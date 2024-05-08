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Смерть мобілізованого у ТЦК Кривого Рогу: мати підозрює насильницькі дії, прокуратура говорить про можливе перевищення службових повноважень. ВIДЕО

Після смерті військовозобов’язаного чоловіка на території військкомату в Кривому Розі Криворізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону розпочала кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службовими особами Саксаганського РТЦК та СП м. Кривий Ріг службових повноважень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

У повідомленні зазначено, що, ймовірно, перевищення службових повноважень могло призвести до смерті мобілізованого.

"Наразі у кримінальному провадженні сплановано проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та призначено судові експертизи. Слідство триває", - кажуть у прокуратурі.

Також читайте: На Закарпатті співробітники ТЦК здійснили попереджувальні постріли під час конфлікту з ромами, - поліція. ВIДЕО

Тим часом, у соцмережах поширюється відео з матір'ю померлого чоловіка.

Жінка зазначає, що має підозру щодо насильницької смерті сина.

"Я його бачила, а за 15 хвилин його не стало, після моєї зустрічі", - каже вона.  

Також мати стверджує, що у її сина до цього ніколи не було епілептичних нападів.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 5 травня 2024 року на території Саксаганського ТЦК та СП у Кривому Розі внаслідок "раптового різкого погіршення стану здоров’я" помер військовозобов’язаний чоловік.

Резонансна смерть мобілізованого на Закарпатті

Наприкінці квітня Цензор.НЕТ інформував про смерть мобілізованого на Закарпатті.

Як зазначалося, у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ і він помер дорогою в навчальний центр.

Офіс омбудсмена відкрив провадження за фактом смерті військовозобов’язаного чоловіка дорогою в навчальний центр на Закарпатті. Офіс Генпрокурора теж розпочав провадження за цим фактом.

Автор: 

Кривий Ріг (1351) смерть (6742) військовослужбовці (4715) ТЦК та СП (561)


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Топ коментарі
+68
Это же надо было за два года довести страну от очередей под ТЦК до бусификации и до подобного треша. Зеля мастер творить дичь, ничего не скажешь.
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08.05.2024 10:48
+43
Ось так, непомітно, ми прийшли до передмайданних вбивств. Як вбили Ігоря Індило у Шевченківському РОВД
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08.05.2024 10:52
+31
А вчора тут ботоферма розписували які невинні ТЦК і що в транспорті купа людей кожен день гине.. А зараз поховалися як миші.
А саме херове що нічого тим ТЦКшнікам не буде.. Випишуть догану, а в найгіршому випадку відправлять десь до штабу в Дніпрі
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08.05.2024 10:52
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Систему?! А що саме ти називаєш "системою" бо і у демократичних і у тоталітарних режимах одні й ті самі органи влади і структури але ДІЮТЬ ПО РІЗНОМУ і виходячи з РІЗНИХ ЦІЛЕЙ!!! Тож коли розповідаєш про "систему" то пам'ятай слова Козьми Пруткова - Якщо на клітці із слоном написано "Буйвол" - НЕ ВІР ОЧАМ СВОЇМ!!!
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08.05.2024 11:44 Відповісти
Знав, що ти почнеш про демократичну розповідати. Дуже передбачено. Будь яку систему мав на увазі. Чим якісніше система працює на людину, тим менше до неї питань.
Можливо у тебе і немає питань до системи, яка зараз у нас.
У мене занадто багато... як до системи, так і до людей що її очолюють.
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08.05.2024 12:14 Відповісти
ти даремно цитуєш козьму пруткова. він (ті що писали під цим псевдо) просто іржуть з таких як ти. Це приклад алогізму що якраз подібний твоєму способу мислення - всі хто критикують тцк (а перш за все владу яка і керує тцк) є агентами кремля. тебе недарма обізвали адвокатом диявола. але то занадто, я підозорюю, що ти просто тупий подоляцький бот на зряплаті
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09.05.2024 03:00 Відповісти
Ти думаєш, коли людина волоком тягнуть ,в ней не може щось відірватися? По-друге, Тцкшники просто під одну гребінку всім епілепсію ставлять, після загибелі когось. Навіть тим, у кого її зроду не було. Було теж нещодавно. В припаду епілепсії вихопи зброю у охоронця, і себе застрелив, ага.
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08.05.2024 14:05 Відповісти
"Який фахівець чи сама людина котра маючи діабет явно не дотримувалась вимог аби не допустити такий розвиток хронічної хвороби???!!!"

