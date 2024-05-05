В Германии планируют обсудить ситуацию с украинскими мужчинами: нужно общенациональное решение

Федеральные земли и Министерство внутренних дел Германии планируют во вторник, 7 мая, обсудить ситуацию с украинскими военнообязанными мужчинами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesspiegel.

Как отмечается, министр внутренних дел немецкой федеральной земли Гессен Роман Посек не исключает возможности того, что Германия может помочь Украине с возвращением военнообязанных мужчин.

"Это может также включать помощь в обеспечении того, чтобы Украина могла использовать мужчин, которые сбежали за границу, но могут быть вовлечены в войну", - сказал Посек.

По его словам, Германия хочет оставаться безопасным убежищем для беженцев, но нужно поддержать обороноспособность Украины, поэтому здесь возникает дилемма.

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Относительно ограничений консульских услуг для мужчин за рубежом, которые ввел МИД Украины, Посек отметил, что не видит шансов, что Германия будет выдавать какую-то свою замену просроченных паспортов.

"Я настроен скептически, потому что не вижу, что для этого есть соответствующие условия. Украина не является нелегитимным государством", - пояснил он.

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Также сообщается, что федеральные земли и Министерство внутренних дел Германии планируют обсудить ситуацию с украинскими мужчинами во вторник, 7 мая. Федеральные земли хотят, чтобы Берлин принял какое-то общенациональное решение.

Приостановление консульских услуг для украинцев за рубежом

23 апреля ГП "Документ" приостановило выдачу документов за рубежом "по техническим причинам".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главным приоритетом сейчас является защита Украины от уничтожения. А пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

В МИД объяснили, что предоставление консульских услуг ограничено временно. Его обещают возобновить в соответствии с изменениями в законодательстве относительно воинского учета. При этом в МИД отмечают, что решение Кабмина по изменению порядка выдачи паспортов мужчинам касается только услуг ГП "Документ".

В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности назвали распоряжение МИД "полузаконным" и заявили, что хотели бы получить от ведомства объяснения.

Еврокомиссия сообщила, что приняла решение МИД Украины "к сведению" и что не различает пола и призывного статуса украинцев, которым предоставлена временная защита.

Ранее также официальный представитель МВД Германии Максимилиан Калль заявил, что отказ в предоставлении консульских услуг не повлияет на статус украинских мужчин, которые находятся в Германии как беженцы.