УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12990 відвідувачів онлайн
Новини
29 234 168

У Міноборони детально роз’яснили, як визначатимуть придатність військовозобов’язаних: Залежно від ступеня порушення функцій

військовий,мобілізація,квиток

Віднині для визначення придатності чи непридатності військовозобов’язаного до служби ВЛК враховуватиме не лише хвороби, але й порушення функцій організму, які цими захворюваннями спричинені.

Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я міністерства оборони України Оксана Сухорукова в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, віднині зникає поняття "обмежено придатний", втім залишаються статуси "придатний" и "непридатний".

"В придатних є повністю придатний або придатні до служби у певних військових частинах. Разом з тим були переглянуті критерії придатності. Там є поєднання міжнародного класифікатора хвороб 10-го випуску та ступеню порушення функцій", - розповіла вона.

Також читайте: Передано до суду справу щодо 10 лікарів, які ставили фальшиві діагнози ухилянтам, вартість послуги сягала $3-4 тис., - прокуратура. ФОТОрепортаж

Окрім того, за її словами, захворювання розбиті на групи, в кожній з них є декілька категорій.

"Важкий, середній, легкий стан, у зв’язку з цим йде визначення придатності або непридатності або придатності для проходження служби в окремих частинах. Ще раз - в залежності від ступеню порушення функцій", - зазначила Сухорукова.

Ці критерії придатності, за її словами, поєднані за принципом "захворювання - ступінь порушення функцій".

"Зокрема в наказі є 86 груп, в яких понад 70 пунктів передбачають пункт "непридатний", в якому близько 5000 діагнозів, а в кожній групі можуть бути як повністю придатні, так повністю і непридатні, знову ж таки, в залежності від ступеня порушення функцій", - підкреслила директор.

Також читайте: Вартість утримання одного бійця ЗСУ - 1,2 млн грн, - Міноборони

Для більш детального розуміння специфіки, посадовиця навела наступні приклади:

  • була виразка, залишився тільки рубець - людина придатна;
  • виразка була з ускладненням, була проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку - не придатний;
  • ампутації на будь-якому рівні, крім кісті, стопи та пальців - не придатний;
  • відсутність одного ока (сліпота одного ока) - не придатний.

Сухорукова також акцентувала увагу, що у випадку погіршення здоров’я військослужбовці можуть звернутися до свого командира з рапортом про погіршення стану здоров’я.

"Своєю чергою, командир військової частини може направити військослужбовця як на лікування, так і на проходження військово-лікарської експертизи (ВЛЕ)", - пояснила вона.

Скасування статусу "обмежено придатний"

У Міноборони повідомили, що із середини травня обмежено придатних до служби почнуть повторно викликати до ТЦК на медкомісію.

Також у міністерстві пояснили, що передбачає скасування статсу "обмежено придатний".

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Міністерство оборони затвердило зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Детально про новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби читайте за посиланням.

Автор: 

