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Розвиток застосування безпілотних систем - це мій пріоритет, - Сирський

сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про роботу, яка ведеться для розвитку застосування безпілотних систем.

Про це Головнокомандувач ЗСУ написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Сирський наголосив, що технології і технологічність - це запорука нашої переваги над ворогом, додавши, що чільне місце тут посідають безпілотні системи. Та назвав їх розвиток своїм пріоритетом.

"У Збройних Силах України за цей напрямок відповідає мій заступник, Герой України полковник Вадим Сухаревський. Разом з ним ми працюємо над пришвидшенням впровадження технологічних інноваційних рішень й забезпечення інституційної стійкості та адаптивності визначених органів військового управління сил оборони", - написав Головкомандувач.

За його словами, Збройні Сили України, зокрема, повинні бути забезпечені найефективнішим та найновішим озброєнням. Окремий акцент - на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління тощо.

"Шукаємо асиметричні рішення, щоб отримати якісну перевагу над кількісно переважаючим противником. Підходимо комплексно до планування наших потреб, насамперед враховуючи актуальний досвід з поля бою. Але найважливішим завданням, яке повинні виконувати технології та інновації - збереження життя наших військових", - резюмував Сирський.

Читайте також: Сили безпілотних систем дадуть можливість завдавати ворогу максимальних втрат, - заступник головнокомандувача ЗСУ Сухаревський

Автор: 

Сирський Олександр (643) Сили безпілотних систем (106)


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Топ коментарі
+20
-ЗАПОВІТ ЗАЛУЖНОГО - адаже він криком кричав про новітні табуни безпілотників , й це мало стати задумкою Залужного , як вибухнувший в давнину винахід пороху...
Але МАРОДЕРНЯ почула тільки слово "ПОРОХ"-й привід був, щоб не давати Залужному ні війска поповнювати ні дронів ..
Зеблдки!
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18.03.2024 22:28 Відповісти
+13
Пріоритетом на такому рівні має бути: розвиток ефективного управління військами, а для цього перш за все потрібно впроваджувати післяопераційний аналіз - AAR.
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18.03.2024 22:23 Відповісти
+13
«Безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми», - написав генерал... ЗАЛУЖНИЙ!!!

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний написав статтю для https://edition.cnn.com/2024/02/01/opinions/ukraine-army-chief-war-strategy-russia-valerii-zaluzhnyi/index.html CNN під назвою «https://www.zsu.gov.ua/2024/02/stattya-golovnokomaduvacha-zs-********-generala-valeriya-zaluzhnogo-shhodo-suchasnogo-dyzajnu-vijskovyh-operaczij-u-rosijsko-***********-vijni-v-borotbi-za-inicziatyvu/?__cf_chl_tk=r6ZQQz0lp8W8RVfDZ982FK0V8Am.w_tHu8ZO0RdRkqU-1706809123-0-gaNycGzNE1A Щодо ********* дизайну військових операцій у російсько-українській війні: у боротьбі за ініціативу ». У ній генерал розповів про своє бачення важливих змін до підходів ведення війни та головні завдання на 2024 для Сил оборони.

За його словами, найголовнішим завданням буде прийняти нову точку зору на форми й способи застосування Сил оборони для перемоги. Причина змін - розвиток озброєння та військової техніки, особливо безпілотних систем.
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18.03.2024 22:32 Відповісти
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18.03.2024 22:21 Відповісти
Шоб видно було
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18.03.2024 22:24 Відповісти
-ЗАПОВІТ ЗАЛУЖНОГО - адаже він криком кричав про новітні табуни безпілотників , й це мало стати задумкою Залужного , як вибухнувший в давнину винахід пороху...
Але МАРОДЕРНЯ почула тільки слово "ПОРОХ"-й привід був, щоб не давати Залужному ні війска поповнювати ні дронів ..
Зеблдки!
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18.03.2024 22:28 Відповісти
«Безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми», - написав генерал... ЗАЛУЖНИЙ!!!

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний написав статтю для https://edition.cnn.com/2024/02/01/opinions/ukraine-army-chief-war-strategy-russia-valerii-zaluzhnyi/index.html CNN під назвою «https://www.zsu.gov.ua/2024/02/stattya-golovnokomaduvacha-zs-********-generala-valeriya-zaluzhnogo-shhodo-suchasnogo-dyzajnu-vijskovyh-operaczij-u-rosijsko-***********-vijni-v-borotbi-za-inicziatyvu/?__cf_chl_tk=r6ZQQz0lp8W8RVfDZ982FK0V8Am.w_tHu8ZO0RdRkqU-1706809123-0-gaNycGzNE1A Щодо ********* дизайну військових операцій у російсько-українській війні: у боротьбі за ініціативу ». У ній генерал розповів про своє бачення важливих змін до підходів ведення війни та головні завдання на 2024 для Сил оборони.

