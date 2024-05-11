Міноборони про набуття чинності закону про мобілізацію: Змінюється підхід до війни - потрібно мобілізуватися всій країні

Закон про мобілізацію змінить підхід до війни, а також покладе край історії, коли частина людей воює на фронті, а частина — "живе своїм мирним, спокійним життям".

Про це у суботу, 11 травня, заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Якщо говорити глобально, то з 18 травня, коли набуває чинності закон про мобілізацію, то насамперед змінюється і підхід до цієї війни. Тому що та історія, коли частина людей воює і постійно перебуває на фронті, а частина живе своїм спокійним життям, очевидно, що цьому вже приходить кінець", - сказав він.

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За словами Лазуткіна, "потрібно мобілізуватися всій країні", оскільки противник сильний.

"Вражаюча відмінність, яка впадала щоразу в око, коли повертаєшся з Донбасу до Києва чи Львова, чи інших мирних міст, не є нормальною. Можливо, це було б нормально, якби в нас був слабкий ворог, однак у цьому випадку потрібно мобілізуватися всій країні", - вважає представник Міноборони.

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Речник нагадав, що з 18 травня, коли закон про мобілізацію стане чинним, усі чоловіки від 18 до 60 років мають оновити свої дані в ТЦК та СП.