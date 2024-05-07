РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8545 посетителей онлайн
Новости Война
2 825 31

Кабмин поддержал проект указа президента о создании отдельного рода войск в ВСУ - Сил беспилотных систем, - Умеров

Сили безпілотних систем в ЗСУ

Сегодня, 7 мая, Кабинет Министров поддержал проект Указа Президента Украины, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ - Сил беспилотных систем.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Силы беспилотных систем - это современное и необходимое решение для эффективного использования нашего боевого потенциала и технологического преимущества над врагом на всех уровнях - стратегическом, оперативном и тактическом - с помощью беспилотных систем в воздухе, на суше и на море", - отметил Умеров.

Для реализации этой инициативы Министерство обороны подготовит и внесет на заседание Правительства соответствующий проект Закона Украины.

Также читайте: Развитие применения беспилотных систем – это мой приоритет, - Сырский

Напоминаем, 4 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский своим указом поручил создать в структуре ВСУ Силы беспилотных систем.

В ВСУ за направление Силы беспилотных систем отвечает заместитель главнокомандующего, Герой Украины полковник Вадим Сухаревский.

Умєров про Сили безпілотних систем

Автор: 

Минобороны (9296) ВСУ (6551) Умеров Рустем (507) Силы беспилотных систем (88)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Отже, вже незабаром чекаємо наступні оголошення:
Сили безпілотних систем терміново потребують допомоги для придбання безпілотників, рацій, пікапів, приладів нічного бачення, запчастин та маскувальних сіток. Просимо всіх, хто має можливість задонатити на відповідні рахунки.
показать весь комментарий
07.05.2024 18:51
+10
Кого ще нудить від "українського" прізвища умєр-ов?
показать весь комментарий
07.05.2024 18:57
+9
Безпілотні системи сформуються в окремі ескадрильї, полки, дивізії, бригади. Саме головне генералів туди побільше і штабів та швиденько призначити на посаду командувача окремого роду військ. Це сарказм. Справа потрібна, головне щоб з розумом до неї підійти, а не так як зелені керівники вміють висаджувати мільярди дерев..
показать весь комментарий
07.05.2024 19:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отже, вже незабаром чекаємо наступні оголошення:
Сили безпілотних систем терміново потребують допомоги для придбання безпілотників, рацій, пікапів, приладів нічного бачення, запчастин та маскувальних сіток. Просимо всіх, хто має можливість задонатити на відповідні рахунки.
показать весь комментарий
07.05.2024 18:51 Ответить

🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌
показать весь комментарий
07.05.2024 19:00 Ответить
)) серед цензоровських каментаторів, дуже багато важко розуміючих стьоб, сарказм, та тексти з неконтрольованим підтекстом, які викликають неконтрольовані асоціації. зате на таке швидко збуджуються "штатні зелені писаки", по оголошенні їм команди "алярм! зелених б'ють!" )))
показать весь комментарий
07.05.2024 19:12 Ответить
Кого ще нудить від "українського" прізвища умєр-ов?
показать весь комментарий
07.05.2024 18:57 Ответить
Майже на рівні Рєзнікова.
показать весь комментарий
07.05.2024 23:09 Ответить
Стоїть през з спущеними штанцями, коло нього Умеров.
Він бере руку шмигаля і тягне в бік голого. І промовляє "підтримай, підтримай".
Все. (Німа сцена, пролітає над ними щось паперове, і переможна музика)
Готовий сценарій для 95-го кварталу.
показать весь комментарий
07.05.2024 18:58 Ответить
😂
показать весь комментарий
07.05.2024 19:06 Ответить
І кілька десятків генералів туди прилаштують
показать весь комментарий
07.05.2024 19:09 Ответить
роздувають штат тиловиків. прибуткова справа.
показать весь комментарий
07.05.2024 19:24 Ответить
Це вони 3 місяці думали підтримати, чи не підтримати указ? Вони довбойоби?
показать весь комментарий
07.05.2024 19:11 Ответить
Оце так "швидке" реагування під час війни на доручення Президента, Верховного головнокомандувача...
Невже відповідний указ вивчали аж три місяці? Хто особисто відповість за саботаж створення надважливого виду ЗСУ?
показать весь комментарий
07.05.2024 19:33 Ответить
Мене бісить інше - навіщо тоді перед війною "Блазень" з Радою розформували та знищили підрозділи безпілотної аеророзвідки - основи Сил безпілотних систем?! Для того, щоб через ЧОТИРИ РОКИ їх урочисто створить знову? Повторюється історія з випуском артснарядів - спочатку знищили виробництво, започатковане при Порошенку А потім урочисто оголосили, що "вперше в Україні" вони його започаткували!
показать весь комментарий
07.05.2024 19:49 Ответить
"І ще зільону лінію запіззячте!" (с)
показать весь комментарий
07.05.2024 19:11 Ответить
ну какой єто отдельный род войск???, даже танки уже не воюют батальонами...
показать весь комментарий
07.05.2024 19:13 Ответить
Безпілотні системи сформуються в окремі ескадрильї, полки, дивізії, бригади. Саме головне генералів туди побільше і штабів та швиденько призначити на посаду командувача окремого роду військ. Це сарказм. Справа потрібна, головне щоб з розумом до неї підійти, а не так як зелені керівники вміють висаджувати мільярди дерев..
показать весь комментарий
07.05.2024 19:35 Ответить
тут в фоті уморова, от є щось від інтеллекту такої снігової людини як валуєв )))
показать весь комментарий
07.05.2024 19:42 Ответить
Велич Камишіна.
Велич Сметаніна.
Велич Умєрова.
Велич Жумаділова.
показать весь комментарий
07.05.2024 19:22 Ответить
ми всі, як один, згуртувалися навколо нашого зе!прєзіка і підтримали.

