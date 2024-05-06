Конфлікт під ТЦК у Виноградові: роми визнали, що діяли агресивно та полагодили пошкоджені паркан і ворота. ФОТО
Учасники хуліганських подій біля 1-го відділу Берегівського РТЦК та СП у м.Виноградів визнали свою провину і власним коштом та силами відновили пошкоджений паркан та ворота перед приміщенням ТЦК.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Закарпатського ОТЦК та СП.
У повідомленні нагадується, що у медіапросторі України поширилася інформація щодо неприпустимх дій представників ромської національності біля одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Закарпаття, що мали місце 3 травня поточного року.
"Учасники цих хуліганських подій визнали свою провину і власним коштом та силами відновили пошкоджений паркан та ворота 1-го відділу Берегівського РТЦК та СП (м.Виноградів).
Винуватці події визнали, що діяли занадто емоційно, бездумно, агресивно та антидержавницькі. Все повинно вирішуватися в правовому полі", - наголошують у ТЦК.
Що цьому передувало?
Як повідомило Закарпаття 24, пізно увечері 3 травня стало відомо про заворушення у Виноградові біля місцевого воєнкомату (ТЦК). Сюди прийшла група ромів із села Онок Берегівського району, між ними та працівниками ТЦК виникла сутичка. Як зазначає видання, причина - роми звинувачують працівників РТЦК у викраденні людей.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на Закарпатті співробітники ТЦК здійснили попереджувальні постріли під час конфлікту з ромами.
Нагадаємо, нещодавно в Чернівецькій області група цивільних напала на військовослужбовця територіального центру комплектування. Працівник ТЦК, щоб захиститися, стріляв у землю. Ніхто не постраждав.
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Грузія - Сакартвело, Вірменія - Айястан. Тільки так!
А ви знали, як називається Німеччина вірменською мово? - Хайльгітлєростан. )))
Як правильно "Боріс", чи "Бо"?
Американські євреї негайно поскаржились до ООН про дискримінацію…
послиця - жіночого роду
Ти мабуть російськодумаючий, тому тебе клинить.
Так, цигани і роми це дві назви одного народу. Це поширене явище. Заспокойся, сер.
Їх мабуть тре називати самоназвою за часів, коли вони з земель ******** Індії виходили.
До речі, здається Індія збирається повертати древню самоназву.
а у нас українці воюють, а тим часом різні нацменшини, угорці, роми тощо, качають права
.... До сих нет управы
Я ж правильно розумію що відкрито кримінальне провадження як мінімум за ст.296 ККУ ************?
А поліція, яка приїздить за правопорушниками теж крадії ??
Не громадянам України земля не продається. Наразі Зе* не вирішив питання з громадянством.
Підставні особи хто ? Марсіяне ? Це кримінальний злочин.
Вони усі з народу України.
"тцк" - не може накладати ніяких штрафів, нікого оголошувати в розшук - тільки по рішенню суду.👈
Взагалі таких установ , як "тцк"(районих , і навіть обласних) не існує в ЄДРПОУ - робить запити ( за гроші, якщо треба) , потім використовуйте ці витяги в суді проти цих "тцк". 👈
Кримінальні статті там будуть приблизно таки - "привласнення службових повноважень", "повалення Конституційного устрою", "підробка документів" " шахрайство"((:
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)
ТЦК утворюються, ліквідуються, реорганізовуються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерством оборони України .
За Вашою версією, МО системно, вже 33 років зазіхає на ...
на фото, цигани роми прикручують паркан до асфальту?
небуває такого!