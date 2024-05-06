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Новини
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Кабмін затвердив перелік документів для проходження медико-соціальної експертизи для встановлення інвалідності

поранення,штат,влк

Перелік документів, що мають бути подані до МСЕК з метою встановлення (перегляду) інвалідності врегульовано змінами до постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності".

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок війни збільшується кількість людей, які потребують встановлення інвалідності, значну частину серед них складають військовослужбовці. У зв’язку з цим визначено чіткий перелік документів, що подають пацієнти для проходження медико-соціальної експертизи. Це дозволить зменшити навантаження на людей та скоротить терміни оформлення документів для подачі до медико-соціальних експертних комісій (МСЕК)", - зазначають у МОЗ.

Отже, загальні документи, які пацієнт подає для проходження медико-соціальної експертизи:

  • паспорт громадянина України (у випадку предʼявлення паспорта громадянина України у формі "ID картки" також витяг з реєстру територіальної громади);
  • довідка про присвоєння реєстраційного номера платника податків;
  • для чоловіків від 18 до 60 років військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного) чи посвідчення про приписку до призовної дільниці або довідка територіального центру та соціальної підтримки про перебування на військовому обліку;
  • для людей, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах - довідка про перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України.

Медичні документи, що подають лікарські консультативні комісії до МСЕК, такі:

  • направлення на МСЕК;
  • медичні документи, що стосуються захворювання чи стану (виписка з медичної картки);
  • результати лабораторних та інших досліджень, що підтверджують діагноз або стан і ступінь його важкості;
  • план медичної, професійної й індивідуальної реабілітації;
  • документи, що підтверджують причинний зв’язок з інвалідністю;
  • документи, що підтверджують безперервну тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців.

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Окремі зміни стосуються проходження МСЕК військовослужбовцями

Відтепер причинний зв’язок інвалідності, а також ступінь втрати працездатності колишніх військовослужбовців встановлюватиметься на підставі постанови ВЛК, оформленої довідкою ВЛК, свідоцтвом про хворобу або протоколом засідання штатної ВЛК.

Ступінь втрати працездатності військовослужбовцю/військовослужбовиці комісія встановлюватиме після закінчення його лікування. На підставі даних про втрату здоров’я комісія розроблятиме програму медичної, професійної та соціальної реабілітації.

Автор: 

МОЗ (5390) інвалідність (262) військово-лікарська комісія (204)


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Топ коментарі
+8
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06.05.2024 17:58
+5
Них не понял. например человеку ампутировали руку,есть направвление на МСЕК из больницы-от куда взять документ о том что он был 4 мес нетрудоспособен если человек нетрудоспособен только например 2 недели со времени поступления в больницу и выписки из нее? Тоесть нужно ждать 4 мес и если рука не отрастет новая-то тогда вам выдадут справку что вы 4 мес нетрудоспособны? Или при удалениивнутренних органов:почеК,эндокринных желез и тд?
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06.05.2024 17:53
+5
А бригаду *********** 95 кв туди внесено.
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06.05.2024 18:11
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06.05.2024 17:42 Відповісти
Них не понял. например человеку ампутировали руку,есть направвление на МСЕК из больницы-от куда взять документ о том что он был 4 мес нетрудоспособен если человек нетрудоспособен только например 2 недели со времени поступления в больницу и выписки из нее? Тоесть нужно ждать 4 мес и если рука не отрастет новая-то тогда вам выдадут справку что вы 4 мес нетрудоспособны? Или при удалениивнутренних органов:почеК,эндокринных желез и тд?
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06.05.2024 17:53 Відповісти
Ага, так і раніше було. А сусід без ноги, ще й у військоматі демонструє повну відсутність кінцівки.
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06.05.2024 18:07 Відповісти
а там не врачі, скажуть шо їм тра' докумєнт, а не нога
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06.05.2024 18:57 Відповісти
І у кацапів довілку не забудьте взяти про "перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України."
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07.05.2024 07:00 Відповісти
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06.05.2024 17:58 Відповісти
А бригаду *********** 95 кв туди внесено.
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06.05.2024 18:11 Відповісти
план реабілітації хіба не після встановлення групи??? бо яка реабілітація, якшо поцієнт "годєн"???
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06.05.2024 18:52 Відповісти
шо таке "тугамєнт про причинний зв'язок з інвалідністю" ??? це якесь каліцтво!
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06.05.2024 18:54 Відповісти
Дижиталізація в дії.... "Дайне нам довідку, що їм потрібна довікда....". Головного диджиталізатора - до стінки!!!
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06.05.2024 19:15 Відповісти
Нахрєна ці всі бумажки, якшо у вас буде Оберіг через два тижні???
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06.05.2024 21:35 Відповісти
 
 