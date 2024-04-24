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Новини Мобілізація
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Закон про мобілізацію: Які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА

зсу,мобілізація

Міноборони пояснило, які основні зміни будуть у Законі про мобілізацію, який раніше ухвалила Верховна Рада та підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

Закон набуде чинності 18 травня.

Основні зміни у законі про мобілізацію
Основні зміни у законі про мобілізацію
Основні зміни у законі про мобілізацію
Основні зміни у законі про мобілізацію
Основні зміни у законі про мобілізацію
Основні зміни у законі про мобілізацію
Основні зміни у законі про мобілізацію
Основні зміни у законі про мобілізацію
Основні зміни у законі про мобілізацію
Основні зміни у законі про мобілізацію
Основні зміни у законі про мобілізацію
Основні зміни у законі про мобілізацію
Основні зміни у законі про мобілізацію
Основні зміни у законі про мобілізацію
Основні зміни у законі про мобілізацію
Основні зміни у законі про мобілізацію
Основні зміни у законі про мобілізацію
Основні зміни у законі про мобілізацію
Основні зміни у законі про мобілізацію
Основні зміни у законі про мобілізацію

Читайте: Надання консульських послуг обмежено тимчасово та буде відновлено відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку, - МЗС

Автор: 

Міноборони (7304) мобілізація (3020)


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Топ коментарі
+55
Карати корупціонерів ? не на часі
Знятття броні з топ чиновників, депутатів та військових-"силовиків" пенсіонерів ,яким немає 60 ? Не на часі
Кримінальна відповідаль ність ТЦК за викрадення та побиття людей ?- не на часі
Кримінальна відповідальність - за неналежну пдготовку ,забезпечення мобілізованих ? Не на часі

Розжалування в рядові та відправка на нуль командирів за втрати через халатність та тупість особового складу ? Не на часі...

КАк жалок шут на троне короля, как глуп народ который то позволил ....Бернс
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24.04.2024 12:24
+25
ідіть нах:й.от все що я можу сказати.
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24.04.2024 12:46
+23
не понял, а кагал , 95 квартал дальше у банкомата , а остальные у пулемета?
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24.04.2024 12:46
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Карати корупціонерів ? не на часі
Знятття броні з топ чиновників, депутатів та військових-"силовиків" пенсіонерів ,яким немає 60 ? Не на часі
Кримінальна відповідаль ність ТЦК за викрадення та побиття людей ?- не на часі
Кримінальна відповідальність - за неналежну пдготовку ,забезпечення мобілізованих ? Не на часі

Розжалування в рядові та відправка на нуль командирів за втрати через халатність та тупість особового складу ? Не на часі...

