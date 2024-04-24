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Закон про мобілізацію: Які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА
Міноборони пояснило, які основні зміни будуть у Законі про мобілізацію, який раніше ухвалила Верховна Рада та підписав президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.
Закон набуде чинності 18 травня.
Топ коментарі
+55 Олександр САТ РЕМ
показати весь коментар24.04.2024 12:24
+25 ЭндиСтар
показати весь коментар24.04.2024 12:46
+23 олаф #589467
показати весь коментар24.04.2024 12:46
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Знятття броні з топ чиновників, депутатів та військових-"силовиків" пенсіонерів ,яким немає 60 ? Не на часі
Кримінальна відповідаль ність ТЦК за викрадення та побиття людей ?- не на часі
Кримінальна відповідальність - за неналежну пдготовку ,забезпечення мобілізованих ? Не на часі
Розжалування в рядові та відправка на нуль командирів за втрати через халатність та тупість особового складу ? Не на часі...
КАк жалок шут на троне короля, как глуп народ который то позволил ....Бернс
Нах сдалось баранами командовать?
Достойного синка виховала )
Якщо бути українцем це бути подібним до тебе, то мабуть ну його
ну то таке питання
Але питання ось в чому, і тут не прописано, щодо мобілізованих - що там по грошам? Чито рабство й усе (бо судячи з картинок дембель мобілізованому буде або або). Контракт то зрозуміло - підписав й усе, а якщо не згоден на контракт????
Кожній родині і людині по життю тре підлаштовуватись під обставини. Навіть сумні і трагічні.
"Служба за призовом до завершення особливого періоду."
Доречі, якщо хтось хоче пропетляти на контракті, то в нетрях військової бюрократії є такий термін "призов за контрактом ".
Как доктора клоунских наук или как заслуженные хероисты-пианисты?
Крім того, унікальні об*єкти, тому броня їм. Правда пишуть Лисий у Польщі десь.
Мимо каси, фройлян ...
Які можуть бути претензії?
По-друге, я лише констатую факти!
По-третє, я впевнений, що батьківщина в безпеці в ваших зелених руках - марафон не дасть збрехати! Чи не так?
Одні негодують, бо нехай "мусора" і папа римський спершу йде, іншим з під дивану вилізти заважає телемарафон і лисий з кварталу.
Відповідальні, - виключно пересічні Українці!!
Керівники ЦОВВ - поза ЗАКОНОМ!!
Ганьба!
Як же ВСЕ ПОГАНО!
Для України!
Але не для ЦЬОГО та ЦИХ !
Кацапів ти не бачив. Бо так не розповідав би. Вони у першу чергу шукали не ескортниць, а майданівців і АТО-шників, і просто активістів. І у них були списки. Також, вони просто розстрілювали кого захотіли, незалежно, топив ти за русскій мір чи ні. В Ізюмі саме так було. Про Бучу та Ірпінь я взагалі мовчу. Поцікався, як весело було сидіти на подвалі в Іванкові, наприклад. Там сиділи зовсім не активісти, тупо всі, хто не сподобався. Ну, а про вигнання українців зі своїх земель і заміну їх московитами на оккупованих землях ти теж не чув?
Так шо, якщо ти готовий бути людиною 3-го сорту, то ховайся від ТЦК та чекай своїх. І бубони про мажорів і далі.
Бородянку читав? А ти ж не знаєш чого Бородянку спилили, а потім Буча і Ірпінь .... Ти ж ботяра тупий, який лякає ТЦК.
Так от люди стали на оборону, перші колони були спалені коктейлями, а потім наступні пішли з боєм в Бородянку і далі, я сам там чуть не загинув, коли з трьох сторін кацапи стали.
Ботяра продажний, який за мажорів, ну то поцілуй в дупу за гроші своїх мажорчиків і провладних. Я не тупе стадо і бачу все це лицемірство, коли навчені військові, влада, судді, мажори оформлюють БРОНЬ, а простих гонять на смерть захищати Конча-Заспу.
Правда в очі коле, то і біситеся боти погані. Ще з кацапський "никограй". Ти вже тут своєю ватою всіх задовбало.
За кораблем касапська морда...
Я на форуме с 14 года, а ты с 23. Меня не забанили до сих пор, хотя за 11 лет уже могли распознать троля, если что. А что я называюсь Николай, так переименовать акк нельзя, как завел в 14-м, так и есть. А вот тебя, видимо, уже срисовали, и банили много раз. Акк у тебя одноразовый.
Что по твоей версии случилось с Бородянкой? Поведай, а то я все не видел своими глазами.
Ты пытаешься мне что сказать? Что кацапы хорошие, и нужно их ждать, и не защищать свою землю? Твои варианты действий?
Больше буков лаптестан, потомок нквд.
Пішов за руським кораблем кацапський бот.
"Пекельні борошна нема сечі терпіти" ахахахаха. Таке гугл точно знає.
Сидіть цілий відділ, да просто тролити отаких москалів весело, які готові за бабло все ))). Нащадки нквд часів 32-33 років, оце бот ти і є.
