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Кабмин утвердил перечень документов для прохождения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности

поранення,штат,влк

Перечень документов, которые должны быть представлены в МСЭК с целью установления (пересмотра) инвалидности урегулирован изменениями в постановление Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Положение о порядке, условиях и критериях установления инвалидности".

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие войны увеличивается количество людей, нуждающихся в установлении инвалидности, значительную часть среди них составляют военнослужащие. В связи с этим определен четкий перечень документов, которые подают пациенты для прохождения медико-социальной экспертизы. Это позволит уменьшить нагрузку на людей и сократит сроки оформления документов для подачи в медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК)", - отмечают в Минздраве.

Итак, общие документы, которые пациент подает для прохождения медико-социальной экспертизы:

  • паспорт гражданина Украины (в случае предъявления паспорта гражданина Украины в форме "ID карты" также выписка из реестра территориальной громады);
  • справка о присвоении регистрационного номера налогоплательщика;
  • для мужчин от 18 до 60 лет военный билет (временное удостоверение военнообязанного) или удостоверение о приписке к призывному участку или справка территориального центра и социальной поддержки о пребывании на воинском учете;
  • для людей, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах - справка о пребывании в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Медицинские документы, которые подают врачебные консультативные комиссии в МСЭК, следующие:

  • направление на МСЭК;
  • медицинские документы, касающиеся заболевания или состояния (выписка из медицинской карты);
  • результаты лабораторных и других исследований, подтверждающих диагноз или состояние и степень его тяжести;
  • план медицинской, профессиональной и индивидуальной реабилитации;
  • документы, подтверждающие причинную связь с инвалидностью;
  • документы, подтверждающие непрерывную временную нетрудоспособность в течение четырех месяцев.

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Отдельные изменения касаются прохождения МСЭК военнослужащими

Отныне причинная связь инвалидности, а также степень утраты трудоспособности бывших военнослужащих будет устанавливаться на основании постановления ВВК, оформленного справкой ВВК, свидетельством о болезни или протоколом заседания штатной ВВК.

Степень утраты трудоспособности военнослужащему/военнослужащей комиссия будет устанавливать после окончания его лечения. На основании данных о потере здоровья комиссия будет разрабатывать программу медицинской, профессиональной и социальной реабилитации.

Автор: 

Минздрав (4899) инвалидность (170) военно-врачебная комиссия (186)


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Топ комментарии
+8
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06.05.2024 17:58
+5
Них не понял. например человеку ампутировали руку,есть направвление на МСЕК из больницы-от куда взять документ о том что он был 4 мес нетрудоспособен если человек нетрудоспособен только например 2 недели со времени поступления в больницу и выписки из нее? Тоесть нужно ждать 4 мес и если рука не отрастет новая-то тогда вам выдадут справку что вы 4 мес нетрудоспособны? Или при удалениивнутренних органов:почеК,эндокринных желез и тд?
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06.05.2024 17:53
+5
А бригаду *********** 95 кв туди внесено.
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06.05.2024 18:11
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06.05.2024 17:42 Ответить
Них не понял. например человеку ампутировали руку,есть направвление на МСЕК из больницы-от куда взять документ о том что он был 4 мес нетрудоспособен если человек нетрудоспособен только например 2 недели со времени поступления в больницу и выписки из нее? Тоесть нужно ждать 4 мес и если рука не отрастет новая-то тогда вам выдадут справку что вы 4 мес нетрудоспособны? Или при удалениивнутренних органов:почеК,эндокринных желез и тд?
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06.05.2024 17:53 Ответить
Ага, так і раніше було. А сусід без ноги, ще й у військоматі демонструє повну відсутність кінцівки.
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06.05.2024 18:07 Ответить
а там не врачі, скажуть шо їм тра' докумєнт, а не нога
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06.05.2024 18:57 Ответить
І у кацапів довілку не забудьте взяти про "перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України."
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07.05.2024 07:00 Ответить
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06.05.2024 17:58 Ответить
А бригаду *********** 95 кв туди внесено.
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06.05.2024 18:11 Ответить
план реабілітації хіба не після встановлення групи??? бо яка реабілітація, якшо поцієнт "годєн"???
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06.05.2024 18:52 Ответить
шо таке "тугамєнт про причинний зв'язок з інвалідністю" ??? це якесь каліцтво!
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06.05.2024 18:54 Ответить
Дижиталізація в дії.... "Дайне нам довідку, що їм потрібна довікда....". Головного диджиталізатора - до стінки!!!
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06.05.2024 19:15 Ответить
Нахрєна ці всі бумажки, якшо у вас буде Оберіг через два тижні???
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06.05.2024 21:35 Ответить
 
 