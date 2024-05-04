Стоимость содержания одного бойца ВСУ - 1,2 млн грн, - Минобороны

Содержание одного бойца без оружия стоит украинскому бюджету 1,2 миллиона гривен.

Об этом в коментарии Bloomberg сказал заместитель министра обороны Юрий Джигир, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос относительно оборонного бюджета Джигир отметил, что стоимость мобилизационной работы Украины, направленной на усиление истощенных воинских частей, будет зависеть от трех факторов:

ежемесячного призыва

поступление помощи от союзников

решений по ротации подразделений

Заместитель министра обороны оценил стоимость содержания одного бойца ВСУ без оружия в 1,2 миллиона гривен (30 тысяч долларов).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон о мобилизации: Какие изменения будут с 18 мая. ИНФОГРАФИКА