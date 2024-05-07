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Новини
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У Міноборони розповіли, на які посади в армії першочергово потрібні люди: водії, механіки, стрільці, оператори всіх видів озброєння

Затребувані посади в ЗСУ

Наразі потребу у поповненні новими військовослужбовцями різних спеціальностей мають переважно частини, які безпосередньо беруть участь у стримуванні військ РФ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений Міністерства оборони з рекрутингу Олексій Бежевець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

У кому наразі є потреба?

За його словами, йдеться про такі посади, як водії, механіки, стрільці, оператори всіх видів озброєння, обслуга артилеристів, оператори безпілотників і медики.

"Окремий шлях зараз для медиків створений, щоб людина, яка має хоча б базову медичну освіту, могла в армію зайти саме на посаду, що передбачає медичну допомогу", - зазначив Бежевець.

Також, за його словами, є велика кількість вакансій в армії, які пов’язані з логістикою, обслуговуванням і ремонтом. Окрім цього, є вакансії на штабні посади.

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Загалом, як зазначив Бежевець, у центрах рекрутингу зараз понад 2000 вакансій. Ще 10 000 різних вакансій розміщені онлайн безпосередньо військовими частинами.

"Це те поле вакансій, з якого може підбиратися людиною те, що її цікавить. З цих понад 10 000 вакансій можна підібрати різні конкретні вакансії, які максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини", - запевнив уповноважений Міноборони з рекрутингу.

Автор: 

Міноборони (7318) мобілізація (3025) Рекрутинг (138)


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Топ коментарі
+25
Нічого, скоро його замінять мігранти, бо на них мобілізація не розповсюджується., так як вони громадяни інших країн. Вже є інфа, що агрохолдинги активно зондують цю тему. Тобто, українці мають право тільки дохнути на фронті, а жити тут будуть інші. Й це не жарт.
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07.05.2024 13:05
+15
патрулі ТЦК ознайомлені зі списком тих, хто потрібен ?

бо в мене родича 52 роки фермера обілетили.
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07.05.2024 12:37
+15
надійтесь
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07.05.2024 12:59
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патрулі ТЦК ознайомлені зі списком тих, хто потрібен ?

бо в мене родича 52 роки фермера обілетили.
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07.05.2024 12:37 Відповісти
Ну сьогоднішній фермер--це хороший тракторист,механізатор, електрик,сварщик і т.інш. Так що не потрібно принижувати фермерів,бо як правило це хороші спеціалісти,які потрібні ЗСУ
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07.05.2024 12:53 Відповісти
Мабуть, малося на увазі, що 52-річний фермер набагато корисніший країні там, де він був, а не на передовій
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07.05.2024 12:59 Відповісти
Нічого, скоро його замінять мігранти, бо на них мобілізація не розповсюджується., так як вони громадяни інших країн. Вже є інфа, що агрохолдинги активно зондують цю тему. Тобто, українці мають право тільки дохнути на фронті, а жити тут будуть інші. Й це не жарт.
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07.05.2024 13:05 Відповісти
Ага. Найди мігранта, який за 200 баксів на місяц буде пахати в полі.
Гемає вже таких.
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07.05.2024 13:14 Відповісти
Це по-перше. А по-друге - офіційне працевлаштування іноземцев мало хто собі зможе дозволити з роботодавців. Бо за законом з 2019 року зарплатня іноземців не може бути меншою, ніж 10 мінімалок за тарифною сіткою. Тільки наймати вчорну.
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07.05.2024 13:38 Відповісти
Давно вже немає такої вимоги щодо зарплати
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07.05.2024 22:49 Відповісти
Своїх на фронт, емігрантів на роботи в тилу. А чому не навпаки?
Бо видно так задумано, така політика. Емігранти не бунтують, не роблять майдани, а яка різниця хто сидить за трактором чи на будові.
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07.05.2024 13:58 Відповісти
ну на сегодня, ТРЦ с бородатыми детьми, по всей видимости, набагато кориснише...
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07.05.2024 13:15 Відповісти
Однієї істини немає...З іншого боку,нефермер мешканець того ж села 52 роки має захищати гектари землі і статки фермера 52 роки?
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07.05.2024 13:31 Відповісти
а Лисий з Кварталу має шось захищати ?

а літінант Баканов має кричати з окопу "За мною !!!" ?
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07.05.2024 14:49 Відповісти
Звісно і лисі й кучеряві-незалежно від статків і здібностей,часи такі,що усі пригодяться.
Але Ви ж самі виокремили родича-фермера,про квартальних вилупків і зелену Ко то окрема тема.
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07.05.2024 16:23 Відповісти
їм обом по 40 і вони не лохи
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07.05.2024 14:50 Відповісти
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Приблизно так
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07.05.2024 13:04 Відповісти
це легко пояснити чому впершу чергу візьмуть невійськову людину якогось слюсаря чи комбайнера тракториста електрика тощо, тому що вони немають військової облікової спеціальності , їх відразу направлять на навч. саме тому що потрібно у армії, але є повно кадрових військових з небойовими спеціальностями яких можна перевчити але цього звісно немає.
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07.05.2024 21:24 Відповісти
За два года войны надеюсь военкоматы соизволят создать нормальные программы по ВУС,а совковые генералы не будут отправлять обслугу систем залпового огня в пехоту.
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07.05.2024 12:49 Відповісти
надійтесь
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07.05.2024 12:59 Відповісти
Точно. А в країні не стане корупції, перестануть красти на державних закупівлях, судді перестануть брати хабарі, ковбаса буде з чистого м'яса, а голуби сратимуть тільки у відведених місцях.

