Розвиток застосування безпілотних систем - це мій пріоритет, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про роботу, яка ведеться для розвитку застосування безпілотних систем.
Про це Головнокомандувач ЗСУ написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Сирський наголосив, що технології і технологічність - це запорука нашої переваги над ворогом, додавши, що чільне місце тут посідають безпілотні системи. Та назвав їх розвиток своїм пріоритетом.
"У Збройних Силах України за цей напрямок відповідає мій заступник, Герой України полковник Вадим Сухаревський. Разом з ним ми працюємо над пришвидшенням впровадження технологічних інноваційних рішень й забезпечення інституційної стійкості та адаптивності визначених органів військового управління сил оборони", - написав Головкомандувач.
За його словами, Збройні Сили України, зокрема, повинні бути забезпечені найефективнішим та найновішим озброєнням. Окремий акцент - на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління тощо.
"Шукаємо асиметричні рішення, щоб отримати якісну перевагу над кількісно переважаючим противником. Підходимо комплексно до планування наших потреб, насамперед враховуючи актуальний досвід з поля бою. Але найважливішим завданням, яке повинні виконувати технології та інновації - збереження життя наших військових", - резюмував Сирський.
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Але МАРОДЕРНЯ почула тільки слово "ПОРОХ"-й привід був, щоб не давати Залужному ні війска поповнювати ні дронів ..
Зеблдки!
Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний написав статтю для https://edition.cnn.com/2024/02/01/opinions/ukraine-army-chief-war-strategy-russia-valerii-zaluzhnyi/index.html CNN під назвою «https://www.zsu.gov.ua/2024/02/stattya-golovnokomaduvacha-zs-********-generala-valeriya-zaluzhnogo-shhodo-suchasnogo-dyzajnu-vijskovyh-operaczij-u-rosijsko-***********-vijni-v-borotbi-za-inicziatyvu/?__cf_chl_tk=r6ZQQz0lp8W8RVfDZ982FK0V8Am.w_tHu8ZO0RdRkqU-1706809123-0-gaNycGzNE1A Щодо ********* дизайну військових операцій у російсько-українській війні: у боротьбі за ініціативу ». У ній генерал розповів про своє бачення важливих змін до підходів ведення війни та головні завдання на 2024 для Сил оборони.
За його словами, найголовнішим завданням буде прийняти нову точку зору на форми й способи застосування Сил оборони для перемоги. Причина змін - розвиток озброєння та військової техніки, особливо безпілотних систем.
треба було казати що ідею про бпла подав боневтік з єрмаком...
а він лиш озвучив
Потримали його без поповнень війська, без гармат, без дронів й мародерили-мародерили-мародерили ПРи цьому типу при ньому , усім кодлом від Партії Регіонів ...
Ще в листопаді в ВР покликали проект Безуглої про призов коментувати - своїми гнилими вонючими рученятами як в клоаку затягували генерала.
А все чого він вимагав саме можливого надати йому з України бойкотували - Дляками гнійними танки требуваали!!! Й зараз вона гнійне вилазить...
Ціукаво , наксільки Сирського вистачить без всього цього воювати. Ось його заявочка на ставку про безпілотник - перша заява пішла...
Потрібно створити новий дизайн операцій. Вирішальними умовами є досягнення абсолютної переваги в повітрі, позбавлення росії можливості наступати або оборонятися, підвищення мобільності військ, безпечний вихід на визначені рубежі та інше.
Для реалізації цих умов уже зараз «необхідно вважати як окремі»:
операцію зі створення цифрового поля;
операцію з контролю за радіоелектронною обстановкою;
операцію комбінованих ударних безпілотних та кіберзасобів;
логістичну операцію.
а от постачання цих бпла від найнєв"*********** лідора, недорозвинуте
Тепер, і політати можна, 45 мільярдів гривень на дрони в 2024 році, є на чому стартувати...
Ще б грвмів 200 - і він би сам Карлсоном полетів.
Вам відомі втрати на сході найвмотивованіших мобіків з перших днів.
Хто командував? Хто поклав найкращих там з відки відходомо?
то, хто у нас, більше перемагає. армія федорова, чи пріоритети сирського?
і умеров, щось замовк.
А як так сталося, що відповідальний за напрям, який залишив, став собі і говорить про технології?
То, коли ми втратили і втрачаємо - з'явилась геніальна ідея від донатерів на безпілотники
Два роки к ху для чого, командувача схід.
Тепер вже повоюємо, піхоти менше на сході, але є донатери.
То не смішно, бо популізм на війні вбиває
Ми як бомжі, якби не волонтери, то нас би було в рази - рази менше.
Схід є, але мене цікавить, який буде захід???
Це буквально пару місяців і буде ясно, скільки ще треба часу, щоб стерти совкову номенклатуру в ЗСУ?
Фпв-дрони з машинним зором та бортовими тепловізорами смертельно небезпечні для піхотинців і дуже скоро повністю унеможливлять пересування піхотинців по поверхні.
Ризик загинути від атаки фпв - дрону наближатиметься до 90%.
Як відбувається поєдинок дрона з піхотинцем показано в багатьох відео на Цензорі.
******* війна для піхотинців - пересування по тунелях, які захищатимуть від дронів з бортовими тепловізорами та машинним зором.