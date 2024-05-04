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Вартість утримання одного бійця ЗСУ - 1,2 млн грн, - Міноборони

форма ЗСУ

Утримання одного бійця без зброї коштує українському бюджету 1,2 мільйона гривень.

Про це в коментнарі Bloomberg сказав заступник міністра оборони Юрій Джигир, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідоючи на питання стосовно оборонного бюджету Джигир зазначив, що вартість мобілізаційної роботи України, спрямованої на посилення виснажених військових частин, залежатиме від трьх факторів:

  • щомісячного призову
  • надходження допомоги від союзників
  • рішень щодо ротації підрозділів

Заступник міністра оборони оцінив вартість утримання одного бійця ЗСУ без зброї в 1,2 мільйона гривень (30 тисяч доларів).

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Автор: 

Міноборони (7307) мобілізація (3023) Джигир Юрій (17)


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Топ коментарі
+42
Це за рік?
за який період часу 30к$ ?

А накладні расходи на утримання бійця чиновники МО включених у цю ціфру?
чи то окремо?

Відповідь МО не чітка та незрозуміла.
Зрозуміло одне-

якщо зам міністру не може формулювати думки/ це дуже погано.
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04.05.2024 01:22
+40
Сенсу в таких заявах "0" - це утримання на день, на місяць чи на рік?

Які скажені гроші МО краде і самі це визнають відкрито - від спіднього до броніків нормальних всі мобілізовані собі самі закупляють - те гівно, що виділяють від МО - відразу відсилають до-дому...
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04.05.2024 01:14
+28
вартісь утримання одного вовіка? - мілліарди від партнерів...
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04.05.2024 01:20
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Це за рік?
за який період часу 30к$ ?

А накладні расходи на утримання бійця чиновники МО включених у цю ціфру?
чи то окремо?

Відповідь МО не чітка та незрозуміла.
Зрозуміло одне-

якщо зам міністру не може формулювати думки/ це дуже погано.
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04.05.2024 01:22 Відповісти
Ну не живи тоді.
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04.05.2024 03:16 Відповісти
Як в анекдоті, якого хрена тобі ще надо?
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04.05.2024 10:25 Відповісти
То за рік напевно, на зп воїнам на передовій в рік тільки виходить по 1-1.5 мільйони грн., це тільки зп.
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04.05.2024 07:43 Відповісти
Проблемою також є якісь журналістики. Одні це слухають і дослівно дурину записують, інші передруковують. До печі всі ЗМІ і навіть більшість телеграм каналів. Загальна професійна деградація.
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04.05.2024 15:03 Відповісти
І що цей так званий "Заступник" пропонує?
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04.05.2024 01:10 Відповісти
Сенсу в таких заявах "0" - це утримання на день, на місяць чи на рік?

Які скажені гроші МО краде і самі це визнають відкрито - від спіднього до броніків нормальних всі мобілізовані собі самі закупляють - те гівно, що виділяють від МО - відразу відсилають до-дому...
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04.05.2024 01:14 Відповісти
это пистешь Зеленой твари или в ЗСУ все получают по 100 тысяч за месяц?
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04.05.2024 01:35 Відповісти
Сформулюю по іншому- сенс в таких заступниках 0. На нуль його. Там не треба базікати.
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04.05.2024 07:59 Відповісти
вартісь утримання одного вовіка? - мілліарди від партнерів...
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04.05.2024 01:20 Відповісти
і цей мелкокаліберний навіть не набой до Бyшмастера Бредлі...
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04.05.2024 09:29 Відповісти
Загальні витрати, пов'язані з персоналом для Міністерства оборони USA, включають регулярну заробітну плату, спеціальну оплату, медичне обслуговування, пенсію, житло та прожитковий мінімум.