КАк жалок шут на троне короля, как глуп народ который то позволил ....Бернс
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24.04.2024 12:24 Відповісти
Розжалування в рядові та відправка на нуль командирів за втрати через халатність та тупість особового складу ?
Нах сдалось баранами командовать?
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24.04.2024 14:37 Відповісти
через халатність та тупість -обмежте дужками з двох сторін , . І зрозумієте сенс. Цензор не підтримує редагування коментарів ..
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24.04.2024 16:30 Відповісти
Клованів с бронею приховали словами та інші🤣🤣🤣
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24.04.2024 12:29 Відповісти
Не зрозумів, Мобілізація вводиться за указом ПУ чи Зє?
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24.04.2024 12:37 Відповісти
Президента України, мабуть
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24.04.2024 13:01 Відповісти
Пу указывает Зе. Зе передает указ дальше.
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24.04.2024 13:14 Відповісти
не понял, а кагал , 95 квартал дальше у банкомата , а остальные у пулемета?
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24.04.2024 12:46 Відповісти
ідіть нах:й.от все що я можу сказати.
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24.04.2024 12:46 Відповісти
Це ти своїй мамі сказав, яку треба захищати від ворога?
Достойного синка виховала )
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24.04.2024 13:21 Відповісти
Вже якого виховала) але ж є ти "герой" якого ми заслужили і який її і нас захистить
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24.04.2024 13:59 Відповісти
то йди *****, захищай себе сам
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24.04.2024 17:16 Відповісти
а твій папа мабуть українську землю продає під час війни - поки чоловіки в окопах.гандони ви,рібята.
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24.04.2024 14:05 Відповісти
папа - це в тебе, і в твоїх ватних цапів на росії, а в українців батьки - тато і мама.
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24.04.2024 14:18 Відповісти
та який ти українець - чучало ти семітське лізеш в чужі життя,гнида.
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24.04.2024 14:20 Відповісти
біжи до папи, пожалійся, що тебе українці ображають і попроси нехай Пукін введе войска.
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24.04.2024 14:33 Відповісти
В світі близько 195 країн, а в твоїй голові лише Україна і росія))))
Якщо бути українцем це бути подібним до тебе, то мабуть ну його
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24.04.2024 14:35 Відповісти
долбойоб БЄ,папа - не кацапське слово,а французьке.запозичене в багатьох країнах світу.так що ти вздулась,кацапська консерва.
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24.04.2024 14:37 Відповісти
якщо чучало, то ти точно кацап
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24.04.2024 17:17 Відповісти
Будинок знищено, фізичного здоров'я немає, машини, дружини, дітей та банківських рахунків теж. Тому гуляйте лісом зі своєю військовою підготовкою і та "почесним обов'язком".
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24.04.2024 12:50 Відповісти
Почесний обов'язок це для тих, хто при владі і які найбільше нажилися в Україні, накрали чи законно заробили не так важливо, їм є що захищати, але ж вони хитрожопі перекладають це на плечі цивільної бідноти, оголосивши їх "ухилянтами", хоча насправді самі такими є.
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25.04.2024 11:30 Відповісти
ну що, в нас вже як нарасєї чи щє ні?
ну то таке питання
Але питання ось в чому, і тут не прописано, щодо мобілізованих - що там по грошам? Чито рабство й усе (бо судячи з картинок дембель мобілізованому буде або або). Контракт то зрозуміло - підписав й усе, а якщо не згоден на контракт????
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24.04.2024 12:58 Відповісти
Мобілізація на загальних підставах.
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24.04.2024 13:03 Відповісти
тобто без грошей і що там з родиною буде за цей час державі пофіг? Оце перспективи.
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24.04.2024 13:13 Відповісти
А в цивільному житті таких ситуацій не буває ? Повно.

Кожній родині і людині по життю тре підлаштовуватись під обставини. Навіть сумні і трагічні.
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24.04.2024 14:02 Відповісти
Дембель?))
"Служба за призовом до завершення особливого періоду."
Доречі, якщо хтось хоче пропетляти на контракті, то в нетрях військової бюрократії є такий термін "призов за контрактом ".
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24.04.2024 13:07 Відповісти
я звісно читати вмію, або або з верогідністю десь під 80% це 200-300, здорові з війни на нулі не повертаються
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24.04.2024 13:15 Відповісти
Не придумуйте, людей багато, "нуль" різний буває, випадків масса. Навіть ПТСР не в усіх буває, пишуть.
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24.04.2024 14:01 Відповісти
Я таки не понял, а Лысый с Пикаловым по какой статье отмазываются?
Как доктора клоунских наук или как заслуженные хероисты-пианисты?
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24.04.2024 12:59 Відповісти
Як друзі Зе*.
Крім того, унікальні об*єкти, тому броня їм. Правда пишуть Лисий у Польщі десь.
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24.04.2024 13:04 Відповісти
"Родина кинет тебя, сынок! Всегда!" - нажаль, тепер цей вислів і про Україну.
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24.04.2024 13:00 Відповісти
Вас Батьківщина закинула аж у Дойчланд. Мабуть дуже любила ??
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24.04.2024 13:05 Відповісти
Йди... до Трампа, Маск! ))
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24.04.2024 13:09 Відповісти
Elon Reeve Musk; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 28 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F Преторія , ПАР

