РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11984 посетителя онлайн
Новости
5 633 57

Развитие применения беспилотных систем – это мой приоритет, - Сырский

сирський

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о работе, ведущейся для развития применения беспилотных систем.

Об этом Главнокомандующий ВСУ написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Сырский подчеркнул, что технологии и технологичность - это залог нашего превосходства над врагом, добавив, что особое место здесь занимают беспилотные системы. И назвал их развитие своим приоритетом.

"В Вооруженных силах Украины за это направление отвечает мой заместитель Герой Украины полковник Вадим Сухаревский. Вместе с ним мы работаем над ускорением внедрения технологических инновационных решений и обеспечения институциональной устойчивости и адаптивности определенных органов военного управления Сил обороны", - написал Главкомандующий.

По его словам, Вооруженные силы Украины, в частности, должны быть обеспечены самым эффективным и новейшим вооружением. Отдельный акцент - на подготовке специалистов радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, автоматизированных систем управления и т.д.

"Ищем асимметричные решения, чтобы получить качественное преимущество над количественно превосходящим противником. Подходим комплексно к планированию наших потребностей, в первую очередь учитывая актуальный опыт с поля боя. Но важнейшей задачей, которую должны выполнять технологии и инновации - сохранение жизни наших военных", - резюмировал Сырский.

Читайте также: Силы беспилотных систем дадут возможность наносить врагу максимальные потери, - заместитель главнокомандующего ВСУ Сухаревский

Автор: 

Александр Сырский (621) Силы беспилотных систем (105)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
-ЗАПОВІТ ЗАЛУЖНОГО - адаже він криком кричав про новітні табуни безпілотників , й це мало стати задумкою Залужного , як вибухнувший в давнину винахід пороху...
Але МАРОДЕРНЯ почула тільки слово "ПОРОХ"-й привід був, щоб не давати Залужному ні війска поповнювати ні дронів ..
Зеблдки!
показать весь комментарий
18.03.2024 22:28 Ответить
+13
Пріоритетом на такому рівні має бути: розвиток ефективного управління військами, а для цього перш за все потрібно впроваджувати післяопераційний аналіз - AAR.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:23 Ответить
+13
«Безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми», - написав генерал... ЗАЛУЖНИЙ!!!

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний написав статтю для https://edition.cnn.com/2024/02/01/opinions/ukraine-army-chief-war-strategy-russia-valerii-zaluzhnyi/index.html CNN під назвою «https://www.zsu.gov.ua/2024/02/stattya-golovnokomaduvacha-zs-********-generala-valeriya-zaluzhnogo-shhodo-suchasnogo-dyzajnu-vijskovyh-operaczij-u-rosijsko-***********-vijni-v-borotbi-za-inicziatyvu/?__cf_chl_tk=r6ZQQz0lp8W8RVfDZ982FK0V8Am.w_tHu8ZO0RdRkqU-1706809123-0-gaNycGzNE1A Щодо ********* дизайну військових операцій у російсько-українській війні: у боротьбі за ініціативу ». У ній генерал розповів про своє бачення важливих змін до підходів ведення війни та головні завдання на 2024 для Сил оборони.

За його словами, найголовнішим завданням буде прийняти нову точку зору на форми й способи застосування Сил оборони для перемоги. Причина змін - розвиток озброєння та військової техніки, особливо безпілотних систем.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Як правильно надягати приорітет"
показать весь комментарий
18.03.2024 22:21 Ответить
Шоб видно було
показать весь комментарий
18.03.2024 22:24 Ответить
-ЗАПОВІТ ЗАЛУЖНОГО - адаже він криком кричав про новітні табуни безпілотників , й це мало стати задумкою Залужного , як вибухнувший в давнину винахід пороху...
Але МАРОДЕРНЯ почула тільки слово "ПОРОХ"-й привід був, щоб не давати Залужному ні війска поповнювати ні дронів ..
Зеблдки!
показать весь комментарий
18.03.2024 22:28 Ответить
«Безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми», - написав генерал... ЗАЛУЖНИЙ!!!

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний написав статтю для https://edition.cnn.com/2024/02/01/opinions/ukraine-army-chief-war-strategy-russia-valerii-zaluzhnyi/index.html CNN під назвою «https://www.zsu.gov.ua/2024/02/stattya-golovnokomaduvacha-zs-********-generala-valeriya-zaluzhnogo-shhodo-suchasnogo-dyzajnu-vijskovyh-operaczij-u-rosijsko-***********-vijni-v-borotbi-za-inicziatyvu/?__cf_chl_tk=r6ZQQz0lp8W8RVfDZ982FK0V8Am.w_tHu8ZO0RdRkqU-1706809123-0-gaNycGzNE1A Щодо ********* дизайну військових операцій у російсько-українській війні: у боротьбі за ініціативу ». У ній генерал розповів про своє бачення важливих змін до підходів ведення війни та головні завдання на 2024 для Сил оборони.

