Умеров назвал профессии, пользующиеся наибольшим спросом в рекрутинговых центрах: "Мы даем людям выбор, чтобы они не боялись служить"

В Украине на сегодня открыто 20 центров рекрутинга, наибольшим спросом пользуются должности водителей, механиков, операторов дронов.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Глава Минобороны напомнил, что в Украине уже работают 20 рекрутинговых центров и будут открываться новые. МОУ определило перечень должностей в армии, которые люди могут выбрать самостоятельно.

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"Водители, механики, люди, которые хотят использовать дроны, более гражданские должности - они пользуются очень большим спросом", - сказал Умеров.

По его словам, желающие могут выбрать желаемую должность онлайн или прийти в центры рекрутинга.

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"Мы даем людям выбор, чтобы они не боялись служить своей стране, чтобы они приходили на работу: выбирали профессию, проходили все собеседования и получали должность, которая будет работать на пользу государства", - отметил министр.

Ранее, Кабмин поддержал проект указа президента о создании отдельного рода войск в ВСУ - Сил беспилотных систем.