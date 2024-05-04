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В Минобороны подробно разъяснили, как будут определять пригодность военнообязанных: В зависимости от степени нарушения функций

військовий,мобілізація,квиток

Отныне для определения пригодности или непригодности военнообязанного к службе ВВК будет учитывать не только болезни, но и нарушения функций организма, которые этими заболеваниями вызваны.

Об этом заявила директор Департамента здравоохранения министерства обороны Украины Оксана Сухорукова в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, отныне исчезает понятие "ограниченно пригодный", впрочем остаются статусы "годный" и "непригодный".

"В пригодных есть полностью пригодные или пригодные к службе в определенных воинских частях. Вместе с тем были пересмотрены критерии пригодности. Там есть сочетание международного классификатора болезней 10-го выпуска и степени нарушения функций", - рассказала она.

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Кроме того, по ее словам, заболевания разбиты на группы, в каждой из них есть несколько категорий.

"Тяжелое, среднее, легкое состояние, в связи с этим идет определение годности или непригодности или пригодности для прохождения службы в отдельных частях. Еще раз - в зависимости от степени нарушения функций", - отметила Сухорукова.

Эти критерии пригодности, по ее словам, объединены по принципу "заболевание - степень нарушения функций".

"В частности в приказе есть 86 групп, в которых более 70 пунктов предусматривают пункт "непригоден", в котором около 5000 диагнозов, а в каждой группе могут быть как полностью пригодные, так полностью и непригодные, опять же, в зависимости от степени нарушения функций", - подчеркнула директор.

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Для более детального понимания специфики, чиновница привела следующие примеры:

  • была язва, остался только рубец - человек годен;
  • язва была с осложнением, было проведено оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка - не пригоден;
  • ампутации на любом уровне, кроме кисти, стопы и пальцев - не пригоден;
  • отсутствие одного глаза (слепота одного глаза) - не пригоден.

Сухорукова также акцентировала внимание, что в случае ухудшения здоровья военнослужащие могут обратиться к своему командиру с рапортом об ухудшении состояния здоровья.

"В свою очередь, командир воинской части может направить военнослужащего как на лечение, так и на прохождение военно-врачебной экспертизы (ВЛЭ)", - пояснила она.

Отмена статуса "ограниченно годный"

В Минобороны сообщили, что с середины мая ограниченно годных к службе начнут повторно вызывать в ТЦК на медкомиссию.

Также в министерстве объяснили, что предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный".

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Министерство обороны утвердило изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Подробно о новом перечне болезней, по которому будут оценивать пригодность к военной службе читайте по ссылке.

Автор: 

Минобороны (9288) мобилизация (2735) военно-врачебная комиссия (186)