У принципі, з голубами, то ще реалістично
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07.05.2024 13:02 Відповісти
ХОЧУ НАГОЛОСИТИ,КОРУПЦІОНЕР НЕ ТІЛЬКИ ТОЙ,ЩО БЕРЕ,А І ТОЙ ХТО ДАЄ, Тому давайте говорити чесно--Як правило ( особливо раніше) в правах водія була троячка--треба ДАТИ даїшнику. Дають САМі . А потім пішло поїхало---САмі даємо слідчому,щоб відмазатись від злочину,судді,прокурору. Вчителю,лікарю,і т.інш ТО хто породжує КОРУПЦІЮ--ВСІ.
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07.05.2024 13:37 Відповісти
ну украл на миллиард и чо? от тюряги тоже сами дают денежный залог, почему не наголосив? А вчителі, лікарі - заезженная пластинка
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07.05.2024 14:58 Відповісти
Коррупция в таких масштабах как в Украине возможна только с согласия и благословения населения. Начинается все с семейных и дружеских застолий и хвастовства родичами/свояками/друзьями судьями/депутатами и тд и тп, с дачей взяток, с неуплатой налогов.
Возможно если бы вы платили все налоги то и родич вам бы не хвастался как лихо он ворует из бюджета, и вы бы не хлопали его одобрительно по плечу.
Что мешает лично вам сфотографировать все машины квартиры и дачи пары тройки местных чиновников и их родственников, и выложить их в каком нибудь канале?
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08.05.2024 02:49 Відповісти
Багато жіночок розгублено намагаються - і намагатимуться! - доказати, що їх набирали для роботи в модельних агенціях.
Ги...
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07.05.2024 12:57 Відповісти
в мене був знайомий 42 річний біткоїнщик, який ще за день перед початком війни, бив себе клавою та п'яткою в груди, що буде в перших рядах добровольців які, в випадку війни, якої не буде й це все нагнітання, захищатимуть своє місто. сьогодні, більше чим через 2 роки, він його так і не захищає. тихо пішов в віртуал, рубить крипту і цого його таланту, я впевнений,, достатньо для тцк щоб він постійно оновлював у них свої дані та не був потрібний на фронті )))
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07.05.2024 13:09 Відповісти
Ще рік і рекрутери ( ті, що наразі не вельми результативно вєщають з тєлємарахвону ) самі посунуть ... І наврядчи на штабні посади.
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07.05.2024 13:03 Відповісти
Треба тих напівпяних мордоворотів-ухилянтів в пікселі та з автоматами, що ходять по вулицях під вивіскою ТЦК та виловлюють всіх калік, в першу чергу відправити на захист країни. А також незайвою би була допомога дітей чиновників, депутатів та їх помічників, вищого офіцерства і т.д. Має бути справедлива мобілізація. Усіх здорованів, які після початку війни всякими правдами і неправдами втекли за кордон, позбавити громадянства...
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08.05.2024 00:31 Відповісти
Візьміть мене оператором червоної кнопки ракети з ядерною головкою ! Абіщаю нищити москалів мільйонами ! Де зараз москальня, там буде акєан !
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07.05.2024 13:59 Відповісти
Також, за його словами, є велика кількість вакансій в армії, які пов'язані з логістикою, обслуговуванням і ремонтом. Окрім цього, є вакансії на штабні посади
=================
а де поділися попередні люди з цих вакансій ? Не хоче розповісти?
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07.05.2024 15:07 Відповісти
Х-ня, х-ня… Критично потрібні недовбойоби будь-якої спеціальності.
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07.05.2024 15:51 Відповісти
Этот список, отнесите и прибейте в кулуарах рады , к тумбе ораторской , чтоб все видели , и помнили не забывали . А на счет вакансий , там без списка все понятно, когда в бус запихают, там нет пробела , кто не нужен...
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07.05.2024 17:01 Відповісти
Да мы уже поняли, как этим наперсточникам верить. Взяли на водителя, а потом через день перезаписали в штурмовики. Абы народ не испугать. Или штат штурмовиков заполнен? Видимо, 95 кварталом, братьями Ермака и Шурмы и сыном Мусейчук?
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07.05.2024 17:06 Відповісти
А керівники що не потрібні?
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07.05.2024 17:09 Відповісти
Керівні посади заброньовані за 95- кварталом та друзями Володимира нашого Зеленського
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07.05.2024 18:48 Відповісти
Так їх замало, на підході кадровий голод.
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07.05.2024 20:39 Відповісти
Два года ухилянты волали в голос 'нехай контрактники воюют!', ну хорошо, сделали возможность идти на контракт, по своему усмотрению - у ухилянтов опять зрада! Почему Кошовой не идет?!
Ну ждите, кацапа у себя за дверью, он расскажет про Кошевого.
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07.05.2024 17:57 Відповісти
Хорошо о кацапах из Штатов размышлять?
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07.05.2024 22:11 Відповісти
не лучше чем из Бельгии.
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07.05.2024 23:36 Відповісти
Да ладно, лучше гораздо
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08.05.2024 02:52 Відповісти
А ГЕНЕРАЛИ !?)
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07.05.2024 22:37 Відповісти
 
 