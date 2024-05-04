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Новини Війна
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Через ВЛК вищого порядку та суд: Міноборони пояснило, як оскаржити рішення медкомісії

Міноборони пояснило, як оскаржити рішення ВЛК

Військовозобов’язані мають право оскаржити висновок військово-лікарської комісії щодо придатності або непридатності до служби.

Директорка Департаменту охорони здоров’я міністерства оборони Оксана Сухорукова в ефірі телемарафону пояснила, як це зробити, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За її словами, рішення ВЛК може оскаржити будь-який військовозобов'язаний, якщо він не погоджується з рішенням. Це, додала Сухорукова, проводиться через військово-лікарські комісії вищого рівня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Міноборони детально роз’яснили, як визначатимуть придатність військовозобов’язаних: Залежно від ступеня порушення функцій

"Наприклад, в районній, потім в обласній, в регіональній, в центральній ВЛК. Якщо на цьому шляху людина не знаходить порозуміння і вважає, що її права порушені, людина може звернутися до суду" – розповіла посадовиця.

Скасування статусу "обмежено придатний"

Нагадаємо, 4 травня набирає чинності наказ №402 про роботу військово-лікарських комісій, згідно з яким в Україні скасовується статус "обмежено придатних" до військової служби. У Міноборони повідомили, що із середини травня обмежено придатних до служби почнуть повторно викликати до ТЦК на медкомісію.

Також у міністерстві пояснили, що передбачає скасування статсу "обмежено придатний".

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Міністерство оборони затвердило зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Детально про новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби читайте за посиланням.

Автор: 

Міноборони (7307) мобілізація (3023) військово-лікарська комісія (204)


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Топ коментарі
+19
Що Ви постійно брешете ??? Ну ніяк Вам не зрозуміти на чому базується інстинкт Вільної Людини: без пряника батіг марний ! Не буде пряника - батіг закінчиться перегриженим горлом. Держава, яка замість стимульованої мотивації обрала концепт карально-репресивного примусу, навряд чи може розраховувати на результат. Бо, перефразовуючи блаженну Мар'яну «а де план?»
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04.05.2024 19:53
+11
Не зрозумів: тобто висновки з профільник клінік не враховуються? Ступінь хвороби визначають лікарі ВЛК? А якщо ти не згоден, то йдеш на інше ВЛК, а не до профільного спеціаліста?
Нє, ну теж варіант. Заїхати на "мерсі" в гараж до дяді Васі, щоб поремонтуватися, обуритись неякисним ремонтом і поїхати не на СТО "Мерседес", а в сусідній гараж до дяді Толі - це ж норм!
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04.05.2024 20:16
+10
Хрен там вже щось оскаржиш. Як то кажуть "лікар сказав в морг-значить в морг".
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04.05.2024 20:07
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Боєзнанні підори,,,
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04.05.2024 19:47 Відповісти
Що Ви постійно брешете ??? Ну ніяк Вам не зрозуміти на чому базується інстинкт Вільної Людини: без пряника батіг марний ! Не буде пряника - батіг закінчиться перегриженим горлом. Держава, яка замість стимульованої мотивації обрала концепт карально-репресивного примусу, навряд чи може розраховувати на результат. Бо, перефразовуючи блаженну Мар'яну «а де план?»
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04.05.2024 19:53 Відповісти
а їм це і потрібно - зрив мобілізації шляхом нульової мотивації захищати державу.про захист землі взагалі мовчу - вона йде з молотка бешеними темпами.
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04.05.2024 23:36 Відповісти
Злочинці!
Спочатку гробите здоров'я хворих, де замість лікування хвороби займаєтеся гомеопатією, доводите людину до критичного стану і відправляєте на непотрібні "безкоштовні" операції за тисячі доларів. А якщо людині пощастило вижити після корупціонерів в халатах, не те що групу інвалідності не даєте, а ще й ховаєтеся за її спиною під час війни, коли здоровіші закінчуються.
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04.05.2024 19:56 Відповісти
От ще з ботами мені переписуватись невистачало.
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04.05.2024 20:16 Відповісти
Не звертайте уваги, то місцеве юродиве. Краще просто ігнор.
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04.05.2024 20:23 Відповісти
а є верховне влк?
а є європейське влк?
а є міжнародне влк?

