На центральному залізничному вокзалі Києва відкрили інформаційний пункт рекрутингу. ФОТОрепортаж

Мережа центрів рекрутингу за кілька місяців буде по всій Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в "Укрзалізниці".

У пункті спеціально навчені працівники "УЗ" надаватимуть інформацію щодо вакансій у ЗСУ та відповідатимуть на поширені запитання про посади у військових підрозділах.

Пілотний проєкт Міноборони за підтримки "Укрзалізниці" покликаний прозоро інформувати людей про можливості ефективної допомоги Силам оборони України та стимулювати до добровільного залучення на військову службу.

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Інформаційний пункт рекрутингу розташований в центральному вестибюлі вокзалу, між головним інфопоінтом та входом до зали №3.

"Кожного тижня в Україні відкриваються центри рекрутингу української армії. За декілька місяців їх мережа буде по всій Україні. У будь-якому центрі до лав Сил оборони може долучитися людина з будь-якого регіону. Це можливо, навіть маючи на руках повістку для уточнення облікових даних. Тому інформаційні пункти на залізничному вокзалі дозволять нам максимально донести цю інформацію до громадян", - повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

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Центри рекрутингу до ЗСУ

Раніше повідомлялось, що у Києві 30 квітня відкрили перший центр рекрутингу.

Станом на початок травня в Україні всього відкрито 20 центрів рекрутингу в різних областях.