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На территории ТЦК в Кривом Роге умер военнообязанный

свічка

5 мая 2024 года на территории Саксаганского ТЦК и СП в Кривом Роге в результате "внезапного резкого ухудшения состояния здоровья" умер военнообязанный мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба связей с общественностью Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как утверждается, резкое ухудшение здоровья военнообязанного сопровождалось признаками эпилептического приступа.

В ТЦК уверяют, что была немедленно вызвана скорая медицинская помощь, до прибытия которой военнообязанному оказывалась домедицинская помощь.

"Сотрудники патрульной полиции, прибывшие по вызову, констатировали биологическую смерть без признаков физического воздействия", - говорится в сообщении.

Смотрите: Конфликт под ТЦК в Виноградове: ромы признали, что действовали агрессивно и починили поврежденные заборы и ворота. ФОТО

По факту смерти гражданина продолжаются следственные действия правоохранительных органов, до завершения которых в ТЦК просят "воздержаться от эмоциональных и непроверенных заявлений и суждений".

Автор: 

смерть (9214) военнослужащие (6107) ТЦК (519) Днепропетровская область (3906)


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Топ комментарии
+23
***, хоч одного за це посадять? Ну це ******* повний
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07.05.2024 10:06
+20
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07.05.2024 10:01
+20
А "співробітники патрульної поліції" вже стали медиками? Що за маячня?
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07.05.2024 10:02
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Страница 2 из 2
ТЦК нужны войны? Могу дать адрес где сидят около семи профессиональных военных офицера, и военную часть с умершими автомобилями охраняют. В части вообще нет нечего кроме нескольких мертвых единиц военной техники. Просто сама часть в черте города, и если они уедут на войну, городские власти втихоря продадут землю застройщикам. Поэтому Командование ЗСУ держит там офицеров, и не отпускает их на войну.
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07.05.2024 10:34 Ответить
Ні, командування там тримає непотрібний баласт, бо ті проплатили кому треба або чиїсь родичі. Зараз он просто, щоб на тилову посаду потрапити потрібно 3.500 заплатити.
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07.05.2024 10:40 Ответить
Гниди зелені, випустили 650 тис.ухилянтів за кордон, за те надіяться на перемогу за рахунок хворих і дідів!
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07.05.2024 10:35 Ответить
Ухилянты - это те, кто дал присягу и не воюет: военные, которые сидят в тылу и не меняют людей на фронте, военные пенсионеры, полиция, чиновники, депутаты, охранники, СБУ и прочие силовики.
Гражданское население, которое убежало от войны и спасает своих детей от войны никакими утилитами не является.
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07.05.2024 13:56 Ответить
Забыл пограничников, которые вместо того, чтобы воевать, незаконно ловят людей на границе, не давая им эвакуироваться от войны - нарушают их основное право: право на жизнь.
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07.05.2024 13:57 Ответить
Вітайте, презумпція здоров'я ЦВК в дії!
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07.05.2024 10:38 Ответить
Ні віку, ні як був привід до перебування.
Бо тепер всіх тримають до нових штрафів. Тобто після 18-го.
По таким описам тільки одна думка - опис забою. Був - загув крапка.
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07.05.2024 10:42 Ответить
Питання тут не до ТЦК, питання до ВЛК- яким чином цей чоловік став військовозобов'язаним, з таким станом здоров'я?
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07.05.2024 10:50 Ответить
Водночас донька померлого чоловіка заявила, що в її батька не було епілепсії та додала, що його нібито «побили до смерті» працівники ТЦК.
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07.05.2024 10:51 Ответить
в ТЦК мабуть не перший випадок смерті від "епілепсії" .
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07.05.2024 10:54 Ответить
Павлюк удівльон чо це народ такий не любе ТЦк . Не повезло Павлюкам з народом...
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07.05.2024 10:55 Ответить
В ТЦК одні вбивці та людолови, тому тікайте та ухиляйтеся. Так, кацапчику ?
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07.05.2024 11:12 Ответить
Так, це кацапськи наратив і це призводе жо того що нащші хлопці тікають і топляться у Тисі. Сьогодні знайшли ось. https://censor.net/ru/news/3488142/z_tysy_prykordonnyky_distaly_tila_3_cholovikiv_scho_vidomo
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07.05.2024 11:37 Ответить
Я взагалі вважаю, що це спецоперація ФСБ по зриву мобілізації, та купа фсбшних ботів тут працює на ЦН.
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07.05.2024 11:40 Ответить


