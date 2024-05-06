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Як працюватиме реєстр "Оберіг": Пояснення Міноборони

Як працюватиме реєстр

Реєстр оберіг взаємодіє із шістьма реєстрами, що необхідно для актуалізації даних.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"В першу чергу Реєстр "Оберіг" - це інструмент для розуміння державою людського капіталу, для військового обліку громадян і для зворотного зв'язку громадян і розуміння, які дані відносно військового обліку є у держави. Зараз єдиний орган, який вносить в "Оберіг", - це працівники ТЦК та СП. Це єдиний реєстратор, який може вносити дані", - пояснила вона.

Водночас, Черногоренко зазначила, що "Оберіг" взаємодіє з шістьома реєстрами.

"Основна задача цих обмінів, цієї взаємодії - це актуалізація даних українців і українок. Це реєстр Державної податкової служби, це реєстр Мін'юсту, Державної реєстрації актів цивільного стану. Це відомості про сім'ю, а також про смерть. Реєстр Державної судової адміністрації, реєстр Державної прикордонної служби, реєстр Міністерства освіти та науки. Також це дані про освіту і спеціальність. Ми плануємо запустити кабінет на початку червня. Тобто, будемо максимально прискорюватися і запускатися на початку червня", - сказала заступниця міністра.

Читайте: У Німеччині планують обговорити ситуацію з українськими чоловіками: потрібне загальнонаціональне рішення

Автор: 

Міноборони (7313) реєстр (841) мобілізація (3024)


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Топ коментарі
+38
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06.05.2024 09:36
+27
Це все одно що назвати гільйотину " Ніжний дотик" )))
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06.05.2024 09:51
+23
це інструмент для розуміння державою людського капіталу.....вони вже людей в шекелі перевели,держуть нас за худобу яка може оцінюватись в капітал.а не пішли б ви ***** виродки обрізані.
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06.05.2024 09:47
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06.05.2024 09:36 Відповісти
там ще треба дописати: запроданець, колоборант і н*ркоман !!!



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06.05.2024 10:04 Відповісти
Ну то як завжди....
Слуги повинні служити Народові але в нас Все до гори ногами.
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06.05.2024 10:00 Відповісти
це інструмент для розуміння державою людського капіталу.....вони вже людей в шекелі перевели,держуть нас за худобу яка може оцінюватись в капітал.а не пішли б ви ***** виродки обрізані.
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06.05.2024 09:47 Відповісти
Люди́но-годи́на - одиниця обліку відпрацьованого часу, що відповідає годині роботи однієї людини.

Як розрахувати кількість людино годин?

Сумарні людино-години є результатом множення кількості працівників на час, витрачений на виконання роботи. Тобто, робота має трудовитрати 40 людино-годин, якщо 1 особа виконує її за 40 годин; або 2 особи за 20 годин; або 4 особи за 10 годин і т. д.

ЛЮДИНО-ДЕНЬ, дня, ч. Одиниця обліку робочого часу, що враховує вихід робітника на роботу і його участь у виробництві протягом дня, незалежно від кількості фактично відпрацьованих годин.
_________________________________________

Людський капітал - це проф. сленг. Можеш спекулювати і ображатися далі.
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06.05.2024 12:29 Відповісти
ой ***,звісно що професіональний сленг.рабовласників над рабами.ІНХ.
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06.05.2024 12:37 Відповісти
не гнівайся, стань "Спартаком", або іди до лісу жити з вовками і лисицями, а податки платитимеш ведмедям
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06.05.2024 12:41 Відповісти
Як я бачу,вам не дуже соромно неприкрито нахвалювати та захищати "зелену владу".
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06.05.2024 19:03 Відповісти
не дай Провидіння, свят свят свят...
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06.05.2024 20:34 Відповісти
Місцевим дописувачам не достає об'єктивності. Ось за це повинно бути соромно.
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07.05.2024 17:25 Відповісти
Наприклад у мене цієї об'єктивності вагон,але її не дають тут висвітлювати,видаляють.
Це по суті придушення "плюрализму думок".
Більше того,мені тут не дають відкривати очі на ситуацію,що склалась,чого Ерефія нас винищує,чому "союзники затягують з допомогою.
Коли я детально це описую,видаляють.Я важаю це інформаційною війною з народом України.
Цікаво,дей допис виживе?
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07.05.2024 20:51 Відповісти
Вас теж придушують? Дивно.
Хоча, ті фантазії блогерів, на які ви натякаєте, я вже давно тут читаю, і вони залишаються фантазіями, які не мають нічого спільного з реальністю (і це називається суб'єктивізм). Не переймайтесь.
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08.05.2024 12:32 Відповісти
Хоча, ті фантазії блогерів,
Це не фантазії,це реальність,треба просто вміти зіставити інфу,якої валом в інтернеті.Але для цього потрібно мати критичне мислення і бажання.Якщо цього немає,то...
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10.05.2024 15:41 Відповісти
«Людський капітал» - вираз, який використовується більше там, де людей цінують. Тож бо не треба так істерити
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07.05.2024 03:02 Відповісти
сєрвєр реєстра "Оберіг" ув москві?
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06.05.2024 09:49 Відповісти
І код софта теж стопудово звідти, яу у Дії.
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06.05.2024 09:56 Відповісти
нє, у Києві, або Варшаві
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06.05.2024 12:30 Відповісти
Взагалітотна S3-бакеті, але ваш тролінг досить тупий
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06.05.2024 16:35 Відповісти
сервер ??
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06.05.2024 17:26 Відповісти
ну так там же постійно електрика є, не зникає ніколи.😃
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06.05.2024 15:28 Відповісти
Це все одно що назвати гільйотину " Ніжний дотик" )))
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06.05.2024 09:51 Відповісти
це інструмент для розуміння державою людського капіталу...

