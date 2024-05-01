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Чиновник ТЦК в Запорожье незаконно изъял авто на 11 млн грн. Его могут посадить на 12 лет, - ГБР. ФОТО

Автомобили, которые не подлежали мобилизации, сотрудник ТЦК изъял на предприятиях. Для этого пришел с "вооруженным сопровождением".

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

В Бюро сообщили, что завершили расследование по делу и направили обвинительный акт в суд.

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Автомобили сотрудник ТЦК незаконно изъял в марте 2022 года. "Он с вооруженным сопровождением пришел на автомобильную стоянку, которая фактически находилась за пределами территориальной юрисдикции военкомата. Владельцев предприятий, которым принадлежат автомобили, в тот момент на площадке не было", - говорится в сообщении.

Співробітник ТЦК незаконно вилучив автомобілі. Його судитимуть

Чиновник не имел ни лимитов изъятия транспортных средств, ни соответствующих документов от местных властей.

"Фигуранту удалось с нарушениями изъять только те автомобили, ключи от которых были у присутствующего на стоянке водителя. Это - четыре грузовика и микроавтобус общей стоимостью почти 11 млн грн", - рассказали в ГБР.

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Мужчину обвиняют в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Наказание по этой статье - до 12 лет лишения свободы.

Автор: 

авто (4204) изъятие (223) ГБР (2985) ТЦК (527)


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Топ комментарии
+11
нічого власник нікому не винен !!! нехай зебіли француваті перестануть красти де тільки можна і на чому тільки можна, а на заощаджені гроші можна купити усе що треба для ЗСУ !!!



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01.05.2024 15:10
+8
Досить вже обливати брудом працівників ТЦК Це роблять кацапські боти і наші гниди. Коли потрібний був автомобіль для ЗСУ.доставка озброєння,чи живої сили,а також евакуація поранених.то власник повинен віддати САМ свій автомобіль А тепер через два роки судиться І роблять це прихильникі путіка в особі регіоналов і зелених Для них--українці вороги.
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01.05.2024 15:04
+8
Это не о чем. Прежде всего - какие это были авто, куда они пошли и для каких именно целей? А тогда уже можно о чем-то рассуждать.
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01.05.2024 15:07
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Почему то не удивлен.......
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01.05.2024 15:04 Ответить
А чому можуть,він повинен сидіти !
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01.05.2024 15:05 Ответить
Ну а куда эти траспортные средства отправились в итоге? Подразделениям которые в то время оборону держали или куда то еще?
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01.05.2024 15:04 Ответить
Куда то еще...
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01.05.2024 15:06 Ответить
Можешь даже не сомневаться, что отправили в ВСУ. Если бы куда-то в другое место, то это было бы в первых строках сообщения.
Почему так поступили с человеком? У Червинского спроси. Из той же серии.
ДБР - Дебилы, *****, Рулят.
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01.05.2024 15:10 Ответить
По Червинскому мне давно все понятно, еще когда самолет с вагнеровцами не дали захватить и слили лукашеко, поэтому и мстят. Я и не сомневаюсь что в ВСУ потому что Запорожская область практически сразу на линии фронта оказалась
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01.05.2024 15:33 Ответить
Нашелся один мужчина, который показал что значит "переводить страну на военные рельсы". Сделал так как надо ... но не по закону. Законы у нас депутаты пишут. А им война по барабану. У них уже давно подготовлены запасные аэродромы - недвижимость за кордоном, семьи там же, счета, наличка и все такое.
А ДБР ... А что ДБР, им все равно какому хозяину служить. Мы до сих пор не знаем точной статистики статистики предателей (а она имеется). Все эти менты, прокурорские, СБУ и пр., которые остались служить оккупантам в Крыму, в т.н. Л/ДНР. Какие после этого были сделаны выводы/решения? Ничего. Так с какого переляку ДБР будет работать в интересах Украины?
Разве найдется в этой структуре офицер с честью, который скажет: "Против такого человека, я отказываюсь возбуждать уголовку?" Его же сразу уволят и ... на фронт. А оно ему надо?
Такие же судят Червинского.
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01.05.2024 17:13 Ответить
ДБР служит Татарову... и им не все равно...татаровский *** им слаще
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01.05.2024 17:29 Ответить
Все кому-то служат. "Кому-то" ... кроме Украины.
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01.05.2024 17:46 Ответить
Досить вже обливати брудом працівників ТЦК Це роблять кацапські боти і наші гниди. Коли потрібний був автомобіль для ЗСУ.доставка озброєння,чи живої сили,а також евакуація поранених.то власник повинен віддати САМ свій автомобіль А тепер через два роки судиться І роблять це прихильникі путіка в особі регіоналов і зелених Для них--українці вороги.
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01.05.2024 15:04 Ответить
Думаєте, можна виграти війну за рахунок правового свавілля?
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01.05.2024 15:08 Ответить
нічого власник нікому не винен !!! нехай зебіли француваті перестануть красти де тільки можна і на чому тільки можна, а на заощаджені гроші можна купити усе що треба для ЗСУ !!!



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01.05.2024 15:10 Ответить
Там за законом винен..

Але тут інше, я згодна з Вами в частині - зепіндерастівкрадунів спочатку спитати треба..в них ще ті автопарки..
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01.05.2024 15:16 Ответить
те що понаприймали за 5 років, під диктовку кацапів та олігархів прокацаплених, француваті зебіли, після зміни влади треба буде цілий рік відміняти !!!



