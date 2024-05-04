У Міноборони детально роз’яснили, як визначатимуть придатність військовозобов’язаних: Залежно від ступеня порушення функцій

Віднині для визначення придатності чи непридатності військовозобов’язаного до служби ВЛК враховуватиме не лише хвороби, але й порушення функцій організму, які цими захворюваннями спричинені.

Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я міністерства оборони України Оксана Сухорукова в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, віднині зникає поняття "обмежено придатний", втім залишаються статуси "придатний" и "непридатний".

"В придатних є повністю придатний або придатні до служби у певних військових частинах. Разом з тим були переглянуті критерії придатності. Там є поєднання міжнародного класифікатора хвороб 10-го випуску та ступеню порушення функцій", - розповіла вона.

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Окрім того, за її словами, захворювання розбиті на групи, в кожній з них є декілька категорій.

"Важкий, середній, легкий стан, у зв’язку з цим йде визначення придатності або непридатності або придатності для проходження служби в окремих частинах. Ще раз - в залежності від ступеню порушення функцій", - зазначила Сухорукова.

Ці критерії придатності, за її словами, поєднані за принципом "захворювання - ступінь порушення функцій".

"Зокрема в наказі є 86 груп, в яких понад 70 пунктів передбачають пункт "непридатний", в якому близько 5000 діагнозів, а в кожній групі можуть бути як повністю придатні, так повністю і непридатні, знову ж таки, в залежності від ступеня порушення функцій", - підкреслила директор.

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Для більш детального розуміння специфіки, посадовиця навела наступні приклади:

була виразка, залишився тільки рубець - людина придатна;

виразка була з ускладненням, була проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку - не придатний;

ампутації на будь-якому рівні, крім кісті, стопи та пальців - не придатний;

відсутність одного ока (сліпота одного ока) - не придатний.

Сухорукова також акцентувала увагу, що у випадку погіршення здоров’я військослужбовці можуть звернутися до свого командира з рапортом про погіршення стану здоров’я.

"Своєю чергою, командир військової частини може направити військослужбовця як на лікування, так і на проходження військово-лікарської експертизи (ВЛЕ)", - пояснила вона.

Скасування статусу "обмежено придатний"

У Міноборони повідомили, що із середини травня обмежено придатних до служби почнуть повторно викликати до ТЦК на медкомісію.

Також у міністерстві пояснили, що передбачає скасування статсу "обмежено придатний".

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Міністерство оборони затвердило зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Детально про новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби читайте за посиланням.