ну, коли я не згоден з рішенням містечкового влк?
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04.05.2024 19:56 Відповісти
Коротше - передивіться стару репризу.... - і заспокойтесь.
Нічого в цьому світі не змінюється ...
https://www.youtube.com/watch?v=ZQp7MOCJ7-U
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04.05.2024 20:24 Відповісти
ні!

"А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!"
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04.05.2024 20:27 Відповісти
я ваш маленький пріговор, да...
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04.05.2024 19:56 Відповісти
а може і вирок хз!...
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04.05.2024 19:59 Відповісти
Знаємо ми ці ваші "суди".

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04.05.2024 20:04 Відповісти
"Как чєлобітную царю в ВЛК подайошь? (с)

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04.05.2024 20:11 Відповісти
Хрен там вже щось оскаржиш. Як то кажуть "лікар сказав в морг-значить в морг".
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04.05.2024 20:07 Відповісти
Звертаючись до всіх, лікар виголосив промову, сповнену чудових і розумних сентенцій:

- Ви не думайте, що маєте перед собою якогось дурного віслюка і можете йому замилювати очі. Мене ваша поведінка анітрохи не виведе з рівноваги. Я знаю, що всі ви симулянти і хочете дезертирувати з армії. Відповідно до цього я з вами і поводжуся. Я вже мав справу з сотнями таких героїв, як ви. На цих ліжках лежало таких до біса, і їм не бракувало нічого іншого, як тільки бойового духу. Поки їхні товариші боролися на фронті, вони гадали, що валятимуться в ліжках, будуть діставати госпітальну їжу і чекати, поки війна перешумить. Але вони з біса помилилися. То й ви, лобуряки, помиляєтеся. Ще зо двадцять років зі сну кричатимете, коли вам привидиться, як ви тут у мене симулювали.
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04.05.2024 20:10 Відповісти
А ти, Валодька, в якій бригаді воюєш?
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04.05.2024 20:19 Відповісти
капець, ну і невіглас... покоління інстаграму і тік-току... і ще воно думає, що має право на донесення своєї думки до ЛЮДЕЙ...
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04.05.2024 20:22 Відповісти
Є обдаровані люди, які здатні керувати країною, але вони, на жаль, вже працюють перукарями і таксистами. )))
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04.05.2024 20:33 Відповісти
та я бачу, що ти до обдарованих не належиш
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04.05.2024 22:39 Відповісти
Принаймі не намагаюсь з-за кордону, тримаючи сраку в теплі, давати поради геополітичного масштабу.
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04.05.2024 22:44 Відповісти
ти просто рагульчик не дуже просунутий , який сюди забігає, щоб щось ляпнути і зникнути... я так розумію це через те, що пишеш з окопу між кацапськими штурмами...

