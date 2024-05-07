На території ТЦК у Кривому Розі помер військовозобов’язаний, у обласному центрі комплектування кажуть, що були "ознаки епілептичного нападу"

5 травня 2024 року на території Саксаганського ТЦК та СП у Кривому Розі внаслідок "раптового різкого погіршення стану здоров’я" помер військовозобов’язаний чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як стверджується, різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу.

У ТЦК запевняють, що була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов’язаному надавалась домедична допомога.

"Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу", - йдеться у повідомленні.

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За фактом смерті громадянина тривають слідчі дії правоохоронних органів, до завершення яких у ТЦК просять "утриматись від емоційних і неперевірених заяв та суджень".

Резонансна смерть мобілізованого на Закарпатті

Наприкінці квітня Цензор.НЕТ інформував про смерть мобілізованого на Закарпатті.

Як зазначалося, у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ і він помер дорогою в навчальний центр.

Офіс омбудсмена відкрив провадження за фактом смерті військовозобов’язаного чоловіка дорогою в навчальний центр на Закарпатті. Офіс Генпрокурора теж розпочав провадження за цим фактом.