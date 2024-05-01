УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11055 відвідувачів онлайн
Новини Фото
7 603 36

Посадовець ТЦК у Запоріжжі незаконно вилучив авто на 11 млн грн. Його можуть посадити на 12 років, - ДБР. ФОТО

Автомобілі, що не підлягали мобілізації, співробітник ТЦК вилучив на підприємствах. Для цього прийшов із "озброєним супроводом".

Про це повідомили в ДБР, передає Цензор.НЕТ.

В Бюро повідомили, що завершили розслідування у справі й скерували обвинувальний акт до суду.

Читайте: На Полтавщині зросли черги біля ТЦК: Переважно це не добровольці, а ті, хто має бронювання

Автомобілі співробітник ТЦК незаконно вилучив у березні 2022 року. "Він з озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, яка фактично знаходилась поза межами територіальної юрисдикції військкомату. Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на майданчику не було", - йдеться у повідомленні.

Співробітник ТЦК незаконно вилучив автомобілі. Його судитимуть

Посадовець не мав ані лімітів вилучення транспортних засобів, ані відповідних документів від місцевої влади.

"Фігуранту вдалося з порушеннями вилучити лише ті автомобілі, ключі від яких були у присутнього на стоянці водія. Це - чотири вантажівки та мікроавтобус загальною вартістю майже 11 млн грн", - розповіли в ДБР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мобілізація водіїв міжнародних рейсів: Закарпатський ТЦК відповів на звинувачення перевізників

Чоловіка обвинувачують у у перевищені військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Покарання за цією статтею - до 12 років позбавлення волі.

Автор: 

авто (6165) вилучення (195) ДБР (3488) ТЦК та СП (569)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
нічого власник нікому не винен !!! нехай зебіли француваті перестануть красти де тільки можна і на чому тільки можна, а на заощаджені гроші можна купити усе що треба для ЗСУ !!!



показати весь коментар
01.05.2024 15:10
+8
Досить вже обливати брудом працівників ТЦК Це роблять кацапські боти і наші гниди. Коли потрібний був автомобіль для ЗСУ.доставка озброєння,чи живої сили,а також евакуація поранених.то власник повинен віддати САМ свій автомобіль А тепер через два роки судиться І роблять це прихильникі путіка в особі регіоналов і зелених Для них--українці вороги.
показати весь коментар
01.05.2024 15:04
+8
Это не о чем. Прежде всего - какие это были авто, куда они пошли и для каких именно целей? А тогда уже можно о чем-то рассуждать.
показати весь коментар
01.05.2024 15:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему то не удивлен.......
показати весь коментар
01.05.2024 15:04 Відповісти
А чому можуть,він повинен сидіти !
показати весь коментар
01.05.2024 15:05 Відповісти
Ну а куда эти траспортные средства отправились в итоге? Подразделениям которые в то время оборону держали или куда то еще?
показати весь коментар
01.05.2024 15:04 Відповісти
Куда то еще...
показати весь коментар
01.05.2024 15:06 Відповісти
Можешь даже не сомневаться, что отправили в ВСУ. Если бы куда-то в другое место, то это было бы в первых строках сообщения.
Почему так поступили с человеком? У Червинского спроси. Из той же серии.
ДБР - Дебилы, *****, Рулят.
показати весь коментар
01.05.2024 15:10 Відповісти
По Червинскому мне давно все понятно, еще когда самолет с вагнеровцами не дали захватить и слили лукашеко, поэтому и мстят. Я и не сомневаюсь что в ВСУ потому что Запорожская область практически сразу на линии фронта оказалась
показати весь коментар
01.05.2024 15:33 Відповісти
Нашелся один мужчина, который показал что значит "переводить страну на военные рельсы". Сделал так как надо ... но не по закону. Законы у нас депутаты пишут. А им война по барабану. У них уже давно подготовлены запасные аэродромы - недвижимость за кордоном, семьи там же, счета, наличка и все такое.
А ДБР ... А что ДБР, им все равно какому хозяину служить. Мы до сих пор не знаем точной статистики статистики предателей (а она имеется). Все эти менты, прокурорские, СБУ и пр., которые остались служить оккупантам в Крыму, в т.н. Л/ДНР. Какие после этого были сделаны выводы/решения? Ничего. Так с какого переляку ДБР будет работать в интересах Украины?
Разве найдется в этой структуре офицер с честью, который скажет: "Против такого человека, я отказываюсь возбуждать уголовку?" Его же сразу уволят и ... на фронт. А оно ему надо?
Такие же судят Червинского.
показати весь коментар
01.05.2024 17:13 Відповісти
ДБР служит Татарову... и им не все равно...татаровский *** им слаще
показати весь коментар
01.05.2024 17:29 Відповісти
Все кому-то служат. "Кому-то" ... кроме Украины.
показати весь коментар
01.05.2024 17:46 Відповісти
Досить вже обливати брудом працівників ТЦК Це роблять кацапські боти і наші гниди. Коли потрібний був автомобіль для ЗСУ.доставка озброєння,чи живої сили,а також евакуація поранених.то власник повинен віддати САМ свій автомобіль А тепер через два роки судиться І роблять це прихильникі путіка в особі регіоналов і зелених Для них--українці вороги.
показати весь коментар
01.05.2024 15:04 Відповісти
Думаєте, можна виграти війну за рахунок правового свавілля?
показати весь коментар
01.05.2024 15:08 Відповісти
нічого власник нікому не винен !!! нехай зебіли француваті перестануть красти де тільки можна і на чому тільки можна, а на заощаджені гроші можна купити усе що треба для ЗСУ !!!