але, вся фігня в тому, що отой умєров ніфіга не стидається, так відверто вилизувати сраку, зе!шмарклі.

чим далі, тим все гірше і гірше.

навіть полковники удо не в змозі допомогти.
показать весь комментарий
07.05.2024 19:29 Ответить
Стидаюсь спитати: а обіцяний найвеличнішимм янєлохом мільйон дронів це для них? Вони ж отримають дрони в такій кількості? Ну правда ж? І ще від міжнародних партнерів на сотні мільйонів євро, доларів та фунтів... Ну отримають же ж, правда? Все обіцяне отримають, бо найвеличніша янетряпка ніколи ж не брехав, правда?

Хтось ще вірить цим брехунам і крадіям (після рєзніковських 40млрд на дрони)?
показать весь комментарий
07.05.2024 19:41 Ответить
Видимо так заняты были этим вопросом, что некому было отдать команду отправить парочку на "инаугурацию". В качестве гостей от Украины, так сказать.🙂
показать весь комментарий
07.05.2024 20:13 Ответить
Бідний Умеров. Ну, чого його не преміювати за непосильну працю два місяці. Бився головою об лід, а таки пробив .... лід. Хєрой, сучий син, хоч зараз вішай. На стінку.
показать весь комментарий
07.05.2024 20:34 Ответить
Якщо за справу беруться барани з офісу єрмака, то з цього буде пшик!!!
показать весь комментарий
07.05.2024 20:41 Ответить
Та дай то Бог! А шо при Сухопутних військах або при Повітряних силах було погано? Обовʼязково окремо? Шо знов нові генерали? З військової служби я знаю що чим більш окремих підрозділів і частин тім командиру/командувачу складніш управляти їми, і не тільки через амбіції і образи таких окремників, а і через їх забезпечення. Так шо зветься красиво, а далі проблеми….
показать весь комментарий
07.05.2024 21:08 Ответить
Що за совєтчина - "Сили" ? Мають бути Війська беспов.сист., як мінімум.
показать весь комментарий
07.05.2024 21:38 Ответить
А що, в СБУ і ГУР тепер відберуть безпілотники?
А то піаряться тим, чим вони не повинні займатись (одні безпекою в Україні, інші - розвідкою). Ударами по ворогу безпілотниками повинен керувати Генштаб, а не структури, які непідконтрольні Генштабу.
показать весь комментарий
08.05.2024 08:41 Ответить
Безпілотні системи повинні бути в кожному взводі, в кожному відділенні на передку. А от тактичними і стратегічними - новосформовані підрозділи. Але вони повинні бути придані в військові частини
показать весь комментарий
08.05.2024 08:44 Ответить
Интересно - а что военные думают по этому поводу?
показать весь комментарий
08.05.2024 10:40 Ответить
 
 