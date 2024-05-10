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Новости мобилизации
10 110 78

Полиция сможет проверять наличие у лица военного билета или повестки через "Оберіг", - СМИ

Поліція зможе перевіряти дані про особу через реєстр Оберіг

Проверить, находится ли лицо на воинском учете и получало ли повестку, через реестр военнообязанных "Оберіг" сможет не только представитель ТЦК, но и работник полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

18 мая вступает в силу новый закон об усилении мобилизации (законопроект 10449). Он закрепляет законодательно правила, которые уже и сейчас частично применяются на практике.

Новые полномочия у полиции

  • проверять военный билет;
  • задерживать и доставлять в ТЦК;
  • вносить данные об уклонистах в базы данных. Соответственно, полицейский также будет видеть в Реестре при их наличии данные о месте регистрации лица и месте его работы;
  • во время проверки документов как представитель ТЦК, так и полицейский могут фотографировать или снимать на видео процесс предъявления и проверки документов,
  • также может использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к реестру "Оберіг".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Как будет работать реестр "Оберіг": Объяснение Минобороны

О повестке в Реестре будет отдельное поле, как ранее объясняли в Министерстве обороны.

Изменения относительно формирования информационных ресурсов полицией

Предполагается, что полиция средствами информационно-коммуникационной системы наполняет и поддерживает в актуальном состоянии реестры и базы данных, входящих в единую информационную систему МВД в отношении лиц, совершивших административные правонарушения, производство по делам по которым осуществляется ТЦК.

Пока непонятно, как будет происходить выполнение наложения ограничения в праве управления авто. Этот вопрос еще урегулируют отдельным актом.

Читайте также: В Генштабе объяснили, как будут проверять обновление данных в ТЦК, если нет отметки в военном билете

Автор: 

реестр (322) мобилизация (2744) повестка (153) ТЦК (521)


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Топ комментарии
+32
Яка це вже на х..й поліція,це совкові менти на утриманні у бандитської "влади"
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10.05.2024 17:27
+21
Может пусть мусоров мобилизуют.
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10.05.2024 17:29
+20
Закручування гайок дасть тільки більше відмовників, яким з принципу буде легше до тюрми піти чим туди де їх хоче запхати держава. Людей потрібно мотивувати, а не силою пхати на каліцтво і смерть. Це навіть росіяни зрозуміли після того як окупанти першої хвилі у 2022 почали масово відмовлятися від служби.
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10.05.2024 17:30
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Правила форума Совет форумчан
Яка це вже на х..й поліція,це совкові менти на утриманні у бандитської "влади"
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10.05.2024 17:27 Ответить
Может пусть мусоров мобилизуют.
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10.05.2024 17:29 Ответить
Закручування гайок дасть тільки більше відмовників, яким з принципу буде легше до тюрми піти чим туди де їх хоче запхати держава. Людей потрібно мотивувати, а не силою пхати на каліцтво і смерть. Це навіть росіяни зрозуміли після того як окупанти першої хвилі у 2022 почали масово відмовлятися від служби.
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10.05.2024 17:30 Ответить
Ми- демократична країна. !! Тому нам допомагають США та Европа . Відстоюємо демократичні цінності та права і свободи людини. Тому у нас нема насильної бусифікаціїї незламності, нема ухилянитів та нафронтників нема трупів нромадян у Тисі, кордони відкриті , діти депутатів, судєй, особливо портнова, татарова, мосейчучкі, - на першій лініі фронту , боронять спокій наших матерів та дідів. Не будуються стадіони та дороги під час активної війни на мільони , мільярди на телемврафон направлені тільки на потреби ЗСУ. І президент у нас не ерьмак , абро Ігор Валєрійович, а Володимир Олександррович- справжній неміввльярдер, проста людина з народу . Нема кротів підорашки у СБУ, ЗСУ та суддах, БЄБ, прокуратурі. МИ- досягли цього самі, Головний вибір був зроблений у 2019. Ми-гордість України . А щро казав раніше аренстович- то ІПСО
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10.05.2024 17:33 Ответить
Трохи нагадує США, коли вони боролися за незалежність від Британії. Тоді британці звільняли чорних рабів і давали їм громадянство. А Вашінгтон навіть після війни казав, що рабів звільняти не на часі.