Середні витрати на одного військовослужбовця на дійсній службі зараз становлять близько 140 000 доларів, тоді як загальні витрати, пов'язані з особовим складом, перевищують 200 мільярдів доларів.
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04.05.2024 01:30 Відповісти
На рік.
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04.05.2024 01:34 Відповісти
Ви у заступника навчилися? За який період ви навели витрати ? За рік? За місяць? За строк контракту?
Не уподобляйтесь чинушам з МО.
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04.05.2024 08:01 Відповісти
Юрік, 1,2 мільйона гривень за день, за місяць, чи за рік ?
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04.05.2024 01:36 Відповісти
Та й за рік за озвучена сума то є як колись казали:" Брехня звіздьож і провокація".
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04.05.2024 01:49 Відповісти
Він поки не придумав...а в папірці не написано...😁
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04.05.2024 08:51 Відповісти
Якщо за рік, то це тільки має бути ГОЛА ЗАРПЛАТНЯ. Без премій.
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04.05.2024 11:26 Відповісти
мутно якось...
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04.05.2024 01:47 Відповісти
а депутата 1,6 млн
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04.05.2024 01:53 Відповісти
В мін.об. приблизно 400 істот. Цікаво скільки коштів витрачають на їх утримання? Депутат Рівненської облради накрав лісу на 160 млн. грн. і вийшов під заставу у 10 млн. Князєв в СІЗО утримувався за 60 к.баксів зарплати плюс його харчували, світло , вода , оплата за утримання камери, варти і т.д. І знову ж таки істоти з мін.оби. роблять акцент на слові бійця, ніби пріоритет на бійці. Вони не додають і не досипають , а лише піклуються про бійця. Утримання генерала, офіцера і солдата зовсім різні речі. Не треба їх прирівнювати на калькуляторі як одне ціле. Це вже давно не так. Що по статутах, що по законодавству, навіть харчування в них ох і далеко яке різне. Генерал, полковник, майор вже далеко не бієць. Ха ха ха.
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04.05.2024 05:02 Відповісти
Ага , тільки на того бійця ще по депутату прив'язали , дєрьмаків і і ще кучі крадіїв -зелепідарів.
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04.05.2024 05:34 Відповісти
Є на кого вкрадені кошти приписати.
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04.05.2024 05:37 Відповісти
Вартість екіпірування бійця бригади НГ Азов становить 255,000 (інфа з їх сайта). Пересічний мобілізований солдат ЗСУ не бачить і половини того, бо отримує або "шо дали" або сміховинну компенсацію.
Тож: чи раптово "кілька в томаті" та перловка неймовірно здорожчали чи ДОТ МО тримає мародерські позиції лупатого папєрєдніка.
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04.05.2024 05:35 Відповісти
Хитрий пи₴дун. Ляпнув суму з 90% люфтом "на вкрасти".
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04.05.2024 06:57 Відповісти
Думаю корупція Міноборони нам обходиться дорожче
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04.05.2024 07:32 Відповісти
Ось тут я вже можу точно сказати що крадуть, судячи з суми дуже багато.
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04.05.2024 07:38 Відповісти
Це натяк на те, що далі живого паркана прогресу не досягнуть.
Не вміють робити щось далі завтрашнього дня.
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04.05.2024 07:40 Відповісти
18.8 міліардів на утримання Вови на 2024 рік.
1 566 666 666,6667 на місяць на утримання Вови.
Га 1 день виходить 52 міліона 222 222 тисяч.
Солдат ризикує власним життям.
Вова ні.
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04.05.2024 07:43 Відповісти
БОневтік в п'яте відхиляв від мобілізації. Пішов в президенти, і зараз вчепився у ПОСТ як кліщ.
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04.05.2024 10:23 Відповісти
Для України він інцефалітний кліщ.
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04.05.2024 10:35 Відповісти
Незабувайте шо саме 73% українців, як воно казало - дало йьму карт-бланш на все шоб він робив все, як йьому заманеться - воно дуже часто любить це повторювати. Декілька тисяч користувачив цього ресурсу можна навіть і не рахувати - 20% військових ЗСУ вважають шо саме зе-марафон є самою досконалою системою інформації.
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04.05.2024 16:08 Відповісти
ЭТО ДО СМЕРТИ 30000 !!!???
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04.05.2024 07:58 Відповісти
Певно мають на увазі: зловити/одіти/навчити= 30т доларів. Так рахують, щоб партнерам сказати - в нас найдешевше бійці обходяться, не треба ваших везти, дайте бабло на місці купим.
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04.05.2024 08:20 Відповісти
Вірно,з французьких солдат не наживешся,не здереш штрафів ...
Тому їх так не бажає бачити ОПа.
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04.05.2024 08:48 Відповісти
*******!
тобто,
сьогодні оця влада набере 500000 солдат. вони два місяця прошведаються на полігоні.
завтра, вашингтон та брюсель не дадуть грошей.
післязавтра, солдат буде брудний голодний та без патронів.

