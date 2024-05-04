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Новости Война
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Через ВВК высшего порядка и суд: Минобороны объяснило, как обжаловать решение медкомиссии

Міноборони пояснило, як оскаржити рішення ВЛК

Военнообязанные имеют право обжаловать заключение военно-врачебной комиссии относительно пригодности или непригодности к службе.

Директор Департамента здравоохранения Министерства обороны Оксана Сухорукова в эфире телемарафона объяснила, как это сделать, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По ее словам, решение ВВК может обжаловать любой военнообязанный, если он не согласен с решением. Это, добавила Сухорукова, проводится через военно-врачебные комиссии высшего уровня.

Читайте также: В Минобороны подробно разъяснили, как будут определять пригодность военнообязанных: В зависимости от степени нарушения функций

"Например, в районной, затем в областной, в региональной, в центральной ВВК. Если на этом пути человек не находит понимания и считает, что его права нарушены, человек может обратиться в суд", - рассказала чиновница.

Отмена статуса "ограниченно годный"

Напомним, 4 мая вступает в силу приказ №402 о работе военно-врачебных комиссий, согласно которому в Украине отменяется статус "ограниченно годных" к военной службе. В Минобороны сообщили, что с середины мая ограниченно годных к службе начнут повторно вызывать в ТЦК на медкомиссию.

Также в министерстве объяснили, что предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный".

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Министерство обороны утвердило изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Подробно о новом перечне болезней, по которому будут оценивать пригодность к военной службе читайте по ссылке.

Автор: 

Минобороны (9288) мобилизация (2735) военно-врачебная комиссия (186)


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Топ комментарии
+19
Що Ви постійно брешете ??? Ну ніяк Вам не зрозуміти на чому базується інстинкт Вільної Людини: без пряника батіг марний ! Не буде пряника - батіг закінчиться перегриженим горлом. Держава, яка замість стимульованої мотивації обрала концепт карально-репресивного примусу, навряд чи може розраховувати на результат. Бо, перефразовуючи блаженну Мар'яну «а де план?»
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04.05.2024 19:53
+11
Не зрозумів: тобто висновки з профільник клінік не враховуються? Ступінь хвороби визначають лікарі ВЛК? А якщо ти не згоден, то йдеш на інше ВЛК, а не до профільного спеціаліста?
Нє, ну теж варіант. Заїхати на "мерсі" в гараж до дяді Васі, щоб поремонтуватися, обуритись неякисним ремонтом і поїхати не на СТО "Мерседес", а в сусідній гараж до дяді Толі - це ж норм!
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04.05.2024 20:16
+10
Хрен там вже щось оскаржиш. Як то кажуть "лікар сказав в морг-значить в морг".
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04.05.2024 20:07
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Правила форума Совет форумчан
Боєзнанні підори,,,
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04.05.2024 19:47 Ответить
Що Ви постійно брешете ??? Ну ніяк Вам не зрозуміти на чому базується інстинкт Вільної Людини: без пряника батіг марний ! Не буде пряника - батіг закінчиться перегриженим горлом. Держава, яка замість стимульованої мотивації обрала концепт карально-репресивного примусу, навряд чи може розраховувати на результат. Бо, перефразовуючи блаженну Мар'яну «а де план?»
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04.05.2024 19:53 Ответить
а їм це і потрібно - зрив мобілізації шляхом нульової мотивації захищати державу.про захист землі взагалі мовчу - вона йде з молотка бешеними темпами.
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04.05.2024 23:36 Ответить
Злочинці!
Спочатку гробите здоров'я хворих, де замість лікування хвороби займаєтеся гомеопатією, доводите людину до критичного стану і відправляєте на непотрібні "безкоштовні" операції за тисячі доларів. А якщо людині пощастило вижити після корупціонерів в халатах, не те що групу інвалідності не даєте, а ще й ховаєтеся за її спиною під час війни, коли здоровіші закінчуються.
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04.05.2024 19:56 Ответить
От ще з ботами мені переписуватись невистачало.
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04.05.2024 20:16 Ответить
Не звертайте уваги, то місцеве юродиве. Краще просто ігнор.
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04.05.2024 20:23 Ответить
а є верховне влк?
а є європейське влк?
а є міжнародне влк?