За його словами, найголовнішим завданням буде прийняти нову точку зору на форми й способи застосування Сил оборони для перемоги. Причина змін - розвиток озброєння та військової техніки, особливо безпілотних систем.
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18.03.2024 22:32 Відповісти
Чому Залужний сказав що це він так думає??
треба було казати що ідею про бпла подав боневтік з єрмаком...
а він лиш озвучив
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18.03.2024 23:29 Відповісти
А я одразу ж це подивилася з іншого боку - ще тоді... Як на Залужного ЗЕїлися вже після його першого інтервю. Саме най-най Величніше намьок зробило, що або воюй або в політику.
Потримали його без поповнень війська, без гармат, без дронів й мародерили-мародерили-мародерили ПРи цьому типу при ньому , усім кодлом від Партії Регіонів ...
Ще в листопаді в ВР покликали проект Безуглої про призов коментувати - своїми гнилими вонючими рученятами як в клоаку затягували генерала.
А все чого він вимагав саме можливого надати йому з України бойкотували - Дляками гнійними танки требуваали!!! Й зараз вона гнійне вилазить...
Ціукаво , наксільки Сирського вистачить без всього цього воювати. Ось його заявочка на ставку про безпілотник - перша заява пішла...
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19.03.2024 00:06 Відповісти
перелік від Залужного CNN-

Потрібно створити новий дизайн операцій. Вирішальними умовами є досягнення абсолютної переваги в повітрі, позбавлення росії можливості наступати або оборонятися, підвищення мобільності військ, безпечний вихід на визначені рубежі та інше.