але, виконуй накази?
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04.05.2024 08:25 Відповісти
Заява складається із 2-х частин. З першою частиною все зрозуміло. 1,2 млн/рік. (смішно читати: "на день?", "на місяць?"). Навіть якщо завищив - зрозуміло. Це для наших західних помічників.
А ось із другою частиною заяви вже цікавіше. Говорячи про фактори мобілізації, Джигір не сказав головний фактор: ЯК САМЕ проводитиметься ця сама мобілізація. Всім адекватним (і на Заході в т.ч.) давно зрозуміло, що швидка та масова мобілізація може бути проведена лише одним способом: силовим, насильницьким та примусовим. Коштуватиме це буде дуже дорого. І я не про гроші...
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04.05.2024 08:34 Відповісти
Мобілізація не має бути швидкою або повільною. Вона має бути ПЛАНОВОЮ. У сенсі не на папері. А за рухом й можливостями підготовчих центрів. У кожній області мають бути підготовчі центри, які розкидані по всім районам та в залежності від родів військ. Центр - це високо сказано. Звичайний табір на 50-80 чоловік. З інструкторами. Й учбовою зброєю. Стрілецька - своя, щоб пристрілити її на стрільбищі.
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04.05.2024 11:17 Відповісти
Причому тут "має бути"? Якщо катастрофічну ситуацію з дефіцитом л/с вирішувати через мобілізацію, то спосіб лише один - примусова та силова.
На реалізацію вашого "має бути" підуть роки. І однаково результату не буде, т.к. ви не розумієте ПРИЧИН, які призвели до цієї катастрофи з мобілізацією.
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04.05.2024 11:50 Відповісти
Українці скоро не зможуть утримувати Армію бо на бюджеті країни нависло занадто багато ОПи,чиновників,поліції та суддів...а ТЦК і надалі виловлюватиме платників податків...
В той час коли "бронь" мають купа охоронних фірм та поліції...
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04.05.2024 08:45 Відповісти
якщо порахувати вартість утримання"зелених дармоїдів і зрадників",то ціфіра утримання солдата-на сміх курам
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04.05.2024 09:33 Відповісти
Зробіть обмеження по зарплаті (пенсії) до 30 000, хто хоче більше то до військомату
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04.05.2024 09:33 Відповісти
Судову гілку треба трясти, і її почесних пенсіонерів. Там тільки пенсія 300 тисяч.
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04.05.2024 11:18 Відповісти
Мені зара діл за гланди, шоб ще якусь гілку трусити.
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04.05.2024 15:13 Відповісти
В цю суму входять яйця по 17? Чи може вже є по 25,тільки очень большиє?
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04.05.2024 09:47 Відповісти
В цю суму входять ЛАБУТЕНИ для всіх зеленських слуг та їх близьких і звісно, КУМУШЄК.
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04.05.2024 10:19 Відповісти
А яка вартість утримання одного слуги, одного дєрьмака, одного подляка???
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04.05.2024 09:58 Відповісти
А ви не плутайте державних баранів з воїнами ЗСУ ? Барани для зеленсКОГО - найцінніше надбання після виборів. Він з ними й могилу !
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04.05.2024 10:17 Відповісти
Яскравий приклад маніпулятивної "інформації".
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04.05.2024 09:59 Відповісти
У минулому році - контрнаступ, сьогодні вже - нічого не вистачає, майже "всОь пропало!"
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04.05.2024 10:14 Відповісти
Це він порахував з зеленськими ракетами до Стугни ? Чи з його мільйонами дронів та мільярдов дерев ? А волонтерські витрати туди теж він включив і як він це вирахував ?
