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У Німеччині планують обговорити ситуацію з українськими чоловіками: потрібне загальнонаціональне рішення

У Німеччині планують обговорити ситуацію з українськими чоловіками

Федеральні землі та Міністерство внутрішніх справ Німеччини планують у вівторок, 7 травня, обговорити ситуацію з українськими військовозобов’язаними чоловіками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesspiegel.

Як зазначається, міністр внутрішніх справ німецької федеральної землі Гессен Роман Посек не відкидає можливості того, що Німеччина може допомогти Україні з поверненням військовозобов'язаних чоловіків.

"Це може також включати допомогу в забезпеченні того, щоб Україна могла використовувати чоловіків, які втекли за кордон, але можуть бути залучені до війни", - сказав Посек.

За його словами, Німеччина хоче залишатися безпечним притулком для біженців, але потрібно підтримати обороноздатність України, тому тут виникає дилема.

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Стосовно обмежень консульських послуг для чоловіків за кордоном, які запровадило МЗС України, Посек зауважив, що не бачить шансів, що Німеччина буде видавати якусь власну заміну протермінованих паспортів.

"Я налаштований скептично, бо не бачу, що для цього є відповідні умови. Україна не є нелегітимною державою", - пояснив він.

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Також повідомляється, що федеральні землі та Міністерство внутрішніх справ Німеччини планують обговорити ситуацію з українськими чоловіками у вівторок, 7 травня. Федеральні землі хочуть, щоб Берлін ухвалив якесь загальнонаціональне рішення.

Призупинення консульських послуг для українців за кордоном

23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головним пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку. При цьому в МЗС зауважують, що рішення Кабміну щодо зміни порядку видачі паспортів чоловікам стосується тільки послуг ДП "Документ".

У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки назвали розпорядження МЗС "напівзаконним" та заявили, що хотіли би отримати від відомства пояснення.

Єврокомісія повідомила, що взяла рішення МЗС України "до відома" та що не розрізняє статі та призовного статусу українців, яким надано тимчасовий захист.

Раніше також офіційний представник МВС Німеччини Максиміліан Калль заявив, що відмова в наданні консульських послуг не вплине на статус українських чоловіків, які перебувають у Німеччині як біженці.

Автор: 

Німеччина (7326) чоловіки (156) мобілізація (3024) ухилянти (877)


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Топ коментарі
+20
А сирійців чи африканців, які теж втекли від війни, теж будуть депортувати на їхні фронти? Чи нехай коьорові сидять собі на соціалі, торгують наркотою і гвалтують фройлен?
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05.05.2024 23:35
+12
Зеленський обіцяв повернути всіх знедолених на Батьківщину.😁
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05.05.2024 23:41
+12
Може й видасть кожному по смартфону. І по дереву.
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05.05.2024 23:44
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Ось тобі і європейські цінності.
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06.05.2024 11:48 Відповісти
Ага. Сплю і бачу. Це все політична гра слів для піару зелених: ніхто у Європі не буде силою повертати чоловіків, бо там діє принцип безцінності життя. І якшо проголосувати за закони, які це заперечують, то буде п..ц теперешній владі у Європі. Тому можете і далі надолчуаати на заяви окремих лиць окремих федеральних земель, але Німеччина не стане нікого виганяти
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06.05.2024 13:01 Відповісти
*надрочувати
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06.05.2024 13:05 Відповісти
Українська влада продовжує копіювати путінську росію: робить лайно-вкид на якійсь західній помийці, а потім розносить лайно на українську аудиторію
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06.05.2024 17:06 Відповісти
Всех уклонистов в Украину. Ссут на фронт, пусть копают окопы, точат снаряды, собирают дроны...
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06.05.2024 23:21 Відповісти
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