Полиция сможет проверять наличие у лица военного билета или повестки через "Оберіг", - СМИ

Проверить, находится ли лицо на воинском учете и получало ли повестку, через реестр военнообязанных "Оберіг" сможет не только представитель ТЦК, но и работник полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

18 мая вступает в силу новый закон об усилении мобилизации (законопроект 10449). Он закрепляет законодательно правила, которые уже и сейчас частично применяются на практике.

Новые полномочия у полиции

проверять военный билет;

задерживать и доставлять в ТЦК;

вносить данные об уклонистах в базы данных. Соответственно, полицейский также будет видеть в Реестре при их наличии данные о месте регистрации лица и месте его работы;

во время проверки документов как представитель ТЦК, так и полицейский могут фотографировать или снимать на видео процесс предъявления и проверки документов,

также может использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к реестру "Оберіг".

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О повестке в Реестре будет отдельное поле, как ранее объясняли в Министерстве обороны.

Изменения относительно формирования информационных ресурсов полицией

Предполагается, что полиция средствами информационно-коммуникационной системы наполняет и поддерживает в актуальном состоянии реестры и базы данных, входящих в единую информационную систему МВД в отношении лиц, совершивших административные правонарушения, производство по делам по которым осуществляется ТЦК.

Пока непонятно, как будет происходить выполнение наложения ограничения в праве управления авто. Этот вопрос еще урегулируют отдельным актом.

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