Після війни за свободу!!!11 Казав, що нехай цим займуться нащадки.
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10.05.2024 17:38 Ответить
А закон про нацпол не дозволяє це робити. А це профільний закон. Порушення його є перевищенням службових повноважень.
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10.05.2024 17:43 Ответить
Ну що ухилянтики. Тепер або через поліцію в ТЦК, або через ТЦК на мобілізацію, або через Тису....кому як пощастить.
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10.05.2024 17:43 Ответить
Нехай жують в жаби цицьку. На дні.
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10.05.2024 17:48 Ответить
Еще как вариант, привести полицию в ТЦК для мобилизации.
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10.05.2024 18:07 Ответить
Не можна, бо без цих "мужніх борців" зі злочинністю пенсіонери продаватимуть власноруч вирощену городину на кожному кроці, веб-кам моделі масово продаватимуть свої фото та відео і країна загрузне в розпусті.
Крім того, вже одним пропонували - вереску було на всю країну, згадали раптом про права та Конституцію, скиглили про те, як втратили здоров'я на непосильній службі і т.п.
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10.05.2024 18:29 Ответить
І наркоту хто буде кришувати.
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10.05.2024 20:06 Ответить
А ты добрый, Геннадьевич, почти как твой родственник из мультика про Чебурашку
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10.05.2024 22:27 Ответить
дуже слушне зауваження від нашого дописувача з нідерландів
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10.05.2024 17:52 Ответить
Завили-заволали шакали. Не подобається, коли потихеньку перекривають дірочки в які ухилянти могли прослизнути. Зараз вже будуть боятись на вулиці любого постового який вправі перевірити документи. Починаєм галас- Ігдє дємократія! Зелена Тиранія! А у мене син боїцця пістолєта! Хай Дєрьмак іде на фронт! Діди! Баби! Я на фронт не підписувався сусідську хату захищать, а своєї ще не заробив!
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10.05.2024 17:50 Ответить
Чекайте сплеск відмовників від служби. Головне потрібно ще більше закручувати гайки і волати про сцикунів в Інтернеті. Так переможете.
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10.05.2024 17:52 Ответить
Давайте здаватись. Так не буде потрібно призивати людей у військо. В українське. Потім підуть в кацапське.
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10.05.2024 17:56 Ответить
Потрібна мотивація людей. Не злом і репресіями тягти на смерть, а добром, тобто грошима, бо без грошей дуже важко нормально жити в нашому матеріальному світі.
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10.05.2024 18:00 Ответить
Маєте такі кошти? Поділіться з МО. Зараз все ближче той час коли воювати доведеться навіть не за ту платню, яку мають сьогодняшні українські військові. А за символічну.
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10.05.2024 18:05 Ответить
Справа навіть не в цьому вже. Пора ще на вчора залучати війська ЄС якщо росіяни дійсно загрожують їм. Потрібно перестати їздити на терплячих спинах українських волів.
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10.05.2024 18:07 Ответить
А хіба я проти? Та я всіма кінцівками за це. Яким чином заставити США ввести 200 тисячний контингент на територію України? Нам зброю через раз дають. Тут пів сайту два роки розповідає що і амуніцію не маємо права просити. Бо, мовляв, нам ніхто нічого не винен. І треба мати виключно своє. Виключно своїм ми змогли б робити спротив величезній росії, тільки якби були Штатами. Іноземні війська на нашому боці це саме ліпше що можна побажати в нашій ситуації. Але й своїх здорованів маємо залучити до захисту Батьківщини. Інакше умовні військові швейцарці не зрозуміють, коли наші мордовороти в них по кафе будуть висиджувати, а солдати Швейцарії біля Бахмуту.
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10.05.2024 18:16 Ответить
Та ні ви знову маніпуляції застосвуєте. Пора вже ЄС воювати, а не слати українців на смерть і каліцтво, щоб вони захищали щасливе дитинство їх дітей. В цій війні немає людей першого сорту - громадян ЄС, і тих, кого не жаль, як росіянам лднрівців, і про кого європеці можуть вилити лицемірну сльозу у церкві - українців.
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10.05.2024 18:27 Ответить
Які маніпуляції? Пора, пора європейцям воювати. Ще раз кажу, що абсолютно з цим згоден, бо це вже і їхня війна. Вірніше, вона була і їхньою з самого початку. Бо мета ***** це панування в Європі. Це не виключно наша країна.
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10.05.2024 18:39 Ответить
Пора, пора європейцям воювати.
Не хвилюйтесь,по плану глобалистів-сатанистів врем'я їхне ще не настало.Але 3-я мирова у них(у сатаністів) по плану,так що все буде,але тільки після того,як покладуть по плану силу силенну українців.
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10.05.2024 21:39 Ответить
"своїх здорованів маємо залучити" - дуже тонко підмічено. Тобто всіх мвс-ників та ухилянтів на спецобліку.
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10.05.2024 18:47 Ответить
Так. Чому ні. Але у любому випадку втікачів у першу чергу.
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10.05.2024 19:05 Ответить
Маєте такі кошти? Поділіться з МО.
Ви зовсім тупі чи прикидуєтесь?Мільярди розкрадають,отже гроші є.Просто апетити треба применшити.
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10.05.2024 21:34 Ответить
Гроші є. Якщо не будувати стадіони за сотні мільйонів, не купляти яйця по 17 грн, не мародерити з бюджету сотнями мільярдів, не саджати сакури в 10 км від фронту, - то й гроші б на все були.
І не несіть дурню.
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10.05.2024 23:11 Ответить
Коли ти особисто будеш скакати по невідримонтованій дорозі, то знову будеш клясти тих хто не зробив ремонту. Немає грошей в країні. Ми живемо в здоровенний борг. Звідки вони візьмуться? Що ми зараз виробляємо та експортуємо щоб покривати такі величезні військові витрати. Нам було їх недостатньо до війни, а зараз навіть говорити немає про що.
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10.05.2024 23:21 Ответить
А зачем призывать больных людей и отправлять их без подготовки на смерть? Это русских остановит?
Почему на фронт не посылают 700 тыс. подготовленных военных, которые стоят в тылу?
Пограничников с Западной границы, которым там делать нечего?
А 2 млн. резерва где? Людей, которые служили, давали присягу и подготовлены?
Полицию почему не призывают? Охранников? СБУ? Прочих силовиков? Они присягу давали. Они здоровые крепкие и стрелять умеют.
Почему не призывают молодеешь до 25 лет - это самый боеспособный возраст??? Путину оставляют?
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10.05.2024 20:35 Ответить
Яких хворих? І хто кого з бусика прямо в окоп шле. Де ви таку уйню берете, курва? "2 млн резерва кажете. А серед тих які зараз ховаються чи втікли хіба їх немає? Поліція. Про ,,Лють,, чули? А на рахунок молодих 18-25 вас на сайті тут будуть розпинать.
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10.05.2024 21:00 Ответить
Чуєш, гнидото, там сьогодні в Конотоп у важкому стані інфарктника 55 років привезли, якого не дивлячись на купу захворювань напередодні ВЛК визнали придатним. Він тепер в реанімації. Шоб ти, с.ка, замість нього там був.
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10.05.2024 21:08 Ответить
Це кума сусідського поросяти вам все розповідає? Які ви, курва, гнидливі. Подібних випадків у країні з 35 мільйонним населенням можуть бути десятками. Але це випадки, а не система. Просто не має в країні стільки безногих, інфарктних чи сліпих, якими, виходячи з ваших слів, українську армію вже укомплектували. Убогі обісранці ви.
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10.05.2024 21:14 Ответить
Ти з Конотопу сам?
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10.05.2024 23:12 Ответить
Радіо Свобода Україна -це теж російське іпсо? Воно фінансується урядом США, як що шо.

