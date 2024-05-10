Сухопутные войска создадут рекрутинговый центр: Первоочередно будут комплектовать подразделения беспилотных систем
Принято решение создать рекрутинговый центр по укомплектованию воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщил командующий Сухопутных войск генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.
"Принято решение о создании рекрутингового центра по укомплектованию воинских частей и подразделений Сухопутных войск", - говорится в сообщении.
Первоочередной задачей центра определен отбор и комплектование подразделений беспилотных систем Сухопутных войск мотивированными кандидатами с необходимыми качествами для дальнейшего обучения и получения военно-учетной специальности в направлении беспилотных систем.
"Во время отбора каждый кандидат, соответствующий условиям, сможет выбрать подразделение, в котором он хочет служить. Базовая общевойсковая подготовка будет обеспечиваться в пределах специального учебного батальона, профессиональная - также на базе отдельного центра и под руководством специалистов с боевым опытом", - сказал Павлюк.
Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 0 800 301 314
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