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Топ комментарии
+47
Так у тому й проблема, що ступінь порушення функцій чомусь визначають ВЛК, а не фахові лікарі відповідної спеціалізації!
ВЛК повинні лише приймати документи та оформлювати довідки про придатність/непридатність, АЛЕ не їм визначати цю придатність/непридатність!
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04.05.2024 14:09
+45
Стан діабетика прямо пов`язаний з дієтою і режимом харчування. Стан хворого на астму (алергічна форма) прямо пов`язаний з середовищем перебування і навіть погодою, стан сердечника з психо-фізичним навантаженням... Ну і т.д. То все крім вчасного прийому потрібних (!) ліків!
Тобто, якщо людина в звичних умовах здатна то забезпечити (дієта, середовище, навантаження...) і не допускати погіршення свого стану, то як то буде в умовах казарми, полігону, а тим більше, бойових дій. І хто їх буде забезпечувати тими ліками? Чи як звично - зеленка?
І ще, а кому такі вояки будуть потрібні?! З ними хто буде панькатись? Чи може простіше, а давайте таких відразу, під стінку ТЦК, щоб самі не мучились і іншим клопоту не було...
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04.05.2024 14:12
+44
привіт безмежна корупція!
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04.05.2024 14:04
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Це і ментів стосується до речі.
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04.05.2024 14:26 Ответить
Критерий пригодности - толщина кошелька и связи с властью.
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04.05.2024 14:26 Ответить
Остальное неважно. Чем хуже, тем лучше.
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04.05.2024 14:27 Ответить
Подтянулся десять раз, упал и отжался тридцать. Значит годен. Нет - иди тренируйся.
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04.05.2024 14:26 Ответить
Раніше навіть при відборі на воєнку в універі (а там ж переважно учать на штабних офіцерів, які не сидять в окопах) вимагали 10 підтягувань і крос 3 км пробігти...
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04.05.2024 14:28 Ответить
Раніше всі були військовозобов'язані і всі проходили кафедру (якщо вона була) і після строкової без ніякого відбору. І готували там не якихось штабних офіцерів ( туди ще треба було послужити років 15 і попасти якщо повезе) а командирів взводів або відповідних їм в різних військах. Це потім почалась самодіяльність "хочу, не хочу - можу не можу".
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04.05.2024 14:51 Ответить
Раніше, вже при незалежній Україні, на військову кафедру ще й не всіх брали - треба було пройти відбір, іноді й навіть фінансовий (у вигляді хабаря). Бо вважалося, що наявність військового звання підвищує шанси на працевлаштування в органах прокуратури, охоронних структурах і їм подібних. А зараз ці "щасливчики" шукають будь-яку шпарину, щоб уникнути призову зі своїми лейтенантськими погонами.
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04.05.2024 17:09 Ответить
Та це відомо і тепер результатом такої політики є відсутність навченого і достатнього в якійсь мірі мобрезерву молодших офіцерів. Взагалі то я писав про кафедри до 91 року. Вся система тоді дозволяла за 3 доби збільшити чисельність армії на порядок. А нам таке ж непотрібно, у нас же всі кругом брати, ну і дочекалися родичів у гості, тепер їм півхати хочеться.
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04.05.2024 17:54 Ответить
Ви впевнені, що люди, які 20-30 років тому проходили воєнну кафедру і аж місяць в учебці були (і рази 3-4 стріляли за цей час) будуть нормальними молодшими офіцерами? Моєму баті і його однокурсникам, коли вони в Десну приїхали, прапор мєсний прямо сказав, що таких "офіцерів" на х...ю вертів! Так це якраз при совку було!