показати весь коментар
01.05.2024 15:10 Відповісти
Там за законом винен..

Але тут інше, я згодна з Вами в частині - зепіндерастівкрадунів спочатку спитати треба..в них ще ті автопарки..
показати весь коментар
01.05.2024 15:16 Відповісти
те що понаприймали за 5 років, під диктовку кацапів та олігархів прокацаплених, француваті зебіли, після зміни влади треба буде цілий рік відміняти !!!



показати весь коментар
01.05.2024 15:24 Відповісти
Тобто ви звинувачуєте ДБР у тому, що вони прихильники путіна?
показати весь коментар
01.05.2024 15:15 Відповісти
Дійсно, досить! Їм просто бусів вже не вистачає, щоб пакувати. Потрібні нові буси, нове м'ясо.
А фактично до 90% авто армії ця кончена єрмаківсько-рєзнікова держава не має жодного стосунку. При чому на придбаних за рахунок громадян авто їздять не солдати, а жирні дупи тцкунів, які пакують без розбору тих, хто на ці авто зкидувався.
Люди збирають на РЕБи, авто, лафети, екскаватори, генератори і навіть на спорядження. Потім приходять і кажуть що ти навіть на сімейне життя без нашого контролю не маєш права, і маєш все віддати, бо депутати віддавати не хочуть. А потім маєш здохнути. В чому принципова різниця із свинособакамм?
показати весь коментар
01.05.2024 15:51 Відповісти
Ти там працюєш? Тоді тобі ніхто не заздрить.
показати весь коментар
01.05.2024 16:08 Відповісти
НІФІГА ЙОМУ НЕ БУДЕ. У нас уже як у Сомалі - чим більше злочинів ти робиш - тим менше тобі що буде, а чим ти більш звичайна людина - тим більше шанс що тобі якраз капець
показати весь коментар
01.05.2024 15:04 Відповісти
Это не о чем. Прежде всего - какие это были авто, куда они пошли и для каких именно целей? А тогда уже можно о чем-то рассуждать.
показати весь коментар
01.05.2024 15:07 Відповісти
наличие в новости букв ДБР, способно кардинально изменить отношение к описаним фактам
показати весь коментар
01.05.2024 17:31 Відповісти
головне слово в кпк це ДО
бо це до, для обвинувачуваного обходиться дуже до.... рого
і тим самим доє змогу судді жити до..... стойно.
тому, під заставу і вільний
показати весь коментар
01.05.2024 15:07 Відповісти
А де ж у березні 2022 року були ці власники? Мабуть у черзі до РТЦК, рвалися воювати? Тепер, коли тисячі загинули, а ці власники витягнули зади із Буковеля можна і судитися? *****, з цими гнидами і кацапів не треба! Нехай би вівцейоби кадирівськи прийшли і забрали, як би вони з ними судилися??
показати весь коментар
01.05.2024 15:09 Відповісти
В перші дні війни в Харкові усі тцк були закриті, а хоробра мусорня і тцкуни ховалися за цивільним одягом і топили в унітазах військові квитки. Поки в Києві роздавали зброю, щури разом із тєрєхом чекали, як складуться обставини, щоб стати на потрібний бік
