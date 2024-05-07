На территории ТЦК в Кривом Роге умер военнообязанный
5 мая 2024 года на территории Саксаганского ТЦК и СП в Кривом Роге в результате "внезапного резкого ухудшения состояния здоровья" умер военнообязанный мужчина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба связей с общественностью Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Как утверждается, резкое ухудшение здоровья военнообязанного сопровождалось признаками эпилептического приступа.
В ТЦК уверяют, что была немедленно вызвана скорая медицинская помощь, до прибытия которой военнообязанному оказывалась домедицинская помощь.
"Сотрудники патрульной полиции, прибывшие по вызову, констатировали биологическую смерть без признаков физического воздействия", - говорится в сообщении.
По факту смерти гражданина продолжаются следственные действия правоохранительных органов, до завершения которых в ТЦК просят "воздержаться от эмоциональных и непроверенных заявлений и суждений".
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Гражданское население, которое убежало от войны и спасает своих детей от войны никакими утилитами не является.
Бо тепер всіх тримають до нових штрафів. Тобто після 18-го.
По таким описам тільки одна думка - опис забою. Був - загув крапка.
Ну так , бувають епілептичні напади, але від них не помирають так часто як в тцк. Шо такоє...
Таким образом, очевидно, что ТЦК и врачи врут. Скорее всего, это убийство.