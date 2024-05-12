В Минобороны рассказали, как будут изымать авто на нужды ВСУ: Должно быть решение местных государственных администраций

Изъятие транспортных средств во время мобилизации осуществляется на основании решений местных государственных администраций.

Об этом рассказал в недельном обзоре спикер Министерства обороны Украины, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований на особый период транспортными средствами, в том числе - водными и техникой. Это также могут быть трактора, самоходные сельскохозяйственные, дорожно-строительные машины, сельскохозяйственная техника", - заявил он.

Также читайте: Умеров назвал профессии, пользующиеся наибольшим спросом в рекрутинговых центрах: "Мы даем людям выбор, чтобы они не боялись служить"

Лазуткин объяснил, что привлечение транспортных средств во время мобилизации осуществляется ТЦК, центральным управлением или региональными органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов Украины на основании решений местных государственных администраций, что оформляется соответствующими распоряжениями.

По словам представителя Минобороны, прием и передача транспортных средств, привлеченных во время мобилизации, и их возвращение после объявления демобилизации осуществляются на основании актов приема-передачи, в которых указываются сведения о владельцах, техническое состояние, остаточную стоимость и другие необходимые сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства.

Читайте также: В Минобороны озвучили, за какие преступления не будут мобилизовывать заключенных. СПИСОК

"Возврат транспортных средств владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации", - уточнил Лазуткин.