Товарищ Танчик, вгамуйся.І дай Боже тобі, не хворіти ні діабетом, ні епілепсією.
Не гріши, щоб тебе не спіткало таке лихо. Краще помовч.
В житті як на довгій ниві, і тобі ніхто не гарантує, що ти завжди будеш здоровим і говорливим.

Не псуй свою карму
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08.05.2024 16:27 Відповісти
Якщо хочеш дійсно писати правду то будь ласка ПИШИ ЇЇ а не ту БРЕХНЮ що набрав на клаві!!! ТЦК та СП це всього на всього перейменовані ВОЄНКОМАТИ котрі існують десятки років і у різних країнах мають різні назви але за суттю є одним - центром призову та мобілізації?! Що ти "Jeka Takix Takix" за хрінь верзеш. Це ТИ є УТВОРЕННЯМ створеним на "Цензорі" задля розповсюдження відверто брехливих і недолугих коментарів!!!
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08.05.2024 11:24 Відповісти
Чисто кацапердівська "логіка". Як в старому анекдоті про Чапая, Петьку та Анку, яка їсть сєльодку.
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08.05.2024 11:25 Відповісти
Что бы такого не было, надо что бы в ТЦК работали одни женщины. А ухилянтов мужского пола отправить на работу по их профессии, то есть на передок, воевать.
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08.05.2024 11:24 Відповісти
Шовинист?
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08.05.2024 13:14 Відповісти
непогана ідея. але лесбійки хай... а от я не знаю - чи вони підходять на таку роботу
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09.05.2024 03:02 Відповісти
Тцк перетворились на чергову абвгдейку, непрофесійна, порхата влада на чолі з наркоманом знищує і нас і нашу країну!
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08.05.2024 11:26 Відповісти
А що суд.мед експертизу не робили?? Шо за народ бл.
якщо є побої це вбиввство або доведення до вбивства, а ніяке не перевищення!!!!
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08.05.2024 11:28 Відповісти
ви думаєте вона незалежна. я з матірю возився декілька років щоб пройти коміссію мсєк по інвалідності. як би це не звучало але коронавірус допоміг і купа грошей
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08.05.2024 17:57 Відповісти
З новим підходом ВЛК до оцінки придатності після 18 травня таких випадків буде лавина.
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08.05.2024 11:30 Відповісти
Треба запровадити відповідають держави за втрату працездатності під час проходження вимог держави. Державні службовці ж мають регрес!!!!!
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08.05.2024 11:31 Відповісти
Що ***** за формулювання? Всі сцуть вбивство назвати вбивством?
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08.05.2024 11:32 Відповісти
А може тромб ? Дочекайтеся розтину , перед тим як писати маячню.
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08.05.2024 11:39 Відповісти
Konechno "" TROMB "" !! Xoposhaya otmazka !!
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08.05.2024 14:23 Відповісти
Ага , ТЦК всіх вбиває -так ? Тетянко у тебе роги видно , українці тут пишуть--мовою !
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08.05.2024 14:52 Відповісти
Вертається людина з війни. Куди їй йти?
Америка, Європа: до психолога;
Україна: полювати на цивільних.
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08.05.2024 11:50 Відповісти
Перше: Телефонуйте на номер 5522 та обирайте 2 - лінія психологічної підтримки військових та їхніх близьких. Для абонентів Lifecell, Vodafone, Київстар усі дзвінки безкоштовні. Графік роботи лінії:11:00 - 19:00 з понеділка по п'ятницю. Вихідні: субота, неділя, державні свята.
Друге: https://**********.com.ua/2023/03/16/de-mozhna-otrymaty-psyhologichnu-dopomogu-zahysnykam-ta-yihnim-rodynam/ Де можна отримати психологічну допомогу захисникам та їхнім родинам

