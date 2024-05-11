На Сумщині 55-річний чоловік потрапив до реанімації з інфарктом після візиту до ТЦК. ВЛК визнала його придатним до служби

55-річний мешканець Шостки Сумської області з проблемами серця та хронічними захворюваннями двічі знепритомнів і потрапив до реанімації після відвідування ТЦК та СП у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Що сталося?

Родичі 55-річного чоловіка з міста Шостка Сумської області звинуватили у протиправних діях ТЦК.

Вони стверджують, що чоловіка таємно відвезли з Сум до Харкова, де він два рази знепритомнів й потрапив до реанімації. Після розголосу в ТЦК заявили, що триває перевірка події.

Сім'я сумчанина зазначає, що чоловік проходив медичну комісію, як законослухняний громадянин, але у відповідь зіткнувся з невтішними реаліями.

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ВЛК без обстеження

Відомо, що раніше чоловік переніс інфаркт, останні три роки у нього підвищувався тиск. Окрім того, упродовж 30 років він мав проблеми зі спиною - під час зміщення дисків "відмовляли" ноги.

Дружина потерпілого розповіла, що на ВЛК йому навіть не поміряли тиск і запевнили, що чоловік може служити.

"Під час проведення комісії зроблено кардіограму, де зʼясувалось, що на серці рубці. Зателефонували сімейному лікарю, яка повідомила, що з високою ймовірністю громадянин переніс інфаркт та обовʼязково потрібно пройти УЗД серця", - зазначила дружина сумчанина.

Під час спілкування з головою ВЛК чоловік попросив зробити дообстеження через дійсно поганий стан здоров'я та можливість негативних та непередбачуваних ситуацій, на що отримав відмову в грубій формі, каже дружина.

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Потрапив до реанімації без документів

Згодом чоловік отримав нову повістку та мав їхати до навчального центру в Сумах. Однак його привезли в Харків, де йому стало погано.

За словами родини, ТЦК обіцяли доправити його до Шостки, але автобусом повезли до Гончарівська, в Чернігівську область. Там потерпілий ще раз знепритомнів. Уже в такому стані його доправили до лікарні в Конотоп, де сумчанин опинився в реанімації. Як повідомили в приймальному відділенні - у важкому стані.

Про стан чоловіка родичі дізналися випадково через знайомих.

"У лікарні він опинився без супроводжувальних документів. Представники Шосткинського ТЦК та СП навіть не повідомили родині, що людина в реанімації м. Конотоп", - розповіла родина сумчанина.

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Справу передали до ДБР

У Сумському обласному ТЦК повідомили, що наразі триває перевірка.

"Ми зараз перевіряємо цю інформацію, реакція на це буде. З’ясовуємо, що відбулося насправді", - повідомив речник Сумського ОТЦК Олександр Бондаренко.

Смерть мобілізованого на Закарпатті

Наприкінці квітня Цензор.НЕТ інформував про смерть мобілізованого на Закарпатті.

Як зазначалося, у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ і він помер дорогою в навчальний центр.

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Офіс омбудсмена відкрив провадження за фактом смерті військовозобов’язаного чоловіка дорогою в навчальний центр на Закарпатті. Офіс Генпрокурора теж розпочав провадження за цим фактом.

Також Цензор.НЕТ повідомляв, що 5 травня 2024 року на території Саксаганського ТЦК та СП у Кривому Розі внаслідок "раптового різкого погіршення стану здоров’я" помер військовозобов’язаний чоловік.