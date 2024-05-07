На території ТЦК у Кривому Розі помер військовозобов’язаний, у обласному центрі комплектування кажуть, що були "ознаки епілептичного нападу"
5 травня 2024 року на території Саксаганського ТЦК та СП у Кривому Розі внаслідок "раптового різкого погіршення стану здоров’я" помер військовозобов’язаний чоловік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Як стверджується, різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу.
У ТЦК запевняють, що була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов’язаному надавалась домедична допомога.
"Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу", - йдеться у повідомленні.
За фактом смерті громадянина тривають слідчі дії правоохоронних органів, до завершення яких у ТЦК просять "утриматись від емоційних і неперевірених заяв та суджень".
Резонансна смерть мобілізованого на Закарпатті
Наприкінці квітня Цензор.НЕТ інформував про смерть мобілізованого на Закарпатті.
Як зазначалося, у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ і він помер дорогою в навчальний центр.
Офіс омбудсмена відкрив провадження за фактом смерті військовозобов’язаного чоловіка дорогою в навчальний центр на Закарпатті. Офіс Генпрокурора теж розпочав провадження за цим фактом.
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Гражданское население, которое убежало от войны и спасает своих детей от войны никакими утилитами не является.
Бо тепер всіх тримають до нових штрафів. Тобто після 18-го.
По таким описам тільки одна думка - опис забою. Був - загув крапка.
Ну так , бувають епілептичні напади, але від них не помирають так часто як в тцк. Шо такоє...
Таким образом, очевидно, что ТЦК и врачи врут. Скорее всего, это убийство.