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04.05.2024 10:13 Відповісти
Воно сказало , що мовляв це калькуляція "без зброї" . Ніхто цього хряка за язик не тягнув .
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04.05.2024 10:35 Відповісти
Я це й мав на увазі. Бо зброя у них там нагорі - це літаки та панцерники. А за все інше командири пишуть звіти, навіть за волонтерські пікапчики.
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04.05.2024 11:21 Відповісти
Тут вже ясно становиться не тільки що крадуть але й скільки крадуть . Бо на 1.2 млн. гривень на рік можливо купувати увага добродії -- 3 тонни навіть не яловчини , а телятини . Я вже не кажу про більш дешеву свинину (якої на 90% й годують ЗСУ) . 3 тонни на рік це 8 кг на день . Та я ж беру розднібні ціни , я не рахую пропорцію курятини (як йще дешевша за свинину) . Різниця між оптом й роздрібом точно й в рази покрива будь які витрати на працю кухарів й працю доставників . Й я не чепав за яких того замміністра . Він стверджує "без зброї" . Требо зрозуміти , що навіть в інтенсивних боях амуніція не замінюється кожного місяця . В середньому раз на пів в року . Тобто їжа як мінімум це половина витрат . Ну може 40% , а 50% це зарплатня ...
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04.05.2024 10:34 Відповісти
Вони там всі нарики... Вартість утримання бійця на блокпосту у Львові і на фронті зовсім різна.. до чого взагалі цей висер на цензор?? Щоб показати рівень неадекватності дєрьмакоскота?
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04.05.2024 14:18 Відповісти
ПорноХаб замахается налоги платить. В три смены работать будут!!
П.с. но это конешно нифига не смешно, если Оранжевый ютуб налоги платит а Картав'95 нет!! Власть которую они заслужили
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04.05.2024 14:29 Відповісти
Ой, відчуваю, виженуть мене…
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04.05.2024 14:36 Відповісти
А самі бійці про це знають?
Бо за багатьох інформація знаю, о люди самі своїми силами збираються в армію.
А ще потім з зарплати багато на що витрачають: маю на увазі саме на підтримку себе і армії.
Мало що дістається бійцю.
Як вже остогидла ця брехлива влада.
Доречі, а що з умєровим, бо щось зник
Чи може вже Крим звільнили і він туди подався? Чи бабло перед здачею України вивозить? А є що вивозити. Накрали так на війні, що не знають вже де ховати.
Але Бог є і все що не від Бога нажите, стане їм поперед горла на гибель.
До речі ви знаєте хто такий В'ячеслав штучний з зарплатнею в 13000 євро?
Навіт більше ніж у бійця в окопі і з величезним ризиком втратити життя.
Поцікавтеся. Я сама почула від нього через інтерв'ю євродепутатів,м'які просто в шоці від нашої зевлади.
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04.05.2024 15:31 Відповісти
2 речення: знаю багато людей і сімей, які своїм коштом збирають чоловіка на фронт. Від трусів до броніка. І таких дуже багато.
(Вище написала так, бо десь вітала і думала як боляче за наш народ, яким править зегидота)
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04.05.2024 15:36 Відповісти
1,2 мільйони це офіційно а скіки по факту доходить до бійця? Бо в Україні міліонерів побільшало як наче не війна в країні а економічне зростання
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04.05.2024 15:50 Відповісти
А если из этой суммы убрать суммы :
- заложенные на откаты
- запланированы к краже и украденые
!
Я думаю она могла бы быть минимум в 2-3 раза меньше
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04.05.2024 16:00 Відповісти
А вартість утримання зрадників та невігласів,зєльного шапіто - то СОТНІ ТИСЯЧ загиблих(і цивільних і військових)…
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04.05.2024 20:17 Відповісти
 
 