У Міноборони розповіли, на які посади в армії першочергово потрібні люди: водії, механіки, стрільці, оператори всіх видів озброєння

Наразі потребу у поповненні новими військовослужбовцями різних спеціальностей мають переважно частини, які безпосередньо беруть участь у стримуванні військ РФ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений Міністерства оборони з рекрутингу Олексій Бежевець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

У кому наразі є потреба?

За його словами, йдеться про такі посади, як водії, механіки, стрільці, оператори всіх видів озброєння, обслуга артилеристів, оператори безпілотників і медики.

"Окремий шлях зараз для медиків створений, щоб людина, яка має хоча б базову медичну освіту, могла в армію зайти саме на посаду, що передбачає медичну допомогу", - зазначив Бежевець.

Також, за його словами, є велика кількість вакансій в армії, які пов’язані з логістикою, обслуговуванням і ремонтом. Окрім цього, є вакансії на штабні посади.

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Загалом, як зазначив Бежевець, у центрах рекрутингу зараз понад 2000 вакансій. Ще 10 000 різних вакансій розміщені онлайн безпосередньо військовими частинами.

"Це те поле вакансій, з якого може підбиратися людиною те, що її цікавить. З цих понад 10 000 вакансій можна підібрати різні конкретні вакансії, які максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини", - запевнив уповноважений Міноборони з рекрутингу.