За його словами, найголовнішим завданням буде прийняти нову точку зору на форми й способи застосування Сил оборони для перемоги. Причина змін - розвиток озброєння та військової техніки, особливо безпілотних систем.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:32 Ответить
Чому Залужний сказав що це він так думає??
треба було казати що ідею про бпла подав боневтік з єрмаком...
а він лиш озвучив
показать весь комментарий
18.03.2024 23:29 Ответить
А я одразу ж це подивилася з іншого боку - ще тоді... Як на Залужного ЗЕїлися вже після його першого інтервю. Саме най-най Величніше намьок зробило, що або воюй або в політику.
Потримали його без поповнень війська, без гармат, без дронів й мародерили-мародерили-мародерили ПРи цьому типу при ньому , усім кодлом від Партії Регіонів ...
Ще в листопаді в ВР покликали проект Безуглої про призов коментувати - своїми гнилими вонючими рученятами як в клоаку затягували генерала.
А все чого він вимагав саме можливого надати йому з України бойкотували - Дляками гнійними танки требуваали!!! Й зараз вона гнійне вилазить...
Ціукаво , наксільки Сирського вистачить без всього цього воювати. Ось його заявочка на ставку про безпілотник - перша заява пішла...
показать весь комментарий
19.03.2024 00:06 Ответить
перелік від Залужного CNN-

Потрібно створити новий дизайн операцій. Вирішальними умовами є досягнення абсолютної переваги в повітрі, позбавлення росії можливості наступати або оборонятися, підвищення мобільності військ, безпечний вихід на визначені рубежі та інше.

