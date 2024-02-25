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Новости Война
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Сухаревский Вадим (40) Силы беспилотных систем (54)

Силы беспилотных систем дадут возможность наносить врагу максимальные потери, - заместитель главнокомандующего ВСУ Сухаревский

дрон,безпілотник

Сформированные подразделения Сил беспилотных систем станут мощным кулаком, который будет решать реальные задачи на поле боя

Об этом на форуме "Украина. 2024 год" заявил заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Вадим Сухаревский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Поэтому подразделения, которые в будущем будут сформированы, – это будет мощный кулак, который будет решать реальные задачи на поле боя, который будет надежным плечом поддержки для наших боевых бригад, это будет тот элемент, который позволит асимметрично отвечать на действия противника и наносить ему максимальных потерь", - подчеркнул он.

Также читайте: План на 2024 уже есть, он мощный и сильный, публично о нем не говорим, - Умеров
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Топ комментарии
+9
Ось і Сухаревському наказали розповідати про майбутні досягнення...
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25.02.2024 12:30
+7
сили які В МАЙБУТНЬОМУ БУДУТЬ СТВОРЕНІ
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25.02.2024 12:26
+6
Тупорилого ішака на сцену! Воно любить сцену.
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25.02.2024 12:26
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Тупорилого ішака на сцену! Воно любить сцену.
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25.02.2024 12:26 Ответить
замість потужного кулака, показує потужну дулю українському наріду
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25.02.2024 15:29 Ответить
Платон би сказав: "Не кажи гоп, поки сподні на колінах"...
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25.02.2024 12:26 Ответить
Хо - хей-хо, хо - хей-хо!
Хо - хей-хо, хо - хей-хо!
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25.02.2024 12:30 Ответить
сили які В МАЙБУТНЬОМУ БУДУТЬ СТВОРЕНІ
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25.02.2024 12:26 Ответить
Ось і Сухаревському наказали розповідати про майбутні досягнення...
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25.02.2024 12:30 Ответить
Схоже сценаристи 95-го кварталу усім їм пишуть доповіді.
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25.02.2024 13:47 Ответить
У бАданова з"явився конкурент - сУхарик майже кожен день вангує....
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25.02.2024 12:31 Ответить
Сценарій ще пишуть, чи Мінцифри вже мультики знімає?
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25.02.2024 12:32 Ответить
Нестримні звіздуни...Цей пан,по зовнишнім ознакам ничого робити не збірається,але позвіздіти ...
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25.02.2024 12:35 Ответить
Больше интересно, что там с силами пилотных систем.
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25.02.2024 12:36 Ответить
У районі Єйська збили ще один літак "Кацапський", повідомляють очевидці, всі, хто перебував на борту, загинули.

Він припав на район хутора "Трудова вірменія" у Канівському районі Краснодарського краю.

На відео літак відчайдушно намагається втекти від вогню ППО, стріляючи тепловими пастками, але зенітні ракети врешті-решт наздоганяють його.

На інших кадрах видно палаючі уламки після падіння. Шикуйтесь на концерт Кобзона падлюки!
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25.02.2024 13:24 Ответить
Сподіваюсь це не просто слова..
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25.02.2024 13:40 Ответить
 
 