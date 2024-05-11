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Новини Війна
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На Сумщині 55-річний чоловік потрапив до реанімації з інфарктом після візиту до ТЦК. ВЛК визнала його придатним до служби

55-річний сумчанин опинився в реанімації після візиту до ТЦК

55-річний мешканець Шостки Сумської області з проблемами серця та хронічними захворюваннями двічі знепритомнів і потрапив до реанімації після відвідування ТЦК та СП у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Що сталося?

Родичі 55-річного чоловіка з міста Шостка Сумської області звинуватили у протиправних діях ТЦК.

Вони стверджують, що чоловіка таємно відвезли з Сум до Харкова, де він два рази знепритомнів й потрапив до реанімації. Після розголосу в ТЦК заявили, що триває перевірка події.

Сім'я сумчанина зазначає, що чоловік проходив медичну комісію, як законослухняний громадянин, але у відповідь зіткнувся з невтішними реаліями.

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ВЛК без обстеження

Відомо, що раніше чоловік переніс інфаркт, останні три роки у нього підвищувався тиск. Окрім того, упродовж 30 років він мав проблеми зі спиною - під час зміщення дисків "відмовляли" ноги.

Дружина потерпілого розповіла, що на ВЛК йому навіть не поміряли тиск і запевнили, що чоловік може служити.

"Під час проведення комісії зроблено кардіограму, де зʼясувалось, що на серці рубці. Зателефонували сімейному лікарю, яка повідомила, що з високою ймовірністю громадянин переніс інфаркт та обовʼязково потрібно пройти УЗД серця", - зазначила дружина сумчанина.

Під час спілкування з головою ВЛК чоловік попросив зробити дообстеження через дійсно поганий стан здоров'я та можливість негативних та непередбачуваних ситуацій, на що отримав відмову в грубій формі, каже дружина.

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Потрапив до реанімації без документів

Згодом чоловік отримав нову повістку та мав їхати до навчального центру в Сумах. Однак його привезли в Харків, де йому стало погано.

За словами родини, ТЦК обіцяли доправити його до Шостки, але автобусом повезли до Гончарівська, в Чернігівську область. Там потерпілий ще раз знепритомнів. Уже в такому стані його доправили до лікарні в Конотоп, де сумчанин опинився в реанімації. Як повідомили в приймальному відділенні - у важкому стані.

Про стан чоловіка родичі дізналися випадково через знайомих.

"У лікарні він опинився без супроводжувальних документів. Представники Шосткинського ТЦК та СП навіть не повідомили родині, що людина в реанімації м. Конотоп", - розповіла родина сумчанина.

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Справу передали до ДБР

У Сумському обласному ТЦК повідомили, що наразі триває перевірка.

"Ми зараз перевіряємо цю інформацію, реакція на це буде. З’ясовуємо, що відбулося насправді", - повідомив речник Сумського ОТЦК Олександр Бондаренко.

Смерть мобілізованого на Закарпатті

Наприкінці квітня Цензор.НЕТ інформував про смерть мобілізованого на Закарпатті.

Як зазначалося, у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ і він помер дорогою в навчальний центр.

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Офіс омбудсмена відкрив провадження за фактом смерті військовозобов’язаного чоловіка дорогою в навчальний центр на Закарпатті. Офіс Генпрокурора теж розпочав провадження за цим фактом.

Також Цензор.НЕТ повідомляв, що 5 травня 2024 року на території Саксаганського ТЦК та СП у Кривому Розі внаслідок "раптового різкого погіршення стану здоров’я" помер військовозобов’язаний чоловік.

Автор: 

Сумська область (3565) Шостка (50) мобілізація (3032) військово-лікарська комісія (205) ТЦК та СП (563)