А якраз офіцерів і без випускників воєнних кафедр у нас у запасі достатньо: от недавно була відповідь на депутатський запит, що в Україні 166 тис. пенсіонерів ЗСУ віком від 45 до 60 років. Із них мобілізували зараз аж 5400! Ви ж розумієте, що значна частина із цих 166 тис. - саме офіцери з великим стажем служби і більшість там - якраз не генерали і не полковники!
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05.05.2024 19:03 Ответить
Про українських пенсіонерів ЗСУ я не казав але якщо вже Ви торкнулися цього то люди відслуживши 25 років мають звання від майора і вище, капітаном вийти -це треба дуже постаратися.
Тепер про Остер. В совку початкове офіцерське звання присваювалось приказом міністра оборони ПІСЛЯ проходження навчальних зборів після кафедри. І взагалі я не бачив щоб якийсь сундук тоді так себе повів.
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05.05.2024 22:44 Ответить
Звісно, що офіцерське звання давали після присяги, яку там в Десні і складали... Прапор це сказав їм, як майбутнім офіцерам - не після присяги, а в перші дні зборів. Типу, щоб підкреслити, що ніфіга вони справжніми професійними офіцерами не будуть, а так, "піджаками".
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06.05.2024 01:04 Ответить
Офіцери різні були і піджаки теж, до полковника доходили.
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06.05.2024 09:24 Ответить
Звичайно, от табачнік до підполковника чи полковника доріс...
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06.05.2024 09:29 Ответить
Колись був в бригаді ОСНАЗ так начальник штабу був полковник з піджаків як отой кусок з Остра казав.
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06.05.2024 12:32 Ответить
От ніфіга! Залежить від вузу! У мене батько був на воєнній кафедрі в КНУ в кінці 70-х. У нього в воєнніку була спеціальність політрука (те, що зараз називається офіцер з МПЗ).
У КПІ готували в ППО - точно знаю, бо начальник в КПІ у кінці 80-х на ЗРК Бук вчився на воєнці.
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05.05.2024 18:47 Ответить
Та зрозуміло що військова спеціальність на кафедрі залежала від цивільної і ще раз наголошую що готували командирів взводів або на лейтенантські посади в інші роди військ.
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05.05.2024 22:17 Ответить
Я маю на увазі, що політрук - це більше штабнаспеціальність. Чи діловод (для студентів філфаку) або перекладач (для іноземної філології)...
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05.05.2024 22:39 Ответить
Політруки були в срср в другу світову, потім були замісники командира роти з політичної частини, і це не штабна посада а робота з особовим складом роти. Ви в армії були? Придумуєте таке.
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05.05.2024 22:52 Ответить
Ну не сидить політрук (від того, що назву посади змінили, суть не помінялася) в окопі на передку...
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06.05.2024 01:08 Ответить
Да пожалуйста, будут до старости тренироваться и отжиматься 5 раз.
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04.05.2024 14:34 Ответить
Стыд изведет!
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04.05.2024 15:09 Ответить
нам щє битися не перебитися.
буба, а чому Україна ще не в НАТО?
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04.05.2024 14:31 Ответить
"Своєю чергою, командир військової частини може направити військослужбовця як на лікування, так і на проходження військово-лікарської експертизи (ВЛЕ)", - пояснила вона, а також на передок щоб упевнитися чи дійсно хворий чі симулює.
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04.05.2024 14:33 Ответить
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04.05.2024 14:40 Ответить
А якщо змінити прізвище на "Залужний" - непридатність автоматично призначається?
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04.05.2024 14:42 Ответить
"Своєю чергою, командир військової частини може направити військослужбовця як на лікування, так і на проходження військово-лікарської експертизи (ВЛЕ)", - пояснила вона. А може і ні. і я знаю такі випадки з власного досвіду
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04.05.2024 14:43 Ответить
а обіцялок же було - як з вшивого вошей...
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04.05.2024 14:47 Ответить
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04.05.2024 15:08 Ответить
так і знав шо буба обмежено придатний інвалід - тому і никався..
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04.05.2024 15:18 Ответить
Може вже хоть взнають, яке відхилення в організмі всемогучого правителя "ЗЕ"!
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04.05.2024 15:18 Ответить
ну, порушення функцій мона розтягувати як котячі йайтсі - до нескінченності..
нема ніг? є руки - можеш стріляти. Нема і рук - можеш командувати
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04.05.2024 15:09 Ответить
Визнанням "обмежено придатних" придатними до мобілізації ЗеКМУ вирішує зразу два питання, або "вбиває двох зайців", при чому вбиває сказано "не для красного словца" і тільки не зайців.. Прочитав десь такий жарт сьогодні... Не певен, що смішно !
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04.05.2024 15:13 Ответить
Тут такой прикол. Я по закону что по прошлому, что по этому могу служить только в пределах области где зарегистрирован и по сути только в бухгалтерии/снабжении/тцк и прочих теплых местечках. Вот только мест то там свободных нет
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04.05.2024 15:24 Ответить
Нажаль такі місця їм краще продати.... Ну ще якогось бідолагу раз в пів року для картинки взяти.
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05.05.2024 05:28 Ответить
Не має абсолютно здорових людей є просто необстежені. Пролікувати одного зуба пенсії не вистачить, мені зуб мудрості за 600 грн вирвали і то в приватних клініках не бралися, послали по-дальше.
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04.05.2024 15:25 Ответить
Так то іще і не дорого , я за видалення двох зубів 4500 віддав , потім іще місяць із швами ходив , а проблеми і досі , хоча майже рік минув . Зате у приватній (( Ну а щодо лікування- ви праві , один зуб пролікувати від 5 до 10 тис .
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05.05.2024 02:38 Ответить
Що тут незрозумілого? Спочатку ОП нарубасив мільярди (без перебільшення) доларів чорного кешу з кожного "обєлєчєного" ухилянта, який виїхав після лютого 2022 за кордон. А тепер вони зробили собі ще одну годівницю і нарубасят тепер ще декілька мільярдів баксів чорного налу через оті ВЛК, де будуть "на глазок" визначати "придатен/непридатен"... Йде утилізація української держави на фоні неконтрольованого збагачення офісу реЗЕдента, бо всі ці "чорні" потоки неконтрольованого налу від "обєлєчєних" ухилянтів а тепер від тих, кого будуть трусити на ВЛК, накопичуються в конкретних людішек з ОПи. І, якщо навіть місцеві воєнкоми ставали доларовими мільйонерами, то можете собі уявити скільки ЗЕлупа зі своєю єрмачньой отримали мільярдів баксів зі схеми, яку самі ж вигадали та кришували.
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04.05.2024 16:07 Ответить
= ухилянта, який виїхав після лютого 2022 за кордон =
За даними Євростату, від початку повномасштабного вторгнення з України виїхало 650 тисяч чоловіків призовного віку.
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04.05.2024 21:12 Ответить
От і рахуймо: 650 тисяч чоловіків множимо на 4-5 тис баксів = від 2 мільярда 600 мільйонів баксів до 3 мільярда 250 мільйонів баксів.
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04.05.2024 22:00 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd1px4z922wo 24 ЛИСТОПАДА 2023: ВВС з посиланням на дані прикордонних служб країн, які межують з Україною, повідомляла, що від початку вторгнення РФ з України нелегально виїхали близько 20 тисяч чоловіків призовного віку, щоб уникнути мобілізації. Такі дані надали прикордонні служби країн, які межують з Україною. Стверджується, що ще 21 тисячу чоловіків затримали під час спроби втекти за кордон.
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04.05.2024 22:36 Ответить
В ОП була розроблена та безперешкодно працювала схема по легалізації виїзду ухилянтів за кордон через державну програму "Шлях". Чи ви про це не чули??? Тобто з ухилянтів депутати від "слуги народу" брали бабло і їхні дані вносили в програму "Шлях", таким чином для країн Їаходу ці люди автоматично переставали бути ухилянтами, бо проїзжали в ЄС як легальні біженці, або волонтери, або ще з будь яких вигаданих причин.

Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід в розмірі грошової застави помічниці народної депутатки від "слуги народу" https://zaxid.net/lyudmila_marchenko_tag54825/ Людмили Марченко . Жінка за гроші вносила дані чоловіків призовного віку у систему «Шлях», щоб ті могли безперешкодно виїхати з України.
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04.05.2024 22:54 Ответить
https://tsn.ua/exclusive/vtekli-za-kordon-ta-ne-povernulis-mayzhe-19-tis-cholovikiv-nazvano-serednyu-vartist-habarya-2357881.html 27.06.23, ТСН . - Через систему "Шлях" втекли за кордон і не повернулися майже 19 тисяч чоловіків: названо середню вартість хабаря (Ціна втечі - 7 тис. доларів)
Понад 19 тисяч чоловіків у час війни виїхали за кордон під виглядом волонтерів та водіїв фур та не повернулися.
https://rubryka.com/2024/03/13/pryzupynyly-litsenziyi-dlya-90-pereviznykiv/ 3 БЕР 2024. Рубрика . - Журналісти ЗМІ оприлюднили сотні громадських організацій і благодійних фондів, причетних до втечі 2248 чоловіків призовного віку.
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05.05.2024 00:13 Ответить
Цифри, які дають журналісти то лише верхівка айсбергу, до якої вони зуміли докопатися, попри шалений спротив корумпованої офісно-реЗЕдентської системи. Реальна цифра скільки втекло через систему Шлях та за допомогою інших корумпованих схем влади, стане відома лише після того, як зе-лідор з єрмаком підуть з влади, бо вони всі ці схеми кришують. Для тих, хто вміє думати неважко зрозуміти - якщо керівники військоматів стають доларовими мільйонерами з віллами в Іспанії і якщо навіть після того, як про це стає відомо, то цих керівників військоматів влада звільняє виключно під тиском журналістів та суспільства і навіть без заведення карної справи та без вироку!!! то 1000% ці військкоми собі лишали крихту (якісь смішні мільйони доларів), а "на гору", офісно-реЗЕдентським керівникам, відправляли кешем левову частину, а це в масштабі країни - мільярди доларів чорної готівки.
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05.05.2024 00:36 Ответить
= Реальна цифра скільки втекло через систему Шлях... стане відома лише після того, як зе-лідор з єрмаком підуть з влади =
Та невже? А що тоді Ви трохи вище писали як "реальні цифри": "2 мільярда 600 мільйонів баксів до 3 мільярда 250 мільйонів баксів"?
Особисто мене цікавлять факти, сухі цифри, а не припущення, здогадки та емоції.
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05.05.2024 00:48 Ответить
отже з вашого діалогу ми можемо побачити наступне: чесно, тобто офіційно виїхало біля 650 тич. чоловіків, які ТЕОРЕТИЧНО можуть бути військовозобов'язаними, бо це число чоловіків по віку, а не їх стан. Дризнули, тобто справжні ухилянти зі слів прикордонників сусідніх країн 19 тис. чоловік, ще десь стільки ж як би офіційно, але не чесно через систему "шлях".

