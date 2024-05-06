УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12737 відвідувачів онлайн
Новини Фото
15 376 75

Конфлікт під ТЦК у Виноградові: роми визнали, що діяли агресивно та полагодили пошкоджені паркан і ворота. ФОТО

Учасники хуліганських подій біля 1-го відділу Берегівського РТЦК та СП у м.Виноградів визнали свою провину і власним коштом та силами відновили пошкоджений паркан та ворота перед приміщенням ТЦК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Закарпатського ОТЦК та СП.

У повідомленні нагадується, що у медіапросторі України поширилася інформація щодо неприпустимх дій представників ромської національності біля одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Закарпаття, що мали місце 3 травня поточного року.

"Учасники цих хуліганських подій визнали свою провину і власним коштом та силами відновили пошкоджений паркан та ворота 1-го відділу Берегівського РТЦК та СП (м.Виноградів).

Також читайте: Посадовець ТЦК у Запоріжжі незаконно вилучив авто на 11 млн грн. Його можуть посадити на 12 років, - ДБР. ФОТО

Винуватці події визнали, що діяли занадто емоційно, бездумно, агресивно та антидержавницькі. Все повинно вирішуватися в правовому полі", - наголошують у ТЦК.

Роми ремонтують паркан під ТЦК у Виноградові
Роми ремонтують паркан під ТЦК у Виноградові

Що цьому передувало?

Як повідомило Закарпаття 24, пізно увечері 3 травня стало відомо про заворушення у Виноградові біля місцевого воєнкомату (ТЦК). Сюди прийшла група ромів із села Онок Берегівського району, між ними та працівниками ТЦК виникла сутичка. Як зазначає видання, причина - роми звинувачують працівників РТЦК у викраденні людей.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на Закарпатті співробітники ТЦК здійснили попереджувальні постріли під час конфлікту з ромами.

Нагадаємо, нещодавно в Чернівецькій області група цивільних напала на військовослужбовця територіального центру комплектування. Працівник ТЦК, щоб захиститися, стріляв у землю. Ніхто не постраждав.

Автор: 

роми (25) ТЦК та СП (570) Закарпатська область (2048)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+30
Згідно офіційним даним більше 80 відсотків соціальних допомог на Закарпатті в районах де проживають роми припадають саме на ромів! але вони себе не рахують українцями! гроші від держави непрацюючим ніде ромам вони беруть а ось воювати за Україну вони не хочуть!
показати весь коментар
06.05.2024 08:38
+22
зо ти всіх нападників звати Ромами?
показати весь коментар
06.05.2024 08:35
+17
Тепер німців треба називати дойчами, а греків, - еллініками. Бо по-старому, - нєтолєрантно.
Грузія - Сакартвело, Вірменія - Айястан. Тільки так!
показати весь коментар
06.05.2024 09:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зо ти всіх нападників звати Ромами?
показати весь коментар
06.05.2024 08:35 Відповісти
Ім*я Рома пишеться з великої букви
показати весь коментар
06.05.2024 11:07 Відповісти
я так і написав, а в тексті помилка, мабуть, таке буває.
показати весь коментар
06.05.2024 18:01 Відповісти
роми з мадьярськими паспортами
показати весь коментар
06.05.2024 08:36 Відповісти
Тепер німців треба називати дойчами, а греків, - еллініками. Бо по-старому, - нєтолєрантно.
Грузія - Сакартвело, Вірменія - Айястан. Тільки так!
показати весь коментар
06.05.2024 09:04 Відповісти
Хаястан)) от слова "хаи"
показати весь коментар
06.05.2024 09:27 Відповісти
Ну то й хай.
А ви знали, як називається Німеччина вірменською мово? - Хайльгітлєростан. )))
показати весь коментар
06.05.2024 14:56 Відповісти
Теж так думаю , завжди були цигани а тепер роми , хрінь якась від толерастів .Тепер фільм " Циган" буде ромко ? Чи циганка Аза - ромка Аза ? А конституція України одна для всіх громадян , цигани теж туди входять .
показати весь коментар
06.05.2024 09:06 Відповісти
Це древня проблема. Є самоназви народів, або як їх називають сусіди.
Як правильно "Боріс", чи "Бо"?
показати весь коментар
06.05.2024 11:10 Відповісти
В США заборонили морозиво "ескімо". Через нєтолєрантну назву.

показати весь коментар
06.05.2024 09:13 Відповісти
Похоже на рашный парашный вброс!)))) из разряда "в учебниках у них пишут что море выкопали" и "мальчика в трусиках сама видела"
показати весь коментар
06.05.2024 09:28 Відповісти
Ні. Це правда. https://edition.cnn.com/2020/10/06/business/eskimo-pie-name-change/index.html CNN підтверджує. Стара назва, і нова назва.