Мимо каси, фройлян ...
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24.04.2024 13:59 Відповісти
Ти ж перший кинув Батьківщину в небезпеці, і витер об Україну ноги.
Які можуть бути претензії?
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24.04.2024 13:19 Відповісти
По-перше, ніяких претензій!
По-друге, я лише констатую факти!
По-третє, я впевнений, що батьківщина в безпеці в ваших зелених руках - марафон не дасть збрехати! Чи не так?
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24.04.2024 13:30 Відповісти
Факт що ти переляканий. А далі вже відмовки і ухиляння, кому наскільки фантазії вистачить.
Одні негодують, бо нехай "мусора" і папа римський спершу йде, іншим з під дивану вилізти заважає телемарафон і лисий з кварталу.
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24.04.2024 13:54 Відповісти
невже ти думаєш що не йдуть воювати, бо бояться, бо пікалов з кошовим не йде... НЕ ЙДУТЬ, БО БАЧАТЬ ЩО ЦЯ ВІЙНА ДЛЯ ПАТРІОТІВ ЯКИХ ВИКОРИСТОВУЮТЬ, І ДЛЯ БІДНИХ, ЯКІ НЕ МОЖУТЬ ВІДКУПИТИСЯ...БО БАЧАТЬ ЯК ДЕРЖАВА ВІДНОСИТЬСЯ ДО ЛЮДЕЙ ЯКІ ВОЮЮТЬ, ЯК ДО ГАРМАТНОГО МЯСА... ПРОСТО БОЙОВА ОДИНИЦЯ ЯКА МАЄ ТРИМАТИ ФРОНТ... МАЄШ РУКИ НОГИ ТИ НАМ ПОТРІБЕН, НЕ МАЄШ ТОДІ ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ І ДАЛЬШЕ РОБИ СОБІ ЩО ХОЧЕШ(і можеш не розказувати, як наша держава піклується про пораних і про інвалідів, бо реальність не така як в телемарафоні). Я наприклад був готовий іти до армії весь 22 рік, чекав, що мені дадуть повістку і піду, оскільки повістки не давали, то в грудні 22 року я вже був сам однією ногою у воєнкоматі. І мені якось було похир на кошового і на пікалова, що вони там роблять, і було похир, на тих що виїхали за кордон, чи відкупилися... Але трішки затримався щоб занести іншу ногу у воєнкомат, через свої особисті причини. А потім почався січень 23 року, і пішло гімно по трубах, пакування в бус... депутати новий рік зустріли в альпах, на островах, яйці по 17 грн, корупція у всіх можливих проявах... і на додачу історії солдат, які втратили руку ногу на війні, а їм навіть інвалідність без взятки держава оформити не може... Так що називайте мене та інших як хочете, боягузами, ухилянтами, ще якось, мені похир, та й іншим теж мабуть...
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25.04.2024 12:21 Відповісти
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24.04.2024 13:01 Відповісти
Не можу знайти указ 64/2022 в архивах минюста с подписью и гербовой печатью, кинте ссылку хто умней
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24.04.2024 13:04 Відповісти
Или он там не зарегистрирован?
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24.04.2024 13:09 Відповісти
Повністю, як не дивно, відсутня особиста ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ керівника ЦОВВ та ДержСекретаря, за підготовку і проведення заходів щодо мобілізаційної підготовки в галузі, напряму діяльності, органів, установ та підприємств!! Керівники - ПРОСТО ВІДСУТНІ!!
Відповідальні, - виключно пересічні Українці!!
Керівники ЦОВВ - поза ЗАКОНОМ!!
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24.04.2024 13:08 Відповісти
Прочитав дописи. Висновок - не менше 80% або рашистські посіпаки, або тупі. Є ще третій варіант - тупі рашистські посіпаки!
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24.04.2024 13:23 Відповісти
А "виталий танчик", или пенсионер ( " Я инвалид мне ножка болит") или офисный планктон которого проверяют каждый день на выполнение разнарядки по "патриотичным писюлям", либо на службе у шутов "Ымератора"
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24.04.2024 13:32 Відповісти