НЕ ДЯКУЙ!
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08.05.2024 11:57 Відповісти
перевищення? тобто по троху товкти та знущатися їм дозволено?
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08.05.2024 12:00 Відповісти
Раптові смерті--зупинка серця трапляються дуже часто в здорових на вигляд чоловіків Це трапилось в моїх родичів ;40 річні ,здорові ,життєрадісні помирали на протязі -4-5 хвилин. Тому не потрібно тут роздувати цю подію,не знаючи суті справи. Любимо ми базікати --так би захищали свою країну
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08.05.2024 12:09 Відповісти
Pardon ! Chto , pryamo VSE rodstvenniki PO ODNOI sxeme ?! A mojet bit" IM kto - to pomog , man' yak kakoi - to ?!
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08.05.2024 14:29 Відповісти
може, коли хтось має отримати їх спадщину
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09.05.2024 03:05 Відповісти
Тільки повні кретини можуть сподіватися, що викрадена та побита людина захищатиме країну, представники якої це зробили з нею. Скоріше, навпаки, вона почне ненавидіти її не менше ніж окупантів і всіляко саботуватиме або втіче чи здасться при першій ліпшій нагоді але точно не стане нормальним бійцем, який триматиме позиції.
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08.05.2024 12:24 Відповісти
Як жінка буде ставитись до держави?
З розумінням?
Як мати Мацієвського?(немає сім'ї)
Як мати Джуса?(немає сім'ї)
Як мати Коцубайла (немає детей, Аліна)+ подарувала держава квартиру..

За залишених ув'язнених - то зовсім квадратна неповага. Звідти і вербування, що в снайпери що в диверсантів, навідників.
Чи як начальника тюрми робили крайнім, за співпрацю. Хоч протоколів вивезення чи перевезення ніхто не опрацьовували. Випусти? - пізд*а мешканцям. Залишити?- це мобрезерв ворога. Перевозити? - це конвой, техніка, розташування, утримання.
А залишився - все 20 років. Він мудак, плюйте он туди!

