Міноборони про набуття чинності закону про мобілізацію: Змінюється підхід до війни - потрібно мобілізуватися всій країні
Закон про мобілізацію змінить підхід до війни, а також покладе край історії, коли частина людей воює на фронті, а частина — "живе своїм мирним, спокійним життям".
Про це у суботу, 11 травня, заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Якщо говорити глобально, то з 18 травня, коли набуває чинності закон про мобілізацію, то насамперед змінюється і підхід до цієї війни. Тому що та історія, коли частина людей воює і постійно перебуває на фронті, а частина живе своїм спокійним життям, очевидно, що цьому вже приходить кінець", - сказав він.
За словами Лазуткіна, "потрібно мобілізуватися всій країні", оскільки противник сильний.
"Вражаюча відмінність, яка впадала щоразу в око, коли повертаєшся з Донбасу до Києва чи Львова, чи інших мирних міст, не є нормальною. Можливо, це було б нормально, якби в нас був слабкий ворог, однак у цьому випадку потрібно мобілізуватися всій країні", - вважає представник Міноборони.
Речник нагадав, що з 18 травня, коли закон про мобілізацію стане чинним, усі чоловіки від 18 до 60 років мають оновити свої дані в ТЦК та СП.
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Дурепу Гуменюк вигнали з ОК Південь і одразу знайшли нове, більш пАтужне корито. Від 10.05 вона керує прес-службою ОК Північ.
Если бы сделали фиксированные сроки службы, тогда можно было всех пропускать через эту мясорубку, вплоть до депутатов и премьера с его кабинетом министров.
А так получается что у верхушки тихая жизнь, они ни за что не думают и не отвечают, а бесправным все тяготы войны на плечи.
Юрий Нестеренко
Истина
Простая аксиома есть у нас,
И всяким "миротворцам" мы ответим:
"Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям."
Все это повторялось много раз -
Пора покончить с вечным лихолетьем!
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
Одно лишь зло приводит их в экстаз,
Милы сапог хозяина и плеть им,
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
Кто не лишился разума и глаз,
Тот безусловно согласится с этим -
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
А в общем, тут не нужно лишних фраз -
Все очевидно. Просто цель отметим:
Давайте просто их убьем сейчас,
Чтоб из-за них не гибнуть нашим детям!
октябрь 2022
https://zbut121.livejournal.com/121140.html
При максимальном напряжении сил и благоприятных обстоятельствах Украина в течении года (12 месяцев до мая 2025го) сможет мобилизовать 300 тысяч человек.
Примерно по 25 тысяч в месяц.
Именно такое количества можно разместить, обучить, накормить, снарядить и обеспечить вооружением и техникой. Это и есть те самые "вси, вся краина, весь нарид" и так далее...
Задача военно-политическое руководства сделать так, чтобы это были хотя бы плюс-минус здоровые люди, с хотя бы минимальной мотивацией. Точка.
И вот тут надо будет крепко подумать головой, а не тухесом... иначе опять придётся искать виноватых, то ли агентив кремля, то ли клятый запад, то ли ждунив, то ли ухилянтив, то ли жыдив и так далее...
"Тупо приклеили к квитанции за коммуналку". Демобилизованный украинский военный без ног получил повестку в ТЦК
Закон о мобилизации изменит подход к войне, а также положит конец истории, когда часть людей воюет на фронте, а часть - "живет своей мирной, спокойной жизнью". Источник:
ТЕПЕРЬ ЭТА ЧАСТЬ ,,
НЕ БУДЕТ ЖИТЬ МИРНО И СПОКОЙНО,,