ну, коли я не згоден з рішенням містечкового влк?
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04.05.2024 19:56 Ответить
Коротше - передивіться стару репризу.... - і заспокойтесь.
Нічого в цьому світі не змінюється ...
https://www.youtube.com/watch?v=ZQp7MOCJ7-U
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04.05.2024 20:24 Ответить
ні!

"А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!"
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04.05.2024 20:27 Ответить
я ваш маленький пріговор, да...
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04.05.2024 19:56 Ответить
а може і вирок хз!...
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04.05.2024 19:59 Ответить
Знаємо ми ці ваші "суди".

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04.05.2024 20:04 Ответить
"Как чєлобітную царю в ВЛК подайошь? (с)

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04.05.2024 20:11 Ответить
Хрен там вже щось оскаржиш. Як то кажуть "лікар сказав в морг-значить в морг".
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04.05.2024 20:07 Ответить
Звертаючись до всіх, лікар виголосив промову, сповнену чудових і розумних сентенцій:

- Ви не думайте, що маєте перед собою якогось дурного віслюка і можете йому замилювати очі. Мене ваша поведінка анітрохи не виведе з рівноваги. Я знаю, що всі ви симулянти і хочете дезертирувати з армії. Відповідно до цього я з вами і поводжуся. Я вже мав справу з сотнями таких героїв, як ви. На цих ліжках лежало таких до біса, і їм не бракувало нічого іншого, як тільки бойового духу. Поки їхні товариші боролися на фронті, вони гадали, що валятимуться в ліжках, будуть діставати госпітальну їжу і чекати, поки війна перешумить. Але вони з біса помилилися. То й ви, лобуряки, помиляєтеся. Ще зо двадцять років зі сну кричатимете, коли вам привидиться, як ви тут у мене симулювали.
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04.05.2024 20:10 Ответить
А ти, Валодька, в якій бригаді воюєш?
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04.05.2024 20:19 Ответить
капець, ну і невіглас... покоління інстаграму і тік-току... і ще воно думає, що має право на донесення своєї думки до ЛЮДЕЙ...
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04.05.2024 20:22 Ответить
Є обдаровані люди, які здатні керувати країною, але вони, на жаль, вже працюють перукарями і таксистами. )))
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04.05.2024 20:33 Ответить
та я бачу, що ти до обдарованих не належиш
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04.05.2024 22:39 Ответить
Принаймі не намагаюсь з-за кордону, тримаючи сраку в теплі, давати поради геополітичного масштабу.
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04.05.2024 22:44 Ответить
ти просто рагульчик не дуже просунутий , який сюди забігає, щоб щось ляпнути і зникнути... я так розумію це через те, що пишеш з окопу між кацапськими штурмами...

