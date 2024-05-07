У Міноборони розповіли, на які посади в армії першочергово потрібні люди: водії, механіки, стрільці, оператори всіх видів озброєння
Наразі потребу у поповненні новими військовослужбовцями різних спеціальностей мають переважно частини, які безпосередньо беруть участь у стримуванні військ РФ.
Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений Міністерства оборони з рекрутингу Олексій Бежевець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
У кому наразі є потреба?
За його словами, йдеться про такі посади, як водії, механіки, стрільці, оператори всіх видів озброєння, обслуга артилеристів, оператори безпілотників і медики.
"Окремий шлях зараз для медиків створений, щоб людина, яка має хоча б базову медичну освіту, могла в армію зайти саме на посаду, що передбачає медичну допомогу", - зазначив Бежевець.
Також, за його словами, є велика кількість вакансій в армії, які пов’язані з логістикою, обслуговуванням і ремонтом. Окрім цього, є вакансії на штабні посади.
Загалом, як зазначив Бежевець, у центрах рекрутингу зараз понад 2000 вакансій. Ще 10 000 різних вакансій розміщені онлайн безпосередньо військовими частинами.
"Це те поле вакансій, з якого може підбиратися людиною те, що її цікавить. З цих понад 10 000 вакансій можна підібрати різні конкретні вакансії, які максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини", - запевнив уповноважений Міноборони з рекрутингу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо в мене родича 52 роки фермера обілетили.
Гемає вже таких.
Бо видно так задумано, така політика. Емігранти не бунтують, не роблять майдани, а яка різниця хто сидить за трактором чи на будові.
а літінант Баканов має кричати з окопу "За мною !!!" ?
Але Ви ж самі виокремили родича-фермера,про квартальних вилупків і зелену Ко то окрема тема.
проектів! Якщо вам потрібен сайт-візитка, односторінковий сайт (Лендінг), або
інтернет-магазин пишіть, із задоволенням допоможу вам з вашими проектами.
Знижку гарантую! )
- Не знаю, що ви робите там, але мені потрібен
сторож на автостоянку, 2/2. У будці є комп'ютер - зможеш там своєю
х***єю займатися
==========
Приблизно так
У принципі, з голубами, то ще реалістично
Возможно если бы вы платили все налоги то и родич вам бы не хвастался как лихо он ворует из бюджета, и вы бы не хлопали его одобрительно по плечу.
Что мешает лично вам сфотографировать все машины квартиры и дачи пары тройки местных чиновников и их родственников, и выложить их в каком нибудь канале?
Ги...
=================
а де поділися попередні люди з цих вакансій ? Не хоче розповісти?
Ну ждите, кацапа у себя за дверью, он расскажет про Кошевого.