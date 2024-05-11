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Новини Війна
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Міноборони про набуття чинності закону про мобілізацію: Змінюється підхід до війни - потрібно мобілізуватися всій країні

ЗСУ

Закон про мобілізацію змінить підхід до війни, а також покладе край історії, коли частина людей воює на фронті, а частина — "живе своїм мирним, спокійним життям".

Про це у суботу, 11 травня, заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Якщо говорити глобально, то з 18 травня, коли набуває чинності закон про мобілізацію, то насамперед змінюється і підхід до цієї війни. Тому що та історія, коли частина людей воює і постійно перебуває на фронті, а частина живе своїм спокійним життям, очевидно, що цьому вже приходить кінець", - сказав він.

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За словами Лазуткіна, "потрібно мобілізуватися всій країні", оскільки противник сильний.

"Вражаюча відмінність, яка впадала щоразу в око, коли повертаєшся з Донбасу до Києва чи Львова, чи інших мирних міст, не є нормальною. Можливо, це було б нормально, якби в нас був слабкий ворог, однак у цьому випадку потрібно мобілізуватися всій країні", - вважає представник Міноборони.

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Речник нагадав, що з 18 травня, коли закон про мобілізацію стане чинним, усі чоловіки від 18 до 60 років мають оновити свої дані в ТЦК та СП.

Автор: 

Міноборони (7329) мобілізація (3036)


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Топ коментарі
+73
Тилових військових, ментів, прокурорів, суддів, митників, чиновників, міністрів, депутатів всіх рівнів, ітд... це теж стосується?
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11.05.2024 23:35
+47
А перестати красти під час війни, особливо міністерству, котре повинно забезпечувати армію, часом не потрібно?
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11.05.2024 23:40
+46
для них не на часі!Так само як тому спікеру міноборони,в одному місці вони бачили свою мобілізацію,і мобілізацію своїх синків з батальонів монако і куршавель!А язиком вони мастаки всіх мобілізовувати!
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11.05.2024 23:41
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А коли будуть мобілізовані статки олігархів...це теж елемент мобілізації...особлово зелену погань потрусити...чи теж в одних будуть забирати все а в решти зась бо зелена бронь
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12.05.2024 05:16 Відповісти
Що збирається облаштувати фронтову та прифронтову зони по всій території України для всіх її мешканців?Орк ти йбнй і пдри твої начальники ,кацапами також не подобається "мирне" життя Львова, Києва та решти міст тилу.В вас ,зелена гидота, мета з ними однакова ,та і методи також.Наберись ,речник-хчнк, мужності і здійсни рейд по окупованим територіях а не по своїх тилах,і там ти зустрінеш рівно таких самих гнднв які так же само влаштовують терор "мирним" містам як і ти зібрався робити після 18.05.24. Але ж то ворог , на захопленій території з якої відступили ЗСУ і не зуміла захистити українська держава.А хто ж тоді ти ,чмо зелене, що вирішило те ж саме влаштувати на не окупованій території.
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12.05.2024 05:52 Відповісти
З якого часу помойка коломойши "уніан" стала інформплощадкой для речників МО.
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12.05.2024 06:11 Відповісти
Як казала, головна пропагадистка зепідрської влади - мосійчук: "я не народжувала свого сина для війни"
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12.05.2024 06:13 Відповісти
Вся Україна ,це і ті кієвскіє бородатиє жужикі ,які кожного вечора прожигают жизнь в клюбах і дєткі можновладців ,самі можновладуі,поліцаї,які сховалися від війни за бронью і ще багато всякої шобли,а не тільки умовний кріпак Мікола,якого бугаї тцк-ашніки силою закинули в бусік судьби...
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12.05.2024 07:02 Відповісти
Шашлика поїли, кави в Ялті випили, тепер мобілізувати країну вирішили? Війна вчора почалась?
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12.05.2024 07:05 Відповісти
Прес-служба міноборони вже наочно показала: що то мобілізізація по-новому.
Дурепу Гуменюк вигнали з ОК Південь і одразу знайшли нове, більш пАтужне корито. Від 10.05 вона керує прес-службою ОК Північ.
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12.05.2024 07:14 Відповісти
Надали можливість за два роки всім наближеним виїхати або втекти за кордон а зараз заявляють, що змінюється підхід до війни. І так було зрозуміло, що це війна бідних і патріотів. Якщо підхід буде до всіх категорій рівний, тоді і розмов про несправедливість буде меньше.
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12.05.2024 07:16 Відповісти
Госчинушек тоже оторвут от красивых офисов,секретуток,хабарей и отправят на фронт или эта элита командиру из роззии там не нужна?
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12.05.2024 07:33 Відповісти
Спершу Залужного поверніть і Єрмака ліквідуйте.
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12.05.2024 07:39 Відповісти
у Залужного не було можливості ліквідувати Єрмака?
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12.05.2024 08:48 Відповісти
Це повинні зробити ті, хто в 2019 році дали йому можливість пролізти у владу.
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12.05.2024 09:09 Відповісти
ну, у них нема вільного доступу до Єрмака. а у Залужного можливість і була і є
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12.05.2024 09:16 Відповісти
Добре що до бюлетенів був доступ…
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12.05.2024 09:37 Відповісти
це демократія, коли голос не дуже розумної людини = голосу професора
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12.05.2024 10:06 Відповісти
От нехай «професори» і виправляють свої помилки, якщо не вміють користуватися демократією.
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12.05.2024 10:13 Відповісти
а, ну чекайте тоді.
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12.05.2024 11:06 Відповісти
« частина людей воює на фронті, а частина - "живе своїм мирним, спокійним життям". Мирне спокійне життя можна назвати в Європі, а в Україні, хто не воює - позбавлений частини прав і свобод мародерами, які перебувають при владі незаконно.
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12.05.2024 07:43 Відповісти
колхозники и работяги -вперед на защиту пропутинской зеленой власти -ну придут орки и все это мусаро-прокурорско-судейское шапито останется на своих местах и смысл в чем ???????????????маланского клоуна опекают 2 фсбшника дерьмак с татаровым -стачивают ВСУ на фронте и ждут своего путина
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12.05.2024 08:12 Відповісти
Чтобы богатые спокойно жили, все бедные должны здохнуть.
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12.05.2024 08:18 Відповісти
о какой мобилизации ВСЕХ они говорят? в стране война, а в это вемя матчи чемпионата по футболу проходят. вы посчитайте сколько там молодого, здорового и физически подготовленного народа? 16 клубов упл. по 20 человек основного состава. плюз резервисты, плюс молодежки разные. плюс тренеры в возрасте до 60, массажеры, обслуживающий персонал и т.д. плюс 20 клубов первой лиги. плюс футзалисты разные. а чемпионаты по баскетболу, волейболу, гандболу не проводятся?а сборная по биатлону? человек 200, которые отлично бегают зимой и летом, стреляют как снайпера. тут на 10 рот снайперов состава. и т.д. причем большинство здоровые молодые, выносливые спортсмены. как миниум 3-4 бригады физически подготовленных, молодых, здоровых, выносливых людей. почему у них бронь, а у комбайнеры василя нету?
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12.05.2024 09:13 Відповісти
Лукавит. Всех да не всех.
Если бы сделали фиксированные сроки службы, тогда можно было всех пропускать через эту мясорубку, вплоть до депутатов и премьера с его кабинетом министров.
А так получается что у верхушки тихая жизнь, они ни за что не думают и не отвечают, а бесправным все тяготы войны на плечи.
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12.05.2024 09:42 Відповісти
Так було майже завжди в усіх країнах
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12.05.2024 10:26 Відповісти
Сайт автора: http://***.complife.info/ ***.complife.info

