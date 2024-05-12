В Минобороны рассказали, как будут изымать авто на нужды ВСУ: Должно быть решение местных государственных администраций
Изъятие транспортных средств во время мобилизации осуществляется на основании решений местных государственных администраций.
Об этом рассказал в недельном обзоре спикер Министерства обороны Украины, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований на особый период транспортными средствами, в том числе - водными и техникой. Это также могут быть трактора, самоходные сельскохозяйственные, дорожно-строительные машины, сельскохозяйственная техника", - заявил он.
Лазуткин объяснил, что привлечение транспортных средств во время мобилизации осуществляется ТЦК, центральным управлением или региональными органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов Украины на основании решений местных государственных администраций, что оформляется соответствующими распоряжениями.
По словам представителя Минобороны, прием и передача транспортных средств, привлеченных во время мобилизации, и их возвращение после объявления демобилизации осуществляются на основании актов приема-передачи, в которых указываются сведения о владельцах, техническое состояние, остаточную стоимость и другие необходимые сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства.
"Возврат транспортных средств владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации", - уточнил Лазуткин.
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що, Українська Держава не може організувати фірму по централізованій закупівлі б/у джипів у Європі за "смішними" цінами ?
НЄ вєрю !!!!
Термін у який зобов'язані надати компенсацію у разі пошкодження ТЗ?
Яким чином оформлення буде проходити - сам бігай якщо бажаєш повернути назад свій ТЗ?
куда ділися міни з під кордону в Вовчанському р-ні?
як завжди, по ЗЄльоному
хто винуватий в зриві операції вагнер
чому зарізали випуск ракет
тепер мовчать по розмінуванню кордону на півночі..
я впевнений що про це хтось каже голосно та з гордісттю
але не нам а кремлю
то чому дивуєшся що ...андони беруть краще собі??
в Києві бездоріжжя...
та й снаряди, міни, важкі кулемети перевозити треба.
поранених мусоробратимів евакуювати треба...
робітникам ніколи було бєтона лити, телевізор дивились !
а по радіо вже голову проїли новими Житловими комплексами - бєтон стинєт, дівати немає куди
.
не прислали кенвіди(самосвали)
лопат не дали....
то зто винуватий???
сша, *******...
Я так розумію що то все зараз піде до війська. Я добре зрозумів?
А от буси Т5 і Спрінтер - саме то що треба.
Третій рік збагачення ЗЄ-влади та СН на війні.
Вже у Скандинавії та Балтії давно у порушників вилучають авто на користь ЗСУ.
І тут власники преміальних автопарків вирішили розповісти, як забирати авто пересічних українців.
більш ніж одна на людину, а то може людина пів життя заощаджувала на машину, а її вилучать
ані внє палітікі..