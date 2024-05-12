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Новости Война
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В Минобороны рассказали, как будут изымать авто на нужды ВСУ: Должно быть решение местных государственных администраций

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Изъятие транспортных средств во время мобилизации осуществляется на основании решений местных государственных администраций.

Об этом рассказал в недельном обзоре спикер Министерства обороны Украины, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований на особый период транспортными средствами, в том числе - водными и техникой. Это также могут быть трактора, самоходные сельскохозяйственные, дорожно-строительные машины, сельскохозяйственная техника", - заявил он.

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Лазуткин объяснил, что привлечение транспортных средств во время мобилизации осуществляется ТЦК, центральным управлением или региональными органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов Украины на основании решений местных государственных администраций, что оформляется соответствующими распоряжениями.

По словам представителя Минобороны, прием и передача транспортных средств, привлеченных во время мобилизации, и их возвращение после объявления демобилизации осуществляются на основании актов приема-передачи, в которых указываются сведения о владельцах, техническое состояние, остаточную стоимость и другие необходимые сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства.

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"Возврат транспортных средств владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации", - уточнил Лазуткин.

Автор: 

авто (4202) Минобороны (9304) мобилизация (2746)


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Топ комментарии
+15
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12.05.2024 19:33
+14
не "автолюбитель", бо автомашини не маю, але в ******** умовах на третьому році війни експропріація автівок це повна ганьба !

що, Українська Держава не може організувати фірму по централізованій закупівлі б/у джипів у Європі за "смішними" цінами ?

НЄ вєрю !!!!
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12.05.2024 19:08
+12
Ще одна жирна тема для ментів
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12.05.2024 19:01
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12.05.2024 19:01 Ответить
Ще одна жирна тема для ментів
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12.05.2024 19:01 Ответить
не для ментов, а для администраций. а глав администраций у нас кто назначает? правилно)))
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12.05.2024 19:04 Ответить
Невже нарід особисто
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12.05.2024 19:05 Ответить
у вас есть сомнения?))))
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12.05.2024 19:15 Ответить
Так то так, але ж машини менти будуть зупиняти
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12.05.2024 19:06 Ответить
ну это сначала надо шоб глава администрации на машину "глаз" положил и дал распоряжение на конкретную машину. щас у глав администраций срочно джипов на нужды ЗСУ прибавиться)))
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12.05.2024 19:14 Ответить
Я думаю, що за "чисто символічну суму" буде можливість повернути своє авто. )
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12.05.2024 19:16 Ответить
само собой))
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12.05.2024 19:21 Ответить
не "автолюбитель", бо автомашини не маю, але в ******** умовах на третьому році війни експропріація автівок це повна ганьба !

що, Українська Держава не може організувати фірму по централізованій закупівлі б/у джипів у Європі за "смішними" цінами ?

НЄ вєрю !!!!
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12.05.2024 19:08 Ответить
Поки що цим волонтери переймаються. А новими Порох та Кличко, імідж сонцесяйному псують, падлюки..
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12.05.2024 19:20 Ответить
Какой-нибудь шаурма или розенплять давно бы соорудил , но елдак не дает, боится, шо х-ло глаз на дупу натянит.
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12.05.2024 19:27 Ответить
то хто їм дохтор по піарі, довбойопам ЗЄльоним ?
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12.05.2024 19:34 Ответить
Якщо Зелені почнуть закуповувати "централізовуванно" б/у джипи- Ви всі, оху...те від цін! Хіба що резнікова призначити відповідальним...
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12.05.2024 19:42 Ответить
то був проєкт Ідеаліста, коли автівки закуповувала б Українська Держава....
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12.05.2024 20:09 Ответить
Де ти бачиш державу?я бачу зграю покидьків....
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12.05.2024 21:30 Ответить
Вилученню підлягать виключно Таврії, Деу та Сhevrolet aveo ? Думаю що власникам Майбахів та Порше турбуватися підстав немає.....
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12.05.2024 19:09 Ответить
Мустанги теж залишать..їм будь які авто з підвищеною проходимістю й високим кліренсом потрібні..
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12.05.2024 19:24 Ответить
Хлопці, бігом продавайте дизельні джипи і пікапи. Знову будуть атбірать і дєліть як в1917
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12.05.2024 19:10 Ответить
Він забув сказати який буде розмір компенсації у разі пошкодження ТЗ?
Термін у який зобов'язані надати компенсацію у разі пошкодження ТЗ?
Яким чином оформлення буде проходити - сам бігай якщо бажаєш повернути назад свій ТЗ?
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12.05.2024 19:11 Ответить
Мінімальним. Експерти можуть як занизити до відра з гайками, так і підняти вартість до небес..
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12.05.2024 19:26 Ответить
УЖЕ ВСІ АВТІВКИ ПОДАРОВАНІ І КОНФІСКОВУВАТИ НІ В КОГО... СПОЧАТКУ СПОВІЩАЮТЬ ЗА 2-3 МІСЯЦЯ... ЩОБ РІДНЯ ВСТИГЛА ПЕРЕДАРУВАТИ...
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12.05.2024 19:11 Ответить
А якщо автівці 20 років, а її технічний стан краще ніж двохрічній? В акті можна написати шо вгодно. Приміром у мене авто доглянуте, за 20 років наїздив всього 100 тис.км., технічний стан огонь, не бита не крашена, кузов оцинкований. Так, їй 20 років, але є господарі шо за два роки машину ухайдокають.
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12.05.2024 19:14 Ответить
для методики оцінки більшу вагу має вік авто аніж його технічний стан , сам знаю бо за розбиту ідіотом , не биту , не перефарбовану , з пробігом 60 тис , але десятирічну , отримав від страхової відшкодування якого не вистачило навіть на оплату б.в. запчастин для ремонту , а іще сам ремонт ....
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12.05.2024 21:50 Ответить
Так отож...
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12.05.2024 21:54 Ответить
А МО не хоче запитати само в себе,
куда ділися міни з під кордону в Вовчанському р-ні?
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12.05.2024 19:14 Ответить
альоша-альоша каже що знову *****...алі

