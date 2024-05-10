Поліція зможе перевіряти наявність в особи військового квитка чи повістки через "Оберіг", - ЗМІ

Перевірити, чи перебуває особа на військовому обліку та чи отримувала повістку, через реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" зможе не лише представник ТЦК, а й працівник поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судову-юридичну газету".

18 травня набуває сили новий закон про посилення мобілізації (законопроєкт 10449). Він закріплює законодавчо правила, які вже і зараз частково застосовуються на практиці.

Нові повноваження у поліції

перевіряти військовий квиток;

затримувати й доставляти до ТЦК;

вносити дані про ухилянтів до баз даних. Відповідно, поліцейський також буде бачити в Реєстрі за їх наявності дані про місце реєстрації особи та місце її роботи;

під час перевірки документів як представник ТЦК, так і поліцейський можуть фотографувати чи й знімати на відео процес пред’явлення та перевірки документів,

також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до "Оберіг".

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Про повістку в Реєстрі буде окреме поле, як раніше пояснювали у Міністерстві оборони.

Зміни стосовно формування інформаційних ресурсів поліцією

Передбачається, що поліція засобами інформаційно-комунікаційної системи наповнює та підтримує в актуальному стані реєстри та бази даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС стосовно осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, провадження у справах за якими здійснюється ТЦК.

Наразі незрозуміло, як відбуватиметься виконання накладення обмеження у праві керування авто. Це питання ще врегулюють окремим актом.

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