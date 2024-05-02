20-й в Україні Центр рекрутингу до ЗСУ відкрили в Мукачеві на Закарпатті

У місті Мукачево (Закарпатська область) відкрили 20-й в Україні Центр рекрутингу української армії.

Про це повідомила Мукачівська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Рекрутинговий центр розташований у приміщенні ЦНАП, тут громадяни можуть отримати інформацію та консультацію щодо служби у силах оборони та за бажанням рекрутуватися на обрану військову посаду й частину.

Центр також надає інформацію про вакансії у Збройних силах України, Національній гвардії та Державній прикордонній службі України.

Наразі по всій країні функціонує 20 таких центрів, два з них - на Закарпатті.

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Як працює алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ

Раніше Міністерство оборони повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ, який передбачає добровільне долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.

Громадянину треба пройти чотири етапи, серед яких:

Вибір посади та військової частини;

Співбесіда та комунікації з військовою частиною;

Оформлення у ТЦК СП;

Направлення для проходження військової служби.

Наразі рекрутингові центри відкрито у таких містах: Дніпро, Запоріжжя, Львів, Полтава, Київ, Вінниця, Ужгород, Кам’янське, а також на Одещині.

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