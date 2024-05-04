Вартість утримання одного бійця ЗСУ - 1,2 млн грн, - Міноборони

Утримання одного бійця без зброї коштує українському бюджету 1,2 мільйона гривень.

Про це в коментнарі Bloomberg сказав заступник міністра оборони Юрій Джигир, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідоючи на питання стосовно оборонного бюджету Джигир зазначив, що вартість мобілізаційної роботи України, спрямованої на посилення виснажених військових частин, залежатиме від трьх факторів:

щомісячного призову

надходження допомоги від союзників

рішень щодо ротації підрозділів

Заступник міністра оборони оцінив вартість утримання одного бійця ЗСУ без зброї в 1,2 мільйона гривень (30 тисяч доларів).

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