В Минобороны подробно разъяснили, как будут определять пригодность военнообязанных: В зависимости от степени нарушения функций

Отныне для определения пригодности или непригодности военнообязанного к службе ВВК будет учитывать не только болезни, но и нарушения функций организма, которые этими заболеваниями вызваны.

Об этом заявила директор Департамента здравоохранения министерства обороны Украины Оксана Сухорукова в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, отныне исчезает понятие "ограниченно пригодный", впрочем остаются статусы "годный" и "непригодный".

"В пригодных есть полностью пригодные или пригодные к службе в определенных воинских частях. Вместе с тем были пересмотрены критерии пригодности. Там есть сочетание международного классификатора болезней 10-го выпуска и степени нарушения функций", - рассказала она.

Также читайте: Передано в суд дело в отношении 10 врачей, которые ставили фальшивые диагнозы уклонистам, стоимость услуги достигала $3-4 тыс. ФОТОрепортаж

Кроме того, по ее словам, заболевания разбиты на группы, в каждой из них есть несколько категорий.

"Тяжелое, среднее, легкое состояние, в связи с этим идет определение годности или непригодности или пригодности для прохождения службы в отдельных частях. Еще раз - в зависимости от степени нарушения функций", - отметила Сухорукова.

Эти критерии пригодности, по ее словам, объединены по принципу "заболевание - степень нарушения функций".

"В частности в приказе есть 86 групп, в которых более 70 пунктов предусматривают пункт "непригоден", в котором около 5000 диагнозов, а в каждой группе могут быть как полностью пригодные, так полностью и непригодные, опять же, в зависимости от степени нарушения функций", - подчеркнула директор.

Также читайте: Стоимость содержания одного бойца ВСУ - 1,2 млн грн, - Минобороны

Для более детального понимания специфики, чиновница привела следующие примеры:

была язва, остался только рубец - человек годен;

язва была с осложнением, было проведено оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка - не пригоден;

ампутации на любом уровне, кроме кисти, стопы и пальцев - не пригоден;

отсутствие одного глаза (слепота одного глаза) - не пригоден.

Сухорукова также акцентировала внимание, что в случае ухудшения здоровья военнослужащие могут обратиться к своему командиру с рапортом об ухудшении состояния здоровья.

"В свою очередь, командир воинской части может направить военнослужащего как на лечение, так и на прохождение военно-врачебной экспертизы (ВЛЭ)", - пояснила она.

Отмена статуса "ограниченно годный"

В Минобороны сообщили, что с середины мая ограниченно годных к службе начнут повторно вызывать в ТЦК на медкомиссию.

Также в министерстве объяснили, что предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный".

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Министерство обороны утвердило изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Подробно о новом перечне болезней, по которому будут оценивать пригодность к военной службе читайте по ссылке.