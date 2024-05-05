У Німеччині планують обговорити ситуацію з українськими чоловіками: потрібне загальнонаціональне рішення

Федеральні землі та Міністерство внутрішніх справ Німеччини планують у вівторок, 7 травня, обговорити ситуацію з українськими військовозобов’язаними чоловіками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesspiegel.

Як зазначається, міністр внутрішніх справ німецької федеральної землі Гессен Роман Посек не відкидає можливості того, що Німеччина може допомогти Україні з поверненням військовозобов'язаних чоловіків.

"Це може також включати допомогу в забезпеченні того, щоб Україна могла використовувати чоловіків, які втекли за кордон, але можуть бути залучені до війни", - сказав Посек.

За його словами, Німеччина хоче залишатися безпечним притулком для біженців, але потрібно підтримати обороноздатність України, тому тут виникає дилема.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія не підтримує українських чоловіків, які намагаються уникнути військового призову, - голова МЗС Ліпавський

Стосовно обмежень консульських послуг для чоловіків за кордоном, які запровадило МЗС України, Посек зауважив, що не бачить шансів, що Німеччина буде видавати якусь власну заміну протермінованих паспортів.

"Я налаштований скептично, бо не бачу, що для цього є відповідні умови. Україна не є нелегітимною державою", - пояснив він.

Також читайте: Обмежень і примусового повернення українців із Євросоюзу не буде, - Стефанішина

Також повідомляється, що федеральні землі та Міністерство внутрішніх справ Німеччини планують обговорити ситуацію з українськими чоловіками у вівторок, 7 травня. Федеральні землі хочуть, щоб Берлін ухвалив якесь загальнонаціональне рішення.

Призупинення консульських послуг для українців за кордоном

23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головним пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку. При цьому в МЗС зауважують, що рішення Кабміну щодо зміни порядку видачі паспортів чоловікам стосується тільки послуг ДП "Документ".

У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки назвали розпорядження МЗС "напівзаконним" та заявили, що хотіли би отримати від відомства пояснення.

Єврокомісія повідомила, що взяла рішення МЗС України "до відома" та що не розрізняє статі та призовного статусу українців, яким надано тимчасовий захист.

Раніше також офіційний представник МВС Німеччини Максиміліан Калль заявив, що відмова в наданні консульських послуг не вплине на статус українських чоловіків, які перебувають у Німеччині як біженці.