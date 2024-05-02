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20-й в Україні Центр рекрутингу до ЗСУ відкрили в Мукачеві на Закарпатті

Рекрутинговий центр в Мукачево

У місті Мукачево (Закарпатська область) відкрили 20-й в Україні Центр рекрутингу української армії.

Про це повідомила  Мукачівська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Рекрутинговий центр розташований у приміщенні ЦНАП, тут громадяни можуть отримати інформацію та консультацію щодо служби у силах оборони та за бажанням рекрутуватися на обрану військову посаду й частину.

Центр також надає інформацію про вакансії у Збройних силах України, Національній гвардії та Державній прикордонній службі України.

Рекрутинговий центр відкрили в Мукачево

Наразі по всій країні функціонує 20 таких центрів, два з них - на Закарпатті.

Читайте також: Із повістками для звірки облікових даних можна звертатися до рекрутингових центрів, - Міноборони

Як працює алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ

Раніше Міністерство оборони повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ, який передбачає добровільне долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.

Громадянину треба пройти чотири етапи, серед яких:

  • Вибір посади та військової частини;
  • Співбесіда та комунікації з військовою частиною;
  • Оформлення у ТЦК СП;
  • Направлення для проходження військової служби.

Наразі рекрутингові центри відкрито у таких містах: Дніпро, Запоріжжя, Львів, Полтава, Київ, Вінниця, Ужгород, Кам’янське, а також на Одещині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За півтора місяця існування рекрутингових центрів до них звернулися понад 450 людей. Близько 20% - це жінки, - Міноборони

Автор: 

Мукачево (175) мобілізація (3023) Рекрутинг (137) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+3
То що мобілізації вже не треба? Бусики незламності можна відправляти на фронт? Бо вони там більше потрібні.
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02.05.2024 16:54
+2
Будут ******** и словаков подвербовывать
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02.05.2024 16:51
+2
Скільки топ - корупціонерів зловлено? Скільки фсбшних кротів?
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02.05.2024 16:52
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прямо на тисі?
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02.05.2024 16:45 Відповісти
Будут ******** и словаков подвербовывать
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02.05.2024 16:51 Відповісти
Будут ухилесов перехватывать и будулаев чопских береговских рекрутировать
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02.05.2024 16:52 Відповісти
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02.05.2024 16:57 Відповісти
Скільки топ - корупціонерів зловлено? Скільки фсбшних кротів?
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02.05.2024 16:52 Відповісти
Гадаю в Мукачево не дуже багато, бо більшість в Київі на Банковій сидить.
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02.05.2024 17:22 Відповісти
То що мобілізації вже не треба? Бусики незламності можна відправляти на фронт? Бо вони там більше потрібні.
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02.05.2024 16:54 Відповісти
Хтось бачив циган у війську? Чи це для ухилянтів, яких на кордоні затримали?
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02.05.2024 17:00 Відповісти
Меня интересует вакансия: боевой плавец.
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02.05.2024 17:06 Відповісти
приблизно з таким же успіхом там можно було відкрити медресе.
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02.05.2024 17:57 Відповісти
ті що не хочуть на війну придумали центри, далі буде офіс, головне управління ну і звісно вся допомога піде на їх оснащення. А ще транспотр ь, бензин і за шкідливі умови праці матеріальна доплата
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02.05.2024 18:34 Відповісти
 
 