Смерть мобілізованого у ТЦК Кривого Рогу: мати підозрює насильницькі дії, прокуратура говорить про можливе перевищення службових повноважень. ВIДЕО
Після смерті військовозобов’язаного чоловіка на території військкомату в Кривому Розі Криворізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону розпочала кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службовими особами Саксаганського РТЦК та СП м. Кривий Ріг службових повноважень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.
У повідомленні зазначено, що, ймовірно, перевищення службових повноважень могло призвести до смерті мобілізованого.
"Наразі у кримінальному провадженні сплановано проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та призначено судові експертизи. Слідство триває", - кажуть у прокуратурі.
Тим часом, у соцмережах поширюється відео з матір'ю померлого чоловіка.
Жінка зазначає, що має підозру щодо насильницької смерті сина.
"Я його бачила, а за 15 хвилин його не стало, після моєї зустрічі", - каже вона.
Також мати стверджує, що у її сина до цього ніколи не було епілептичних нападів.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 5 травня 2024 року на території Саксаганського ТЦК та СП у Кривому Розі внаслідок "раптового різкого погіршення стану здоров’я" помер військовозобов’язаний чоловік.
Резонансна смерть мобілізованого на Закарпатті
Наприкінці квітня Цензор.НЕТ інформував про смерть мобілізованого на Закарпатті.
Як зазначалося, у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ і він помер дорогою в навчальний центр.
Офіс омбудсмена відкрив провадження за фактом смерті військовозобов’язаного чоловіка дорогою в навчальний центр на Закарпатті. Офіс Генпрокурора теж розпочав провадження за цим фактом.
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Можливо у тебе і немає питань до системи, яка зараз у нас.
У мене занадто багато... як до системи, так і до людей що її очолюють.
Товарищ Танчик, вгамуйся.І дай Боже тобі, не хворіти ні діабетом, ні епілепсією.
Не гріши, щоб тебе не спіткало таке лихо. Краще помовч.
В житті як на довгій ниві, і тобі ніхто не гарантує, що ти завжди будеш здоровим і говорливим.
Не псуй свою карму
якщо є побої це вбиввство або доведення до вбивства, а ніяке не перевищення!!!!
Америка, Європа: до психолога;
Україна: полювати на цивільних.
Друге: https://**********.com.ua/2023/03/16/de-mozhna-otrymaty-psyhologichnu-dopomogu-zahysnykam-ta-yihnim-rodynam/ Де можна отримати психологічну допомогу захисникам та їхнім родинам
НЕ ДЯКУЙ!
З розумінням?
Як мати Мацієвського?(немає сім'ї)
Як мати Джуса?(немає сім'ї)
Як мати Коцубайла (немає детей, Аліна)+ подарувала держава квартиру..
За залишених ув'язнених - то зовсім квадратна неповага. Звідти і вербування, що в снайпери що в диверсантів, навідників.
Чи як начальника тюрми робили крайнім, за співпрацю. Хоч протоколів вивезення чи перевезення ніхто не опрацьовували. Випусти? - пізд*а мешканцям. Залишити?- це мобрезерв ворога. Перевозити? - це конвой, техніка, розташування, утримання.
А залишився - все 20 років. Він мудак, плюйте он туди!
Країна продукує ненависть, а потім розвішує ярлики.
Тепер військові можуть вказувати будь-кого (якщо заздалегідь).
Так от: у нас глухота на одне вухо НЕ ДАЄ 100% НЕПРИДАТНОСТІ!
Це є проблема серйозна для держави Україна.
Штабний тюремний наглядач Славік у республіці прокрався і сидить у тюрмі. Не вдалося йому, бідоласі, в республіці пристосуватися так, як це пощастило іншим панам військовим.
Годен для службы? Здоров.