а я своє вже відвоював, тому ти, маленький дурненький ботику чи примітивний спамеру не попав. я й тут є, бо мені тре було після того, як я своє відвоював...
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04.05.2024 23:18 Ответить
Ти "своє" відвоював за сересер. А хто має зараз Україну захищати? Ухилянти з-за кордону? Маєш повернутись і взяти зброю до рук. Інакше ти зрадник.
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05.05.2024 06:46 Ответить
ти гімно, я своє відвоював в квітні 22 року. а ти коли зможеш це зробити?
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05.05.2024 12:28 Ответить
Як це відвоював? Хіба війна вже закінчилась?
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05.05.2024 12:32 Ответить
ти дурник, я тобі пояснювати свої діагнози тут не буду...тільки скажу, що я був 300 і 400 і 6 міс в Німеччині на реабілітації
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05.05.2024 12:35 Ответить
Ну це вже інша справа, старий. Треба було зразу казати. Бо зараз багато патріотів повиїжджали за кордон і звідти повчають як воювати.
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05.05.2024 12:39 Ответить
Гашек, Швейк. Не думав що це стане реальністю у 21 столітті в Україні...
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04.05.2024 20:19 Ответить
Та справа ж не в Україні й не в 21 сторіччі. Все це завжди однаково, без різниці яка країна і який час. Он Ремарка якщо почитати - там теж купу аналогій побачите і стане дивно, як воно схоже на те що зараз.
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04.05.2024 20:25 Ответить
Не зрозумів: тобто висновки з профільник клінік не враховуються? Ступінь хвороби визначають лікарі ВЛК? А якщо ти не згоден, то йдеш на інше ВЛК, а не до профільного спеціаліста?
Нє, ну теж варіант. Заїхати на "мерсі" в гараж до дяді Васі, щоб поремонтуватися, обуритись неякисним ремонтом і поїхати не на СТО "Мерседес", а в сусідній гараж до дяді Толі - це ж норм!
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04.05.2024 20:16 Ответить
З окопа оскаржувати? Яким чином?
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04.05.2024 20:20 Ответить
То есть, прошёл три -четыре ВЛК, если не согласен - в суд. А суд будет опираться на выводы ВЛК. Интересная траектория.
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04.05.2024 20:22 Ответить
Це як сцяти проти вітру. Зараз всі переляканої і не придатних роблять придатними і лікарі і судді. Тільки це не воїни, а баласт.
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04.05.2024 20:26 Ответить
То нехай ВЛК керується законом а не пухлістю принесеного конверта, то ніхто не буде оскаржувати рішення.
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04.05.2024 20:27 Ответить
А розуму не вистачило, щоб прописати у законодавстві норми таким чином, щоб не вигадувати пояснення по 100 разів на день?
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04.05.2024 20:45 Ответить
Все набагато простіше,нехай ВЛК через суд доказує .Якщо є проблеми зі здоров*м,нічого іти на ВЛК!!!А головне не потрібно брати в руки повістку і нічого не підписувати.Нема стану війни,цивільне населення на добровільній основі може йти до ЗСУ.По конституції держава гарантує захист цивільного населення,використовуючи армію і силові структури.
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04.05.2024 21:04 Ответить
З такими підходами, можна і війну програти.
Коли людина відчуває не справедливість по відношенню держави до себе, то мотивація воювати дорівнює нулю.
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04.05.2024 21:20 Ответить
А суд розбирається у хворобах?
Чи там теж лікарі-радники з ВЛК?
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04.05.2024 21:52 Ответить
Значить треба шукати старого суддю з гемороєм, діабетом і артритом )))
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04.05.2024 21:55 Ответить
Розсмішив.
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04.05.2024 22:56 Ответить
Деякі люди за це гроші беруть. )
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04.05.2024 22:58 Ответить
Он, як московіти, загадили мережу своїми викидами лайна про ВЛК, щоб зірвати проведення МОБЗаходів в Україні!
А ЖДУНИ, ригоАНАЛЬНІ, на підхваті…. Підгаджують …. Щоб Українці, «собачилися» між собою!!

Будьте уважними, не ведіться на лайно ФСБшне
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04.05.2024 22:08 Ответить
Приїдь, розберись з цим лайном.
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04.05.2024 22:48 Ответить
Поки військовозобов'язаний буде оскаржувати, за 1 місяць після бусифікаці опиниться в окопі. А там як піде. Як той батальйон новобранців під Очеретино. Призвані в кінці березня- страчені в кінці квітня. Очеретино у москалів.
Не тому що бійці погані, навпаки, Герої!
А тому що політика ведення війни така:
Швиденько бусикували, швиденько в окопи, щоб піскнути не встиг той хто скарги написав.
Підготовка то другорядне.
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04.05.2024 22:09 Ответить
Це правда ?
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04.05.2024 22:57 Ответить
По RMF FM такого не розкажуть.
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04.05.2024 23:00 Ответить
з характерною хріпоцой
- я отут поміркував з ленкою і вирішив шо я отець нації,
а вона мать!
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04.05.2024 22:15 Ответить
директорикиня, где пан резников? при нём все хорошо проходило
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04.05.2024 23:24 Ответить
Ну да, ну да.. а моє бажання жити в правді, а ви це називаєте «російське ІПСО».
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05.05.2024 10:17 Ответить
 
 