Міноборони (7307) мобілізація (3023) військово-лікарська комісія (204)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+47
Так у тому й проблема, що ступінь порушення функцій чомусь визначають ВЛК, а не фахові лікарі відповідної спеціалізації!
ВЛК повинні лише приймати документи та оформлювати довідки про придатність/непридатність, АЛЕ не їм визначати цю придатність/непридатність!
показати весь коментар
04.05.2024 14:09
+45
Стан діабетика прямо пов`язаний з дієтою і режимом харчування. Стан хворого на астму (алергічна форма) прямо пов`язаний з середовищем перебування і навіть погодою, стан сердечника з психо-фізичним навантаженням... Ну і т.д. То все крім вчасного прийому потрібних (!) ліків!
Тобто, якщо людина в звичних умовах здатна то забезпечити (дієта, середовище, навантаження...) і не допускати погіршення свого стану, то як то буде в умовах казарми, полігону, а тим більше, бойових дій. І хто їх буде забезпечувати тими ліками? Чи як звично - зеленка?
І ще, а кому такі вояки будуть потрібні?! З ними хто буде панькатись? Чи може простіше, а давайте таких відразу, під стінку ТЦК, щоб самі не мучились і іншим клопоту не було...
показати весь коментар
04.05.2024 14:12
+44
привіт безмежна корупція!
показати весь коментар
04.05.2024 14:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Це і ментів стосується до речі.
показати весь коментар
04.05.2024 14:26 Відповісти
Критерий пригодности - толщина кошелька и связи с властью.
показати весь коментар
04.05.2024 14:26 Відповісти
Остальное неважно. Чем хуже, тем лучше.
показати весь коментар
04.05.2024 14:27 Відповісти
Подтянулся десять раз, упал и отжался тридцать. Значит годен. Нет - иди тренируйся.
показати весь коментар
04.05.2024 14:26 Відповісти
Раніше навіть при відборі на воєнку в універі (а там ж переважно учать на штабних офіцерів, які не сидять в окопах) вимагали 10 підтягувань і крос 3 км пробігти...
показати весь коментар
04.05.2024 14:28 Відповісти
Раніше всі були військовозобов'язані і всі проходили кафедру (якщо вона була) і після строкової без ніякого відбору. І готували там не якихось штабних офіцерів ( туди ще треба було послужити років 15 і попасти якщо повезе) а командирів взводів або відповідних їм в різних військах. Це потім почалась самодіяльність "хочу, не хочу - можу не можу".
показати весь коментар
04.05.2024 14:51 Відповісти
Раніше, вже при незалежній Україні, на військову кафедру ще й не всіх брали - треба було пройти відбір, іноді й навіть фінансовий (у вигляді хабаря). Бо вважалося, що наявність військового звання підвищує шанси на працевлаштування в органах прокуратури, охоронних структурах і їм подібних. А зараз ці "щасливчики" шукають будь-яку шпарину, щоб уникнути призову зі своїми лейтенантськими погонами.
показати весь коментар
04.05.2024 17:09 Відповісти
Та це відомо і тепер результатом такої політики є відсутність навченого і достатнього в якійсь мірі мобрезерву молодших офіцерів. Взагалі то я писав про кафедри до 91 року. Вся система тоді дозволяла за 3 доби збільшити чисельність армії на порядок. А нам таке ж непотрібно, у нас же всі кругом брати, ну і дочекалися родичів у гості, тепер їм півхати хочеться.
показати весь коментар
04.05.2024 17:54 Відповісти
Ви впевнені, що люди, які 20-30 років тому проходили воєнну кафедру і аж місяць в учебці були (і рази 3-4 стріляли за цей час) будуть нормальними молодшими офіцерами? Моєму баті і його однокурсникам, коли вони в Десну приїхали, прапор мєсний прямо сказав, що таких "офіцерів" на х...ю вертів! Так це якраз при совку було!