Утримували хворого в ТЦК без звʼязку: жінка розповідає про примусову мобілізацію її чоловіка

https://youtu.be/-ultdQ7uPKc
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10.05.2024 23:16 Ответить
А ти на фронті? Чи ти те чмо,що сам не піду, а всіх гониш щоб твою дупу захищали?
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11.05.2024 02:39 Ответить
а ті пдрси вміють гайки закручувати
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10.05.2024 17:50 Ответить
Це вже не поліція, це вже звичайні совкові мєнти, собарня влади.
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10.05.2024 17:58 Ответить
То есть те подготовленные и обученные люди которые должны охранять жизнь и имущество гражданских лиц, за налоги этих лиц отправляют их на войну?
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10.05.2024 18:14 Ответить
А далжни па санаторіям распрєділять?
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10.05.2024 18:18 Ответить
А далжни слєдавать прісягє і защіщать. Чи ви проти?
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10.05.2024 18:49 Ответить
Кого, мордоворота від воєнкомату?
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10.05.2024 21:02 Ответить
Цивільних, довбню. Ти сам то вже в окопі?
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11.05.2024 02:27 Ответить
Наскільки я знаю там де не дуже видно давно таке практикується. Точніше там просто хапають на вузиці і везуть в ТЦК. Тепер це вирішили узаконити, замість того щоб подумати головою
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10.05.2024 18:18 Ответить
Хоча всеодно я думаю що так з боку держави чесніше. Люди тепер знають правила гри
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10.05.2024 18:30 Ответить
Теперь у оккупантов будут полные данные о всех военных и всех, кого можно призвать после оккупации.
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10.05.2024 18:39 Ответить
100%
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10.05.2024 18:59 Ответить
Якщо ті ухилянти яких ти тут з піною захищаєш на фронт не підуть, то окупація точно буде. І тоді будуть в кацапів ці дані чи не будуть всі підуть в кацапську армію.
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10.05.2024 21:06 Ответить
Стопяццот в тилу. Тисяча лярдів в резерві. А вони, падлюки, за тобою ганяються.Ти мальчік в трусіках?
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10.05.2024 21:17 Ответить
Что ты так возбудился бот?

