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Конфликт под ТЦК в Виноградове: ромы признали, что действовали агрессивно и починили поврежденные заборы и ворота. ФОТО

Участники хулиганских событий возле 1-го отдела Береговского РТЦК и СП в Виноградове признали свою вину и за свой счет и своими силами восстановили поврежденный забор и ворота перед помещением ТЦК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Закарпатского ОТЦК и СП.

В сообщении напоминается, что в медиапространстве Украины распространилась информация о недопустимых действиях представителей ромской национальности возле одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Закарпатья, которые имели место 3 мая текущего года.

"Участники этих хулиганских событий признали свою вину и за свой счет и своими силами восстановили поврежденный забор и ворота 1-го отдела Береговского РТЦК и СП (г.Виноградов).

Смотрите: Чиновник ТЦК в Запорожье незаконно изъял авто на 11 млн грн. Его могут посадить на 12 лет, - ГБР. ФОТО

Виновники происшествия признали, что действовали слишком эмоционально, бездумно, агрессивно и антигосударственно. Все должно решаться в правовом поле", - отмечают в ТЦК.

Роми ремонтують паркан під ТЦК у Виноградові
Роми ремонтують паркан під ТЦК у Виноградові

Что этому предшествовало?

Как сообщило Закарпатье 24, поздно вечером 3 мая стало известно о беспорядках в Виноградове возле местного военкомата (ТЦК). Сюда пришла группа ромов из села Онок Береговского района, между ними и работниками ТЦК возникла стычка. Как отмечает издание, причина - ромы обвиняют работников РТЦК в похищении людей.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на Закарпатье сотрудники ТЦК осуществили предупредительные выстрелы во время конфликта с ромами.

Напомним, недавно в Черновицкой области группа гражданских напала на военнослужащего территориального центра комплектования. Работник ТЦК, чтобы защититься, стрелял в землю. Никто не пострадал.

Автор: 

ромы (25) ТЦК (527) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+30
Згідно офіційним даним більше 80 відсотків соціальних допомог на Закарпатті в районах де проживають роми припадають саме на ромів! але вони себе не рахують українцями! гроші від держави непрацюючим ніде ромам вони беруть а ось воювати за Україну вони не хочуть!
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06.05.2024 08:38
+22
зо ти всіх нападників звати Ромами?
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06.05.2024 08:35
+17
Тепер німців треба називати дойчами, а греків, - еллініками. Бо по-старому, - нєтолєрантно.
Грузія - Сакартвело, Вірменія - Айястан. Тільки так!
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06.05.2024 09:04
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Правила форума Совет форумчан
зо ти всіх нападників звати Ромами?
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06.05.2024 08:35 Ответить
Ім*я Рома пишеться з великої букви
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06.05.2024 11:07 Ответить
я так і написав, а в тексті помилка, мабуть, таке буває.
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06.05.2024 18:01 Ответить
роми з мадьярськими паспортами
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06.05.2024 08:36 Ответить
Тепер німців треба називати дойчами, а греків, - еллініками. Бо по-старому, - нєтолєрантно.
Грузія - Сакартвело, Вірменія - Айястан. Тільки так!
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06.05.2024 09:04 Ответить
Хаястан)) от слова "хаи"
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06.05.2024 09:27 Ответить
Ну то й хай.
А ви знали, як називається Німеччина вірменською мово? - Хайльгітлєростан. )))
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06.05.2024 14:56 Ответить
Теж так думаю , завжди були цигани а тепер роми , хрінь якась від толерастів .Тепер фільм " Циган" буде ромко ? Чи циганка Аза - ромка Аза ? А конституція України одна для всіх громадян , цигани теж туди входять .
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06.05.2024 09:06 Ответить
Це древня проблема. Є самоназви народів, або як їх називають сусіди.
Як правильно "Боріс", чи "Бо"?
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06.05.2024 11:10 Ответить
В США заборонили морозиво "ескімо". Через нєтолєрантну назву.

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06.05.2024 09:13 Ответить
Похоже на рашный парашный вброс!)))) из разряда "в учебниках у них пишут что море выкопали" и "мальчика в трусиках сама видела"
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06.05.2024 09:28 Ответить
Ні. Це правда. https://edition.cnn.com/2020/10/06/business/eskimo-pie-name-change/index.html CNN підтверджує. Стара назва, і нова назва.