єдина зелена "зірка" що залишилася на цензорі, всі іньші погоріли на місцях, бо не вивозять вже тієї маячні що потребують тут коментувати
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24.04.2024 13:39 Відповісти
Це ви про кого? Про пана віталія?
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24.04.2024 14:02 Відповісти
Краще сюди взагалі не заходити - вирішувати нагальні потреби.
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24.04.2024 14:05 Відповісти
А 95кагал ''почесний обов'язок'' не стосується? Можуть і далі ********** на смерттях українців розводити.
Ганьба!
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24.04.2024 14:25 Відповісти
Я так зрозумів, що "зелень" вперто буде добивати та обезлюднивати України зсередини , а паралельно Путло буди бити ззовні ракетами-шахедами. Так удвох і роблять одну справу, за яку по-факту і проголосували 73% Бовдурів та Телепнів 21 квітня 2019 року.
Як же ВСЕ ПОГАНО!
Для України!
Але не для ЦЬОГО та ЦИХ !
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24.04.2024 14:48 Відповісти
Який уйобіщний дизайн плакату
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24.04.2024 15:13 Відповісти
Вот дебилы. Защищать Украину нужно лично вам, а не всяким депутатам, зекоманде, и прочим подобным. Они с**бутся, у них уже давно все переведено в офшоры. А куда с**бетесь вы? Людьми 2-го сорта в Польше будете? Или людьми 3-го сорта под кацапами и чеченами?
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24.04.2024 15:19 Відповісти
))) я вже бачив під Києвом, як депутати і мажори тікали з квадратними очима і в памперсах. Я бачив як гинули люди, які орендували житло і стали на захист. І знаєте прикол, що оці мажори які втекли, то вони які повернулися, то вони прекрасно живуть далі в своїх десятках квартир, а простих далі ловлять ,які орендують житло. Не треба лякати будуть під кацапами, бо якщо кацапи прийдуть, то в першу чергу вони шукали владу, а влада наклала цілу купу в більшості поголів'я сіла в крузаки і втекла. І з цього виходить, що як раз влада повинна паритись за свої життя, за свої 40 квартир і будинки по ляму баксів в Конча-Заспі. Впешу чергу кадирвіці підігнуть під себе елітних ескортниць депутатів і самих ухожених депутатів з їх тачками і всім іншим. Ну це ж було вже ...
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24.04.2024 18:30 Відповісти
З Києва тікали не тільки мажори. Голожопинці теж тікали. Зараз мажори порозумнішали. У всіх є подушка за бугром. І їх випустять за бабло туди наші найчісніші прикордонники, родом із народу. А тебе не випустять. Так шо, як раз голим і босим треба захищатись.
Кацапів ти не бачив. Бо так не розповідав би. Вони у першу чергу шукали не ескортниць, а майданівців і АТО-шників, і просто активістів. І у них були списки. Також, вони просто розстрілювали кого захотіли, незалежно, топив ти за русскій мір чи ні. В Ізюмі саме так було. Про Бучу та Ірпінь я взагалі мовчу. Поцікався, як весело було сидіти на подвалі в Іванкові, наприклад. Там сиділи зовсім не активісти, тупо всі, хто не сподобався. Ну, а про вигнання українців зі своїх земель і заміну їх московитами на оккупованих землях ти теж не чув?
Так шо, якщо ти готовий бути людиною 3-го сорту, то ховайся від ТЦК та чекай своїх. І бубони про мажорів і далі.
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24.04.2024 20:05 Відповісти
Ахаха, я бачив усе сам під Києвом, а от ти тільки писака. Як раз серед нас мажорів не було не одного, всі були прості люди, а мажори швидко повтікали, навіть коли ми стояли на блок пості, то вони один за іншим тікали. І так вони по наводках йшли, але в першу чергу вони шукали владу і будинки мажорів і депутатів, вони і досі багато так і стоять розграбовані.