Данные из Википедии английской, там есть ссылки на авторитетны источники типа Reuters
https://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_of_Ukraine

1 млн солдат в ВСУ
2 млн в резерве.
3 млн суммарно. Плюс менты и прочие ТЦК и СБУ.

Примерно 300 тыс на фронте, значит в тылу 700 тыс. и они не меняют тех, кто на фронте.

Зачем еще набирать инвалидов? Почему не меняют солдат на фронте? Почему не берут из резерва подготовленных солдат? А ловят на улицах первых попавшихся и без подготовки отправляют на сfмый сложный участок фронта?
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10.05.2024 21:29 Ответить
Мені просто цікаво, чий я бот. Бо твою сторону я бачу. Заросійська. Всі, хто адвокатує втікачів працюють на кацапів. За гроші, ідейно, чи бездумно. Але на кацапів. Формують в українському суспільстві думку про недоцільність спротиву. Треба тікати від зелені. Бла-бла-бла. Мифсєумрьом.
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10.05.2024 23:16 Ответить
> Бо твою сторону я бачу. Заросійська.

Это ты пророссийский бот. Я за то, чтобы на фронт послали подготовленных и здоровых солдат. Чтобы они хорошо воевали и победили. А ты против. Ты хочешь, чтобы старых и больных послали, чтобы мы проиграли войну.
Я за права человека, за соблюдение закона. Ты против. Как в рашке. Вот такие как ты уже превратили Украину в рашку. Даже оккупировать не надо, все как в рашке делают: права человека нарушают, законы не соблюдают, страшное воровство и взятки. Ты это поддерживаешь?
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10.05.2024 23:47 Ответить
Це ті поодинокі випадки, які навіть статистично мають статися в 35 мільйонній країні. Без цього просто не буває. Але така російська пи ц дота розганяє це по суспільству щоб склалася картинка що в українську армію виключно інвалідів забирають. Щоб недалекі жіночки верещали. Щоб переказували вашу брехню по автобусним зупинкам. Чому я таку хрінь тільки тільки тут на сайті чую і раза три по новинам. За весь час війни. Чому дружина, яка працює з 30-40 колегами на роботі в основному жіночої статі, такі побрехеньки не приносить хоч раз в місяць. В жіночому колективі популярно щось роздмухувать. Але немає цього. Бо це дуже рідко стається. Але ваше кацапське завдання це рознести по всій Україні. В тисячу раз примножити. Щоб люди боялися надвір виходити, де їх ,,обов'язково,, запхнуть у якогось буса. Це ваша робота, як російської військової ферми, по розвалу мобілізації в Україні. Тому йди к і па ной кацамамє, козел уральський.
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11.05.2024 00:01 Ответить
>Це ті поодинокі випадки
Ты врешь, как и рашисткие боты. Повально признают больных с серьёзными болезнями годными, если денег не занес. Военные матерятся, им такие не нужны. Но их направляют в части. Не комиссует военных, которые получили серьезные ранения, вымогают взятки. ВЛК с первого раза никого не списывает, больных заставляют служить
https://www.youtube.com/watch?v=7XsXwKZOJUs

Кровь течет, а ВЛК пишет здоровый
https://www.youtube.com/watch?v=yeGYEVg5mbc

Исключенных с учета вызывают снова и так по кругу
https://www.youtube.com/watch?v=CTUGelGKxAM

