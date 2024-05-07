На территории ТЦК в Кривом Роге умер военнообязанный

5 мая 2024 года на территории Саксаганского ТЦК и СП в Кривом Роге в результате "внезапного резкого ухудшения состояния здоровья" умер военнообязанный мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба связей с общественностью Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как утверждается, резкое ухудшение здоровья военнообязанного сопровождалось признаками эпилептического приступа.

В ТЦК уверяют, что была немедленно вызвана скорая медицинская помощь, до прибытия которой военнообязанному оказывалась домедицинская помощь.

"Сотрудники патрульной полиции, прибывшие по вызову, констатировали биологическую смерть без признаков физического воздействия", - говорится в сообщении.

Смотрите: Конфликт под ТЦК в Виноградове: ромы признали, что действовали агрессивно и починили поврежденные заборы и ворота. ФОТО

По факту смерти гражданина продолжаются следственные действия правоохранительных органов, до завершения которых в ТЦК просят "воздержаться от эмоциональных и непроверенных заявлений и суждений".