показати весь коментар
06.05.2024 14:49 Відповісти
Розвиваючи політику толерантності, вслід за введенням у вжиток, замість слова «негр», поняття «афроамериканець», в штатах США стали заборонять вживання слова «білий». Замість нього запропоновано вживання терміну «євроамериканець»…

Американські євреї негайно поскаржились до ООН про дискримінацію…
показати весь коментар
06.05.2024 09:41 Відповісти
Білошкірі - по індіанськи
показати весь коментар
06.05.2024 10:58 Відповісти
посол - чоловічого роду
послиця - жіночого роду

Ти мабуть російськодумаючий, тому тебе клинить.

Так, цигани і роми це дві назви одного народу. Це поширене явище. Заспокойся, сер.
показати весь коментар
06.05.2024 11:45 Відповісти
Людство існує вже ... років. Ти ще древніх єгиптян сюди приплети. Звісно, усе змінюється, з*являються нові смисли, поняття, назви.

Їх мабуть тре називати самоназвою за часів, коли вони з земель ******** Індії виходили.

До речі, здається Індія збирається повертати древню самоназву.
показати весь коментар
06.05.2024 14:29 Відповісти
Послиня.
показати весь коментар
06.05.2024 17:07 Відповісти
пані посол
показати весь коментар
06.05.2024 17:14 Відповісти
Згідно офіційним даним більше 80 відсотків соціальних допомог на Закарпатті в районах де проживають роми припадають саме на ромів! але вони себе не рахують українцями! гроші від держави непрацюючим ніде ромам вони беруть а ось воювати за Україну вони не хочуть!
показати весь коментар
06.05.2024 08:38 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2024 08:56 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2024 09:05 Відповісти
"Не рахують"? Нема сечі терпіти ці пекелні борошна?
показати весь коментар
07.05.2024 19:39 Відповісти
А в армію нє?
показати весь коментар
06.05.2024 08:41 Відповісти
Полагодили паркан - погадали на руці і все тіп - топ
показати весь коментар
06.05.2024 08:45 Відповісти
Керманичі каїнлю відуть бестолкову політику, на росії ті їто хоче отримати громадянство у першу чергу дають автомата та відправляють на фронт щоб довели любов до росіїї,
а у нас українці воюють, а тим часом різні нацменшини, угорці, роми тощо, качають права
показати весь коментар
06.05.2024 08:41 Відповісти
А кто запретит???? Разве политика государства была адекватной? Люди привыкли что любой треш НЕ наказуем, все эти царевы, добкины, костусевы
.... До сих нет управы
показати весь коментар
06.05.2024 09:36 Відповісти
Закон України "Про мобілізацію" має норми прямої дії для всіх громадян України і в даному випадку не потрібно конкретизувати національність в засобах медіа.
Я ж правильно розумію що відкрито кримінальне провадження як мінімум за ст.296 ККУ ************?
показати весь коментар
06.05.2024 08:49 Відповісти
Вони лише штурмували режимний об'єкт підчас війни... Полагодили паркан і на тому спасибі
показати весь коментар
06.05.2024 08:59 Відповісти
режиний об'єкт? хто вам сказав, що ТЦК - режимний об'єкт?
показати весь коментар
06.05.2024 09:34 Відповісти
нє, кафешоп за інтересами ... Там зброя, КПЗ, казарма, секретка, зв*язок тощо
показати весь коментар
06.05.2024 11:48 Відповісти
то, що там зброя і зв'язок, то не значить, що то режимний об'єкт. Ви щось чули про слова "закон", "документи"?
показати весь коментар
06.05.2024 11:55 Відповісти
так, ТЦК та СП - це підрозділи МО
показати весь коментар
06.05.2024 14:44 Відповісти
прикінь, але тобі ніхто не зобов'язаний доповідати.
показати весь коментар
06.05.2024 18:11 Відповісти
Такий же нікчемний народ, як і кацапи.
показати весь коментар
06.05.2024 09:07 Відповісти
це питання, чи твердження ??
показати весь коментар
06.05.2024 11:49 Відповісти
Як права качати, так нацменшини, а як воювати, так українці
показати весь коментар
06.05.2024 09:07 Відповісти
Толерасти всюди свої грьобані ідеї ************ , дніще .
показати весь коментар
06.05.2024 09:09 Відповісти
читайте уважно - роми звинувачують тцк в викраденні людей.саме так і було,і в циган хватило хоробрості заступитись за своїх - на відміну від українців.і ніхера тим ромам не буде,а тцкашникам пізда - по любе знайдуть і поріжуть.
показати весь коментар
06.05.2024 09:12 Відповісти
Ви в курсі, яка там послідовність подій була ?

