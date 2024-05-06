Як працюватиме реєстр "Оберіг": Пояснення Міноборони
Реєстр оберіг взаємодіє із шістьма реєстрами, що необхідно для актуалізації даних.
Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"В першу чергу Реєстр "Оберіг" - це інструмент для розуміння державою людського капіталу, для військового обліку громадян і для зворотного зв'язку громадян і розуміння, які дані відносно військового обліку є у держави. Зараз єдиний орган, який вносить в "Оберіг", - це працівники ТЦК та СП. Це єдиний реєстратор, який може вносити дані", - пояснила вона.
Водночас, Черногоренко зазначила, що "Оберіг" взаємодіє з шістьома реєстрами.
"Основна задача цих обмінів, цієї взаємодії - це актуалізація даних українців і українок. Це реєстр Державної податкової служби, це реєстр Мін'юсту, Державної реєстрації актів цивільного стану. Це відомості про сім'ю, а також про смерть. Реєстр Державної судової адміністрації, реєстр Державної прикордонної служби, реєстр Міністерства освіти та науки. Також це дані про освіту і спеціальність. Ми плануємо запустити кабінет на початку червня. Тобто, будемо максимально прискорюватися і запускатися на початку червня", - сказала заступниця міністра.
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Слуги повинні служити Народові але в нас Все до гори ногами.
Як розрахувати кількість людино годин?
Сумарні людино-години є результатом множення кількості працівників на час, витрачений на виконання роботи. Тобто, робота має трудовитрати 40 людино-годин, якщо 1 особа виконує її за 40 годин; або 2 особи за 20 годин; або 4 особи за 10 годин і т. д.
ЛЮДИНО-ДЕНЬ, дня, ч. Одиниця обліку робочого часу, що враховує вихід робітника на роботу і його участь у виробництві протягом дня, незалежно від кількості фактично відпрацьованих годин.
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Людський капітал - це проф. сленг. Можеш спекулювати і ображатися далі.
Це по суті придушення "плюрализму думок".
Більше того,мені тут не дають відкривати очі на ситуацію,що склалась,чого Ерефія нас винищує,чому "союзники затягують з допомогою.
Коли я детально це описую,видаляють.Я важаю це інформаційною війною з народом України.
Цікаво,дей допис виживе?
Хоча, ті фантазії блогерів, на які ви натякаєте, я вже давно тут читаю, і вони залишаються фантазіями, які не мають нічого спільного з реальністю (і це називається суб'єктивізм). Не переймайтесь.
Це не фантазії,це реальність,треба просто вміти зіставити інфу,якої валом в інтернеті.Але для цього потрібно мати критичне мислення і бажання.Якщо цього немає,то...
І от тут питання, а людям це навіщо?
Що від цього, крім свідотства про смерть, отримають люди?
А, якщо все норм з грошима і на ваш захист насрати, бо ви це самі обрали?
Це чергова спекуляція. Ваші гроші від КАБА не врятують, а пілот укр. Ф-16 може прикрити небо.
А от це вже моя проблема, щоб знаходитись на достатній відстані від КАБа.
Але захист людей, які свідомо обрали війну та руїну у 2019 році - така собі мотивація.
Мя'сна виплата для самодостатньої людини теж не айс.
А всю мотивацію, яка була у 2022 році ЗЄ вбив на корені.
2. Вони думали, що Зе* їм мир принесе.
3. Антиколорадос пише - це звичайний перебіг подій під час довготривалої війни - зпочатку під*йом, потім спад. У більшості воєн.
Якщо громадянин України, звичайно.
А на загал, Ваше занепокоєння про витік данних я розділяю.
Поцікаквтесь - де зберігають ваші персональні дані, чи зберігають взагалі??
Вони вже всі ваші персональні дані продали.
Баби іщо наражают...
Але ж не ми цю війну починали.
- це вам не просто "списки портнова" - це актуальна, повноцінна розстрільна база від зрадників дермаків-арагнід своїм фсбшним кураторам...
- нелегітимна Зєля Хьєрпіду ставить "лайк" - тупорилі залишки 73%го лохторату - щасливі
НЕ обязанностей, НЕ законов, и даже НЕ ст.65 , а ПРАВА !!!!
НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ обязанностей до ТЕХ ПОР ПОКА НЕ РЕАЛИЗОВАНЫ ПРАВА!!!!!
Не кричіть ! Тут тернет, всерівно Вас не чуть.
Я Вам вже пояснював вже не один раз - Ви описуєте ситуацію "немовля".
Ви маленька дитинка ??
Если для тебя Конституция Украины это книжечка для "немовлят" - то с тобой разговор окончен!
ДЖЕРЕЛОМ ПРАВА Є САМА ПРИРОДА, а не воля законодавця. Природні права людини тому природні, що вони закладені в самій її сутності, випливають із її людської природи й однакові для всіх. Природні права людини тому природні, що дані людині від народження."
"Підписання Європейської Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини (ЄКПЛ)
дало українцям можливість використовувати дворівневу систему захисту своїх прав: на рівні національного правосуддя і на рівні міжнародному [1]. З прийняттям 23 лютого 2006 р. Закону України «Про застосування Європейської Конвенції та практики Європейського Суду з прав людини»"
Ви часом не племінник Папи Римського ?
П ті хто в окупації,в Криму - теж зареєструватись, а завтра до них ФСБ постукає?
Може ви все ж 400 тис мєнтів, які сидять на шиї платників податків (і за їх же гроші ще я відловлюють громадян на убій) відмовите виконувати присягу на фронт?
По суті. Там у кожного свій пароль на вхід. Система повинна реєструвати, хто, куди зайшов і що робив.
Як не називай корпоративними термінами облік кріпаків, але він залишиться обліком кріпаків.