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01.05.2024 15:24 Ответить
Тобто ви звинувачуєте ДБР у тому, що вони прихильники путіна?
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01.05.2024 15:15 Ответить
Дійсно, досить! Їм просто бусів вже не вистачає, щоб пакувати. Потрібні нові буси, нове м'ясо.
А фактично до 90% авто армії ця кончена єрмаківсько-рєзнікова держава не має жодного стосунку. При чому на придбаних за рахунок громадян авто їздять не солдати, а жирні дупи тцкунів, які пакують без розбору тих, хто на ці авто зкидувався.
Люди збирають на РЕБи, авто, лафети, екскаватори, генератори і навіть на спорядження. Потім приходять і кажуть що ти навіть на сімейне життя без нашого контролю не маєш права, і маєш все віддати, бо депутати віддавати не хочуть. А потім маєш здохнути. В чому принципова різниця із свинособакамм?
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01.05.2024 15:51 Ответить
Ти там працюєш? Тоді тобі ніхто не заздрить.
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01.05.2024 16:08 Ответить
НІФІГА ЙОМУ НЕ БУДЕ. У нас уже як у Сомалі - чим більше злочинів ти робиш - тим менше тобі що буде, а чим ти більш звичайна людина - тим більше шанс що тобі якраз капець
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01.05.2024 15:04 Ответить
Это не о чем. Прежде всего - какие это были авто, куда они пошли и для каких именно целей? А тогда уже можно о чем-то рассуждать.
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01.05.2024 15:07 Ответить
наличие в новости букв ДБР, способно кардинально изменить отношение к описаним фактам
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01.05.2024 17:31 Ответить
головне слово в кпк це ДО
бо це до, для обвинувачуваного обходиться дуже до.... рого
і тим самим доє змогу судді жити до..... стойно.
тому, під заставу і вільний
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01.05.2024 15:07 Ответить
А де ж у березні 2022 року були ці власники? Мабуть у черзі до РТЦК, рвалися воювати? Тепер, коли тисячі загинули, а ці власники витягнули зади із Буковеля можна і судитися? *****, з цими гнидами і кацапів не треба! Нехай би вівцейоби кадирівськи прийшли і забрали, як би вони з ними судилися??
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01.05.2024 15:09 Ответить
В перші дні війни в Харкові усі тцк були закриті, а хоробра мусорня і тцкуни ховалися за цивільним одягом і топили в унітазах військові квитки. Поки в Києві роздавали зброю, щури разом із тєрєхом чекали, як складуться обставини, щоб стати на потрібний бік
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01.05.2024 15:55 Ответить
Напевно здуру в якогось безхатька майбах відняв, тепер прийдеться відповідати
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01.05.2024 15:13 Ответить
Увагу привертає той факт, що це відбулось у березні 2022р.!!! Я впевнений що власники цих авто в кращому разі с'їбались, або навіть тихенько вичікували прихід кацапів. Головне питання: ЯК БУЛИ ВИКОРИСТАНІ ДАНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ.
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01.05.2024 15:15 Ответить
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01.05.2024 15:21 Ответить
Я вибачаюсь, а яка різниця їдуть чоловіки в свому авто чи в таксі. Іте і те можуть спинити і перевірити документи і водія і пасажирів. Якийсь дивний так званий ТЦКаншік. Може він Вас просто клєїв і по вухах їздив?😁
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01.05.2024 15:34 Ответить
Эти далбоны из ДБР, получают зарплаты больше чем рабочие- солдаты на передке. От них толку ни какого. Надо же аж четыре грузовика и микроавтобус изьяли... И очень интересно чьи это автомобили, и почему не подлежат мобилизации?
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01.05.2024 15:32 Ответить
якщо не на фірмі а як особисті, то не підлдягають вилученню на потреби ЗСУ. просто вони собі стояли б аж поки не прийшли б кацапи. Хто ж з цих ждунів (хазяїв авто) думав, що кацапи там не появляться?
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01.05.2024 16:44 Ответить
Це все наслідки невиконання конституції! Не введення стану війни. І хто винуватий?
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01.05.2024 16:17 Ответить
І якого хресна військового судить цивільний суд? По якім,мля, законам?
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01.05.2024 16:19 Ответить
Що було в березні 22-го? Росіяни перли на Запоріжжя. Куди посадовець ТЦК відправив ці автомобілі? Якщо на фронт, і ті авто возили снаряди або поранених, то він герой. І скоріше всього так і було. Не то б йому інкримінували не перевищення повноваження, а іншу статтю. А підпримці - гниди, які замість того, щоб ноги військовим цілувати за свою цілу дупу, в суд побігли. А чому не до лав ЗСУ?
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01.05.2024 17:55 Ответить
>А підпримці - гниди,
Примерно так коммунисты рассуждали, оккупанты на Донбассе, бандиты в 90. После этого ни бизнеса, ни людей не оставалось. Быдло ты.
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02.05.2024 23:49 Ответить
То ли еще будет. Безнаказанность порождает вседозволенность. Странно не то, что авто забрали, а то, что их за это судить будут. Не у тех забрали. А где автомобили, что отобрали у тех? Вряд ли на фронте.
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02.05.2024 23:35 Ответить
 
 