А якраз офіцерів і без випускників воєнних кафедр у нас у запасі достатньо: от недавно була відповідь на депутатський запит, що в Україні 166 тис. пенсіонерів ЗСУ віком від 45 до 60 років. Із них мобілізували зараз аж 5400! Ви ж розумієте, що значна частина із цих 166 тис. - саме офіцери з великим стажем служби і більшість там - якраз не генерали і не полковники!
показати весь коментар
05.05.2024 19:03 Відповісти
Про українських пенсіонерів ЗСУ я не казав але якщо вже Ви торкнулися цього то люди відслуживши 25 років мають звання від майора і вище, капітаном вийти -це треба дуже постаратися.
Тепер про Остер. В совку початкове офіцерське звання присваювалось приказом міністра оборони ПІСЛЯ проходження навчальних зборів після кафедри. І взагалі я не бачив щоб якийсь сундук тоді так себе повів.
показати весь коментар
05.05.2024 22:44 Відповісти
Звісно, що офіцерське звання давали після присяги, яку там в Десні і складали... Прапор це сказав їм, як майбутнім офіцерам - не після присяги, а в перші дні зборів. Типу, щоб підкреслити, що ніфіга вони справжніми професійними офіцерами не будуть, а так, "піджаками".
показати весь коментар
06.05.2024 01:04 Відповісти
Офіцери різні були і піджаки теж, до полковника доходили.
показати весь коментар
06.05.2024 09:24 Відповісти
Звичайно, от табачнік до підполковника чи полковника доріс...
показати весь коментар
06.05.2024 09:29 Відповісти
Колись був в бригаді ОСНАЗ так начальник штабу був полковник з піджаків як отой кусок з Остра казав.
показати весь коментар
06.05.2024 12:32 Відповісти
От ніфіга! Залежить від вузу! У мене батько був на воєнній кафедрі в КНУ в кінці 70-х. У нього в воєнніку була спеціальність політрука (те, що зараз називається офіцер з МПЗ).
У КПІ готували в ППО - точно знаю, бо начальник в КПІ у кінці 80-х на ЗРК Бук вчився на воєнці.
показати весь коментар
05.05.2024 18:47 Відповісти
Та зрозуміло що військова спеціальність на кафедрі залежала від цивільної і ще раз наголошую що готували командирів взводів або на лейтенантські посади в інші роди військ.
показати весь коментар
05.05.2024 22:17 Відповісти
Я маю на увазі, що політрук - це більше штабнаспеціальність. Чи діловод (для студентів філфаку) або перекладач (для іноземної філології)...
показати весь коментар
05.05.2024 22:39 Відповісти
Політруки були в срср в другу світову, потім були замісники командира роти з політичної частини, і це не штабна посада а робота з особовим складом роти. Ви в армії були? Придумуєте таке.
показати весь коментар
05.05.2024 22:52 Відповісти
Ну не сидить політрук (від того, що назву посади змінили, суть не помінялася) в окопі на передку...
показати весь коментар
06.05.2024 01:08 Відповісти
Да пожалуйста, будут до старости тренироваться и отжиматься 5 раз.
показати весь коментар
04.05.2024 14:34 Відповісти
Стыд изведет!
показати весь коментар
04.05.2024 15:09 Відповісти
нам щє битися не перебитися.
буба, а чому Україна ще не в НАТО?
показати весь коментар
04.05.2024 14:31 Відповісти
"Своєю чергою, командир військової частини може направити військослужбовця як на лікування, так і на проходження військово-лікарської експертизи (ВЛЕ)", - пояснила вона, а також на передок щоб упевнитися чи дійсно хворий чі симулює.
показати весь коментар
04.05.2024 14:33 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2024 14:40 Відповісти
А якщо змінити прізвище на "Залужний" - непридатність автоматично призначається?
показати весь коментар
04.05.2024 14:42 Відповісти
"Своєю чергою, командир військової частини може направити військослужбовця як на лікування, так і на проходження військово-лікарської експертизи (ВЛЕ)", - пояснила вона. А може і ні. і я знаю такі випадки з власного досвіду
показати весь коментар
04.05.2024 14:43 Відповісти
а обіцялок же було - як з вшивого вошей...
показати весь коментар
04.05.2024 14:47 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2024 15:08 Відповісти
так і знав шо буба обмежено придатний інвалід - тому і никався..
показати весь коментар
04.05.2024 15:18 Відповісти
Може вже хоть взнають, яке відхилення в організмі всемогучого правителя "ЗЕ"!
показати весь коментар
04.05.2024 15:18 Відповісти
ну, порушення функцій мона розтягувати як котячі йайтсі - до нескінченності..
нема ніг? є руки - можеш стріляти. Нема і рук - можеш командувати
показати весь коментар
04.05.2024 15:09 Відповісти
Визнанням "обмежено придатних" придатними до мобілізації ЗеКМУ вирішує зразу два питання, або "вбиває двох зайців", при чому вбиває сказано "не для красного словца" і тільки не зайців.. Прочитав десь такий жарт сьогодні... Не певен, що смішно !
показати весь коментар
04.05.2024 15:13 Відповісти
Тут такой прикол. Я по закону что по прошлому, что по этому могу служить только в пределах области где зарегистрирован и по сути только в бухгалтерии/снабжении/тцк и прочих теплых местечках. Вот только мест то там свободных нет
показати весь коментар
04.05.2024 15:24 Відповісти
Нажаль такі місця їм краще продати.... Ну ще якогось бідолагу раз в пів року для картинки взяти.
показати весь коментар
05.05.2024 05:28 Відповісти
Не має абсолютно здорових людей є просто необстежені. Пролікувати одного зуба пенсії не вистачить, мені зуб мудрості за 600 грн вирвали і то в приватних клініках не бралися, послали по-дальше.
показати весь коментар
04.05.2024 15:25 Відповісти
Так то іще і не дорого , я за видалення двох зубів 4500 віддав , потім іще місяць із швами ходив , а проблеми і досі , хоча майже рік минув . Зате у приватній (( Ну а щодо лікування- ви праві , один зуб пролікувати від 5 до 10 тис .
показати весь коментар
05.05.2024 02:38 Відповісти
Що тут незрозумілого? Спочатку ОП нарубасив мільярди (без перебільшення) доларів чорного кешу з кожного "обєлєчєного" ухилянта, який виїхав після лютого 2022 за кордон. А тепер вони зробили собі ще одну годівницю і нарубасят тепер ще декілька мільярдів баксів чорного налу через оті ВЛК, де будуть "на глазок" визначати "придатен/непридатен"... Йде утилізація української держави на фоні неконтрольованого збагачення офісу реЗЕдента, бо всі ці "чорні" потоки неконтрольованого налу від "обєлєчєних" ухилянтів а тепер від тих, кого будуть трусити на ВЛК, накопичуються в конкретних людішек з ОПи. І, якщо навіть місцеві воєнкоми ставали доларовими мільйонерами, то можете собі уявити скільки ЗЕлупа зі своєю єрмачньой отримали мільярдів баксів зі схеми, яку самі ж вигадали та кришували.
показати весь коментар
04.05.2024 16:07 Відповісти
= ухилянта, який виїхав після лютого 2022 за кордон =
За даними Євростату, від початку повномасштабного вторгнення з України виїхало 650 тисяч чоловіків призовного віку.
показати весь коментар
04.05.2024 21:12 Відповісти
От і рахуймо: 650 тисяч чоловіків множимо на 4-5 тис баксів = від 2 мільярда 600 мільйонів баксів до 3 мільярда 250 мільйонів баксів.
показати весь коментар
04.05.2024 22:00 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd1px4z922wo 24 ЛИСТОПАДА 2023: ВВС з посиланням на дані прикордонних служб країн, які межують з Україною, повідомляла, що від початку вторгнення РФ з України нелегально виїхали близько 20 тисяч чоловіків призовного віку, щоб уникнути мобілізації. Такі дані надали прикордонні служби країн, які межують з Україною. Стверджується, що ще 21 тисячу чоловіків затримали під час спроби втекти за кордон.
показати весь коментар
04.05.2024 22:36 Відповісти
В ОП була розроблена та безперешкодно працювала схема по легалізації виїзду ухилянтів за кордон через державну програму "Шлях". Чи ви про це не чули??? Тобто з ухилянтів депутати від "слуги народу" брали бабло і їхні дані вносили в програму "Шлях", таким чином для країн Їаходу ці люди автоматично переставали бути ухилянтами, бо проїзжали в ЄС як легальні біженці, або волонтери, або ще з будь яких вигаданих причин.

Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід в розмірі грошової застави помічниці народної депутатки від "слуги народу" https://zaxid.net/lyudmila_marchenko_tag54825/ Людмили Марченко . Жінка за гроші вносила дані чоловіків призовного віку у систему «Шлях», щоб ті могли безперешкодно виїхати з України.
показати весь коментар
04.05.2024 22:54 Відповісти
https://tsn.ua/exclusive/vtekli-za-kordon-ta-ne-povernulis-mayzhe-19-tis-cholovikiv-nazvano-serednyu-vartist-habarya-2357881.html 27.06.23, ТСН . - Через систему "Шлях" втекли за кордон і не повернулися майже 19 тисяч чоловіків: названо середню вартість хабаря (Ціна втечі - 7 тис. доларів)
Понад 19 тисяч чоловіків у час війни виїхали за кордон під виглядом волонтерів та водіїв фур та не повернулися.
https://rubryka.com/2024/03/13/pryzupynyly-litsenziyi-dlya-90-pereviznykiv/ 3 БЕР 2024. Рубрика . - Журналісти ЗМІ оприлюднили сотні громадських організацій і благодійних фондів, причетних до втечі 2248 чоловіків призовного віку.
показати весь коментар
05.05.2024 00:13 Відповісти
Цифри, які дають журналісти то лише верхівка айсбергу, до якої вони зуміли докопатися, попри шалений спротив корумпованої офісно-реЗЕдентської системи. Реальна цифра скільки втекло через систему Шлях та за допомогою інших корумпованих схем влади, стане відома лише після того, як зе-лідор з єрмаком підуть з влади, бо вони всі ці схеми кришують. Для тих, хто вміє думати неважко зрозуміти - якщо керівники військоматів стають доларовими мільйонерами з віллами в Іспанії і якщо навіть після того, як про це стає відомо, то цих керівників військоматів влада звільняє виключно під тиском журналістів та суспільства і навіть без заведення карної справи та без вироку!!! то 1000% ці військкоми собі лишали крихту (якісь смішні мільйони доларів), а "на гору", офісно-реЗЕдентським керівникам, відправляли кешем левову частину, а це в масштабі країни - мільярди доларів чорної готівки.
показати весь коментар
05.05.2024 00:36 Відповісти
= Реальна цифра скільки втекло через систему Шлях... стане відома лише після того, як зе-лідор з єрмаком підуть з влади =
Та невже? А що тоді Ви трохи вище писали як "реальні цифри": "2 мільярда 600 мільйонів баксів до 3 мільярда 250 мільйонів баксів"?
Особисто мене цікавлять факти, сухі цифри, а не припущення, здогадки та емоції.
показати весь коментар
05.05.2024 00:48 Відповісти
отже з вашого діалогу ми можемо побачити наступне: чесно, тобто офіційно виїхало біля 650 тич. чоловіків, які ТЕОРЕТИЧНО можуть бути військовозобов'язаними, бо це число чоловіків по віку, а не їх стан. Дризнули, тобто справжні ухилянти зі слів прикордонників сусідніх країн 19 тис. чоловік, ще десь стільки ж як би офіційно, але не чесно через систему "шлях".

