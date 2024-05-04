У Міноборони детально роз’яснили, як визначатимуть придатність військовозобов’язаних: Залежно від ступеня порушення функцій
Віднині для визначення придатності чи непридатності військовозобов’язаного до служби ВЛК враховуватиме не лише хвороби, але й порушення функцій організму, які цими захворюваннями спричинені.
Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я міністерства оборони України Оксана Сухорукова в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За її словами, віднині зникає поняття "обмежено придатний", втім залишаються статуси "придатний" и "непридатний".
"В придатних є повністю придатний або придатні до служби у певних військових частинах. Разом з тим були переглянуті критерії придатності. Там є поєднання міжнародного класифікатора хвороб 10-го випуску та ступеню порушення функцій", - розповіла вона.
Окрім того, за її словами, захворювання розбиті на групи, в кожній з них є декілька категорій.
"Важкий, середній, легкий стан, у зв’язку з цим йде визначення придатності або непридатності або придатності для проходження служби в окремих частинах. Ще раз - в залежності від ступеню порушення функцій", - зазначила Сухорукова.
Ці критерії придатності, за її словами, поєднані за принципом "захворювання - ступінь порушення функцій".
"Зокрема в наказі є 86 груп, в яких понад 70 пунктів передбачають пункт "непридатний", в якому близько 5000 діагнозів, а в кожній групі можуть бути як повністю придатні, так повністю і непридатні, знову ж таки, в залежності від ступеня порушення функцій", - підкреслила директор.
Для більш детального розуміння специфіки, посадовиця навела наступні приклади:
- була виразка, залишився тільки рубець - людина придатна;
- виразка була з ускладненням, була проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку - не придатний;
- ампутації на будь-якому рівні, крім кісті, стопи та пальців - не придатний;
- відсутність одного ока (сліпота одного ока) - не придатний.
Сухорукова також акцентувала увагу, що у випадку погіршення здоров’я військослужбовці можуть звернутися до свого командира з рапортом про погіршення стану здоров’я.
"Своєю чергою, командир військової частини може направити військослужбовця як на лікування, так і на проходження військово-лікарської експертизи (ВЛЕ)", - пояснила вона.
Скасування статусу "обмежено придатний"
У Міноборони повідомили, що із середини травня обмежено придатних до служби почнуть повторно викликати до ТЦК на медкомісію.
Також у міністерстві пояснили, що передбачає скасування статсу "обмежено придатний".
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Міністерство оборони затвердило зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.
Детально про новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби читайте за посиланням.
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А якраз офіцерів і без випускників воєнних кафедр у нас у запасі достатньо: от недавно була відповідь на депутатський запит, що в Україні 166 тис. пенсіонерів ЗСУ віком від 45 до 60 років. Із них мобілізували зараз аж 5400! Ви ж розумієте, що значна частина із цих 166 тис. - саме офіцери з великим стажем служби і більшість там - якраз не генерали і не полковники!
Тепер про Остер. В совку початкове офіцерське звання присваювалось приказом міністра оборони ПІСЛЯ проходження навчальних зборів після кафедри. І взагалі я не бачив щоб якийсь сундук тоді так себе повів.
У КПІ готували в ППО - точно знаю, бо начальник в КПІ у кінці 80-х на ЗРК Бук вчився на воєнці.
буба, а чому Україна ще не в НАТО?
нема ніг? є руки - можеш стріляти. Нема і рук - можеш командувати
За даними Євростату, від початку повномасштабного вторгнення з України виїхало 650 тисяч чоловіків призовного віку.
Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід в розмірі грошової застави помічниці народної депутатки від "слуги народу" https://zaxid.net/lyudmila_marchenko_tag54825/ Людмили Марченко . Жінка за гроші вносила дані чоловіків призовного віку у систему «Шлях», щоб ті могли безперешкодно виїхати з України.
Понад 19 тисяч чоловіків у час війни виїхали за кордон під виглядом волонтерів та водіїв фур та не повернулися.
https://rubryka.com/2024/03/13/pryzupynyly-litsenziyi-dlya-90-pereviznykiv/ 3 БЕР 2024. Рубрика . - Журналісти ЗМІ оприлюднили сотні громадських організацій і благодійних фондів, причетних до втечі 2248 чоловіків призовного віку.
Та невже? А що тоді Ви трохи вище писали як "реальні цифри": "2 мільярда 600 мільйонів баксів до 3 мільярда 250 мільйонів баксів"?
