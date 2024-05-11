На Сумщині 55-річний чоловік потрапив до реанімації з інфарктом після візиту до ТЦК. ВЛК визнала його придатним до служби
55-річний мешканець Шостки Сумської області з проблемами серця та хронічними захворюваннями двічі знепритомнів і потрапив до реанімації після відвідування ТЦК та СП у Харкові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Що сталося?
Родичі 55-річного чоловіка з міста Шостка Сумської області звинуватили у протиправних діях ТЦК.
Вони стверджують, що чоловіка таємно відвезли з Сум до Харкова, де він два рази знепритомнів й потрапив до реанімації. Після розголосу в ТЦК заявили, що триває перевірка події.
Сім'я сумчанина зазначає, що чоловік проходив медичну комісію, як законослухняний громадянин, але у відповідь зіткнувся з невтішними реаліями.
ВЛК без обстеження
Відомо, що раніше чоловік переніс інфаркт, останні три роки у нього підвищувався тиск. Окрім того, упродовж 30 років він мав проблеми зі спиною - під час зміщення дисків "відмовляли" ноги.
Дружина потерпілого розповіла, що на ВЛК йому навіть не поміряли тиск і запевнили, що чоловік може служити.
"Під час проведення комісії зроблено кардіограму, де зʼясувалось, що на серці рубці. Зателефонували сімейному лікарю, яка повідомила, що з високою ймовірністю громадянин переніс інфаркт та обовʼязково потрібно пройти УЗД серця", - зазначила дружина сумчанина.
Під час спілкування з головою ВЛК чоловік попросив зробити дообстеження через дійсно поганий стан здоров'я та можливість негативних та непередбачуваних ситуацій, на що отримав відмову в грубій формі, каже дружина.
Потрапив до реанімації без документів
Згодом чоловік отримав нову повістку та мав їхати до навчального центру в Сумах. Однак його привезли в Харків, де йому стало погано.
За словами родини, ТЦК обіцяли доправити його до Шостки, але автобусом повезли до Гончарівська, в Чернігівську область. Там потерпілий ще раз знепритомнів. Уже в такому стані його доправили до лікарні в Конотоп, де сумчанин опинився в реанімації. Як повідомили в приймальному відділенні - у важкому стані.
Про стан чоловіка родичі дізналися випадково через знайомих.
"У лікарні він опинився без супроводжувальних документів. Представники Шосткинського ТЦК та СП навіть не повідомили родині, що людина в реанімації м. Конотоп", - розповіла родина сумчанина.
Справу передали до ДБР
У Сумському обласному ТЦК повідомили, що наразі триває перевірка.
"Ми зараз перевіряємо цю інформацію, реакція на це буде. З’ясовуємо, що відбулося насправді", - повідомив речник Сумського ОТЦК Олександр Бондаренко.
Смерть мобілізованого на Закарпатті
Наприкінці квітня Цензор.НЕТ інформував про смерть мобілізованого на Закарпатті.
Як зазначалося, у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ і він помер дорогою в навчальний центр.
Офіс омбудсмена відкрив провадження за фактом смерті військовозобов’язаного чоловіка дорогою в навчальний центр на Закарпатті. Офіс Генпрокурора теж розпочав провадження за цим фактом.
Також Цензор.НЕТ повідомляв, що 5 травня 2024 року на території Саксаганського ТЦК та СП у Кривому Розі внаслідок "раптового різкого погіршення стану здоров’я" помер військовозобов’язаний чоловік.
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