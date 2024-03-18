Розвиток застосування безпілотних систем - це мій пріоритет, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про роботу, яка ведеться для розвитку застосування безпілотних систем.

Про це Головнокомандувач ЗСУ написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Сирський наголосив, що технології і технологічність - це запорука нашої переваги над ворогом, додавши, що чільне місце тут посідають безпілотні системи. Та назвав їх розвиток своїм пріоритетом.

"У Збройних Силах України за цей напрямок відповідає мій заступник, Герой України полковник Вадим Сухаревський. Разом з ним ми працюємо над пришвидшенням впровадження технологічних інноваційних рішень й забезпечення інституційної стійкості та адаптивності визначених органів військового управління сил оборони", - написав Головкомандувач.

За його словами, Збройні Сили України, зокрема, повинні бути забезпечені найефективнішим та найновішим озброєнням. Окремий акцент - на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління тощо.

"Шукаємо асиметричні рішення, щоб отримати якісну перевагу над кількісно переважаючим противником. Підходимо комплексно до планування наших потреб, насамперед враховуючи актуальний досвід з поля бою. Але найважливішим завданням, яке повинні виконувати технології та інновації - збереження життя наших військових", - резюмував Сирський.

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