Особисто мене цікавлять факти, сухі цифри, а не припущення, здогадки та емоції.
От і рахуємо... добре, добавимо ще десь 10-20 тис. всяких інших способів. Тобто за кордоном при всякій математиці 700-750 тис. чоловіків віком 16-60 років, а не військовозобов'язаних.
В Україні таких овер 5млн. чоловіків (військові і інші силові пенсіонери, дійсні полісмени і інші силово-державні органи).\
Виникає питання - навіщо початий ґвалт навколо чоловіків за кордоном, коли відомо, що їх мало в принципі, що більшість не повернуться (правильно чи ні вони виїхали). що їх держави прихистку ні в якому випадку не видадуть.
Ось моя думка - таким нехитрим способом зелені мудаки поділяють людей і створюють на найближчий час інформаційний спам в ефірі, що дозволяє "перевести стрілки" від своїх помилок, а то й справжніх зрад...
Пропаганда не створює з людей ідіотів, вона із самого початку на них розрахована...
= що більшість не повернуться (правильно чи ні вони виїхали) =
Перепрошую але це трішки не так, принаймні наразі. 1) Більшість повернеться , якщо зелені не створять їм такі перспективи в Україні, що їм просто не буде сенсу повертатися. 2) Більшість повернеться, тому що тільки в Данії вирішили питання працевлаштування українців. Якщо країни ЄС не вирішать питання з працевлаштуванням, то або їм доведеться або сидіти на пособіях (яких мало для життя), або повертатися. 3) Після війни - чоловіків що не працевлаштовані, депортують з ЄС у будь-якому випадку.
щоб зняли з обліку і так далі, то 8+ вічнозелених. Тож сума в рази більша
Тож крах тої України яку ми знали не загорами
Більшість хоче молодих, фіз витривалих. Найефективніші - ті, що мають усвідомлення що роблять в рекрутах.
що по геморою?
Редакция
16:33
Европейские спецслужбы предупредили свои правительства о том, что Россия взяла курс на постоянный конфликт с Западом и потому готовит диверсионные акты по всей Европе, сообщает Financial Times.
По мнению представителей разведки, Россия уже начала более активно готовить тайные взрывы, поджоги и другие акции по нанесению ущерба инфраструктуре на европейской земле напрямую и через своих агентов, практически не беспокоясь о гибели гражданского населения.
Согласно оценкам аналитических центров трех разных европейских стран, в последнее время появились свидетельства более агрессивных и согласованных усилий по организации диверсий со стороны Кремля. «Мы считаем, что риск диверсий, контролируемых государством, значительно возрастает», - заявил Томас Хальденванг, глава внутренней разведки Германии. Сейчас Россия, кажется, чувствует себя комфортно, проводя операции на европейской земле «с высоким потенциалом ущерба», заявил он на конференции по безопасности, организованной в прошлом месяце Федеральным ведомством по защите Конституции.
Один из представителей разведки заявил, что диверсионные усилия Москвы не следует рассматривать отдельно от других операций, заявив, что усиление активности отражает стремление России оказать максимальное давление «по всем направлениям».
За последние месяцы в Европе произошло несколько инцидентов, которые трудно назвать случайностями. Так, в прошлую пятницу на заводе в Берлине, принадлежащем оружейной компании Diehl, снабжающей своей продукцией в том числе и Украину, произошел сильный пожар.
В конце апреля в Великобритании двум мужчинам были предъявлены обвинения в поджоге склада с грузами гуманитарной помощи для Украины. Английские прокуроры обвиняют их в работе на российское правительство, https://www.afr.com/world/europe/russia-plotting-sabotage-across-europe-intelligence-agencies-warn-20240505-p5fp1k пишет Financial Review. Перечисляются и другие акты сабботажа, виновником которых считают Россию.
Сообщается, что службы безопасности Швеции расследуют серию недавних железнодорожных крушений, которые, как они подозревают, могли быть устроены другим государством. В прошлом месяце СМИ цитировали заявление министра транспорта Чехии о том, что Россия попыталась уничтожить системы сигнализации на чешских железных дорогах. Служба внутренней безопасности Эстонии заявила, что нападение на машину министра внутренних дел и журналистов в феврале совершили сотрудники российской разведки. Министерство обороны Франции также предупредило в этом году о возможных диверсионных атаках России на военные объекты.
1) Держава провалила охорону здоров'я і здорового знайти важко.
2) Військове лобі забирає потоки хабарів лікарям та спрямовує до ВЛК.