І от тут питання, а людям це навіщо?
Що від цього, крім свідотства про смерть, отримають люди?
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06.05.2024 09:59 Відповісти
В Україні є дві категорії людей. До першої належать люди, які отримали дозвіл від держави на грабунок держави, до другої - решта.
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06.05.2024 10:06 Відповісти
Сім*ї і родичі загиблих - компенсацію. А ти і я отримаємо захист.
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06.05.2024 12:31 Відповісти
Тобто, як на роісє - продати себе за ладу-каліну.

А, якщо все норм з грошима і на ваш захист насрати, бо ви це самі обрали?
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06.05.2024 13:59 Відповісти
А, якщо все норм з грошима і на ваш захист насрати, бо ви це самі обрали?

Це чергова спекуляція. Ваші гроші від КАБА не врятують, а пілот укр. Ф-16 може прикрити небо.
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06.05.2024 14:17 Відповісти
Ваші гроші від КАБА не врятують...

А от це вже моя проблема, щоб знаходитись на достатній відстані від КАБа.

Але захист людей, які свідомо обрали війну та руїну у 2019 році - така собі мотивація.
Мя'сна виплата для самодостатньої людини теж не айс.

А всю мотивацію, яка була у 2022 році ЗЄ вбив на корені.
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06.05.2024 14:22 Відповісти
1. Маніпуляція - Ви можеш від*їхати, твій будинок, ні.

2. Вони думали, що Зе* їм мир принесе.

3. Антиколорадос пише - це звичайний перебіг подій під час довготривалої війни - зпочатку під*йом, потім спад. У більшості воєн.
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06.05.2024 17:22 Відповісти
А якщо родина відповіла для себе на запитання будинок чи життя тата на користь другого?
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06.05.2024 22:33 Відповісти
У заброньованих чиновників будинків, квартир, ділянок мало? Все це нажито непосильною працею саме себе не захистить
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07.05.2024 07:22 Відповісти
Питання ж не в одному чоловікові і навіть не у двох- трьох - десятьох. Країна як захищатися повинна ? Усю країну ж не вивезти ? Тобто - здатися ??
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07.05.2024 20:07 Відповісти
Не впевнений, що свині з радістю вивчатимуть адреси пунктів забою та розглядатимуть рекламні фото ковбас та холодців!
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06.05.2024 10:08 Відповісти
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06.05.2024 10:11 Відповісти
Ну значит пусть ТЦК будет единственным вносящим данные и их чтецом. Судя по "качеству" реестров - читать там толком нечего. Я даже образование свое, должность и место работы найти не смог. А стаж работы более 10 лет, а перед этим 8 лет обучения. Только налоговая выдала документы об оплате налогов с 2013 года.
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06.05.2024 10:32 Відповісти
наразі єдиним корисним користувачєм є прикордонники...то що ти себе не знайщов не дивно. Все заноситься вручну.
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06.05.2024 11:04 Відповісти
Ну во-первых он ещё не работает, во-вторых - в новости написано, что система работает с реестрами. В Украине есть реестр дипломов - в нем моего диплома нет. Диплом ХНМУ у меня есть, а в реестре его как и дипломов всей моей студенческой группы нет. Свидетельство о браке у меня есть, а в реестре нет. Очень ценное взаимодействие с реестрами.
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06.05.2024 11:15 Відповісти
Мабуть там точно є події, які відбулися з часу введення в дію цих реєстрів. Все інше поступово може внесуть.
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06.05.2024 12:34 Відповісти
он успешно работает. Его начали заполнять с осени 23-го. Запустили его еще при Порохе. Лично я внес себя в феврале 24-го в базу. Моих дипломов не было потому как давно получены. Чем "старше" документ тем ниже вероятность его нахождения в реестрах. Основной аспект "Оберіга" учет и статус военнообязанного, его регистрация и контактные данные, воинское звание. Все остальное уточняется личным визитом при предоставлении оригиналов доков
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06.05.2024 13:03 Відповісти
Ну вот про личный визит я пишу. Отличные реестры с необходимостью личного предоставления оригиналов документов. Что так их нести, что без оберига их нести.
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06.05.2024 13:08 Відповісти
До нього підключать - податковий, мінюста, демографічний тощо. Ви там будете, майже 100%.
Якщо громадянин України, звичайно.
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06.05.2024 14:34 Відповісти
Як зручно, щоби вкрасти інфу у , практичного у любого ТЦК-ашника з планшетом, бо доступ в базу буде безконтрольний
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06.05.2024 16:34 Відповісти
Не панікуйте, скоріш за все з планшета буде обмежений доступ - подивитись і все.

