Конфликт под ТЦК в Виноградове: ромы признали, что действовали агрессивно и починили поврежденные заборы и ворота. ФОТО

Участники хулиганских событий возле 1-го отдела Береговского РТЦК и СП в Виноградове признали свою вину и за свой счет и своими силами восстановили поврежденный забор и ворота перед помещением ТЦК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Закарпатского ОТЦК и СП.

В сообщении напоминается, что в медиапространстве Украины распространилась информация о недопустимых действиях представителей ромской национальности возле одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Закарпатья, которые имели место 3 мая текущего года.

"Участники этих хулиганских событий признали свою вину и за свой счет и своими силами восстановили поврежденный забор и ворота 1-го отдела Береговского РТЦК и СП (г.Виноградов).

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Виновники происшествия признали, что действовали слишком эмоционально, бездумно, агрессивно и антигосударственно. Все должно решаться в правовом поле", - отмечают в ТЦК.





Что этому предшествовало?

Как сообщило Закарпатье 24, поздно вечером 3 мая стало известно о беспорядках в Виноградове возле местного военкомата (ТЦК). Сюда пришла группа ромов из села Онок Береговского района, между ними и работниками ТЦК возникла стычка. Как отмечает издание, причина - ромы обвиняют работников РТЦК в похищении людей.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на Закарпатье сотрудники ТЦК осуществили предупредительные выстрелы во время конфликта с ромами.

Напомним, недавно в Черновицкой области группа гражданских напала на военнослужащего территориального центра комплектования. Работник ТЦК, чтобы защититься, стрелял в землю. Никто не пострадал.