Вытаскивают больных из скорой
https://www.youtube.com/watch?v=-ultdQ7uPKc
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11.05.2024 00:24 Ответить
>Щоб переказували вашу брехню
Брешешь тут только ты. Благодаря таким как ты Украина уже превратилась в рашку. И сдает территории.
У меня друга комиссовали из армии. Полостью списали. Но потом снова на ВЛК направили и признали годным. Направили в часть. 9 из 10 отправленных были ограниченно годными, по существу негодными. Большинство отправили обратно, но часть больных взяли.
Я тебе видео про ВЛК и ТЦК тысячи накидаю, так что не кизди, бот.
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11.05.2024 00:42 Ответить
Мобилизацию такие как ты берухунцы разваливают. ТЦК и ВЛК разваливают по заказу Зеленского.. А не те, кто правду пишет. Я 2 руками за правильную мобилизацию. Чтобы призывали здоровых и мотивированных. А вот ты, против этого.
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11.05.2024 00:46 Ответить
Павлюк, ти?
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10.05.2024 22:33 Ответить
Шоп ніхто не йшов в кацапську армію - треба тих людей, які не хочуть воювати просто відпустити в країну під 5-ю статтею. А то - закрили як скот у сараї і лякають сусідом з ножем. Ну то випустіть і нікому не прийдеться воювати за чужу армію. Я не розумію, шо за логіка дибільна?
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10.05.2024 22:32 Ответить
Як це нікому? Ладно, ти особисто втік. А ті хто залишився без допомоги( твоєї і інших ухилянтів) фронт не втримали. І окупація. Ось ті й будуть вже воювати в кацапській армії. А знаєш кого вони насамперед у Європах будуть шукати? Тебе, та таких як ти. Запитати, чому так сталося.
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10.05.2024 23:09 Ответить
Так все и происходит. Зеленский сдает Украину, но оставляет самых боеспособных (до 27 лет, ментов и т.д) путину. Сразу сдать не получилось, сдали только юг без сопротивления. Теперь продолжают сдавать дальше. Поэтому и выезжать не дают. Поэтому и молодых в армию не берут, хотя за всю мировую историю такого не когда не было! Ментов, они все равно все предатели практически. Все путину оставляют. Чтобы потом на Европу гнать.
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10.05.2024 23:54 Ответить
Давай по пунктам, что я не так сказал?
1. У нас призывают до 27 (25) лет? Почему нет? Это впервые за всю историю.
2. Ментов у нас призывают? Почему нет?
3. Кто сдал Запорожскую и Херсонскую область, как их оккупировали без сопротивления практически? Как укрепленный перешеек с Крымом прошли вообще без проблем???
4. А почему сейчас сдают территории? Почему 10 лет не могли прекрасно укрепленную Авдеевку взять, а сейчас взяли? Почему вошли в Очеретино без сопротивления? Почему 60 млрд потратили на укрепления, а укрепления нет, копать надо???
5. Выезжать не дают? Почему?
6. Почему не воюют самые боеспособные люди? И их не выпускают?
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11.05.2024 00:36 Ответить
А Павлюк каже, що основна проблема не в людях

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10.05.2024 19:11 Ответить
Проблема не в людях, а у виродках в вармійському командуванні через яких вони закінчуються бо ідуть на фронт без належної підготовки і забезпечення
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10.05.2024 19:28 Ответить
Павлюк пі..ть. Бо перед цим заявив у інтервʼю про 10 нових бригад, це при недокоплекті наявних. Тт звідки людей узяти?. І про те, шо ТЦК відловлюють людей на пару з поліцією і одразу на полігон без ВЛК - це він теж ІПСО називає
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10.05.2024 22:29 Ответить
Ні, він не *******. Про це казав Бутусов на стримі. Що є існуючи, славетні бригади з костяком досвідчених офіцерів і сержантів. Багато таких бригад. Але їм держава людей чомусь не дає. А робить нові і нові бригади, які потім обсираються на полі бою. Бо в них немає згуртованого костяку офіцерів і сержантів з досвідом. Дуже раздули ЗСУ, наробили багато нових підрозділів, а толку мало. А старим бригадам людей не дають. Чому так робиться, не зрозуміло.
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10.05.2024 23:27 Ответить
так треба розширювати армію ухилянтів тобто поліцейських бо 120 тис. певно не впораються з виконанням їх нових "соціальних" обов'язків які держава на них поклала)
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10.05.2024 19:31 Ответить
А в профільний закон про поліцію, хтось буде зміни вносити чи як завжди
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10.05.2024 20:29 Ответить
До соціального бунту 3..2…1…
доречі, поліція НЕ МАЄ права вас спиняти, до поки статті 32/35 не доповнено. Але вони вже пиняють бо їм так хочеться. Коротше. Про яку законність ми . «бо ж війна»
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10.05.2024 22:26 Ответить
Поліція це слово означало просто «громадський порядок».
З якого перепугу "утриманці" платників податків почали в стійло ставити?
Вас вже з мітингами підставляли, щитами і кийками йшли за приказами.
От знову вами брудні справи робити збираються. Історія не вчить.
Що коли ви плюнете на суспільство, то воно витре. А якщо суспільство плюне, потонуть всі шеврони/житони...
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10.05.2024 22:27 Ответить
Вот кто говорил, что этот планшет с "Оберегом" может попасть в руки врага. Или уже попал?
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10.05.2024 22:32 Ответить
 
 