Бородянку читав? А ти ж не знаєш чого Бородянку спилили, а потім Буча і Ірпінь .... Ти ж ботяра тупий, який лякає ТЦК.

Так от люди стали на оборону, перші колони були спалені коктейлями, а потім наступні пішли з боєм в Бородянку і далі, я сам там чуть не загинув, коли з трьох сторін кацапи стали.

Ботяра продажний, який за мажорів, ну то поцілуй в дупу за гроші своїх мажорчиків і провладних. Я не тупе стадо і бачу все це лицемірство, коли навчені військові, влада, судді, мажори оформлюють БРОНЬ, а простих гонять на смерть захищати Конча-Заспу.

Правда в очі коле, то і біситеся боти погані. Ще з кацапський "никограй". Ти вже тут своєю ватою всіх задовбало.
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25.04.2024 10:17 Відповісти
І ще, можна відслідкувати всю твою історію "", і видно, що ти тупе найняте заганялово, яке тут типу недомотиватор и типу гризе людей. Ахахаха. Ти просто тупі букви найняті за бабло. Ти за весь часть тільки тут пишеш гадості на інших, з цього висновок: ти тупо сам нічого не можеш і воювати ніколи не будеш, а інших в чомусь там звинувачуєш.

За кораблем касапська морда...
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25.04.2024 10:25 Відповісти
Шо, говно, ты все это время вместе со своим отделом строчил мне ответ, а потом переводил его на украинский в гугле?
Я на форуме с 14 года, а ты с 23. Меня не забанили до сих пор, хотя за 11 лет уже могли распознать троля, если что. А что я называюсь Николай, так переименовать акк нельзя, как завел в 14-м, так и есть. А вот тебя, видимо, уже срисовали, и банили много раз. Акк у тебя одноразовый.
Что по твоей версии случилось с Бородянкой? Поведай, а то я все не видел своими глазами.
Ты пытаешься мне что сказать? Что кацапы хорошие, и нужно их ждать, и не защищать свою землю? Твои варианты действий?
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25.04.2024 10:54 Відповісти
Кацапська морда, не палися. Іди за кораблем. Що ти з 14 тут, то це багато каже, агентура вона давно в Україні.

Больше буков лаптестан, потомок нквд.
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25.04.2024 11:09 Відповісти
Перекладачем користуюся, ну-ну. Ти бот трочиш на кацапській, при цьому в тебе не вистачило часу вивчити українську за з 2014-го... і ти підстилка кацапська ще щось там пишеш що треба щоб робили інші? коли ти саме ущербне і не может вивчити мову за 10 років.

Пішов за руським кораблем кацапський бот.

"Пекельні борошна нема сечі терпіти" ахахахаха. Таке гугл точно знає.

Сидіть цілий відділ, да просто тролити отаких москалів весело, які готові за бабло все ))). Нащадки нквд часів 32-33 років, оце бот ти і є.

Бідні повинні воювати за статки еліти.
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25.04.2024 11:18 Відповісти
Так шо там було в Бородянці?
І шо конкретно ти пропонуєш робити з мобілізацією?
І шо конкретно робити з руснею? Чекати та не пручатись, вони файні?
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25.04.2024 13:54 Відповісти
Не спригуй ... В Боротянці, ну зібралися люди і спалили першу колону кацапів на підході, а що за ними їхали, то ті пішли з боєм мститися за спалену русню в місто і якось коктейлі вже проти снарядів не дуже.

А що робити з руснею, то береш і їдеш до ВСІХ чинуш, які 30 років керували країною і крали вагонами. Вони займали посади, отримували гроші, премії і вагон інших плюшок від держави, і вони МУСИЛИ планувати як все буде і як боронити країну, бо ЦЕ ЇХ РОБОТА і за це ВОНИ ОТРИМУВАЛИ дуже великі гроші.

А то як красти, то еліта, а як захищати свое "чесно накрадене", то нехай біднота біжить.

Так захищати треба, але чомусь ті хто найбільше отримав від держави - найшвидше втікли. Я бачив як розграбовують елітні будинки і депутатів також - мені було абсолютно наплювати, а іноді навіть і радість, що так їм і треба.

І як будете у своїх хазяїв, то запитайте, якщо вони знали про наступ, то чому не будували фортифікації до 2014. Маючи агентурну мережу скрізь і типу не знали про вторгнення ??? За що вони там гроші отримували? Просто пропердіти табуретку і більше вкрасти?

Мене воно простого смертного питає що робити? Не смішно, питай у панів своїх, які накрали і замість будувати оборонку, то будували будинки новобудови, бо це було дуже вигідно.

Коли я був головним інженером, то я відповідав за свої об'єкти і їх стан, мені за це платили гроші, і якщо що, то навіть до криміналу могло дійти. А хто був на ТОП посадах отак прогавили все, чи вони агентура, то у них і питайте, чи прізвищ міністрів не можете знайти за всі роки???
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25.04.2024 14:33 Відповісти
Так, на Бородянку ти більш-менш відповів. Тільки там не зібралися люди, а ЗСУ і ТРО були.
Тепер відповідай прямо на інше. Тільки без поносу зі слів. Пряма відповідь.

І шо конкретно ти пропонуєш робити з мобілізацією?
І шо конкретно робити з руснею? Чекати та не пручатись, вони файні?
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25.04.2024 15:36 Відповісти
Книги по економіці почитайте у вільний час. Коли я стану міністром, то буду думати глобально. А що від мене залежить, то я роблю: працюю, доначу на ЗСУ і плачу податки.

Вже є приказка: нічого в держави не брав - ухилянтом став.