Ну так , бувають епілептичні напади, але від них не помирають так часто як в тцк. Шо такоє...
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07.05.2024 11:16 Ответить
Смерть при эпилепсии обычно возникает в результате: утопления, травмы головы при падении, либо остановки дыхания из-за рвотных масс. Очевидно, что водоемов в ТЦК нет. А остальные причины смерти противоречат констатации смерти без признаков физического воздействия и утверждениям, что была сразу оказана медицинская помощь и вызвана скорая.
Таким образом, очевидно, что ТЦК и врачи врут. Скорее всего, это убийство.
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07.05.2024 11:18 Ответить
Почему ТЦК врут, что был эпилептический припадок? Потому что эпилептик может упасть и ударится и будет следы - синяки. Но тогда явно врут врачи, что нет признаков физического воздействия. А раз врут врачи, значит врут и ТЦКшники. Кстати на выховы ТЦК обычно приезжает не обычная скорая, а специальная, работающая на ТЦК. Врачи нарушают клятву Гиппократа, они не имеют права работать врачами. А ТЦКшники просто убийцы. Как и врачи, впрочем.
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07.05.2024 11:32 Ответить
То же касается и врачей, которые работают в ВЛК и признают больных людей здоровыми. Либо вообще не проводят комиссию должным образом. Нарушение клятвы Гиппократа не дает им права работать врачами и выносить незаконные решения на ВЛК.
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07.05.2024 11:39 Ответить
Якось мало подоляцьких ботів нагнали в таку делікатну тему. Тільки V та танчик насмоктують. Все таки чергове вбивство в ТЦК знизить ще більше довіру суспільства до цієї шараги та зешобли в цілому (хоча здавалося б куди ще нижче).
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07.05.2024 11:19 Ответить
І насмоктують відчайдушно.
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07.05.2024 11:26 Ответить
Бото срач маминих черешень змішався з російськими ФСБ ботами у екстазі зате де новини що від прилітів орків є цивільні загиблі у Харкові. Де орки на передовій хлопців вбивають кожен день - від ботоферм немає коментів.
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07.05.2024 11:29 Ответить
Обізвала всіх ботами людина із сьогоднішнею реєстрацією.
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07.05.2024 11:34 Ответить
ІПСО ваше ми знаємо Воно призводить що ось троє нших хлопців втопилося у Тисі. Це безвідповідальна політика людей які розповсюджують в Україні кацапські норативи. В них іде мобілізація повним хоом і нашим хлопцям важко на нулі, де перевага один проти 6-10 москалів https://censor.net/ru/news/3488142/z_tysy_prykordonnyky_distaly_tila_3_cholovikiv_scho_vidomo
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07.05.2024 11:40 Ответить
Що саме іпсо? Що людина в тцк померла? І який саме кацапський наратив розповсюджується?
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07.05.2024 11:46 Ответить
Безугла, та пиши вже під своїм прізвищем, не соромся, Єрмак зрозуміє. О...бачу і Подоляк лайкнув
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07.05.2024 13:35 Ответить
Слухай, ти довбана тупа курва: ти мені не розказуй про цю бодягу, якшо мєнти й ТЦК просто звіріють останні два тижні і їм за це нічого нема і не буде. І поскільки ці випадки стали не поодинокі, а просто кожен день по декілька разів та ще і на очі попадаються, бо вони толпами по 10 чоловік пересуваються і пресують всіх кого бачать, то я можу з впевненістю. сказати, шо ти 100% бот, раз тупу і сліпу граєш. І знаєш шо? І тобі прилетить від карми, Бога, чи просто Всесвітньої Справедливості, чекай на бумеранг
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07.05.2024 16:37 Ответить
"Російське ІПСО" - то у тих, хто в очі довбеться. А не у тих, хто сьогодні зранку на живій 4-ї полосці бачив по обидва боки два буса з ТЦК і мєнтами (то шо то ТЦК - то ясно було по тому , як вони ви рвивали силою водіів авто і пихали в буса!), які ловили все шо рухається! Це ж по-вашому нормально, правда? Хоч би позорніки почекали до 18-го Травня, коли вам можна буде. І то умовно, бо для того ще Кабмін постанови не затвердив, да 32-35 статтю для мєнтів ще ніхто не замінив.
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07.05.2024 16:40 Ответить
Владі потрібен безправний кріпак, затиснутий між безвихіддю й відсутністю вибору.. На Жаль ! Це не справа емоцій. Це справа розсудку, який базується на інстинкті Вільної Людини: без пряника батіг марний.. У Вільної Людини має бути МОТИВАЦІЯ ( інакше це лише відтермінування краху ))).
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07.05.2024 11:40 Ответить
Нужно урегулировать отношения . Какой то перекос. Подать петицию и не одну, суть : после получения повестки гражданин Украины автоматически имеет компенсацию в случае смерти либо ухудшения здоров'я в период нахождения в мин обороны.
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07.05.2024 11:46 Ответить
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07.05.2024 12:03 Ответить
укомплектували та соціально підтримали
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07.05.2024 12:15 Ответить
вірю, він сам мертвим прийшов на територію тцк. чергове вбивство українця служаками зе4ма
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07.05.2024 12:44 Ответить
Як людина з епілепсію пройшла ВЛК питаннь нема?
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07.05.2024 13:14 Ответить
Пі**ри. Можете грохнути цей комент, але я хоч виговорюся. І немає в цій країні ні від кого захисту і справделивості. Тупо вбили людину і відмазуються. Шо там каже вам Приясяга?
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07.05.2024 16:32 Ответить
Чим доказана ця "епілепсія"? Переважна більшість агоній і смертей супрводжуються ковульсіями, судомами, хрипами з кровавою піною з рота, що нагадує епідприпадок. А це, в-основному смерті від інфарктів і інсультів. Що ви, ухилянти, уперлися в цю "епілепсію", як мухи в гівно? Скільки разів писав - покажіть результати розтину військовослужбовця із Закарпаття! Ага... Ухилянтам, сикунам, дизертирам і решту підарасам прапор у руки
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07.05.2024 16:45 Ответить
Оооо, зашибісь, тіклькишо на Суспільному почитав: так в нього, УВАГА, окрім проблем з зором до цього поліклініка не виявила нічого. Тому це 100% вбивство. Суки, ще раз суки
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07.05.2024 16:52 Ответить
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