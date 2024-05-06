Конфликт под ТЦК в Виноградове: ромы признали, что действовали агрессивно и починили поврежденные заборы и ворота. ФОТО
Участники хулиганских событий возле 1-го отдела Береговского РТЦК и СП в Виноградове признали свою вину и за свой счет и своими силами восстановили поврежденный забор и ворота перед помещением ТЦК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Закарпатского ОТЦК и СП.
В сообщении напоминается, что в медиапространстве Украины распространилась информация о недопустимых действиях представителей ромской национальности возле одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Закарпатья, которые имели место 3 мая текущего года.
"Участники этих хулиганских событий признали свою вину и за свой счет и своими силами восстановили поврежденный забор и ворота 1-го отдела Береговского РТЦК и СП (г.Виноградов).
Виновники происшествия признали, что действовали слишком эмоционально, бездумно, агрессивно и антигосударственно. Все должно решаться в правовом поле", - отмечают в ТЦК.
Что этому предшествовало?
Как сообщило Закарпатье 24, поздно вечером 3 мая стало известно о беспорядках в Виноградове возле местного военкомата (ТЦК). Сюда пришла группа ромов из села Онок Береговского района, между ними и работниками ТЦК возникла стычка. Как отмечает издание, причина - ромы обвиняют работников РТЦК в похищении людей.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на Закарпатье сотрудники ТЦК осуществили предупредительные выстрелы во время конфликта с ромами.
Напомним, недавно в Черновицкой области группа гражданских напала на военнослужащего территориального центра комплектования. Работник ТЦК, чтобы защититься, стрелял в землю. Никто не пострадал.
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Грузія - Сакартвело, Вірменія - Айястан. Тільки так!
А ви знали, як називається Німеччина вірменською мово? - Хайльгітлєростан. )))
Як правильно "Боріс", чи "Бо"?
Американські євреї негайно поскаржились до ООН про дискримінацію…
послиця - жіночого роду
Ти мабуть російськодумаючий, тому тебе клинить.
Так, цигани і роми це дві назви одного народу. Це поширене явище. Заспокойся, сер.
Їх мабуть тре називати самоназвою за часів, коли вони з земель ******** Індії виходили.
До речі, здається Індія збирається повертати древню самоназву.
а у нас українці воюють, а тим часом різні нацменшини, угорці, роми тощо, качають права
.... До сих нет управы
Я ж правильно розумію що відкрито кримінальне провадження як мінімум за ст.296 ККУ ************?
А поліція, яка приїздить за правопорушниками теж крадії ??
Не громадянам України земля не продається. Наразі Зе* не вирішив питання з громадянством.
Підставні особи хто ? Марсіяне ? Це кримінальний злочин.
Вони усі з народу України.
"тцк" - не може накладати ніяких штрафів, нікого оголошувати в розшук - тільки по рішенню суду.👈
Взагалі таких установ , як "тцк"(районих , і навіть обласних) не існує в ЄДРПОУ - робить запити ( за гроші, якщо треба) , потім використовуйте ці витяги в суді проти цих "тцк". 👈
Кримінальні статті там будуть приблизно таки - "привласнення службових повноважень", "повалення Конституційного устрою", "підробка документів" " шахрайство"((:
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)
ТЦК утворюються, ліквідуються, реорганізовуються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерством оборони України .
За Вашою версією, МО системно, вже 33 років зазіхає на ...
на фото, цигани роми прикручують паркан до асфальту?
небуває такого!