От і рахуємо... добре, добавимо ще десь 10-20 тис. всяких інших способів. Тобто за кордоном при всякій математиці 700-750 тис. чоловіків віком 16-60 років, а не військовозобов'язаних.

В Україні таких овер 5млн. чоловіків (військові і інші силові пенсіонери, дійсні полісмени і інші силово-державні органи).\

Виникає питання - навіщо початий ґвалт навколо чоловіків за кордоном, коли відомо, що їх мало в принципі, що більшість не повернуться (правильно чи ні вони виїхали). що їх держави прихистку ні в якому випадку не видадуть.

Ось моя думка - таким нехитрим способом зелені мудаки поділяють людей і створюють на найближчий час інформаційний спам в ефірі, що дозволяє "перевести стрілки" від своїх помилок, а то й справжніх зрад...
показати весь коментар
05.05.2024 13:01 Відповісти
= навіщо початий ґвалт навколо чоловіків за кордоном =
Пропаганда не створює з людей ідіотів, вона із самого початку на них розрахована...

= що більшість не повернуться (правильно чи ні вони виїхали) =
Перепрошую але це трішки не так, принаймні наразі. 1) Більшість повернеться , якщо зелені не створять їм такі перспективи в Україні, що їм просто не буде сенсу повертатися. 2) Більшість повернеться, тому що тільки в Данії вирішили питання працевлаштування українців. Якщо країни ЄС не вирішать питання з працевлаштуванням, то або їм доведеться або сидіти на пособіях (яких мало для життя), або повертатися. 3) Після війни - чоловіків що не працевлаштовані, депортують з ЄС у будь-якому випадку.
показати весь коментар
05.05.2024 23:42 Відповісти
Вийшла цікава стаття на Цензорі: Скільки платять ухилянти, щоб не потрапити на фронт. Та які схеми використовують Джерело: https://biz.censor.net/r3487549
показати весь коментар
05.05.2024 23:51 Відповісти
4-5 це не ціна, друже це ціна відстрочки.
щоб зняли з обліку і так далі, то 8+ вічнозелених. Тож сума в рази більша
показати весь коментар
05.05.2024 05:30 Відповісти
Влада вирішила вдовгу пограти у жмурки з власним народом. Впевнений, це їй буде коштувати дуже дорого.
показати весь коментар
04.05.2024 16:31 Відповісти
На гру вдовгу у влади вже нема часу. Масовий відлов що відбувається останні два тижні, не дивлячись ні на які закони- це вже схоже на агонію.
показати весь коментар
04.05.2024 18:23 Відповісти
Саме веселе те, що ми нагадуємо напівтрупа на апараті підтримки життя, та й бачу ярих фанатів вічної аійни поменшоло.
Тож крах тої України яку ми знали не загорами
показати весь коментар
05.05.2024 05:32 Відповісти
Да.Тут вы правы облавы конкретные,даже сегодня.
показати весь коментар
05.05.2024 09:30 Відповісти
Угу. Я так думаю шо найближчий час наше невелике виробництво посидить вдома, а військові не отримають всякого залізяччя якого ми їм робимо. Хай тцк їм тепер робе.
показати весь коментар
05.05.2024 11:52 Відповісти
Нічого з цього не вийде і всеодно рано чи пізно ви дійдете до створення массових рекрутингових кампаній, де бажаючі добровільно за великі гроші підуть воювати.
показати весь коментар
04.05.2024 16:33 Відповісти
Ідеально відштовхуватись від психо типу, тобто добровільного бажання бути причетним.
Більшість хоче молодих, фіз витривалих. Найефективніші - ті, що мають усвідомлення що роблять в рекрутах.
показати весь коментар
04.05.2024 16:37 Відповісти
Сліпий прозріє, інвалід-крісельник встане і піде, а рожевощокий поліцейський так само буде без поспіху попивати каву біля ларьків.
показати весь коментар
04.05.2024 16:54 Відповісти
Узаконюють і без того буйну корупцію в ТЦК. Тепер керівники ТЦК будуть чесними міліонерами
показати весь коментар
04.05.2024 20:31 Відповісти
а геморой?
що по геморою?
показати весь коментар
04.05.2024 21:03 Відповісти
Зеленський однозначно підходить і його потрібно пускати воювати на передовій🤬
показати весь коментар
04.05.2024 21:42 Відповісти
Мля у человеке может быть много хронических болячек -везде ВЛК не дописывает до нужной степени непригодности-потом по госпиталям тягайся-кому ты там нах .нужен тебя лечить и за какие деньги!!!
показати весь коментар
04.05.2024 23:51 Відповісти
Этот закон не про мобилизацию, этот закон про коррупцию.....
показати весь коментар
05.05.2024 08:57 Відповісти
Ну і вирішили, 650 тис.ухилянтів випустили за кордон і далі випускають, а от частково-придатні можуть боронити державу! Владо, ви думаєте за рахунок них перемогти рашистів? Ви не прийняли законодавство, щоб мобілізувати військових пенсіонерів, пенсіонерів силовиків! Ви робите з українців лохів! Чому всякі арєстовічі , чи тадеєви не на передовій? Чи дятьки з тиском, чи сліпі вирішать положення? Агов, схаменіться Зе-бобіки!
показати весь коментар
05.05.2024 16:37 Відповісти
Западные спецслужбы предупреждают: Россия планирует диверсии в Европе