От і рахуємо... добре, добавимо ще десь 10-20 тис. всяких інших способів. Тобто за кордоном при всякій математиці 700-750 тис. чоловіків віком 16-60 років, а не військовозобов'язаних.

В Україні таких овер 5млн. чоловіків (військові і інші силові пенсіонери, дійсні полісмени і інші силово-державні органи).\

Виникає питання - навіщо початий ґвалт навколо чоловіків за кордоном, коли відомо, що їх мало в принципі, що більшість не повернуться (правильно чи ні вони виїхали). що їх держави прихистку ні в якому випадку не видадуть.

Ось моя думка - таким нехитрим способом зелені мудаки поділяють людей і створюють на найближчий час інформаційний спам в ефірі, що дозволяє "перевести стрілки" від своїх помилок, а то й справжніх зрад...
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05.05.2024 13:01 Ответить
= навіщо початий ґвалт навколо чоловіків за кордоном =
Пропаганда не створює з людей ідіотів, вона із самого початку на них розрахована...

= що більшість не повернуться (правильно чи ні вони виїхали) =
Перепрошую але це трішки не так, принаймні наразі. 1) Більшість повернеться , якщо зелені не створять їм такі перспективи в Україні, що їм просто не буде сенсу повертатися. 2) Більшість повернеться, тому що тільки в Данії вирішили питання працевлаштування українців. Якщо країни ЄС не вирішать питання з працевлаштуванням, то або їм доведеться або сидіти на пособіях (яких мало для життя), або повертатися. 3) Після війни - чоловіків що не працевлаштовані, депортують з ЄС у будь-якому випадку.
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05.05.2024 23:42 Ответить
Вийшла цікава стаття на Цензорі: Скільки платять ухилянти, щоб не потрапити на фронт. Та які схеми використовують Джерело: https://biz.censor.net/r3487549
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05.05.2024 23:51 Ответить
4-5 це не ціна, друже це ціна відстрочки.
щоб зняли з обліку і так далі, то 8+ вічнозелених. Тож сума в рази більша
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05.05.2024 05:30 Ответить
Влада вирішила вдовгу пограти у жмурки з власним народом. Впевнений, це їй буде коштувати дуже дорого.
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04.05.2024 16:31 Ответить
На гру вдовгу у влади вже нема часу. Масовий відлов що відбувається останні два тижні, не дивлячись ні на які закони- це вже схоже на агонію.
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04.05.2024 18:23 Ответить
Саме веселе те, що ми нагадуємо напівтрупа на апараті підтримки життя, та й бачу ярих фанатів вічної аійни поменшоло.
Тож крах тої України яку ми знали не загорами
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05.05.2024 05:32 Ответить
Да.Тут вы правы облавы конкретные,даже сегодня.
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05.05.2024 09:30 Ответить
Угу. Я так думаю шо найближчий час наше невелике виробництво посидить вдома, а військові не отримають всякого залізяччя якого ми їм робимо. Хай тцк їм тепер робе.
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05.05.2024 11:52 Ответить
Нічого з цього не вийде і всеодно рано чи пізно ви дійдете до створення массових рекрутингових кампаній, де бажаючі добровільно за великі гроші підуть воювати.
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04.05.2024 16:33 Ответить
Ідеально відштовхуватись від психо типу, тобто добровільного бажання бути причетним.
Більшість хоче молодих, фіз витривалих. Найефективніші - ті, що мають усвідомлення що роблять в рекрутах.
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04.05.2024 16:37 Ответить
Сліпий прозріє, інвалід-крісельник встане і піде, а рожевощокий поліцейський так само буде без поспіху попивати каву біля ларьків.
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04.05.2024 16:54 Ответить
Узаконюють і без того буйну корупцію в ТЦК. Тепер керівники ТЦК будуть чесними міліонерами
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04.05.2024 20:31 Ответить
а геморой?
що по геморою?
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04.05.2024 21:03 Ответить
Зеленський однозначно підходить і його потрібно пускати воювати на передовій🤬
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04.05.2024 21:42 Ответить
Мля у человеке может быть много хронических болячек -везде ВЛК не дописывает до нужной степени непригодности-потом по госпиталям тягайся-кому ты там нах .нужен тебя лечить и за какие деньги!!!
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04.05.2024 23:51 Ответить
Этот закон не про мобилизацию, этот закон про коррупцию.....
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05.05.2024 08:57 Ответить
Ну і вирішили, 650 тис.ухилянтів випустили за кордон і далі випускають, а от частково-придатні можуть боронити державу! Владо, ви думаєте за рахунок них перемогти рашистів? Ви не прийняли законодавство, щоб мобілізувати військових пенсіонерів, пенсіонерів силовиків! Ви робите з українців лохів! Чому всякі арєстовічі , чи тадеєви не на передовій? Чи дятьки з тиском, чи сліпі вирішать положення? Агов, схаменіться Зе-бобіки!
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05.05.2024 16:37 Ответить
Западные спецслужбы предупреждают: Россия планирует диверсии в Европе

