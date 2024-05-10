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Новости Война
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Сухопутные войска создадут рекрутинговый центр: Первоочередно будут комплектовать подразделения беспилотных систем

Сухопутні сили ЗСУ створюють рекрутинговий центр

Принято решение создать рекрутинговый центр по укомплектованию воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

"Принято решение о создании рекрутингового центра по укомплектованию воинских частей и подразделений Сухопутных войск", - говорится в сообщении.

Первоочередной задачей центра определен отбор и комплектование подразделений беспилотных систем Сухопутных войск мотивированными кандидатами с необходимыми качествами для дальнейшего обучения и получения военно-учетной специальности в направлении беспилотных систем.

"Во время отбора каждый кандидат, соответствующий условиям, сможет выбрать подразделение, в котором он хочет служить. Базовая общевойсковая подготовка будет обеспечиваться в пределах специального учебного батальона, профессиональная - также на базе отдельного центра и под руководством специалистов с боевым опытом", - сказал Павлюк.

Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 0 800 301 314

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Автор: 

Павлюк Александр (191) рекрутинг (128)


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Наркоманами,тими яким за 50,які "дрон" від "стопаря-соточка" не відрізняють.
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10.05.2024 13:34 Ответить
"Під час відбору кожний кандидат, що відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити." А ті що не відповідають умовам, - будуть обрані штурмовими підрозділами, та й оператор дрона, за відсутності дронів, також не*7евий такий штурмовик, ага.
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10.05.2024 13:49 Ответить
от придумали замануху а гарантії які? хрест на пузі??
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10.05.2024 14:27 Ответить
 
 