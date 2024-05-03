В Генштабе объяснили, как будут проверять обновление данных в ТЦК, если нет отметки в военном билете

Если военнообязанный через электронный кабинет обновил свои данные, но не имеет при этом отметки в военном билете, работники ТЦК смогут выяснить это в собственном реестре или в телефонном режиме с оператором ЕГРВ.

Об этом заявил представитель Генерального штаба ВСУ, полковник Юрий Глущенков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Обновленные данные через электронный кабинет попадают в единый государственный реестр. В случае остановки такого гражданина на улице или в другом месте для проверки его ВОД работниками ТЦК, работники имеют возможность подключиться к реестру или в телефонном режиме выяснить с оператором ЕГРВ относительно обновления данных гражданина. Оператор выяснит и расскажет всю информацию о гражданине. Если он обновил данные, к нему не будет никаких вопросов", - объяснил представитель Генштаба ВСУ.

Также он напомнил, что информацию о военнообязанном представители ТЦК могут получить и по штрих-коду, который вклеен в военных билетах.

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Напомним, в апреле Верховная Рада приняла закон о мобилизации. 16 апреля президент Зеленский его подписал. По закону мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет. Во время проведения мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны постоянно носить с собой военно-учетный документ. У всех военнообязанных будет 60 дней, чтобы уточнить свой актуальный адрес проживания, контактную информацию и другие военно-учетные данные. Сделать это они могут в ТЦК, ЦПАУ или через электронный кабинет.

Ранее в Минобороны сообщили, что электронный кабинет военнообязанного заработает с 18 мая. Также был обнародован новый перечень болезней, по которым будут оценивать пригодность к военной службе.