Бідні повинні воювати за статки еліти.
І шо конкретно ти пропонуєш робити з мобілізацією?
І шо конкретно робити з руснею? Чекати та не пручатись, вони файні?
А що робити з руснею, то береш і їдеш до ВСІХ чинуш, які 30 років керували країною і крали вагонами. Вони займали посади, отримували гроші, премії і вагон інших плюшок від держави, і вони МУСИЛИ планувати як все буде і як боронити країну, бо ЦЕ ЇХ РОБОТА і за це ВОНИ ОТРИМУВАЛИ дуже великі гроші.
А то як красти, то еліта, а як захищати свое "чесно накрадене", то нехай біднота біжить.
Так захищати треба, але чомусь ті хто найбільше отримав від держави - найшвидше втікли. Я бачив як розграбовують елітні будинки і депутатів також - мені було абсолютно наплювати, а іноді навіть і радість, що так їм і треба.
І як будете у своїх хазяїв, то запитайте, якщо вони знали про наступ, то чому не будували фортифікації до 2014. Маючи агентурну мережу скрізь і типу не знали про вторгнення ??? За що вони там гроші отримували? Просто пропердіти табуретку і більше вкрасти?
Мене воно простого смертного питає що робити? Не смішно, питай у панів своїх, які накрали і замість будувати оборонку, то будували будинки новобудови, бо це було дуже вигідно.
Коли я був головним інженером, то я відповідав за свої об'єкти і їх стан, мені за це платили гроші, і якщо що, то навіть до криміналу могло дійти. А хто був на ТОП посадах отак прогавили все, чи вони агентура, то у них і питайте, чи прізвищ міністрів не можете знайти за всі роки???
Тепер відповідай прямо на інше. Тільки без поносу зі слів. Пряма відповідь.
І шо конкретно ти пропонуєш робити з мобілізацією?
І шо конкретно робити з руснею? Чекати та не пручатись, вони файні?
Вже є приказка: нічого в держави не брав - ухилянтом став.
Так от, відкриваєте документи всі, дивитеся, ага, 20 років на держ служді і держ посадах, отримав житло і пільги - ШУРУЙ ВІДДАВАТИ БОРГ.
Бо ось срач і Ірпені, депутат собі викатив 300 000грн допомоги, при цьому він не постраждав як інші, вже срач на всю країну, окрім як там з.п. по 150 000 грн у заввіділу кадрів.
Напишіть туди )))
В мене особисто нажаль мотивації нема, бо я по суті не жив, а коли помирав реально у підвалі на роботі на Берестейці і не було що їсти, бо більшу частину треба було віддавати за кімнату, то ДЕ БУЛА ДЕРЖАВА, хоча я ходив і просив допомоги - мені відмовили.
Ще раз повторю, держава за все життя зробила все, щоб я не міг вижити.
Забули як влада СИЛОЮ виганяла людей за кордон, бо ж так добре переказали заробітчани 7 млрд бачей і це гроші в економіку. А тепер ви пишете, що я думаю робити, то ШАНОВНИЙ, я не довів країну до ручки, то це і не моя відповідальність, там були люди на ВЕЛИКИХ посадах, яких нараз можна притягти до криміналу за ХАЛАТНІСТЬ і не виконання своїх обов'язків, при цьому вони отримували величезні гроші і офіційно і не офіційно.
На секунду я в перші дні міг загинути, коли нас оточили біля Ірпеня, ми дивом під мінометним обстрілом вискочили, але з втратами нажаль. І ви б НАПЛЮВАЛИ строчили би далі іншим. Я без 5 метрів був труп з контузією, а ви мене питаєте що робити ))) ну це не до мене.
Як казав мій директор: хто бувна відповідних посадах і засравс...я, того і питайте. Є система керування і прості робочі не вирішують нічого на заводі, заводом рулить директор глобально і задає вектор. А ви перекручуєте пародигму моделі керування з голови на ноги.
Навіть в організмі весь організм підкорюється МОЗКУ, бо якісний мозок правильний покращує виживаємість всього організму, а коли мозок "алкаша", то страждають всі тканини і в кінці всей організм помирає. Риба гниє з голови.
Наразі в Києві орендує житло приблизно 500 000 молодих людей, а не офіційно більше 1 млн. Вони орендують і бачать як вони потрібні тут. Навіть молодіжний кредит не випросити, тобто кинуті самі на себе і так було ну скільки я живу, вертись як хочеш, а подохнеш, то навіть не згадають - це реальність.
Мені не все одно за країну, за людей, але за статки чинушів і їх коханок, я клав болт розміром з Юпітер.
Що робити, то ще раз повторю, є люди на великих з.п. і відповідних посадах, які мають великі статки, землі і т.д.
Скандал останній на скільки там хотів украсти чинуш землі, на 190 млн??? чи 270??? отак скромненько на пів лярда. Я особисто не знаю куди пів лярда навіть витратити можна ... коли звик жити на мінімум.