20-й в Украине Центр рекрутинга в ВСУ открыли в Мукачево на Закарпатье

В городе Мукачево (Закарпатская область) открыли 20-й в Украине Центр рекрутинга украинской армии.

Об этом сообщил Мукачевский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Рекрутинговый центр расположен в помещении ЦНАП, здесь граждане могут получить информацию и консультацию о службе в Силах обороны и, по желанию, рекрутироваться на избранную военную должность или в часть.

Центр также предоставляет информацию о вакансиях в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе Украины.

Сейчас по всей стране функционирует 20 таких центров, два из них - на Закарпатье.

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Рекрутинговые центры в Украине

Ранее Министерство обороны сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды ВСУ, который предусматривает добровольное приобщение к военной службе через центры рекрутинга и онлайн.

Гражданину надо пройти четыре этапа, среди которых:

выбор должности и воинской части;

собеседование и коммуникации с военной частью;

оформление в ТЦК СП;

направление для прохождения военной службы.

Сейчас рекрутинговые центры открыты в таких городах: Днепр, Запорожье, Львов, Полтава, Киев, Винница, Ужгород, Каменское, а также в Одесской области.

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