як завжди, по ЗЄльоному
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12.05.2024 19:36 Ответить
Оно стесняется...
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12.05.2024 19:58 Ответить
вони соромляться досі сказати по чиїй команді розмінували південь
хто винуватий в зриві операції вагнер
чому зарізали випуск ракет
тепер мовчать по розмінуванню кордону на півночі..
я впевнений що про це хтось каже голосно та з гордісттю
але не нам а кремлю
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12.05.2024 20:13 Ответить
ахахах бо мудрий нарід не ставить таких питань . то чому вони самі себе питати . вони знають що роблять
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12.05.2024 20:44 Ответить
Дивно. А поліція на нульових Мітсубіші Аутлендер катається.
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12.05.2024 19:18 Ответить
а ти дивуєшся коли чуєш що підари чпокають один одного??
то чому дивуєшся що ...андони беруть краще собі??
в Києві бездоріжжя...
та й снаряди, міни, важкі кулемети перевозити треба.
поранених мусоробратимів евакуювати треба...
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12.05.2024 20:17 Ответить
А зелені офшори коли почнуть вилучати? Чи це не на часі?
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12.05.2024 19:24 Ответить
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12.05.2024 19:33 Ответить
та ми ж півроку були зайняті санта-барбарою у Конгресі США !

робітникам ніколи було бєтона лити, телевізор дивились !

а по радіо вже голову проїли новими Житловими комплексами - бєтон стинєт, дівати немає куди

.
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12.05.2024 19:40 Ответить
бо не дали катерпілерів (екскаваторів)
не прислали кенвіди(самосвали)
лопат не дали....
то зто винуватий???
сша, *******...
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12.05.2024 20:20 Ответить
Лексусы и Теслы судей, прокуроров с СБУшниками и их родственниковтоже подлежат «вилучению»?
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12.05.2024 19:35 Ответить
На наступний же день ті вилучанти вже будуть посадки штурмувати )
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12.05.2024 20:10 Ответить
Краще спалити то авто, ніж потім на ньому бики тцкашні їздитимуть.
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12.05.2024 19:36 Ответить
Якщо у вас , пані , одне авто , не паліть будь ласка , бо його точно ніхто не забере .) А якщо два , перереєструйте на бабцю . До речі в мрео величезні черги , до кінця травня всі талончики роздані , по всім містам України .
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12.05.2024 19:51 Ответить
Дякую, проте не потребую у пораді від зеленої шмарі аля Мосейчук,
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12.05.2024 20:23 Ответить
Пані , ви мене образили , я завжди була за партію "ЕС " пана Порошенка . Зелених ненавиджу !
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12.05.2024 20:26 Ответить
І?
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12.05.2024 20:29 Ответить
-провокаторка ? Мабудь так .
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12.05.2024 20:33 Ответить
Мабуть не так. Ти до мене докопалося, говеня, із питанням перереєстрації авто, котре ніяк із мого допису не виникало. І ти мене звинувачуєш як провокатора... І на тому йди остаточно нахер, говеня.
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12.05.2024 20:47 Ответить
Ооо вилізло нутро -- "говеня " "нахер " Ти не жінка , ти чоловік , притому невихований .
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12.05.2024 20:59 Ответить
Колись був на КПП в Ужгороді, мушу сказати що митники і начальство погранців на таких позашляховиках їздило що позаздрити можна. А в Київі то взагалі ще круче та ще й з номерами 333, 555, 777, 001
Я так розумію що то все зараз піде до війська. Я добре зрозумів?
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12.05.2024 19:44 Ответить
Скажуть, шо то занадто примітні машини для ворога )))
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12.05.2024 19:52 Ответить
Починайте з депутатів в них авто нові, прямо з салона, обслужені, комфортні та надійні.
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12.05.2024 20:00 Ответить
Депутати саі би їх віддали, але їхні авто військовим не підходять. Треба дизельні, а депутатські і суддівські на бензині.
А от буси Т5 і Спрінтер - саме то що треба.
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12.05.2024 20:44 Ответить
Йшов третій рік війни...
Третій рік збагачення ЗЄ-влади та СН на війні.

Вже у Скандинавії та Балтії давно у порушників вилучають авто на користь ЗСУ.

І тут власники преміальних автопарків вирішили розповісти, як забирати авто пересічних українців.
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12.05.2024 20:04 Ответить
Видучати в першу чергу потрібно у чиновників які це придумали, у кого є надлишок машин,
більш ніж одна на людину, а то може людина пів життя заощаджувала на машину, а її вилучать
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12.05.2024 20:23 Ответить
та не хочуть ждуни ділитись технікою..
ані внє палітікі..
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12.05.2024 20:35 Ответить
Микола всеньке життя тяжко працював, платив податки на силовиків, суддів і прокурорів. Почалась війна, Микола донатить щодень, собі відмовляє. Прийшла повістка, - Микола йде воювати замість силовиків. Через місяць жінка дзвонить, -прийшли воєнні і забрали трактор, нема чим землю обробити. В задачі питається: нах*я воно те все Миколі треба?
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12.05.2024 21:38 Ответить
Изымать будут только в том случае когда одна машина принадлежит семье. К тем у кого 50 или 60 это не относится.
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12.05.2024 21:39 Ответить
Це вже не жарти. Це недієздатність повна влади. У Лізі сексуальних реформ дозвіл просити не треба?
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13.05.2024 00:36 Ответить
 
 