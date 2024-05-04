Вартість утримання одного бійця ЗСУ - 1,2 млн грн, - Міноборони
Утримання одного бійця без зброї коштує українському бюджету 1,2 мільйона гривень.
Про це в коментнарі Bloomberg сказав заступник міністра оборони Юрій Джигир, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідоючи на питання стосовно оборонного бюджету Джигир зазначив, що вартість мобілізаційної роботи України, спрямованої на посилення виснажених військових частин, залежатиме від трьх факторів:
- щомісячного призову
- надходження допомоги від союзників
- рішень щодо ротації підрозділів
Заступник міністра оборони оцінив вартість утримання одного бійця ЗСУ без зброї в 1,2 мільйона гривень (30 тисяч доларів).
Топ коментарі
+42 Al Kap
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+40 Олег Смуток #384146
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+28 три - пятнадцать
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за який період часу 30к$ ?
А накладні расходи на утримання бійця чиновники МО включених у цю ціфру?
чи то окремо?
Відповідь МО не чітка та незрозуміла.
Зрозуміло одне-
якщо зам міністру не може формулювати думки/ це дуже погано.
Які скажені гроші МО краде і самі це визнають відкрито - від спіднього до броніків нормальних всі мобілізовані собі самі закупляють - те гівно, що виділяють від МО - відразу відсилають до-дому...
Середні витрати на одного військовослужбовця на дійсній службі зараз становлять близько 140 000 доларів, тоді як загальні витрати, пов'язані з особовим складом, перевищують 200 мільярдів доларів.
Не уподобляйтесь чинушам з МО.
Тож: чи раптово "кілька в томаті" та перловка неймовірно здорожчали чи ДОТ МО тримає мародерські позиції лупатого папєрєдніка.
Не вміють робити щось далі завтрашнього дня.
1 566 666 666,6667 на місяць на утримання Вови.
Га 1 день виходить 52 міліона 222 222 тисяч.
Солдат ризикує власним життям.
Вова ні.
Тому їх так не бажає бачити ОПа.
тобто,
сьогодні оця влада набере 500000 солдат. вони два місяця прошведаються на полігоні.
завтра, вашингтон та брюсель не дадуть грошей.
післязавтра, солдат буде брудний голодний та без патронів.
але, виконуй накази?
А ось із другою частиною заяви вже цікавіше. Говорячи про фактори мобілізації, Джигір не сказав головний фактор: ЯК САМЕ проводитиметься ця сама мобілізація. Всім адекватним (і на Заході в т.ч.) давно зрозуміло, що швидка та масова мобілізація може бути проведена лише одним способом: силовим, насильницьким та примусовим. Коштуватиме це буде дуже дорого. І я не про гроші...
На реалізацію вашого "має бути" підуть роки. І однаково результату не буде, т.к. ви не розумієте ПРИЧИН, які призвели до цієї катастрофи з мобілізацією.
В той час коли "бронь" мають купа охоронних фірм та поліції...
П.с. но это конешно нифига не смешно, если Оранжевый ютуб налоги платит а Картав'95 нет!! Власть которую они заслужили
Бо за багатьох інформація знаю, о люди самі своїми силами збираються в армію.
А ще потім з зарплати багато на що витрачають: маю на увазі саме на підтримку себе і армії.
Мало що дістається бійцю.
Як вже остогидла ця брехлива влада.
Доречі, а що з умєровим, бо щось зник
Чи може вже Крим звільнили і він туди подався? Чи бабло перед здачею України вивозить? А є що вивозити. Накрали так на війні, що не знають вже де ховати.
Але Бог є і все що не від Бога нажите, стане їм поперед горла на гибель.
До речі ви знаєте хто такий В'ячеслав штучний з зарплатнею в 13000 євро?
Навіт більше ніж у бійця в окопі і з величезним ризиком втратити життя.
Поцікавтеся. Я сама почула від нього через інтерв'ю євродепутатів,м'які просто в шоці від нашої зевлади.
(Вище написала так, бо десь вітала і думала як боляче за наш народ, яким править зегидота)
- заложенные на откаты
- запланированы к краже и украденые
!
Я думаю она могла бы быть минимум в 2-3 раза меньше