нема куди слати повістки. )))

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03.05.2024 21:38 Ответить
Етнічний кацап глущєнков розповідає казочки.🤮
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03.05.2024 21:21 Ответить
Скільки можна пояснювати: не існує "етнічних" русскіх, москалів чи кацапів. Поняття етнос до них не має відношення. Кацапи - пекельний імперський бульйон.
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03.05.2024 22:31 Ответить
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03.05.2024 21:21 Ответить
подивіться ще відео з виступами падаляка... якщо пропустити початкові 10 секунд де він розпочинає про "рассєю", то таке враження, що він критикує українську владу
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04.05.2024 07:30 Ответить
в мене квиток ще радянський
штрих-код my ass 😄
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03.05.2024 21:22 Ответить
після звільнення Залужного Генштаб вражає і діями і заявами.
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03.05.2024 21:25 Ответить
- як не батьки то хто, спитали сини?
- та ми ж, стройно відповіли батьки...
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03.05.2024 22:02 Ответить
Залужний нормальний дядько,але і в нього були зашкварчики особливо з воєнкомами які чудово виконували роботу в лапках.Та й не тільки- в деяких бригадах мясники як були при Залужному так зараз ті самі при сирському...Цей совок ніяк не може покинути нас((
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03.05.2024 23:55 Ответить
і тут прийшов буба і все порішав - саме тому і покращялося...
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04.05.2024 00:00 Ответить
Поясни, яким боком Залужний був до воєнкомів?
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04.05.2024 00:39 Ответить
ну він ж хвалив стару гвардію що вони добре працювали,в цей час коли більшість купувала вілли в іспанії і сумки долярів.
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04.05.2024 00:46 Ответить
Ти про що? Воєнкоми ніколи не були у підпорядкуванні Залужного.
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04.05.2024 00:53 Ответить
Цифрове Шапіто!
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03.05.2024 21:29 Ответить
Залужного поверніть. А краще на місце президента. Тоді хочаб не буде такої дупи на фронті
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03.05.2024 21:30 Ответить
нда.. как рахе упростили задачу по громадянам....
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03.05.2024 21:31 Ответить
Нагадує боротьбу з небажаючими колотися якоюсь х- нею від х.з. чого
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03.05.2024 21:33 Ответить
Скiки коштуе билий бiлет ща?
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03.05.2024 21:35 Ответить
17 чув серед знайомих
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03.05.2024 21:36 Ответить
Це типу повністю виключення з обліку і швидко. Але далеко не кожен візьметься. Накривають багатьох.
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03.05.2024 21:39 Ответить
Краще би пояснили, як сьогодні Котлярівку Куп'янського району проСИРіли
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03.05.2024 21:35 Ответить
Дивно, що ще ніхто не запропонував при народженні вживляти чіп стеження та наносити тавро "Власність ТЦК" і одразу забирати від матері аби з перших днів муштрувати, бо ж воювати мають всі і все життя.
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03.05.2024 21:39 Ответить
Штрих код на череп.
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03.05.2024 21:45 Ответить
Я так понял нет лимита количеству обновлений информации Можно менять контактный почтовый адрес каждый день
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03.05.2024 21:40 Ответить
Чому не зробити QR код який можна роздрукувати.... працівник ТЦК сканує телефоном або роздайте їм планшети як поліції та і все... нащо ці складнощі якісь відмітки і т.д. совкова х...ня...

