Через ВЛК вищого порядку та суд: Міноборони пояснило, як оскаржити рішення медкомісії

Військовозобов’язані мають право оскаржити висновок військово-лікарської комісії щодо придатності або непридатності до служби.

Директорка Департаменту охорони здоров’я міністерства оборони Оксана Сухорукова в ефірі телемарафону пояснила, як це зробити, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За її словами, рішення ВЛК може оскаржити будь-який військовозобов'язаний, якщо він не погоджується з рішенням. Це, додала Сухорукова, проводиться через військово-лікарські комісії вищого рівня.

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"Наприклад, в районній, потім в обласній, в регіональній, в центральній ВЛК. Якщо на цьому шляху людина не знаходить порозуміння і вважає, що її права порушені, людина може звернутися до суду" – розповіла посадовиця.

Скасування статусу "обмежено придатний"

Нагадаємо, 4 травня набирає чинності наказ №402 про роботу військово-лікарських комісій, згідно з яким в Україні скасовується статус "обмежено придатних" до військової служби. У Міноборони повідомили, що із середини травня обмежено придатних до служби почнуть повторно викликати до ТЦК на медкомісію.

Також у міністерстві пояснили, що передбачає скасування статсу "обмежено придатний".

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Міністерство оборони затвердило зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

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