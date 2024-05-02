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20-й в Украине Центр рекрутинга в ВСУ открыли в Мукачево на Закарпатье

Рекрутинговий центр в Мукачево

В городе Мукачево (Закарпатская область) открыли 20-й в Украине Центр рекрутинга украинской армии.

Об этом сообщил Мукачевский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Рекрутинговый центр расположен в помещении ЦНАП, здесь граждане могут получить информацию и консультацию о службе в Силах обороны и, по желанию, рекрутироваться на избранную военную должность или в часть.

Центр также предоставляет информацию о вакансиях в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе Украины.

Рекрутинговий центр відкрили в Мукачево

Сейчас по всей стране функционирует 20 таких центров, два из них - на Закарпатье.

Также читайте: Минобороны открыло центр рекрутинга в Ужгороде. Он - уже 19-й в Украине. ФОТО

Рекрутинговые центры в Украине

Ранее Министерство обороны сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды ВСУ, который предусматривает добровольное приобщение к военной службе через центры рекрутинга и онлайн.

Гражданину надо пройти четыре этапа, среди которых:

  • выбор должности и воинской части;
  • собеседование и коммуникации с военной частью;
  • оформление в ТЦК СП;
  • направление для прохождения военной службы.

Сейчас рекрутинговые центры открыты в таких городах: Днепр, Запорожье, Львов, Полтава, Киев, Винница, Ужгород, Каменское, а также в Одесской области.

Также читайте: С повестками для сверки учетных данных можно обращаться в рекрутинговые центры, - Минобороны

Автор: 

Мукачево (345) мобилизация (2735) рекрутинг (127) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+3
То що мобілізації вже не треба? Бусики незламності можна відправляти на фронт? Бо вони там більше потрібні.
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02.05.2024 16:54
+2
Будут ******** и словаков подвербовывать
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02.05.2024 16:51
+2
Скільки топ - корупціонерів зловлено? Скільки фсбшних кротів?
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02.05.2024 16:52
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прямо на тисі?
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02.05.2024 16:45 Ответить
Будут ******** и словаков подвербовывать
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02.05.2024 16:51 Ответить
Будут ухилесов перехватывать и будулаев чопских береговских рекрутировать
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02.05.2024 16:52 Ответить
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02.05.2024 16:57 Ответить
Скільки топ - корупціонерів зловлено? Скільки фсбшних кротів?
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02.05.2024 16:52 Ответить
Гадаю в Мукачево не дуже багато, бо більшість в Київі на Банковій сидить.
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02.05.2024 17:22 Ответить
То що мобілізації вже не треба? Бусики незламності можна відправляти на фронт? Бо вони там більше потрібні.
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02.05.2024 16:54 Ответить
Хтось бачив циган у війську? Чи це для ухилянтів, яких на кордоні затримали?
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02.05.2024 17:00 Ответить
Меня интересует вакансия: боевой плавец.
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02.05.2024 17:06 Ответить
приблизно з таким же успіхом там можно було відкрити медресе.
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02.05.2024 17:57 Ответить
ті що не хочуть на війну придумали центри, далі буде офіс, головне управління ну і звісно вся допомога піде на їх оснащення. А ще транспотр ь, бензин і за шкідливі умови праці матеріальна доплата
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02.05.2024 18:34 Ответить
 
 