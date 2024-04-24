Закон про мобілізацію: Які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА

Міноборони пояснило, які основні зміни будуть у Законі про мобілізацію, який раніше ухвалила Верховна Рада та підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

Закон набуде чинності 18 травня.









































Читайте: Надання консульських послуг обмежено тимчасово та буде відновлено відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку, - МЗС