показати весь коментар
01.05.2024 15:55 Відповісти
Напевно здуру в якогось безхатька майбах відняв, тепер прийдеться відповідати
показати весь коментар
01.05.2024 15:13 Відповісти
Увагу привертає той факт, що це відбулось у березні 2022р.!!! Я впевнений що власники цих авто в кращому разі с'їбались, або навіть тихенько вичікували прихід кацапів. Головне питання: ЯК БУЛИ ВИКОРИСТАНІ ДАНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ.
показати весь коментар
01.05.2024 15:15 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2024 15:21 Відповісти
Я вибачаюсь, а яка різниця їдуть чоловіки в свому авто чи в таксі. Іте і те можуть спинити і перевірити документи і водія і пасажирів. Якийсь дивний так званий ТЦКаншік. Може він Вас просто клєїв і по вухах їздив?😁
показати весь коментар
01.05.2024 15:34 Відповісти
Эти далбоны из ДБР, получают зарплаты больше чем рабочие- солдаты на передке. От них толку ни какого. Надо же аж четыре грузовика и микроавтобус изьяли... И очень интересно чьи это автомобили, и почему не подлежат мобилизации?
показати весь коментар
01.05.2024 15:32 Відповісти
якщо не на фірмі а як особисті, то не підлдягають вилученню на потреби ЗСУ. просто вони собі стояли б аж поки не прийшли б кацапи. Хто ж з цих ждунів (хазяїв авто) думав, що кацапи там не появляться?
показати весь коментар
01.05.2024 16:44 Відповісти
Це все наслідки невиконання конституції! Не введення стану війни. І хто винуватий?
показати весь коментар
01.05.2024 16:17 Відповісти
І якого хресна військового судить цивільний суд? По якім,мля, законам?
показати весь коментар
01.05.2024 16:19 Відповісти
Що було в березні 22-го? Росіяни перли на Запоріжжя. Куди посадовець ТЦК відправив ці автомобілі? Якщо на фронт, і ті авто возили снаряди або поранених, то він герой. І скоріше всього так і було. Не то б йому інкримінували не перевищення повноваження, а іншу статтю. А підпримці - гниди, які замість того, щоб ноги військовим цілувати за свою цілу дупу, в суд побігли. А чому не до лав ЗСУ?
показати весь коментар
01.05.2024 17:55 Відповісти
>А підпримці - гниди,
Примерно так коммунисты рассуждали, оккупанты на Донбассе, бандиты в 90. После этого ни бизнеса, ни людей не оставалось. Быдло ты.
показати весь коментар
02.05.2024 23:49 Відповісти
То ли еще будет. Безнаказанность порождает вседозволенность. Странно не то, что авто забрали, а то, что их за это судить будут. Не у тех забрали. А где автомобили, что отобрали у тех? Вряд ли на фронте.
показати весь коментар
02.05.2024 23:35 Відповісти
 
 