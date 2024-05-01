Посадовець ТЦК у Запоріжжі незаконно вилучив авто на 11 млн грн. Його можуть посадити на 12 років, - ДБР. ФОТО

Автомобілі, що не підлягали мобілізації, співробітник ТЦК вилучив на підприємствах. Для цього прийшов із "озброєним супроводом".

Про це повідомили в ДБР, передає Цензор.НЕТ.

В Бюро повідомили, що завершили розслідування у справі й скерували обвинувальний акт до суду.

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Автомобілі співробітник ТЦК незаконно вилучив у березні 2022 року. "Він з озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, яка фактично знаходилась поза межами територіальної юрисдикції військкомату. Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на майданчику не було", - йдеться у повідомленні.

Посадовець не мав ані лімітів вилучення транспортних засобів, ані відповідних документів від місцевої влади.

"Фігуранту вдалося з порушеннями вилучити лише ті автомобілі, ключі від яких були у присутнього на стоянці водія. Це - чотири вантажівки та мікроавтобус загальною вартістю майже 11 млн грн", - розповіли в ДБР.

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Чоловіка обвинувачують у у перевищені військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Покарання за цією статтею - до 12 років позбавлення волі.