Юрий Нестеренко

Истина

Простая аксиома есть у нас,

И всяким "миротворцам" мы ответим:

"Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям."

Все это повторялось много раз -

Пора покончить с вечным лихолетьем!

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

Одно лишь зло приводит их в экстаз,

Милы сапог хозяина и плеть им,

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

Кто не лишился разума и глаз,

Тот безусловно согласится с этим -

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

А в общем, тут не нужно лишних фраз -

Все очевидно. Просто цель отметим:

Давайте просто их убьем сейчас,

Чтоб из-за них не гибнуть нашим детям!

октябрь 2022

https://zbut121.livejournal.com/121140.html
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12.05.2024 10:25 Відповісти
Значит еще раз для недолугих...
При максимальном напряжении сил и благоприятных обстоятельствах Украина в течении года (12 месяцев до мая 2025го) сможет мобилизовать 300 тысяч человек.
Примерно по 25 тысяч в месяц.
Именно такое количества можно разместить, обучить, накормить, снарядить и обеспечить вооружением и техникой. Это и есть те самые "вси, вся краина, весь нарид" и так далее...
Задача военно-политическое руководства сделать так, чтобы это были хотя бы плюс-минус здоровые люди, с хотя бы минимальной мотивацией. Точка.
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12.05.2024 10:39 Відповісти
Другой вопрос - мобилизация промышленности, бюджетов, экономики.
И вот тут надо будет крепко подумать головой, а не тухесом... иначе опять придётся искать виноватых, то ли агентив кремля, то ли клятый запад, то ли ждунив, то ли ухилянтив, то ли жыдив и так далее...
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12.05.2024 10:43 Відповісти
Всі??? Цікаво з дому пишуть. Він забув уточнити які саме всі. Всі прості люди. Так. А непрості? Вони не можуть. За станом з'доров'я, чи на броні, або просто велика ЗП...
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12.05.2024 11:41 Відповісти
https://ctrana.news/news/464346-desnjanskij-ttsk-vypisal-povestku-invalidu-bez-noh.html https://ctrana.news/news/464346-desnjanskij-ttsk-vypisal-povestku-invalidu-bez-noh.html
"Тупо приклеили к квитанции за коммуналку". Демобилизованный украинский военный без ног получил повестку в ТЦК

Закон о мобилизации изменит подход к войне, а также положит конец истории, когда часть людей воюет на фронте, а часть - "живет своей мирной, спокойной жизнью". Источник:

ТЕПЕРЬ ЭТА ЧАСТЬ ,,НЕ БУДЕТ ЖИТЬ МИРНО И СПОКОЙНО ,,
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12.05.2024 12:28 Відповісти
Військові, які все життя утримувались Народом України, замість того щоб виконувати свій обов'язок і воювати - ловлять людей і відправляють воювати замість себе. Отака справедливість. Де 2 млн офіцерів які закінчили військові ВУЗи за часів Незалежності?
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12.05.2024 13:07 Відповісти
То я так розумію квартальний батальон та батальон монако підуть на фронт? Ось поясніть, чим дядьки з кварталу рівніше ніж, наприклад робітник водоканалу чи жеку? Шо у клована є бронь, а в інших нема? Якшо всі, то всі. Оголошуйте війну і вперед всі на фронт. А це називається маструбація, а не коітус. Хтось рівніше інших, як завжди.
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12.05.2024 13:09 Відповісти
Що смішні мобікі закінчилися разом з кавою в Ялті під шашлик? З'явився сильний ворог раптом на 10р війни а ми знову не чекали і не готові?
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12.05.2024 13:32 Відповісти
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