Так от, відкриваєте документи всі, дивитеся, ага, 20 років на держ служді і держ посадах, отримав житло і пільги - ШУРУЙ ВІДДАВАТИ БОРГ.

Бо ось срач і Ірпені, депутат собі викатив 300 000грн допомоги, при цьому він не постраждав як інші, вже срач на всю країну, окрім як там з.п. по 150 000 грн у заввіділу кадрів.

Напишіть туди )))

В мене особисто нажаль мотивації нема, бо я по суті не жив, а коли помирав реально у підвалі на роботі на Берестейці і не було що їсти, бо більшу частину треба було віддавати за кімнату, то ДЕ БУЛА ДЕРЖАВА, хоча я ходив і просив допомоги - мені відмовили.

Ще раз повторю, держава за все життя зробила все, щоб я не міг вижити.

Забули як влада СИЛОЮ виганяла людей за кордон, бо ж так добре переказали заробітчани 7 млрд бачей і це гроші в економіку. А тепер ви пишете, що я думаю робити, то ШАНОВНИЙ, я не довів країну до ручки, то це і не моя відповідальність, там були люди на ВЕЛИКИХ посадах, яких нараз можна притягти до криміналу за ХАЛАТНІСТЬ і не виконання своїх обов'язків, при цьому вони отримували величезні гроші і офіційно і не офіційно.

На секунду я в перші дні міг загинути, коли нас оточили біля Ірпеня, ми дивом під мінометним обстрілом вискочили, але з втратами нажаль. І ви б НАПЛЮВАЛИ строчили би далі іншим. Я без 5 метрів був труп з контузією, а ви мене питаєте що робити ))) ну це не до мене.

Як казав мій директор: хто бувна відповідних посадах і засравс...я, того і питайте. Є система керування і прості робочі не вирішують нічого на заводі, заводом рулить директор глобально і задає вектор. А ви перекручуєте пародигму моделі керування з голови на ноги.

Навіть в організмі весь організм підкорюється МОЗКУ, бо якісний мозок правильний покращує виживаємість всього організму, а коли мозок "алкаша", то страждають всі тканини і в кінці всей організм помирає. Риба гниє з голови.
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26.04.2024 11:41 Відповісти
І да, владу НЕ сильно парить, що я знімаю житло, щось хазяїн не париться знижувати оплату ))). Да і вам наплювати як і за що живуть люди. Так от замість донатити більше на ЗСУ, то я мушу платити хазяйці 200 у.о. в місяць. Хоча в 2012 приходилося і по 400 у.о. платити за квартиру на Чернігівській, але тоді і з.п. були трохи вищі і простіше було заробити.

Наразі в Києві орендує житло приблизно 500 000 молодих людей, а не офіційно більше 1 млн. Вони орендують і бачать як вони потрібні тут. Навіть молодіжний кредит не випросити, тобто кинуті самі на себе і так було ну скільки я живу, вертись як хочеш, а подохнеш, то навіть не згадають - це реальність.

Мені не все одно за країну, за людей, але за статки чинушів і їх коханок, я клав болт розміром з Юпітер.

Що робити, то ще раз повторю, є люди на великих з.п. і відповідних посадах, які мають великі статки, землі і т.д.

Скандал останній на скільки там хотів украсти чинуш землі, на 190 млн??? чи 270??? отак скромненько на пів лярда. Я особисто не знаю куди пів лярда навіть витратити можна ... коли звик жити на мінімум.
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26.04.2024 11:49 Відповісти
Що там може змінитися...??? Все вже зрозуміло з цими конституційними паузами. Але нєльзя ! Хто ж буде у цей складний час критикувати таку прекрасну, чудову, мудру, найчеснішу, найпрозорішу, найпрофесійнішу, найдієвішу, найвідповідальнішу, найшляхетнішу, найсумліннішу, найправдивішу, найдемократичнішу, найзбалансованішу, найпатріотичнішу, найвідданішу, най-най-най у всенькому світі ( а може навіть і на інших планетах ) владу?
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24.04.2024 16:41 Відповісти
ЕКСТРАОРДИНАРНІ ВИПАДКИ )))
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24.04.2024 20:46 Відповісти
Це не було рішення мудрої людини, не враховуючи інтересів простих українців.
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24.04.2024 21:36 Відповісти
 
 