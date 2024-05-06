Як працюватиме реєстр "Оберіг": Пояснення Міноборони

Реєстр оберіг взаємодіє із шістьма реєстрами, що необхідно для актуалізації даних.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"В першу чергу Реєстр "Оберіг" - це інструмент для розуміння державою людського капіталу, для військового обліку громадян і для зворотного зв'язку громадян і розуміння, які дані відносно військового обліку є у держави. Зараз єдиний орган, який вносить в "Оберіг", - це працівники ТЦК та СП. Це єдиний реєстратор, який може вносити дані", - пояснила вона.

Водночас, Черногоренко зазначила, що "Оберіг" взаємодіє з шістьома реєстрами.

"Основна задача цих обмінів, цієї взаємодії - це актуалізація даних українців і українок. Це реєстр Державної податкової служби, це реєстр Мін'юсту, Державної реєстрації актів цивільного стану. Це відомості про сім'ю, а також про смерть. Реєстр Державної судової адміністрації, реєстр Державної прикордонної служби, реєстр Міністерства освіти та науки. Також це дані про освіту і спеціальність. Ми плануємо запустити кабінет на початку червня. Тобто, будемо максимально прискорюватися і запускатися на початку червня", - сказала заступниця міністра.

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