Редакция

16:33

Европейские спецслужбы предупредили свои правительства о том, что Россия взяла курс на постоянный конфликт с Западом и потому готовит диверсионные акты по всей Европе, сообщает Financial Times.

По мнению представителей разведки, Россия уже начала более активно готовить тайные взрывы, поджоги и другие акции по нанесению ущерба инфраструктуре на европейской земле напрямую и через своих агентов, практически не беспокоясь о гибели гражданского населения.

Согласно оценкам аналитических центров трех разных европейских стран, в последнее время появились свидетельства более агрессивных и согласованных усилий по организации диверсий со стороны Кремля. «Мы считаем, что риск диверсий, контролируемых государством, значительно возрастает», - заявил Томас Хальденванг, глава внутренней разведки Германии. Сейчас Россия, кажется, чувствует себя комфортно, проводя операции на европейской земле «с высоким потенциалом ущерба», заявил он на конференции по безопасности, организованной в прошлом месяце Федеральным ведомством по защите Конституции.

Один из представителей разведки заявил, что диверсионные усилия Москвы не следует рассматривать отдельно от других операций, заявив, что усиление активности отражает стремление России оказать максимальное давление «по всем направлениям».

За последние месяцы в Европе произошло несколько инцидентов, которые трудно назвать случайностями. Так, в прошлую пятницу на заводе в Берлине, принадлежащем оружейной компании Diehl, снабжающей своей продукцией в том числе и Украину, произошел сильный пожар.

В конце апреля в Великобритании двум мужчинам были предъявлены обвинения в поджоге склада с грузами гуманитарной помощи для Украины. Английские прокуроры обвиняют их в работе на российское правительство, https://www.afr.com/world/europe/russia-plotting-sabotage-across-europe-intelligence-agencies-warn-20240505-p5fp1k пишет Financial Review. Перечисляются и другие акты сабботажа, виновником которых считают Россию.

Сообщается, что службы безопасности Швеции расследуют серию недавних железнодорожных крушений, которые, как они подозревают, могли быть устроены другим государством. В прошлом месяце СМИ цитировали заявление министра транспорта Чехии о том, что Россия попыталась уничтожить системы сигнализации на чешских железных дорогах. Служба внутренней безопасности Эстонии заявила, что нападение на машину министра внутренних дел и журналистов в феврале совершили сотрудники российской разведки. Министерство обороны Франции также предупредило в этом году о возможных диверсионных атаках России на военные объекты.
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05.05.2024 16:54 Ответить
Якщо взялись за хворих, то це може означати одне з двох:
1) Держава провалила охорону здоров'я і здорового знайти важко.
2) Військове лобі забирає потоки хабарів лікарям та спрямовує до ВЛК.
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05.05.2024 19:04 Ответить
За бапкі. За американські бапкі
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05.05.2024 19:19 Ответить
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