Кабмин утвердил перечень документов для прохождения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности

Перечень документов, которые должны быть представлены в МСЭК с целью установления (пересмотра) инвалидности урегулирован изменениями в постановление Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Положение о порядке, условиях и критериях установления инвалидности".

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие войны увеличивается количество людей, нуждающихся в установлении инвалидности, значительную часть среди них составляют военнослужащие. В связи с этим определен четкий перечень документов, которые подают пациенты для прохождения медико-социальной экспертизы. Это позволит уменьшить нагрузку на людей и сократит сроки оформления документов для подачи в медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК)", - отмечают в Минздраве.

Итак, общие документы, которые пациент подает для прохождения медико-социальной экспертизы:

паспорт гражданина Украины (в случае предъявления паспорта гражданина Украины в форме "ID карты" также выписка из реестра территориальной громады);

справка о присвоении регистрационного номера налогоплательщика;

для мужчин от 18 до 60 лет военный билет (временное удостоверение военнообязанного) или удостоверение о приписке к призывному участку или справка территориального центра и социальной поддержки о пребывании на воинском учете;

для людей, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах - справка о пребывании в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Медицинские документы, которые подают врачебные консультативные комиссии в МСЭК, следующие:

направление на МСЭК;

медицинские документы, касающиеся заболевания или состояния (выписка из медицинской карты);

результаты лабораторных и других исследований, подтверждающих диагноз или состояние и степень его тяжести;

план медицинской, профессиональной и индивидуальной реабилитации;

документы, подтверждающие причинную связь с инвалидностью;

документы, подтверждающие непрерывную временную нетрудоспособность в течение четырех месяцев.

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Отдельные изменения касаются прохождения МСЭК военнослужащими

Отныне причинная связь инвалидности, а также степень утраты трудоспособности бывших военнослужащих будет устанавливаться на основании постановления ВВК, оформленного справкой ВВК, свидетельством о болезни или протоколом заседания штатной ВВК.

Степень утраты трудоспособности военнослужащему/военнослужащей комиссия будет устанавливать после окончания его лечения. На основании данных о потере здоровья комиссия будет разрабатывать программу медицинской, профессиональной и социальной реабилитации.