А на загал, Ваше занепокоєння про витік данних я розділяю.
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06.05.2024 17:28 Відповісти
Всі ці оберіги , дії створени щоб вас всіх швидше довести до цугундера.
Поцікаквтесь - де зберігають ваші персональні дані, чи зберігають взагалі??
Вони вже всі ваші персональні дані продали.
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06.05.2024 10:13 Відповісти
Кому ? Адресок куди звертатися маєте ?
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06.05.2024 12:35 Відповісти
Дивно, що в цьому переліку немає Пенсійного фонду.
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06.05.2024 10:20 Відповісти
чому дивно?
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06.05.2024 23:17 Відповісти
Людський капітал , ресурс ....

Баби іщо наражают...
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06.05.2024 10:22 Відповісти
соромно такому інтелектуалу, як Ви, не знати про проф. поняття і категорії
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06.05.2024 12:39 Відповісти
Якщо в цьому контексті розглядати - то ви праві , але я трошки під іншим кутом - ставлення до людей - як до витратного матеріалу ...Це мабуть особисте ...
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06.05.2024 12:43 Відповісти
Це сумно, але в армії ще "стрьомніше". Сидять у штабах чуваки, повзають по мапі і солдатиків туди-сюди рухають. Кольоровими олівцями стрілки малюють.

Але ж не ми цю війну починали.
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06.05.2024 14:37 Відповісти
У совку такі «професіональниє понятія». Да в нашій арміі. В цивілізованих країнах такого давно немає
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06.05.2024 16:33 Відповісти
Помиляєтесь, зараз це скрізь поширене у наукових колах, в держ. установах тощо.
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06.05.2024 17:29 Відповісти
живесенький-здоровесенький портнов, зєлін дружбака, задоволено потирає потні рученята у ФСБшному офісі простих рішень...
- це вам не просто "списки портнова" - це актуальна, повноцінна розстрільна база від зрадників дермаків-арагнід своїм фсбшним кураторам...
- нелегітимна Зєля Хьєрпіду ставить "лайк" - тупорилі залишки 73%го лохторату - щасливі
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06.05.2024 10:44 Відповісти
Согласно ст 63 Конституции Украины - вы НЕ ОБЯЗАНЫ, и имеете ПРАВО НЕ РАЗГЛАШАТЬ О СЕБЕ и своих БЛИЗКИ - НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ !!!
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06.05.2024 12:01 Відповісти
Це у вашій коституції одна стаття ??
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06.05.2024 12:36 Відповісти
Читай, ****, і не вийобуйся. Статтю 24 читай. Статтю 64 до кінця читай.
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06.05.2024 12:46 Відповісти
ст.8 Конституции Украины - в Украине ПРИЗНАЕТСЯ И ДЕЙСТВУЕТ "ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА"!!!!!
НЕ обязанностей, НЕ законов, и даже НЕ ст.65 , а ПРАВА !!!!
НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ обязанностей до ТЕХ ПОР ПОКА НЕ РЕАЛИЗОВАНЫ ПРАВА!!!!!
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06.05.2024 12:55 Відповісти
НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ обязанностей до ТЕХ ПОР ПОКА НЕ РЕАЛИЗОВАНЫ ПРАВА!!!!!

Не кричіть ! Тут тернет, всерівно Вас не чуть.

Я Вам вже пояснював вже не один раз - Ви описуєте ситуацію "немовля".

Ви маленька дитинка ??
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06.05.2024 14:24 Відповісти
ст.8 - Нормы Конституції України є нормами прямої дії.