Для реалізації цих умов уже зараз «необхідно вважати як окремі»:
операцію зі створення цифрового поля;
операцію з контролю за радіоелектронною обстановкою;
операцію комбінованих ударних безпілотних та кіберзасобів;
логістичну операцію.
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18.03.2024 22:37 Відповісти
забув він що вже 754й день війни та застосування розвинуто що аж пісдєс як
а от постачання цих бпла від найнєв"*********** лідора, недорозвинуте
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18.03.2024 23:15 Відповісти
А що там з аудитом у армії, Сирський вже всіх порахував, зробив ротації, організував резерви...
Тепер, і політати можна, 45 мільярдів гривень на дрони в 2024 році, є на чому стартувати...
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19.03.2024 06:24 Відповісти
Тепер так бачиться , що фортникіфаційні споруди не будували під командування Залужного - щоб саме під час його головування загинули й були пораненими кращі сини країни . Щоб Умєров Ахмтівський міг рулити з Тимошенко Бенінським там, де не змогли б вони МАРОДЕРИТИ при 16 генералах Залужного?
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18.03.2024 22:42 Відповісти
Подивітсья як влада рятувала життя воїнів ЗСУ за Залужного й як вкладає зараз в Велику фортифікацію Кирила Тимошенко. Правий Луценко- погони лейтенанта йому, у військо й прорабом на будівництві біля фронту ... Дослідження "СХЕМИ"
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18.03.2024 22:47 Відповісти
Та нас рік контрнаступом годували.. я кі фортифікаційні споруди можуть бути.?? Біля ростову??
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18.03.2024 22:51 Відповісти
На кацапському ТБ те ж саме говорили про натупи , а зуби дракона будувлаи
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19.03.2024 01:51 Відповісти
Шов би ти у вагіну, троль ЗЕлений, смердючій, новонароджений.
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19.03.2024 04:42 Відповісти
Тобто, кількість звернень від бойових підрозділів з проханням задонатити на дрони значно зросте?
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18.03.2024 22:22 Відповісти
"Асиметрично " воно працює!
Ще б грвмів 200 - і він би сам Карлсоном полетів.
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18.03.2024 22:22 Відповісти
Пріоритетом на такому рівні має бути: розвиток ефективного управління військами, а для цього перш за все потрібно впроваджувати післяопераційний аналіз - AAR.
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18.03.2024 22:23 Відповісти
Ого. Скоро, видимо, пластмассовая авиация на штурмы пойдет. Приоритетно и адаптивно.
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18.03.2024 22:26 Відповісти
А что здесь смешного, ти наверно с дивана пишешь.
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18.03.2024 22:29 Відповісти
Творожка питаюцца інтегріровать в бєспілотний коммунікационний кєйс, но поддони нє пролазят...
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18.03.2024 22:30 Відповісти
Шурік, бєз паддонав нєзачот...
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18.03.2024 22:26 Відповісти
на тарних ящиках все ж таки буде ще ближче до народу.
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18.03.2024 22:33 Відповісти
Хлопчик, ты шо, просто дурненький, чи жертва Єдиного?
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18.03.2024 22:57 Відповісти
Треба крім роти операторів, при кожній бригаді роби і роту складальників і роту техніків, і вже батальон, складальників можно тримати в тилу, економія по зарплаті і відмовників пристроїти можно.
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18.03.2024 22:28 Відповісти
Я і бачу новини, як по містам ловлять беспілотні системи і затягують їх у буси. Буває навіть таке що беспілотна система чинить опір, і тоді вона сама наносить собі побої.
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18.03.2024 22:29 Відповісти
єрмак виходить після двадцять четвертої, а щезає з першими півнями.
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18.03.2024 22:35 Відповісти
Де б ще знайти таких півнів, щоб він з ними щез навіки...
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18.03.2024 22:44 Відповісти
ті півні пішли на новорічний холодець у 19-му році, а нові ще не вилупились.
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18.03.2024 22:56 Відповісти
Коньок Сирського безпілотники - будем бомбити!
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18.03.2024 22:32 Відповісти
Коньяк Сирського.
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18.03.2024 22:45 Відповісти
шуріку скажи, як пошле за догоном...
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18.03.2024 23:23 Відповісти
Перепрошую, а за який напрямок відповідав новий (старий)?
Вам відомі втрати на сході найвмотивованіших мобіків з перших днів.
Хто командував? Хто поклав найкращих там з відки відходомо?
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19.03.2024 00:19 Відповісти
знову, не зрозумів.
то, хто у нас, більше перемагає. армія федорова, чи пріоритети сирського?
і умеров, щось замовк.
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18.03.2024 22:36 Відповісти
надаль поки при владі ідіоти і моковський агент єрмак ці все тріпання нічого не варті
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18.03.2024 22:37 Відповісти
Дивіцця, парахабіти, як все інклюзивної асиметрично і саме головне "інституційно стійко" у нового Головкома, хоч у стакан наливай...
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18.03.2024 22:39 Відповісти
плагіат програми Залужного
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18.03.2024 22:48 Відповісти
Головнокомандувач успіхів Вам. Слава Україні.
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18.03.2024 22:49 Відповісти
Тобто для Залужного дронів не було,а для Сирсько-Дебальцевського дрони знайдуться? Ну подивимось, мабуть все одно чиїсь руки сами крастимуть.
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18.03.2024 22:59 Відповісти
Вибори
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18.03.2024 23:36 Відповісти
Бачу, Йване, ваш емоційний стан повернувсся до норми...
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18.03.2024 23:59 Відповісти
Грошей за це не отримую. Тому і вам не дам
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19.03.2024 07:46 Відповісти
Може я тупий, чи не пам'ятаю - Схід пряма відповідальність кого?!
А як так сталося, що відповідальний за напрям, який залишив, став собі і говорить про технології?
То, коли ми втратили і втрачаємо - з'явилась геніальна ідея від донатерів на безпілотники
Два роки к ху для чого, командувача схід.
Тепер вже повоюємо, піхоти менше на сході, але є донатери.
То не смішно, бо популізм на війні вбиває
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18.03.2024 23:46 Відповісти
Коли говорити про здобутки, треба оцінити вартість!!!! А потім, якщо є ж можливість - про добровольців, які після двох років стирають асфальт за макументом, щоб отримати інвалідність, вже не кажу про тяжких, у кого не має догляду
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18.03.2024 23:51 Відповісти
Я мову веду про просту піхоту - 35++
Ми як бомжі, якби не волонтери, то нас би було в рази - рази менше.
Схід є, але мене цікавить, який буде захід???
Це буквально пару місяців і буде ясно, скільки ще треба часу, щоб стерти совкову номенклатуру в ЗСУ?
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19.03.2024 00:00 Відповісти
Пріоритет виграти війну, а у нас не має ні часу, ні клонів тих хто вже втомився і вижив
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19.03.2024 00:04 Відповісти
от Тобі і маєш... "пріоритетчик",який буде заробляти на безпілотних системах...Обороні рубежі ,йому *****.
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19.03.2024 00:54 Відповісти
З фпв-дронами, яких на деяких ділянках ЛБЗ стільки, що вони вже полюють за окремими піхотинцями, мабуть треба готуватись до тактики підземних активних дій з несподіваними атаками - виходами на поверхню. Створювати техніку для швидкого риття тунелів.
Фпв-дрони з машинним зором та бортовими тепловізорами смертельно небезпечні для піхотинців і дуже скоро повністю унеможливлять пересування піхотинців по поверхні.
Ризик загинути від атаки фпв - дрону наближатиметься до 90%.
Як відбувається поєдинок дрона з піхотинцем показано в багатьох відео на Цензорі.
******* війна для піхотинців - пересування по тунелях, які захищатимуть від дронів з бортовими тепловізорами та машинним зором.
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19.03.2024 01:22 Відповісти
А Лєго збирати не пріорітет? Я дуже сумніваюсь, що генерал щось тямить в управлінні і технологіях безпілотних систем, а навіть якщо щось тямить, то має час слідкувати за розвитком технологій. Це якийсь треш, у головнокомандувача повинен бути один пріорітет це ефективне управління військами.
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19.03.2024 01:38 Відповісти
 
 