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Топ коментарі
+44
"Ми зараз перевіряємо цю інформацію, реакція на це буде"
Два роки реакції не було, а тепер буде? Ну-ну, віримо звісно.
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11.05.2024 10:42
+41
Звичайно буде. Скажуть що симулянт.
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11.05.2024 10:43
+41
Я місяць тому проходив ВЛК .Мені 57 років. Зубів нема. Плечі болять. Спина -регулярно рачки ходжу. З руганню записали 4 статті. Зуби , суглоби ,спина , ще й гіпертонія 1 стадії виявилась. Результат - годен.І от мені цікаво , як я поряд з 30-40 річними бігати буду.Чи будуть формувати окремий штурмовий 55++??
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11.05.2024 10:52
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Ну, інфаркт отримати після 50 для чоловіків це не проблема. Нажаль, їхнє серце від впливу тестостерону, гормону , який робить чоловіків привабливими, мужніми, маскулінними, стає дуже вразливим. Саме тестостерон вважається вбивцями серцевого м'яза, особливо у чоловіків мачо. Бережіть себе та своє серце.
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11.05.2024 13:09 Відповісти
що ж робити? невже яйки - того? жах!😂
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11.05.2024 13:12 Відповісти
Що робити? Не палити, не бухати, не зраджувати дружині з дуже молодими дівчатами.
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11.05.2024 13:18 Відповісти
І чого ті дуже молоді дівчата до нас, підстаркуватих, причіпляються? Що в нас є таке, чого немає в молодших?
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11.05.2024 13:35 Відповісти
Смерті вашої хочуть, от і чіпляються.
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11.05.2024 13:44 Відповісти
Гроші. Тільки гроші.
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11.05.2024 14:56 Відповісти
Могу подсказать где с десяток здоровых кадровых военных ухилятов сидят. Накупили люксовых тачек, сидят на жопах ровно, военную часть охраняют. Военная часть, склад хранения военной техники, кроме металлолома уже нечего нет. Но их на войну все равно не отправляют.
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11.05.2024 13:11 Відповісти
Війна це для старих,хворих та бідних!
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11.05.2024 13:24 Відповісти
У 2014-2015-х роках була мобілізація в Україні. Для тих у кого коротка пам'ять, я просто нагадаю, що не було ніяких бусіків, не було ніяких Тис, не було голів ТЦК з віллами у Іспанії, і не було мобілізації інвалідів. Тепер дегенерати 73%, ви можете поржати, бо ви сдєлалі сєбя обравши клоуна презідєнтом. Хужє вжє нє будєт
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11.05.2024 13:23 Відповісти
Сравнил жопу с пальцем. Тогда воевало ну где-то 100 тысяч против ЛДНР. И потери были в раз 100 меньше.
Теперь воюет миллион и требуются постоянные пополнения.
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11.05.2024 13:25 Відповісти
Давай паржи, хужє нє будєт. Клоун прізєдєнт - ето прікольно.
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11.05.2024 14:16 Відповісти
Ты тупой? Смени свою пластинку.
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11.05.2024 14:26 Відповісти
Вы почитайте, что понаписали в 402 приказе! Я в 2015 году, при дембеле, был непридатный зи зняттям з облику, но попросили не увольняйся так! Деньги тебе придется платить! Я согласился, потому, что видел тех , кто с "0"! Теперь, по новому приказу, не смотря, что старше стал на 9 лет, "мальчик огурчик"!
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11.05.2024 13:24 Відповісти
Чим більше вік та менше здоров*я, тим придатніший!
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11.05.2024 13:29 Відповісти
Не совсем так! Там жесть! Которая не в какие медицинские рамки не укладывается!
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11.05.2024 13:34 Відповісти
Цензор! Комментарии твоих новых посетителей, не тянут даже не диспут бабушек на лавочке ( и это не сарказм ( хотя похоже на один стенд ап))) Вот! Как заставить людей учиться!? Как заставить людей любить себя? Два дня читаю комменты? Ужас!
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11.05.2024 14:43 Відповісти
Може у ВЛК теж план.
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11.05.2024 15:19 Відповісти
50 років це набір болячок. Важкого не понесе, більше 30 метрів не пробіжить і більше ніж куском плоті бути не може. А про 55 просто промовчим.
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11.05.2024 16:06 Відповісти
Кручу верчу, заплутать хочу. Бусікували в Шостці, мобілізували у Харкові, потім відвезли у Чернигівську область. А опинився у Конотопі. По трьом областям возили. Заплутували сліди, тварюки.
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11.05.2024 17:11 Відповісти
А що такого молодого мобілізували? Треба вже за 65-річних братись - вони добре навоюють
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11.05.2024 18:26 Відповісти
Вони готові пакувати хоч 6-річних, хоч 65-річних аби тільки самим на фронт не потрапити.
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11.05.2024 18:38 Відповісти
ТЦК вбиває. Коли вже цих під**ів почнуть карати? Ви там про якусь «справедливість» шось кукарєкали? Вот реально, ви ж самі зриваєте такими діями мобілізацію. Совок срани
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11.05.2024 21:01 Відповісти
Ну шо падлюки, план виконали?
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11.05.2024 21:03 Відповісти
А чому б не замістити молодих хлопців з поліції та ТЦК на чоловіків 50+.
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12.05.2024 00:20 Відповісти
Коли вже хоч одного під@ра з ВЛК посадять....
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12.05.2024 02:40 Відповісти
П#здець а не невтішні реалії
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12.05.2024 07:21 Відповісти
отстаньте от людей 50+ уроды
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05.06.2024 12:58 Відповісти
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