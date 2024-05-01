Чиновник ТЦК в Запорожье незаконно изъял авто на 11 млн грн. Его могут посадить на 12 лет, - ГБР. ФОТО
Автомобили, которые не подлежали мобилизации, сотрудник ТЦК изъял на предприятиях. Для этого пришел с "вооруженным сопровождением".
Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.
В Бюро сообщили, что завершили расследование по делу и направили обвинительный акт в суд.
Автомобили сотрудник ТЦК незаконно изъял в марте 2022 года. "Он с вооруженным сопровождением пришел на автомобильную стоянку, которая фактически находилась за пределами территориальной юрисдикции военкомата. Владельцев предприятий, которым принадлежат автомобили, в тот момент на площадке не было", - говорится в сообщении.
Чиновник не имел ни лимитов изъятия транспортных средств, ни соответствующих документов от местных властей.
"Фигуранту удалось с нарушениями изъять только те автомобили, ключи от которых были у присутствующего на стоянке водителя. Это - четыре грузовика и микроавтобус общей стоимостью почти 11 млн грн", - рассказали в ГБР.
Мужчину обвиняют в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Наказание по этой статье - до 12 лет лишения свободы.
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Почему так поступили с человеком? У Червинского спроси. Из той же серии.
ДБР - Дебилы, *****, Рулят.
А ДБР ... А что ДБР, им все равно какому хозяину служить. Мы до сих пор не знаем точной статистики статистики предателей (а она имеется). Все эти менты, прокурорские, СБУ и пр., которые остались служить оккупантам в Крыму, в т.н. Л/ДНР. Какие после этого были сделаны выводы/решения? Ничего. Так с какого переляку ДБР будет работать в интересах Украины?
Разве найдется в этой структуре офицер с честью, который скажет: "Против такого человека, я отказываюсь возбуждать уголовку?" Его же сразу уволят и ... на фронт. А оно ему надо?
Такие же судят Червинского.
Але тут інше, я згодна з Вами в частині - зепіндерастівкрадунів спочатку спитати треба..в них ще ті автопарки..
А фактично до 90% авто армії ця кончена єрмаківсько-рєзнікова держава не має жодного стосунку. При чому на придбаних за рахунок громадян авто їздять не солдати, а жирні дупи тцкунів, які пакують без розбору тих, хто на ці авто зкидувався.
Люди збирають на РЕБи, авто, лафети, екскаватори, генератори і навіть на спорядження. Потім приходять і кажуть що ти навіть на сімейне життя без нашого контролю не маєш права, і маєш все віддати, бо депутати віддавати не хочуть. А потім маєш здохнути. В чому принципова різниця із свинособакамм?
бо це до, для обвинувачуваного обходиться дуже до.... рого
і тим самим доє змогу судді жити до..... стойно.
тому, під заставу і вільний
Примерно так коммунисты рассуждали, оккупанты на Донбассе, бандиты в 90. После этого ни бизнеса, ни людей не оставалось. Быдло ты.