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06.05.2024 14:49 Ответить
Розвиваючи політику толерантності, вслід за введенням у вжиток, замість слова «негр», поняття «афроамериканець», в штатах США стали заборонять вживання слова «білий». Замість нього запропоновано вживання терміну «євроамериканець»…

Американські євреї негайно поскаржились до ООН про дискримінацію…
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06.05.2024 09:41 Ответить
Білошкірі - по індіанськи
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06.05.2024 10:58 Ответить
посол - чоловічого роду
послиця - жіночого роду

Ти мабуть російськодумаючий, тому тебе клинить.

Так, цигани і роми це дві назви одного народу. Це поширене явище. Заспокойся, сер.
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06.05.2024 11:45 Ответить
Людство існує вже ... років. Ти ще древніх єгиптян сюди приплети. Звісно, усе змінюється, з*являються нові смисли, поняття, назви.

Їх мабуть тре називати самоназвою за часів, коли вони з земель ******** Індії виходили.

До речі, здається Індія збирається повертати древню самоназву.
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06.05.2024 14:29 Ответить
Послиня.
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06.05.2024 17:07 Ответить
пані посол
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06.05.2024 17:14 Ответить
Згідно офіційним даним більше 80 відсотків соціальних допомог на Закарпатті в районах де проживають роми припадають саме на ромів! але вони себе не рахують українцями! гроші від держави непрацюючим ніде ромам вони беруть а ось воювати за Україну вони не хочуть!
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06.05.2024 08:38 Ответить
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06.05.2024 08:56 Ответить
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06.05.2024 09:05 Ответить
"Не рахують"? Нема сечі терпіти ці пекелні борошна?
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07.05.2024 19:39 Ответить
А в армію нє?
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06.05.2024 08:41 Ответить
Полагодили паркан - погадали на руці і все тіп - топ
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06.05.2024 08:45 Ответить
Керманичі каїнлю відуть бестолкову політику, на росії ті їто хоче отримати громадянство у першу чергу дають автомата та відправляють на фронт щоб довели любов до росіїї,
а у нас українці воюють, а тим часом різні нацменшини, угорці, роми тощо, качають права
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06.05.2024 08:41 Ответить
А кто запретит???? Разве политика государства была адекватной? Люди привыкли что любой треш НЕ наказуем, все эти царевы, добкины, костусевы
.... До сих нет управы
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06.05.2024 09:36 Ответить
Закон України "Про мобілізацію" має норми прямої дії для всіх громадян України і в даному випадку не потрібно конкретизувати національність в засобах медіа.
Я ж правильно розумію що відкрито кримінальне провадження як мінімум за ст.296 ККУ ************?
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06.05.2024 08:49 Ответить
Вони лише штурмували режимний об'єкт підчас війни... Полагодили паркан і на тому спасибі
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06.05.2024 08:59 Ответить
режиний об'єкт? хто вам сказав, що ТЦК - режимний об'єкт?
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06.05.2024 09:34 Ответить
нє, кафешоп за інтересами ... Там зброя, КПЗ, казарма, секретка, зв*язок тощо
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06.05.2024 11:48 Ответить
то, що там зброя і зв'язок, то не значить, що то режимний об'єкт. Ви щось чули про слова "закон", "документи"?
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06.05.2024 11:55 Ответить
так, ТЦК та СП - це підрозділи МО
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06.05.2024 14:44 Ответить
прикінь, але тобі ніхто не зобов'язаний доповідати.
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06.05.2024 18:11 Ответить
Такий же нікчемний народ, як і кацапи.
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06.05.2024 09:07 Ответить
це питання, чи твердження ??
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06.05.2024 11:49 Ответить
Як права качати, так нацменшини, а як воювати, так українці
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06.05.2024 09:07 Ответить
Толерасти всюди свої грьобані ідеї ************ , дніще .
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06.05.2024 09:09 Ответить
читайте уважно - роми звинувачують тцк в викраденні людей.саме так і було,і в циган хватило хоробрості заступитись за своїх - на відміну від українців.і ніхера тим ромам не буде,а тцкашникам пізда - по любе знайдуть і поріжуть.
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06.05.2024 09:12 Ответить
Ви в курсі, яка там послідовність подій була ?