а я своє вже відвоював, тому ти, маленький дурненький ботику чи примітивний спамеру не попав. я й тут є, бо мені тре було після того, як я своє відвоював...
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04.05.2024 23:18 Відповісти
Ти "своє" відвоював за сересер. А хто має зараз Україну захищати? Ухилянти з-за кордону? Маєш повернутись і взяти зброю до рук. Інакше ти зрадник.
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05.05.2024 06:46 Відповісти
ти гімно, я своє відвоював в квітні 22 року. а ти коли зможеш це зробити?
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05.05.2024 12:28 Відповісти
Як це відвоював? Хіба війна вже закінчилась?
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05.05.2024 12:32 Відповісти
ти дурник, я тобі пояснювати свої діагнози тут не буду...тільки скажу, що я був 300 і 400 і 6 міс в Німеччині на реабілітації
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05.05.2024 12:35 Відповісти
Ну це вже інша справа, старий. Треба було зразу казати. Бо зараз багато патріотів повиїжджали за кордон і звідти повчають як воювати.
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05.05.2024 12:39 Відповісти
Гашек, Швейк. Не думав що це стане реальністю у 21 столітті в Україні...
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04.05.2024 20:19 Відповісти
Та справа ж не в Україні й не в 21 сторіччі. Все це завжди однаково, без різниці яка країна і який час. Он Ремарка якщо почитати - там теж купу аналогій побачите і стане дивно, як воно схоже на те що зараз.
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04.05.2024 20:25 Відповісти
Не зрозумів: тобто висновки з профільник клінік не враховуються? Ступінь хвороби визначають лікарі ВЛК? А якщо ти не згоден, то йдеш на інше ВЛК, а не до профільного спеціаліста?
Нє, ну теж варіант. Заїхати на "мерсі" в гараж до дяді Васі, щоб поремонтуватися, обуритись неякисним ремонтом і поїхати не на СТО "Мерседес", а в сусідній гараж до дяді Толі - це ж норм!
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04.05.2024 20:16 Відповісти
З окопа оскаржувати? Яким чином?
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04.05.2024 20:20 Відповісти
То есть, прошёл три -четыре ВЛК, если не согласен - в суд. А суд будет опираться на выводы ВЛК. Интересная траектория.
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04.05.2024 20:22 Відповісти
Це як сцяти проти вітру. Зараз всі переляканої і не придатних роблять придатними і лікарі і судді. Тільки це не воїни, а баласт.
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04.05.2024 20:26 Відповісти
То нехай ВЛК керується законом а не пухлістю принесеного конверта, то ніхто не буде оскаржувати рішення.
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04.05.2024 20:27 Відповісти
А розуму не вистачило, щоб прописати у законодавстві норми таким чином, щоб не вигадувати пояснення по 100 разів на день?
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04.05.2024 20:45 Відповісти
Все набагато простіше,нехай ВЛК через суд доказує .Якщо є проблеми зі здоров*м,нічого іти на ВЛК!!!А головне не потрібно брати в руки повістку і нічого не підписувати.Нема стану війни,цивільне населення на добровільній основі може йти до ЗСУ.По конституції держава гарантує захист цивільного населення,використовуючи армію і силові структури.
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04.05.2024 21:04 Відповісти
З такими підходами, можна і війну програти.
Коли людина відчуває не справедливість по відношенню держави до себе, то мотивація воювати дорівнює нулю.
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04.05.2024 21:20 Відповісти
А суд розбирається у хворобах?
Чи там теж лікарі-радники з ВЛК?
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04.05.2024 21:52 Відповісти
Значить треба шукати старого суддю з гемороєм, діабетом і артритом )))
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04.05.2024 21:55 Відповісти
Розсмішив.
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04.05.2024 22:56 Відповісти
Деякі люди за це гроші беруть. )
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04.05.2024 22:58 Відповісти
Он, як московіти, загадили мережу своїми викидами лайна про ВЛК, щоб зірвати проведення МОБЗаходів в Україні!
А ЖДУНИ, ригоАНАЛЬНІ, на підхваті…. Підгаджують …. Щоб Українці, «собачилися» між собою!!

Будьте уважними, не ведіться на лайно ФСБшне
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04.05.2024 22:08 Відповісти
Приїдь, розберись з цим лайном.
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04.05.2024 22:48 Відповісти
Поки військовозобов'язаний буде оскаржувати, за 1 місяць після бусифікаці опиниться в окопі. А там як піде. Як той батальйон новобранців під Очеретино. Призвані в кінці березня- страчені в кінці квітня. Очеретино у москалів.
Не тому що бійці погані, навпаки, Герої!
А тому що політика ведення війни така:
Швиденько бусикували, швиденько в окопи, щоб піскнути не встиг той хто скарги написав.
Підготовка то другорядне.
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04.05.2024 22:09 Відповісти
Це правда ?
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04.05.2024 22:57 Відповісти
По RMF FM такого не розкажуть.
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04.05.2024 23:00 Відповісти
з характерною хріпоцой
- я отут поміркував з ленкою і вирішив шо я отець нації,
а вона мать!
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04.05.2024 22:15 Відповісти
директорикиня, где пан резников? при нём все хорошо проходило
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04.05.2024 23:24 Відповісти
Ну да, ну да.. а моє бажання жити в правді, а ви це називаєте «російське ІПСО».
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05.05.2024 10:17 Відповісти
 
 