Кабмин поддержал проект указа президента о создании отдельного рода войск в ВСУ - Сил беспилотных систем, - Умеров
Сегодня, 7 мая, Кабинет Министров поддержал проект Указа Президента Украины, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ - Сил беспилотных систем.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
"Силы беспилотных систем - это современное и необходимое решение для эффективного использования нашего боевого потенциала и технологического преимущества над врагом на всех уровнях - стратегическом, оперативном и тактическом - с помощью беспилотных систем в воздухе, на суше и на море", - отметил Умеров.
Для реализации этой инициативы Министерство обороны подготовит и внесет на заседание Правительства соответствующий проект Закона Украины.
Напоминаем, 4 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский своим указом поручил создать в структуре ВСУ Силы беспилотных систем.
В ВСУ за направление Силы беспилотных систем отвечает заместитель главнокомандующего, Герой Украины полковник Вадим Сухаревский.
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Він бере руку шмигаля і тягне в бік голого. І промовляє "підтримай, підтримай".
Все. (Німа сцена, пролітає над ними щось паперове, і переможна музика)
Готовий сценарій для 95-го кварталу.
Невже відповідний указ вивчали аж три місяці? Хто особисто відповість за саботаж створення надважливого виду ЗСУ?
Велич Сметаніна.
Велич Умєрова.
Велич Жумаділова.
але, вся фігня в тому, що отой умєров ніфіга не стидається, так відверто вилизувати сраку, зе!шмарклі.
чим далі, тим все гірше і гірше.
навіть полковники удо не в змозі допомогти.
Хтось ще вірить цим брехунам і крадіям (після рєзніковських 40млрд на дрони)?
А то піаряться тим, чим вони не повинні займатись (одні безпекою в Україні, інші - розвідкою). Ударами по ворогу безпілотниками повинен керувати Генштаб, а не структури, які непідконтрольні Генштабу.