А поліція, яка приїздить за правопорушниками теж крадії ??
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06.05.2024 11:51 Ответить
слухай - чесати ***** будеш якомусь лохові а не мені.тцк викрали двох людей,вони тцкашники і є вори.а тепер далі - заяви в поліцію на тцк нічого не дадуть - ніхто не буде відкривати провадження проти тцк.що залишається робити ? над людьми чинять фізичну і психологічну наругу а ДЕ ЗАКОННІСТЬ ? чи цигани винуваті,що ворог спланував цю коряву злочинну мобілізацію а зрадники при владі її здійснили ? чому в росії черги в воєнкомат для підписання контракту,а в нас через це тцк вже солдатів за підарасів рахують,ну не так поступили цигани - визивайте поліцію відкривайте справу і в тюрму за ухилення від служби.а ні - сцить влада всих саджати.бо всих не пересаджаєш,а рот людям закрити треба і продавати державу.от тіки циганам рота не закриєш.
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06.05.2024 12:08 Ответить
ну вибач, чувак, що у нас не РФ ... Там усе законно і демократично ... І зомбоящик вправно працює.
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06.05.2024 14:42 Ответить
25 раз - я за зелених не голосував.

Не громадянам України земля не продається. Наразі Зе* не вирішив питання з громадянством.
Підставні особи хто ? Марсіяне ? Це кримінальний злочин.

Вони усі з народу України.
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06.05.2024 17:38 Ответить
Это наверное первый случай, когда цыганам пришлось "позолотить ручку"
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06.05.2024 09:21 Ответить
Ага, виплатили штраф конями і розбили табір в тюрмі)) н
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06.05.2024 09:21 Ответить
Огорожу вони полагодили!!! А на війну з москалем- нє! Виперти їх всіх в московію та побажати щастя!
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06.05.2024 09:29 Ответить
В них майже у всіх унгарські паспорти,і вони баражують між Україною та Польщею (де отримують допомогу як біженці) і знову повертаються до України ,в свої табори,і так кожного місяця...До Унгарії вони не хочуть,тому що унгари їм не платять кошти як біженцям,тому вони і тікають до інших країн,отримують кошти,і додому...
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06.05.2024 11:01 Ответить
З циган солдати ніякі.Служив колись у нас у роті циган, так намучилися з ним по повній, доки не сплавили куди подалі..
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06.05.2024 15:43 Ответить
"Все повинно вирішуватися в правовому полі", - наголошують у - це звучить як анекдот. Коли бандитам дали рішучу відсіч, вони згадали про закон.
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06.05.2024 09:37 Ответить
Невже циганам дали кизди?
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06.05.2024 09:51 Ответить
Как говаривал умный и креативный человек - пуля очень многое меняет в голове даже если попадает в задницу.
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06.05.2024 10:00 Ответить
Чого всі так переживають за так зване "тцк"??
"тцк" - не може накладати ніяких штрафів, нікого оголошувати в розшук - тільки по рішенню суду.👈
Взагалі таких установ , як "тцк"(районих , і навіть обласних) не існує в ЄДРПОУ - робить запити ( за гроші, якщо треба) , потім використовуйте ці витяги в суді проти цих "тцк". 👈
Кримінальні статті там будуть приблизно таки - "привласнення службових повноважень", "повалення Конституційного устрою", "підробка документів" " шахрайство"((:
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06.05.2024 10:06 Ответить
"повалення Конституційного устрою" - мабуть заззітхання на повалення, пан юрист, сер

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

ТЦК утворюються, ліквідуються, реорганізовуються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерством оборони України .

За Вашою версією, МО системно, вже 33 років зазіхає на ...
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06.05.2024 12:00 Ответить
Не надто обізнаний з культурою ромів. Мабуть, у них викрадати коней - це нормально, а ось викрадення людини - це червона лінія.
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06.05.2024 10:27 Ответить
не зрозумів.
на фото, цигани роми прикручують паркан до асфальту?
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06.05.2024 10:35 Ответить
👍
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06.05.2024 12:01 Ответить
Ну вы и пернул... Не, асфальт прикручивают к паркану...ХМЫ...
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06.05.2024 20:26 Ответить
де ти бачив щоб асфальт прикручували тим більш до паркану.... Таке морозиш...
небуває такого!
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06.05.2024 22:32 Ответить
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07.05.2024 20:45 Ответить
В жёлтой и красной майках типичные Ромы! Сани, Вани, Коли...
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06.05.2024 23:04 Ответить
Їх **********, вони вибачилися. Нашо цей цирк ?
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07.05.2024 19:21 Ответить
 
 