більше паперу більше тих хто з великим пузом керує оборотом того паперу
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03.05.2024 21:40 Ответить
Так начебто база оберіг і генерує такий код. Щодо "роздайте планшети" А хто оплатить це планшетне свято?
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03.05.2024 21:42 Ответить
Це раз. А якщо таки будемо без світла та зв'язку сидіти по 5-6 годин як минулої зими? Куди його тоді встромляти? Бумажкам поки що нема альтернативи.
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03.05.2024 21:59 Ответить
Може давайте по мерседесу їм роздамо до планшетів? Грошей багато?
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03.05.2024 21:43 Ответить
Можна подумати, що в них телефони допотопні і сканерів там немає.
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03.05.2024 21:57 Ответить
та я знаю що смартфон простіше але зараз появляться море захисників персональних данних і захищених планшетів....
хоча ті всі персональні дані давно стали не персональні і можна зробити тільки зчитування QR коду та інформації з бази до неї
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03.05.2024 22:41 Ответить
так а нах..я тоді їх оновлювати? якщо дані не персональні і їх тільки лінивий не може знайти???
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04.05.2024 08:19 Ответить
по виїзду з саветської країни років з 30+ тому
це було нормою прийти в воєнкомат
і знятися з військового обліку, шо і зробив.
кацапняві кловунярять щось інше - позбавитеся молоді.
ганебна влада...
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03.05.2024 21:41 Ответить
Та поки що старших під хрести женуть.
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03.05.2024 21:48 Ответить
а я нікуди не ходив, про що я менше всього думав так це про якийсь там військомат
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03.05.2024 22:10 Ответить
Совкова зелена Україна
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03.05.2024 21:42 Ответить
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03.05.2024 21:51 Ответить
Оператор з'ясує і розповість усю інформацію про громадянина. Джерело:
***********
Раніше були оператори дронів. Тепер найпопулярніша професія буде, - оператор ЄДРВ.
Це ж треба найняти тисячі людей, щоб виконувати таку нікчемну "роботу", - розказувати по телефону бусифікаторам про статус громадянина. Якийсь дурдом "Сонечко".
Система "Великого Брата". Може, кожному ставити бірки у вуха, - ну, щоб здалеку було видно?

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03.05.2024 21:53 Ответить
Вспомнился фильм - Потрошители.
Просрочил оплату взятого в кредит органа, тебя находит потрошитель и нехитрым способом забирает орган (собственность компании) обратно. А ты делай дальше что хочешь.
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03.05.2024 22:31 Ответить
Зєлю геть. Вибори. Все інше потім
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03.05.2024 21:56 Ответить
так зелю геть але цьому наріду довіряти вибори зараз не можна
потрібна довгострокова військова адміністрація що буде сприяти розвитку і ринку
віддати економіку західним інвесторам вони навчать всіх працювати
всі ******* еліти на фільтрацію і на підвал
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03.05.2024 22:19 Ответить
А на Батьківщину повернутися слабо?
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04.05.2024 00:45 Ответить
А Вам з Франції?
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04.05.2024 10:12 Ответить
Я тимчасово виїхав через війну і мені вже майже сімдесят.
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04.05.2024 11:02 Ответить
у 21 хотів піти на пенсію та зробити Київ місцем для життя у Европі але війна зламала мої плани
а зараз який сенс - ще два роки від тцкашників тікати та шукати кому дати хабаря?
попрацюю ще тут
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04.05.2024 19:16 Ответить
Ой, а может просто повязку на рукав. С номером. Ну или с каким другим знаком. К чему эти полумеры, если гетто строим.
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03.05.2024 21:59 Ответить
Таки з Адіка копіюють: могендовид на груди та у юденгетто! А потім- НахАушвіц!
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04.05.2024 10:16 Ответить
На даний час в Україні є 2 держави, 1 - народ за конституцією ( яка на паузі ) , 2 - еліти, котрих треба захищати, утримувати, віддати за них життя ( щодня вислуховуючи їхні небилиці ))).
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03.05.2024 22:01 Ответить
Не еліти , а тридварази . Оте гуамно що дорвалося до влади язик не повертається назвати " еліта"
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03.05.2024 23:19 Ответить
Народ смотрю раздрач...вается с каждым днем все больше и больше...Все пенится все как дрожжи в туалете...Но бестолку.В итоге,лосями ломанулись в ТЦК создавая очереди,хотя закон не вступил,еще два месяца срок действия на оновление данных...Есть ЦНАПЫ,екабинет...Что за народ-такая и страна.Завтра всех раком поставят и скажут сделать отметку друг другу в ж......Зебилам снова понравится
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03.05.2024 22:38 Ответить
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03.05.2024 22:44 Ответить
Ура! безумна буде в тцк!
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03.05.2024 23:18 Ответить

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03.05.2024 23:19 Ответить
Зважаючи на те, що нормальна людина в ТЦК не піде, то цілком логічний хід.
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04.05.2024 00:39 Ответить
Вони вже давно там, розумній людини зброю в руки не дють
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04.05.2024 09:38 Ответить
Ну давайте, бухтіть про атаку ІПСО. Розкажіть на якій підставі масово зараз пакуєте людей без якоісь там перевірки штрихкоду пакуєте і на полігон
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03.05.2024 23:59 Ответить
 
 