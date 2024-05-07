На центральном железнодорожном вокзале Киева открыли информационный пункт рекрутинга. ФОТОрепортаж
Сеть центров рекрутинга через несколько месяцев будет по всей Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в "Укрзализныце".
В пункте специально обученные работники "УЗ" будут предоставлять информацию о вакансиях в ВСУ и отвечать на распространенные вопросы о должностях в военных подразделениях.
Пилотный проект Минобороны при поддержке "Укрзализныци" призван прозрачно информировать людей о возможностях эффективной помощи Силам обороны Украины и стимулировать к добровольному привлечению на военную службу.
Информационный пункт рекрутинга находится в центральном вестибюле вокзала, между главным инфопоинтом и входом в зал №3.
"Каждую неделю в Украине открываются центры рекрутинга украинской армии. Через несколько месяцев их сеть будет по всей Украине. В любом центре в ряды Сил обороны может присоединиться человек из любого региона. Это возможно, даже имея на руках повестку для уточнения учетных данных. Поэтому информационные пункты на железнодорожном вокзале позволят нам максимально донести эту информацию до граждан", - сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.
Центры рекрутинга в ВСУ
Ранее сообщалось, что в Киеве 30 апреля открыли первый центр рекрутинга.
По состоянию на начало мая в Украине всего открыто 20 центров рекрутинга в разных областях.
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