Посадовець ТЦК у Запоріжжі незаконно вилучив авто на 11 млн грн. Його можуть посадити на 12 років, - ДБР. ФОТО
Автомобілі, що не підлягали мобілізації, співробітник ТЦК вилучив на підприємствах. Для цього прийшов із "озброєним супроводом".
Про це повідомили в ДБР, передає Цензор.НЕТ.
В Бюро повідомили, що завершили розслідування у справі й скерували обвинувальний акт до суду.
Автомобілі співробітник ТЦК незаконно вилучив у березні 2022 року. "Він з озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, яка фактично знаходилась поза межами територіальної юрисдикції військкомату. Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на майданчику не було", - йдеться у повідомленні.
Посадовець не мав ані лімітів вилучення транспортних засобів, ані відповідних документів від місцевої влади.
"Фігуранту вдалося з порушеннями вилучити лише ті автомобілі, ключі від яких були у присутнього на стоянці водія. Це - чотири вантажівки та мікроавтобус загальною вартістю майже 11 млн грн", - розповіли в ДБР.
Чоловіка обвинувачують у у перевищені військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Покарання за цією статтею - до 12 років позбавлення волі.
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Почему так поступили с человеком? У Червинского спроси. Из той же серии.
ДБР - Дебилы, *****, Рулят.
А ДБР ... А что ДБР, им все равно какому хозяину служить. Мы до сих пор не знаем точной статистики статистики предателей (а она имеется). Все эти менты, прокурорские, СБУ и пр., которые остались служить оккупантам в Крыму, в т.н. Л/ДНР. Какие после этого были сделаны выводы/решения? Ничего. Так с какого переляку ДБР будет работать в интересах Украины?
Разве найдется в этой структуре офицер с честью, который скажет: "Против такого человека, я отказываюсь возбуждать уголовку?" Его же сразу уволят и ... на фронт. А оно ему надо?
Такие же судят Червинского.
Але тут інше, я згодна з Вами в частині - зепіндерастівкрадунів спочатку спитати треба..в них ще ті автопарки..
А фактично до 90% авто армії ця кончена єрмаківсько-рєзнікова держава не має жодного стосунку. При чому на придбаних за рахунок громадян авто їздять не солдати, а жирні дупи тцкунів, які пакують без розбору тих, хто на ці авто зкидувався.
Люди збирають на РЕБи, авто, лафети, екскаватори, генератори і навіть на спорядження. Потім приходять і кажуть що ти навіть на сімейне життя без нашого контролю не маєш права, і маєш все віддати, бо депутати віддавати не хочуть. А потім маєш здохнути. В чому принципова різниця із свинособакамм?
бо це до, для обвинувачуваного обходиться дуже до.... рого
і тим самим доє змогу судді жити до..... стойно.
тому, під заставу і вільний
Примерно так коммунисты рассуждали, оккупанты на Донбассе, бандиты в 90. После этого ни бизнеса, ни людей не оставалось. Быдло ты.