Країна продукує ненависть, а потім розвішує ярлики.
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08.05.2024 12:38 Відповісти
Мати немає права на виплати післ загибелі, тільки дружина?
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08.05.2024 14:06 Відповісти
Я не про гроші.
Тепер військові можуть вказувати будь-кого (якщо заздалегідь).
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08.05.2024 14:39 Відповісти
У меня друг побывав в тцк рассказал как там на самом деле. Говорит совок жуткий. Как буд-то вернулся в ссср. Зеленскому надо не выступать в сенате США, а сидеть в суде за то, что он из Украины делает ссср.
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08.05.2024 13:10 Відповісти
Дело житейское, люди ко всему привыкают, но страшновато за армию состоящую из ухилянтов.
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08.05.2024 14:10 Відповісти
Пусть лучше страшно будет кто создал такую армию. Эта армия ведь может дать обратный эффект. Так можно и в Израиль не успеть убежать.
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08.05.2024 14:35 Відповісти
вони впевнені, що ті не скоро поверуться, або й не повернуться зовсім. Ви думаєте - дарма укріплень майже не будують?
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09.05.2024 03:08 Відповісти
Як почнутся масові бунти, озброєні, тоді питання і проясниться. В історіїї таке вже бувало, 1917 р. наприклад.
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09.05.2024 06:15 Відповісти
Не ко всему. Не все могут работать в коллективе, или подчиняться приказам. Нужно очень много времени ,чтобы привыкнуть.
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08.05.2024 16:46 Відповісти
В Польше более 70% заявили что уедут из страны в случае войны, это ещё надо поискать на белом свете человека который сильней ненавидит совок чем поляк.
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08.05.2024 14:37 Відповісти
От мені цікаво--а де ви були крім України,що бачили в світі? Порівнювати може людина яка була,знає,що робиться в інших країнах. Я був майже на всіх континентах ( крім одного) мав сотні звязків і скажу одне,що тільки обмежена людина робить те,що ви.
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08.05.2024 14:54 Відповісти
Не понял к чему это? Ну были вы везде и что? Приходите в ТЦК на ВЛК и там видите что за более чем 40 лет ничего не изменилось и что? Как вам поможет то, что вы прошли всю пустыню Гоби, плавали в Саргассовом море и мерзли на Южном полюсе?? Скажу вам так, не обязательно быть поваром, что бы понять что омлет гвно. Если не верите то удажчи вам в ВЛК где всех признают "Придатний" и в "учебке" где у вас забирают все и за 35 дней ничегонелания вы превращаетесь в Рембо. А и да, готовьтесь вскакивать по каждой тревоге и бежать в поле так как укриття для офицеров.
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08.05.2024 15:07 Відповісти
Социологи из США повсюду проводят опросы и выкладывают подробные отчёты о своей работе, есть не только институт изучения войны, так же институты по изучению свободы, демократии, толерантности, диктатур и последствий тоталитарных режимов и так далее, ну а для зелёных институты для изучения пингвинов и виноградных улиток, иди в поисковик и убеждайся сам.
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08.05.2024 15:12 Відповісти
У мене в універі певний час викладала пані з канадійської діяспори. Вона тривалий час жила у США під час В'єтнамської війни, коли був останній призов у США. Вона розповідала, що там медкомісії в армії були дуже суворі. Там люди робили таку річ - стріляли із дробовика біля вуха людини, це рвало барабанну перетинку, чувак ставав глухим на одне вухо і 100% НЕПРИДАТНИМ.
Так от: у нас глухота на одне вухо НЕ ДАЄ 100% НЕПРИДАТНОСТІ!
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08.05.2024 15:22 Відповісти
Есть видео где ТЦКшники дое*ались до безного и требуют у него медицинскую справку, парень на костылях как одноногий пират.
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08.05.2024 15:29 Відповісти
Тю я вам больше скажу. Сейчас не комиссуют почти никого. Выводят за штат на 800 гривен и привет. Я думал что это шутка но нет..
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08.05.2024 16:14 Відповісти
Можна за бабки вивестись. У мене двоє знайомих так зробили. Але то ІТ, у них бабки є. Ну і вони одразу у Штати звалили
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08.05.2024 20:58 Відповісти
А да это можно. Но сам факт что нет бабок - сиди на тумбе ровно за 600 - 800 гривен
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09.05.2024 10:21 Відповісти
Ну тільки «обмежена людина» заявляє, шо його ІМХО саме правильне ІМХО на цілому світі. Алаверди
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08.05.2024 21:01 Відповісти
Пом'янемо...
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08.05.2024 13:21 Відповісти
Царство Небесне загиблому. А винним у його смерті - справедливої кари.
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08.05.2024 16:04 Відповісти
Нехай спитають ту жінку що вона передала тому призовнику кривий через одного нарики сто відсотків передоз
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08.05.2024 16:13 Відповісти
Ви натякаєте, що він був наркоман. А ТЦК 100% ні в чому не винні?
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08.05.2024 16:48 Відповісти
Пвлюк. Ваша історія про «росіське іпсо» нам вже набридла
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08.05.2024 20:57 Відповісти
Треба,щоб смерть у ТЦК квалификуваось слідством,як навмісне вбивство.Але ступень покарання вірішує суд.Затримучий людину,повинен мати на увазі що може бути з людиною,стан здоровья якої невідомий.
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08.05.2024 17:14 Відповісти
Це вже пʼятий відомий випадок смерті у ТЦК начебто від епілепсіі з початку року. А скільки ще не відомо? І шо? Когось посадили? Та їм дали команду «фас», а мєнтам (по іншому іх не назвати) - не діяти. Хавайте, називаєттся, не обляпайтесь, бо в нас війн
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08.05.2024 20:56 Відповісти
тцк-унам вже також пора почати помирати "від епілепсії"
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08.05.2024 21:42 Відповісти
Треба серйозно аналізувати трагічний випадок .
Це є проблема серйозна для держави Україна.
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08.05.2024 22:27 Відповісти
А в гарнізонній тюрмі трійця - штабний тюремний наглядач Славік, капітан Лінгарт і фельдфебель Ржепа, якого прозвали катом, - виконували свою роботу. Скільки людей вони затовкли на смерть по тюремних одиночках! Можливо, капітан Лінгарт і в республіці залишається капітаном. Я бажав би тоді, щоб йому зарахували роки служби в гарнізоні. Славічкові і Клімі державна поліція ці роки вже зарахувала. Ржепа повернувся до Цивільного життя і свого давнього ремесла майстрамуляра. Можливо, він член якоїсь патріотичної організації в республіці.

Штабний тюремний наглядач Славік у республіці прокрався і сидить у тюрмі. Не вдалося йому, бідоласі, в республіці пристосуватися так, як це пощастило іншим панам військовим.
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08.05.2024 23:24 Відповісти
Причина смерти - эпилепсия.
Годен для службы? Здоров.
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08.05.2024 23:38 Відповісти
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