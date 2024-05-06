Конфлікт під ТЦК у Виноградові: роми визнали, що діяли агресивно та полагодили пошкоджені паркан і ворота. ФОТО

Учасники хуліганських подій біля 1-го відділу Берегівського РТЦК та СП у м.Виноградів визнали свою провину і власним коштом та силами відновили пошкоджений паркан та ворота перед приміщенням ТЦК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Закарпатського ОТЦК та СП.

У повідомленні нагадується, що у медіапросторі України поширилася інформація щодо неприпустимх дій представників ромської національності біля одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Закарпаття, що мали місце 3 травня поточного року.

"Учасники цих хуліганських подій визнали свою провину і власним коштом та силами відновили пошкоджений паркан та ворота 1-го відділу Берегівського РТЦК та СП (м.Виноградів).

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Винуватці події визнали, що діяли занадто емоційно, бездумно, агресивно та антидержавницькі. Все повинно вирішуватися в правовому полі", - наголошують у ТЦК.





Що цьому передувало?

Як повідомило Закарпаття 24, пізно увечері 3 травня стало відомо про заворушення у Виноградові біля місцевого воєнкомату (ТЦК). Сюди прийшла група ромів із села Онок Берегівського району, між ними та працівниками ТЦК виникла сутичка. Як зазначає видання, причина - роми звинувачують працівників РТЦК у викраденні людей.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на Закарпатті співробітники ТЦК здійснили попереджувальні постріли під час конфлікту з ромами.

Нагадаємо, нещодавно в Чернівецькій області група цивільних напала на військовослужбовця територіального центру комплектування. Працівник ТЦК, щоб захиститися, стріляв у землю. Ніхто не постраждав.