А поліція, яка приїздить за правопорушниками теж крадії ??
показати весь коментар
06.05.2024 11:51 Відповісти
слухай - чесати ***** будеш якомусь лохові а не мені.тцк викрали двох людей,вони тцкашники і є вори.а тепер далі - заяви в поліцію на тцк нічого не дадуть - ніхто не буде відкривати провадження проти тцк.що залишається робити ? над людьми чинять фізичну і психологічну наругу а ДЕ ЗАКОННІСТЬ ? чи цигани винуваті,що ворог спланував цю коряву злочинну мобілізацію а зрадники при владі її здійснили ? чому в росії черги в воєнкомат для підписання контракту,а в нас через це тцк вже солдатів за підарасів рахують,ну не так поступили цигани - визивайте поліцію відкривайте справу і в тюрму за ухилення від служби.а ні - сцить влада всих саджати.бо всих не пересаджаєш,а рот людям закрити треба і продавати державу.от тіки циганам рота не закриєш.
показати весь коментар
06.05.2024 12:08 Відповісти
ну вибач, чувак, що у нас не РФ ... Там усе законно і демократично ... І зомбоящик вправно працює.
показати весь коментар
06.05.2024 14:42 Відповісти
25 раз - я за зелених не голосував.

Не громадянам України земля не продається. Наразі Зе* не вирішив питання з громадянством.
Підставні особи хто ? Марсіяне ? Це кримінальний злочин.

Вони усі з народу України.
показати весь коментар
06.05.2024 17:38 Відповісти
Это наверное первый случай, когда цыганам пришлось "позолотить ручку"
показати весь коментар
06.05.2024 09:21 Відповісти
Ага, виплатили штраф конями і розбили табір в тюрмі)) н
показати весь коментар
06.05.2024 09:21 Відповісти
Огорожу вони полагодили!!! А на війну з москалем- нє! Виперти їх всіх в московію та побажати щастя!
показати весь коментар
06.05.2024 09:29 Відповісти
В них майже у всіх унгарські паспорти,і вони баражують між Україною та Польщею (де отримують допомогу як біженці) і знову повертаються до України ,в свої табори,і так кожного місяця...До Унгарії вони не хочуть,тому що унгари їм не платять кошти як біженцям,тому вони і тікають до інших країн,отримують кошти,і додому...
показати весь коментар
06.05.2024 11:01 Відповісти
З циган солдати ніякі.Служив колись у нас у роті циган, так намучилися з ним по повній, доки не сплавили куди подалі..
показати весь коментар
06.05.2024 15:43 Відповісти
"Все повинно вирішуватися в правовому полі", - наголошують у - це звучить як анекдот. Коли бандитам дали рішучу відсіч, вони згадали про закон.
показати весь коментар
06.05.2024 09:37 Відповісти
Невже циганам дали кизди?
показати весь коментар
06.05.2024 09:51 Відповісти
Как говаривал умный и креативный человек - пуля очень многое меняет в голове даже если попадает в задницу.
показати весь коментар
06.05.2024 10:00 Відповісти
Чого всі так переживають за так зване "тцк"??
"тцк" - не може накладати ніяких штрафів, нікого оголошувати в розшук - тільки по рішенню суду.👈
Взагалі таких установ , як "тцк"(районих , і навіть обласних) не існує в ЄДРПОУ - робить запити ( за гроші, якщо треба) , потім використовуйте ці витяги в суді проти цих "тцк". 👈
Кримінальні статті там будуть приблизно таки - "привласнення службових повноважень", "повалення Конституційного устрою", "підробка документів" " шахрайство"((:
показати весь коментар
06.05.2024 10:06 Відповісти
"повалення Конституційного устрою" - мабуть заззітхання на повалення, пан юрист, сер

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

ТЦК утворюються, ліквідуються, реорганізовуються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерством оборони України .

За Вашою версією, МО системно, вже 33 років зазіхає на ...
показати весь коментар
06.05.2024 12:00 Відповісти
Не надто обізнаний з культурою ромів. Мабуть, у них викрадати коней - це нормально, а ось викрадення людини - це червона лінія.
показати весь коментар
06.05.2024 10:27 Відповісти
не зрозумів.
на фото, цигани роми прикручують паркан до асфальту?
показати весь коментар
06.05.2024 10:35 Відповісти
👍
показати весь коментар
06.05.2024 12:01 Відповісти
Ну вы и пернул... Не, асфальт прикручивают к паркану...ХМЫ...
показати весь коментар
06.05.2024 20:26 Відповісти
де ти бачив щоб асфальт прикручували тим більш до паркану.... Таке морозиш...
небуває такого!
показати весь коментар
06.05.2024 22:32 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2024 20:45 Відповісти
В жёлтой и красной майках типичные Ромы! Сани, Вани, Коли...
показати весь коментар
06.05.2024 23:04 Відповісти
Їх **********, вони вибачилися. Нашо цей цирк ?
показати весь коментар
07.05.2024 19:21 Відповісти
 
 