Редакция

16:33

Европейские спецслужбы предупредили свои правительства о том, что Россия взяла курс на постоянный конфликт с Западом и потому готовит диверсионные акты по всей Европе, сообщает Financial Times.

По мнению представителей разведки, Россия уже начала более активно готовить тайные взрывы, поджоги и другие акции по нанесению ущерба инфраструктуре на европейской земле напрямую и через своих агентов, практически не беспокоясь о гибели гражданского населения.

Согласно оценкам аналитических центров трех разных европейских стран, в последнее время появились свидетельства более агрессивных и согласованных усилий по организации диверсий со стороны Кремля. «Мы считаем, что риск диверсий, контролируемых государством, значительно возрастает», - заявил Томас Хальденванг, глава внутренней разведки Германии. Сейчас Россия, кажется, чувствует себя комфортно, проводя операции на европейской земле «с высоким потенциалом ущерба», заявил он на конференции по безопасности, организованной в прошлом месяце Федеральным ведомством по защите Конституции.

Один из представителей разведки заявил, что диверсионные усилия Москвы не следует рассматривать отдельно от других операций, заявив, что усиление активности отражает стремление России оказать максимальное давление «по всем направлениям».

За последние месяцы в Европе произошло несколько инцидентов, которые трудно назвать случайностями. Так, в прошлую пятницу на заводе в Берлине, принадлежащем оружейной компании Diehl, снабжающей своей продукцией в том числе и Украину, произошел сильный пожар.

В конце апреля в Великобритании двум мужчинам были предъявлены обвинения в поджоге склада с грузами гуманитарной помощи для Украины. Английские прокуроры обвиняют их в работе на российское правительство, https://www.afr.com/world/europe/russia-plotting-sabotage-across-europe-intelligence-agencies-warn-20240505-p5fp1k пишет Financial Review. Перечисляются и другие акты сабботажа, виновником которых считают Россию.

Сообщается, что службы безопасности Швеции расследуют серию недавних железнодорожных крушений, которые, как они подозревают, могли быть устроены другим государством. В прошлом месяце СМИ цитировали заявление министра транспорта Чехии о том, что Россия попыталась уничтожить системы сигнализации на чешских железных дорогах. Служба внутренней безопасности Эстонии заявила, что нападение на машину министра внутренних дел и журналистов в феврале совершили сотрудники российской разведки. Министерство обороны Франции также предупредило в этом году о возможных диверсионных атаках России на военные объекты.
показати весь коментар
05.05.2024 16:54 Відповісти
Якщо взялись за хворих, то це може означати одне з двох:
1) Держава провалила охорону здоров'я і здорового знайти важко.
2) Військове лобі забирає потоки хабарів лікарям та спрямовує до ВЛК.
показати весь коментар
05.05.2024 19:04 Відповісти
За бапкі. За американські бапкі
показати весь коментар
05.05.2024 19:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 