Как будет работать реестр "Оберіг": Объяснение Минобороны

Реестр Оберіг взаимодействует с шестью реестрами, что необходимо для актуализации данных.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В первую очередь Реестр "Оберіг" - это инструмент для понимания государством человеческого капитала, для воинского учета граждан и для обратной связи граждан и понимания, какие данные относительно воинского учета есть у государства. Сейчас единственный орган, который вносит в "Оберіг", - это работники ТЦК и СП. Это единственный регистратор, который может вносить данные", - пояснила она.

В то же время, Черногоренко отметила, что "Оберіг" взаимодействует с шестью реестрами.

"Основная задача этих обменов, этого взаимодействия - это актуализация данных украинцев и украинок. Это реестр Государственной налоговой службы, это реестр Минюста, Государственной регистрации актов гражданского состояния. Это сведения о семье, а также о смерти. Реестр Государственной судебной администрации, реестр Государственной пограничной службы, реестр Министерства образования и науки. Также это данные об образовании и специальности. Мы планируем запустить кабинет в начале июня. То есть, будем максимально ускоряться и запускаться в начале июня.

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