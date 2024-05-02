20-й в Украине Центр рекрутинга в ВСУ открыли в Мукачево на Закарпатье
В городе Мукачево (Закарпатская область) открыли 20-й в Украине Центр рекрутинга украинской армии.
Об этом сообщил Мукачевский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.
Рекрутинговый центр расположен в помещении ЦНАП, здесь граждане могут получить информацию и консультацию о службе в Силах обороны и, по желанию, рекрутироваться на избранную военную должность или в часть.
Центр также предоставляет информацию о вакансиях в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе Украины.
Сейчас по всей стране функционирует 20 таких центров, два из них - на Закарпатье.
Рекрутинговые центры в Украине
Ранее Министерство обороны сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды ВСУ, который предусматривает добровольное приобщение к военной службе через центры рекрутинга и онлайн.
Гражданину надо пройти четыре этапа, среди которых:
- выбор должности и воинской части;
- собеседование и коммуникации с военной частью;
- оформление в ТЦК СП;
- направление для прохождения военной службы.
Сейчас рекрутинговые центры открыты в таких городах: Днепр, Запорожье, Львов, Полтава, Киев, Винница, Ужгород, Каменское, а также в Одесской области.
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