Полиция сможет проверять наличие у лица военного билета или повестки через "Оберіг", - СМИ
Проверить, находится ли лицо на воинском учете и получало ли повестку, через реестр военнообязанных "Оберіг" сможет не только представитель ТЦК, но и работник полиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".
18 мая вступает в силу новый закон об усилении мобилизации (законопроект 10449). Он закрепляет законодательно правила, которые уже и сейчас частично применяются на практике.
Новые полномочия у полиции
- проверять военный билет;
- задерживать и доставлять в ТЦК;
- вносить данные об уклонистах в базы данных. Соответственно, полицейский также будет видеть в Реестре при их наличии данные о месте регистрации лица и месте его работы;
- во время проверки документов как представитель ТЦК, так и полицейский могут фотографировать или снимать на видео процесс предъявления и проверки документов,
- также может использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к реестру "Оберіг".
О повестке в Реестре будет отдельное поле, как ранее объясняли в Министерстве обороны.
Изменения относительно формирования информационных ресурсов полицией
Предполагается, что полиция средствами информационно-коммуникационной системы наполняет и поддерживает в актуальном состоянии реестры и базы данных, входящих в единую информационную систему МВД в отношении лиц, совершивших административные правонарушения, производство по делам по которым осуществляется ТЦК.
Пока непонятно, как будет происходить выполнение наложения ограничения в праве управления авто. Этот вопрос еще урегулируют отдельным актом.
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Після війни за свободу!!!11 Казав, що нехай цим займуться нащадки.
Крім того, вже одним пропонували - вереску було на всю країну, згадали раптом про права та Конституцію, скиглили про те, як втратили здоров'я на непосильній службі і т.п.
Не хвилюйтесь,по плану глобалистів-сатанистів врем'я їхне ще не настало.Але 3-я мирова у них(у сатаністів) по плану,так що все буде,але тільки після того,як покладуть по плану силу силенну українців.
Ви зовсім тупі чи прикидуєтесь?Мільярди розкрадають,отже гроші є.Просто апетити треба применшити.
І не несіть дурню.
Почему на фронт не посылают 700 тыс. подготовленных военных, которые стоят в тылу?
Пограничников с Западной границы, которым там делать нечего?
А 2 млн. резерва где? Людей, которые служили, давали присягу и подготовлены?
Полицию почему не призывают? Охранников? СБУ? Прочих силовиков? Они присягу давали. Они здоровые крепкие и стрелять умеют.
Почему не призывают молодеешь до 25 лет - это самый боеспособный возраст??? Путину оставляют?
Утримували хворого в ТЦК без звʼязку: жінка розповідає про примусову мобілізацію її чоловіка
https://youtu.be/-ultdQ7uPKc
Данные из Википедии английской, там есть ссылки на авторитетны источники типа Reuters
https://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_of_Ukraine
1 млн солдат в ВСУ
2 млн в резерве.
3 млн суммарно. Плюс менты и прочие ТЦК и СБУ.
Примерно 300 тыс на фронте, значит в тылу 700 тыс. и они не меняют тех, кто на фронте.
Зачем еще набирать инвалидов? Почему не меняют солдат на фронте? Почему не берут из резерва подготовленных солдат? А ловят на улицах первых попавшихся и без подготовки отправляют на сfмый сложный участок фронта?
Это ты пророссийский бот. Я за то, чтобы на фронт послали подготовленных и здоровых солдат. Чтобы они хорошо воевали и победили. А ты против. Ты хочешь, чтобы старых и больных послали, чтобы мы проиграли войну.
Я за права человека, за соблюдение закона. Ты против. Как в рашке. Вот такие как ты уже превратили Украину в рашку. Даже оккупировать не надо, все как в рашке делают: права человека нарушают, законы не соблюдают, страшное воровство и взятки. Ты это поддерживаешь?
Ты врешь, как и рашисткие боты. Повально признают больных с серьёзными болезнями годными, если денег не занес. Военные матерятся, им такие не нужны. Но их направляют в части. Не комиссует военных, которые получили серьезные ранения, вымогают взятки. ВЛК с первого раза никого не списывает, больных заставляют служить
https://www.youtube.com/watch?v=7XsXwKZOJUs
Кровь течет, а ВЛК пишет здоровый
https://www.youtube.com/watch?v=yeGYEVg5mbc
Исключенных с учета вызывают снова и так по кругу
https://www.youtube.com/watch?v=CTUGelGKxAM
Вытаскивают больных из скорой
https://www.youtube.com/watch?v=-ultdQ7uPKc
Брешешь тут только ты. Благодаря таким как ты Украина уже превратилась в рашку. И сдает территории.
У меня друга комиссовали из армии. Полостью списали. Но потом снова на ВЛК направили и признали годным. Направили в часть. 9 из 10 отправленных были ограниченно годными, по существу негодными. Большинство отправили обратно, но часть больных взяли.
Я тебе видео про ВЛК и ТЦК тысячи накидаю, так что не кизди, бот.
1. У нас призывают до 27 (25) лет? Почему нет? Это впервые за всю историю.
2. Ментов у нас призывают? Почему нет?
3. Кто сдал Запорожскую и Херсонскую область, как их оккупировали без сопротивления практически? Как укрепленный перешеек с Крымом прошли вообще без проблем???
4. А почему сейчас сдают территории? Почему 10 лет не могли прекрасно укрепленную Авдеевку взять, а сейчас взяли? Почему вошли в Очеретино без сопротивления? Почему 60 млрд потратили на укрепления, а укрепления нет, копать надо???
5. Выезжать не дают? Почему?
6. Почему не воюют самые боеспособные люди? И их не выпускают?
доречі, поліція НЕ МАЄ права вас спиняти, до поки статті 32/35 не доповнено. Але вони вже пиняють бо їм так хочеться. Коротше. Про яку законність ми . «бо ж війна»
З якого перепугу "утриманці" платників податків почали в стійло ставити?
Вас вже з мітингами підставляли, щитами і кийками йшли за приказами.
От знову вами брудні справи робити збираються. Історія не вчить.
Що коли ви плюнете на суспільство, то воно витре. А якщо суспільство плюне, потонуть всі шеврони/житони...