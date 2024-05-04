Через ВВК высшего порядка и суд: Минобороны объяснило, как обжаловать решение медкомиссии

Военнообязанные имеют право обжаловать заключение военно-врачебной комиссии относительно пригодности или непригодности к службе.

Директор Департамента здравоохранения Министерства обороны Оксана Сухорукова в эфире телемарафона объяснила, как это сделать, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По ее словам, решение ВВК может обжаловать любой военнообязанный, если он не согласен с решением. Это, добавила Сухорукова, проводится через военно-врачебные комиссии высшего уровня.

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"Например, в районной, затем в областной, в региональной, в центральной ВВК. Если на этом пути человек не находит понимания и считает, что его права нарушены, человек может обратиться в суд", - рассказала чиновница.

Отмена статуса "ограниченно годный"

Напомним, 4 мая вступает в силу приказ №402 о работе военно-врачебных комиссий, согласно которому в Украине отменяется статус "ограниченно годных" к военной службе. В Минобороны сообщили, что с середины мая ограниченно годных к службе начнут повторно вызывать в ТЦК на медкомиссию.

Также в министерстве объяснили, что предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный".

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Министерство обороны утвердило изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Подробно о новом перечне болезней, по которому будут оценивать пригодность к военной службе читайте по ссылке.