Развитие применения беспилотных систем – это мой приоритет, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о работе, ведущейся для развития применения беспилотных систем.

Об этом Главнокомандующий ВСУ написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Сырский подчеркнул, что технологии и технологичность - это залог нашего превосходства над врагом, добавив, что особое место здесь занимают беспилотные системы. И назвал их развитие своим приоритетом.

"В Вооруженных силах Украины за это направление отвечает мой заместитель Герой Украины полковник Вадим Сухаревский. Вместе с ним мы работаем над ускорением внедрения технологических инновационных решений и обеспечения институциональной устойчивости и адаптивности определенных органов военного управления Сил обороны", - написал Главкомандующий.

По его словам, Вооруженные силы Украины, в частности, должны быть обеспечены самым эффективным и новейшим вооружением. Отдельный акцент - на подготовке специалистов радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, автоматизированных систем управления и т.д.

"Ищем асимметричные решения, чтобы получить качественное преимущество над количественно превосходящим противником. Подходим комплексно к планированию наших потребностей, в первую очередь учитывая актуальный опыт с поля боя. Но важнейшей задачей, которую должны выполнять технологии и инновации - сохранение жизни наших военных", - резюмировал Сырский.

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