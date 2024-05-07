На центральному залізничному вокзалі Києва відкрили інформаційний пункт рекрутингу. ФОТОрепортаж
Мережа центрів рекрутингу за кілька місяців буде по всій Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в "Укрзалізниці".
У пункті спеціально навчені працівники "УЗ" надаватимуть інформацію щодо вакансій у ЗСУ та відповідатимуть на поширені запитання про посади у військових підрозділах.
Пілотний проєкт Міноборони за підтримки "Укрзалізниці" покликаний прозоро інформувати людей про можливості ефективної допомоги Силам оборони України та стимулювати до добровільного залучення на військову службу.
Інформаційний пункт рекрутингу розташований в центральному вестибюлі вокзалу, між головним інфопоінтом та входом до зали №3.
"Кожного тижня в Україні відкриваються центри рекрутингу української армії. За декілька місяців їх мережа буде по всій Україні. У будь-якому центрі до лав Сил оборони може долучитися людина з будь-якого регіону. Це можливо, навіть маючи на руках повістку для уточнення облікових даних. Тому інформаційні пункти на залізничному вокзалі дозволять нам максимально донести цю інформацію до громадян", - повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.
Центри рекрутингу до ЗСУ
Раніше повідомлялось, що у Києві 30 квітня відкрили перший центр рекрутингу.
Станом на початок травня в Україні всього відкрито 20 центрів рекрутингу в різних областях.
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