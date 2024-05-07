УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10636 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 108 3

На центральному залізничному вокзалі Києва відкрили інформаційний пункт рекрутингу. ФОТОрепортаж

Мережа центрів рекрутингу за кілька місяців буде по всій Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в "Укрзалізниці".

У пункті спеціально навчені працівники "УЗ" надаватимуть інформацію щодо вакансій у ЗСУ та відповідатимуть на поширені запитання про посади у військових підрозділах.

На київському вокзалі відкрили пункт рекрутингу

Пілотний проєкт Міноборони за підтримки "Укрзалізниці" покликаний прозоро інформувати людей про можливості ефективної допомоги Силам оборони України та стимулювати до добровільного залучення на військову службу.

Читайте також: Із повістками для звірки облікових даних можна звертатися до рекрутингових центрів, - Міноборони

На київському вокзалі відкрили пункт рекрутингу

Інформаційний пункт рекрутингу розташований в центральному вестибюлі вокзалу, між головним інфопоінтом та входом до зали №3.

"Кожного тижня в Україні відкриваються центри рекрутингу української армії. За декілька місяців їх мережа буде по всій Україні. У будь-якому центрі до лав Сил оборони може долучитися людина з будь-якого регіону. Це можливо, навіть маючи на руках повістку для уточнення облікових даних. Тому інформаційні пункти на залізничному вокзалі дозволять нам максимально донести цю інформацію до громадян", - повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

На київському вокзалі відкрили пункт рекрутингу

Читайте: У Міноборони розповіли, на які посади в армії першочергово потрібні люди: водії, механіки, стрільці, оператори всіх видів озброєння

Центри рекрутингу до ЗСУ

Раніше повідомлялось, що у Києві 30 квітня відкрили перший центр рекрутингу

Станом на початок травня в Україні всього відкрито 20 центрів рекрутингу в різних областях.

Автор: 

вокзал (288) Київ (19463) Укрзалізниця (6843) Рекрутинг (143)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И в Конче-Заспе пусть не забудут открыть.
показати весь коментар
07.05.2024 12:50 Відповісти
они уже застраховали себя подписью нелигитимного клоуна. Не будет там тцк
показати весь коментар
07.05.2024 12:54 Відповісти
 
 