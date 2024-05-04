Через ВВК высшего порядка и суд: Минобороны объяснило, как обжаловать решение медкомиссии
Военнообязанные имеют право обжаловать заключение военно-врачебной комиссии относительно пригодности или непригодности к службе.
Директор Департамента здравоохранения Министерства обороны Оксана Сухорукова в эфире телемарафона объяснила, как это сделать, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По ее словам, решение ВВК может обжаловать любой военнообязанный, если он не согласен с решением. Это, добавила Сухорукова, проводится через военно-врачебные комиссии высшего уровня.
"Например, в районной, затем в областной, в региональной, в центральной ВВК. Если на этом пути человек не находит понимания и считает, что его права нарушены, человек может обратиться в суд", - рассказала чиновница.
Отмена статуса "ограниченно годный"
Напомним, 4 мая вступает в силу приказ №402 о работе военно-врачебных комиссий, согласно которому в Украине отменяется статус "ограниченно годных" к военной службе. В Минобороны сообщили, что с середины мая ограниченно годных к службе начнут повторно вызывать в ТЦК на медкомиссию.
Также в министерстве объяснили, что предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный".
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Министерство обороны утвердило изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.
Подробно о новом перечне болезней, по которому будут оценивать пригодность к военной службе читайте по ссылке.
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Спочатку гробите здоров'я хворих, де замість лікування хвороби займаєтеся гомеопатією, доводите людину до критичного стану і відправляєте на непотрібні "безкоштовні" операції за тисячі доларів. А якщо людині пощастило вижити після корупціонерів в халатах, не те що групу інвалідності не даєте, а ще й ховаєтеся за її спиною під час війни, коли здоровіші закінчуються.
а є європейське влк?
а є міжнародне влк?
ну, коли я не згоден з рішенням містечкового влк?
Нічого в цьому світі не змінюється ...
https://www.youtube.com/watch?v=ZQp7MOCJ7-U
"А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!"
царюв ВЛК подайошь? (с)
- Ви не думайте, що маєте перед собою якогось дурного віслюка і можете йому замилювати очі. Мене ваша поведінка анітрохи не виведе з рівноваги. Я знаю, що всі ви симулянти і хочете дезертирувати з армії. Відповідно до цього я з вами і поводжуся. Я вже мав справу з сотнями таких героїв, як ви. На цих ліжках лежало таких до біса, і їм не бракувало нічого іншого, як тільки бойового духу. Поки їхні товариші боролися на фронті, вони гадали, що валятимуться в ліжках, будуть діставати госпітальну їжу і чекати, поки війна перешумить. Але вони з біса помилилися. То й ви, лобуряки, помиляєтеся. Ще зо двадцять років зі сну кричатимете, коли вам привидиться, як ви тут у мене симулювали.
а я своє вже відвоював, тому ти, маленький дурненький ботику чи примітивний спамеру не попав. я й тут є, бо мені тре було після того, як я своє відвоював...
Нє, ну теж варіант. Заїхати на "мерсі" в гараж до дяді Васі, щоб поремонтуватися, обуритись неякисним ремонтом і поїхати не на СТО "Мерседес", а в сусідній гараж до дяді Толі - це ж норм!
Коли людина відчуває не справедливість по відношенню держави до себе, то мотивація воювати дорівнює нулю.
Чи там теж лікарі-радники з ВЛК?
А ЖДУНИ, ригоАНАЛЬНІ, на підхваті…. Підгаджують …. Щоб Українці, «собачилися» між собою!!
Будьте уважними, не ведіться на лайно ФСБшне
Не тому що бійці погані, навпаки, Герої!
А тому що політика ведення війни така:
Швиденько бусикували, швиденько в окопи, щоб піскнути не встиг той хто скарги написав.
Підготовка то другорядне.
- я отут поміркував з ленкою і вирішив шо я отець нації,
а вона мать!