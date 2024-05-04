Через ВЛК вищого порядку та суд: Міноборони пояснило, як оскаржити рішення медкомісії
Військовозобов’язані мають право оскаржити висновок військово-лікарської комісії щодо придатності або непридатності до служби.
Директорка Департаменту охорони здоров’я міністерства оборони Оксана Сухорукова в ефірі телемарафону пояснила, як це зробити, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За її словами, рішення ВЛК може оскаржити будь-який військовозобов'язаний, якщо він не погоджується з рішенням. Це, додала Сухорукова, проводиться через військово-лікарські комісії вищого рівня.
"Наприклад, в районній, потім в обласній, в регіональній, в центральній ВЛК. Якщо на цьому шляху людина не знаходить порозуміння і вважає, що її права порушені, людина може звернутися до суду" – розповіла посадовиця.
Скасування статусу "обмежено придатний"
Нагадаємо, 4 травня набирає чинності наказ №402 про роботу військово-лікарських комісій, згідно з яким в Україні скасовується статус "обмежено придатних" до військової служби. У Міноборони повідомили, що із середини травня обмежено придатних до служби почнуть повторно викликати до ТЦК на медкомісію.
Також у міністерстві пояснили, що передбачає скасування статсу "обмежено придатний".
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Міністерство оборони затвердило зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.
Детально про новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби читайте за посиланням.
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Спочатку гробите здоров'я хворих, де замість лікування хвороби займаєтеся гомеопатією, доводите людину до критичного стану і відправляєте на непотрібні "безкоштовні" операції за тисячі доларів. А якщо людині пощастило вижити після корупціонерів в халатах, не те що групу інвалідності не даєте, а ще й ховаєтеся за її спиною під час війни, коли здоровіші закінчуються.
а є європейське влк?
а є міжнародне влк?
ну, коли я не згоден з рішенням містечкового влк?
Нічого в цьому світі не змінюється ...
https://www.youtube.com/watch?v=ZQp7MOCJ7-U
"А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!"
царюв ВЛК подайошь? (с)
- Ви не думайте, що маєте перед собою якогось дурного віслюка і можете йому замилювати очі. Мене ваша поведінка анітрохи не виведе з рівноваги. Я знаю, що всі ви симулянти і хочете дезертирувати з армії. Відповідно до цього я з вами і поводжуся. Я вже мав справу з сотнями таких героїв, як ви. На цих ліжках лежало таких до біса, і їм не бракувало нічого іншого, як тільки бойового духу. Поки їхні товариші боролися на фронті, вони гадали, що валятимуться в ліжках, будуть діставати госпітальну їжу і чекати, поки війна перешумить. Але вони з біса помилилися. То й ви, лобуряки, помиляєтеся. Ще зо двадцять років зі сну кричатимете, коли вам привидиться, як ви тут у мене симулювали.
а я своє вже відвоював, тому ти, маленький дурненький ботику чи примітивний спамеру не попав. я й тут є, бо мені тре було після того, як я своє відвоював...
Нє, ну теж варіант. Заїхати на "мерсі" в гараж до дяді Васі, щоб поремонтуватися, обуритись неякисним ремонтом і поїхати не на СТО "Мерседес", а в сусідній гараж до дяді Толі - це ж норм!
Коли людина відчуває не справедливість по відношенню держави до себе, то мотивація воювати дорівнює нулю.
Чи там теж лікарі-радники з ВЛК?
А ЖДУНИ, ригоАНАЛЬНІ, на підхваті…. Підгаджують …. Щоб Українці, «собачилися» між собою!!
Будьте уважними, не ведіться на лайно ФСБшне
Не тому що бійці погані, навпаки, Герої!
А тому що політика ведення війни така:
Швиденько бусикували, швиденько в окопи, щоб піскнути не встиг той хто скарги написав.
Підготовка то другорядне.
- я отут поміркував з ленкою і вирішив шо я отець нації,
а вона мать!