Для реалізації цих умов уже зараз «необхідно вважати як окремі»:
операцію зі створення цифрового поля;
операцію з контролю за радіоелектронною обстановкою;
операцію комбінованих ударних безпілотних та кіберзасобів;
логістичну операцію.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:37 Ответить
забув він що вже 754й день війни та застосування розвинуто що аж пісдєс як
а от постачання цих бпла від найнєв"*********** лідора, недорозвинуте
показать весь комментарий
18.03.2024 23:15 Ответить
А що там з аудитом у армії, Сирський вже всіх порахував, зробив ротації, організував резерви...
Тепер, і політати можна, 45 мільярдів гривень на дрони в 2024 році, є на чому стартувати...
показать весь комментарий
19.03.2024 06:24 Ответить
Тепер так бачиться , що фортникіфаційні споруди не будували під командування Залужного - щоб саме під час його головування загинули й були пораненими кращі сини країни . Щоб Умєров Ахмтівський міг рулити з Тимошенко Бенінським там, де не змогли б вони МАРОДЕРИТИ при 16 генералах Залужного?
показать весь комментарий
18.03.2024 22:42 Ответить
Подивітсья як влада рятувала життя воїнів ЗСУ за Залужного й як вкладає зараз в Велику фортифікацію Кирила Тимошенко. Правий Луценко- погони лейтенанта йому, у військо й прорабом на будівництві біля фронту ... Дослідження "СХЕМИ"
показать весь комментарий
18.03.2024 22:47 Ответить
Та нас рік контрнаступом годували.. я кі фортифікаційні споруди можуть бути.?? Біля ростову??
показать весь комментарий
18.03.2024 22:51 Ответить
На кацапському ТБ те ж саме говорили про натупи , а зуби дракона будувлаи
показать весь комментарий
19.03.2024 01:51 Ответить
Шов би ти у вагіну, троль ЗЕлений, смердючій, новонароджений.
показать весь комментарий
19.03.2024 04:42 Ответить
Тобто, кількість звернень від бойових підрозділів з проханням задонатити на дрони значно зросте?
показать весь комментарий
18.03.2024 22:22 Ответить
"Асиметрично " воно працює!
Ще б грвмів 200 - і він би сам Карлсоном полетів.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:22 Ответить
Пріоритетом на такому рівні має бути: розвиток ефективного управління військами, а для цього перш за все потрібно впроваджувати післяопераційний аналіз - AAR.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:23 Ответить
Ого. Скоро, видимо, пластмассовая авиация на штурмы пойдет. Приоритетно и адаптивно.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:26 Ответить
А что здесь смешного, ти наверно с дивана пишешь.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:29 Ответить
Творожка питаюцца інтегріровать в бєспілотний коммунікационний кєйс, но поддони нє пролазят...
показать весь комментарий
18.03.2024 22:30 Ответить
Шурік, бєз паддонав нєзачот...
показать весь комментарий
18.03.2024 22:26 Ответить
на тарних ящиках все ж таки буде ще ближче до народу.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:33 Ответить
Хлопчик, ты шо, просто дурненький, чи жертва Єдиного?
показать весь комментарий
18.03.2024 22:57 Ответить
Треба крім роти операторів, при кожній бригаді роби і роту складальників і роту техніків, і вже батальон, складальників можно тримати в тилу, економія по зарплаті і відмовників пристроїти можно.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:28 Ответить
Я і бачу новини, як по містам ловлять беспілотні системи і затягують їх у буси. Буває навіть таке що беспілотна система чинить опір, і тоді вона сама наносить собі побої.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:29 Ответить
єрмак виходить після двадцять четвертої, а щезає з першими півнями.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:35 Ответить
Де б ще знайти таких півнів, щоб він з ними щез навіки...
показать весь комментарий
18.03.2024 22:44 Ответить
ті півні пішли на новорічний холодець у 19-му році, а нові ще не вилупились.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:56 Ответить
Коньок Сирського безпілотники - будем бомбити!
показать весь комментарий
18.03.2024 22:32 Ответить
Коньяк Сирського.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:45 Ответить
шуріку скажи, як пошле за догоном...
показать весь комментарий
18.03.2024 23:23 Ответить
Перепрошую, а за який напрямок відповідав новий (старий)?
Вам відомі втрати на сході найвмотивованіших мобіків з перших днів.
Хто командував? Хто поклав найкращих там з відки відходомо?
показать весь комментарий
19.03.2024 00:19 Ответить
знову, не зрозумів.
то, хто у нас, більше перемагає. армія федорова, чи пріоритети сирського?
і умеров, щось замовк.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:36 Ответить
надаль поки при владі ідіоти і моковський агент єрмак ці все тріпання нічого не варті
показать весь комментарий
18.03.2024 22:37 Ответить
Дивіцця, парахабіти, як все інклюзивної асиметрично і саме головне "інституційно стійко" у нового Головкома, хоч у стакан наливай...
показать весь комментарий
18.03.2024 22:39 Ответить
плагіат програми Залужного
показать весь комментарий
18.03.2024 22:48 Ответить
Головнокомандувач успіхів Вам. Слава Україні.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:49 Ответить
Тобто для Залужного дронів не було,а для Сирсько-Дебальцевського дрони знайдуться? Ну подивимось, мабуть все одно чиїсь руки сами крастимуть.
показать весь комментарий
18.03.2024 22:59 Ответить
Вибори
показать весь комментарий
18.03.2024 23:36 Ответить
Бачу, Йване, ваш емоційний стан повернувсся до норми...
показать весь комментарий
18.03.2024 23:59 Ответить
Грошей за це не отримую. Тому і вам не дам
показать весь комментарий
19.03.2024 07:46 Ответить
Може я тупий, чи не пам'ятаю - Схід пряма відповідальність кого?!
А як так сталося, що відповідальний за напрям, який залишив, став собі і говорить про технології?
То, коли ми втратили і втрачаємо - з'явилась геніальна ідея від донатерів на безпілотники
Два роки к ху для чого, командувача схід.
Тепер вже повоюємо, піхоти менше на сході, але є донатери.
То не смішно, бо популізм на війні вбиває
показать весь комментарий
18.03.2024 23:46 Ответить
Коли говорити про здобутки, треба оцінити вартість!!!! А потім, якщо є ж можливість - про добровольців, які після двох років стирають асфальт за макументом, щоб отримати інвалідність, вже не кажу про тяжких, у кого не має догляду
показать весь комментарий
18.03.2024 23:51 Ответить
Я мову веду про просту піхоту - 35++
Ми як бомжі, якби не волонтери, то нас би було в рази - рази менше.
Схід є, але мене цікавить, який буде захід???
Це буквально пару місяців і буде ясно, скільки ще треба часу, щоб стерти совкову номенклатуру в ЗСУ?
показать весь комментарий
19.03.2024 00:00 Ответить
Пріоритет виграти війну, а у нас не має ні часу, ні клонів тих хто вже втомився і вижив
показать весь комментарий
19.03.2024 00:04 Ответить
от Тобі і маєш... "пріоритетчик",який буде заробляти на безпілотних системах...Обороні рубежі ,йому *****.
показать весь комментарий
19.03.2024 00:54 Ответить
З фпв-дронами, яких на деяких ділянках ЛБЗ стільки, що вони вже полюють за окремими піхотинцями, мабуть треба готуватись до тактики підземних активних дій з несподіваними атаками - виходами на поверхню. Створювати техніку для швидкого риття тунелів.
Фпв-дрони з машинним зором та бортовими тепловізорами смертельно небезпечні для піхотинців і дуже скоро повністю унеможливлять пересування піхотинців по поверхні.
Ризик загинути від атаки фпв - дрону наближатиметься до 90%.
Як відбувається поєдинок дрона з піхотинцем показано в багатьох відео на Цензорі.
******* війна для піхотинців - пересування по тунелях, які захищатимуть від дронів з бортовими тепловізорами та машинним зором.
показать весь комментарий
19.03.2024 01:22 Ответить
А Лєго збирати не пріорітет? Я дуже сумніваюсь, що генерал щось тямить в управлінні і технологіях безпілотних систем, а навіть якщо щось тямить, то має час слідкувати за розвитком технологій. Це якийсь треш, у головнокомандувача повинен бути один пріорітет це ефективне управління військами.
показать весь комментарий
19.03.2024 01:38 Ответить
 
 