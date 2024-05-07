Кабмин поддержал проект указа президента о создании отдельного рода войск в ВСУ - Сил беспилотных систем, - Умеров

Сегодня, 7 мая, Кабинет Министров поддержал проект Указа Президента Украины, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ - Сил беспилотных систем.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Силы беспилотных систем - это современное и необходимое решение для эффективного использования нашего боевого потенциала и технологического преимущества над врагом на всех уровнях - стратегическом, оперативном и тактическом - с помощью беспилотных систем в воздухе, на суше и на море", - отметил Умеров.

Для реализации этой инициативы Министерство обороны подготовит и внесет на заседание Правительства соответствующий проект Закона Украины.

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Напоминаем, 4 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский своим указом поручил создать в структуре ВСУ Силы беспилотных систем.

В ВСУ за направление Силы беспилотных систем отвечает заместитель главнокомандующего, Герой Украины полковник Вадим Сухаревский.