Если для тебя Конституция Украины это книжечка для "немовлят" - то с тобой разговор окончен!
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06.05.2024 16:42 Відповісти
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06.05.2024 17:23 Відповісти
"...Права людини - доктрина у правовому значенні, за якою ГОЛОВНИМ

ДЖЕРЕЛОМ ПРАВА Є САМА ПРИРОДА, а не воля законодавця. Природні права людини тому природні, що вони закладені в самій її сутності, випливають із її людської природи й однакові для всіх. Природні права людини тому природні, що дані людині від народження."

"Підписання Європейської Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини (ЄКПЛ)

дало українцям можливість використовувати дворівневу систему захисту своїх прав: на рівні національного правосуддя і на рівні міжнародному [1]. З прийняттям 23 лютого 2006 р. Закону України «Про застосування Європейської Конвенції та практики Європейського Суду з прав людини»"
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06.05.2024 18:40 Відповісти
напишіть це Путіну і Шойгу. Може вони сльозу пустять ?

Ви часом не племінник Папи Римського ?
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06.05.2024 20:47 Відповісти
У вашій. Причому з 161-і статті лише 65-та. Дуже зручно.
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06.05.2024 16:31 Відповісти
Пороздають ці планшети тисячам пролетарів з приватною інформацією на кожного. А хто з влади гарантує, що один з пролетарів в пікселі не є завербованими роками? І вся інфа наступного дня буде у орків?
П ті хто в окупації,в Криму - теж зареєструватись, а завтра до них ФСБ постукає?
Може ви все ж 400 тис мєнтів, які сидять на шиї платників податків (і за їх же гроші ще я відловлюють громадян на убій) відмовите виконувати присягу на фронт?
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06.05.2024 12:35 Відповісти
Це вічна проблема шпигунства і розвідки.

По суті. Там у кожного свій пароль на вхід. Система повинна реєструвати, хто, куди зайшов і що робив.
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06.05.2024 12:38 Відповісти
Никому от этого не будет "легче"!
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06.05.2024 12:59 Відповісти
комп*ютеризація нащо ? Диалектика.
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06.05.2024 17:31 Відповісти
Ну так і буде. Якшо у мєнтів чи СБУ хоч якийсь контроль є, то тут його немає в пиинципі. Закон то прийняли шоп громадян кошмарити, а не дл того, шоп ТЦК-ашника на 12 років посадити за втрату персональних даних призовників
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06.05.2024 16:30 Відповісти
У таких державних інформ. сист. контроль є обов*язково. У теорії. Зламують і АНБ.
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06.05.2024 17:33 Відповісти
Якими ж цинічними мерзотами треба бути цим чиновникам з броньою, які назвали базу даних цивільних смертників "оберіг". Так, суки, для вас це оберіг, але й до вас, почвари, черга дійде. ******** фашисти
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06.05.2024 12:45 Відповісти
Проверить, разыскивают ли вас как "уклониста" можно в базе. (с))) Люди набрали воздуха и на дно залегли, ничего они проверять не будут, им и так всё ясно и понятно.
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06.05.2024 14:59 Відповісти
Кацапське фсб має доступ до того оберегу?
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06.05.2024 15:28 Відповісти
Ермак каждый день базу просматривает, меду прочим просматривает очень пристрастно!
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06.05.2024 15:33 Відповісти
Я навіть зуб даю, шо тепер якась падла продасть доступ туди. А там вся інформація по пртзовникам: адреси, телефони, майно, рахунки…. Золоте дно, а військові за втрату даних НІЯК не відповідають. Отак
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06.05.2024 16:28 Відповісти
А які «ухилянти»? Це всі підряд мирні громадяни країни, яких ви поклялися в Присязі захищати, а тепер називаєте «ухилянтами», чи на яких дійсно є вирок суду за ухилення від мобілізаціі, на що є офіційний термін ухилянт?
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06.05.2024 16:26 Відповісти
Я так розумію це будуть усі чиї прізвища витягнуть з баз податкової, мінюсту, ДПС, і т.д? Тобто, якщо людина в базі, вона автоматично у розшуку? Чи як?
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06.05.2024 23:14 Відповісти
на ворога воно працюватиме, як і все Зє!льоне поторочча
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06.05.2024 18:14 Відповісти
Держава не може бути власником "людського капіталу", суто за визначенням, адже цей самий "людський капітал" є власником держави, як управлінської платформи для зручної організації свого життя.
Як не називай корпоративними термінами облік кріпаків, але він залишиться обліком кріпаків.
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06.05.2024 22:40 Відповісти
Я - не капітал! Я - людина!
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06.05.2024 23:41 Відповісти
 
 