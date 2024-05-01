Минобороны открыло центр рекрутинга в Ужгороде. Он - уже 19-й в Украине. ФОТО

В среду, 1 мая, на Закарпатье начал работать новый центр рекрутинга. Он стал 19-м центром в Украине.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Ужгороде начал работу новый Центр рекрутинга украинской армии. Местонахождение: площадь Почтовая, 3 (помещение ЦНАП)", - сообщила заместитель министра.

По словам Калмыковой, если потенциальный рекрут ищет информацию о вакансиях и условиях службы, то он может посетить центр рекрутинга. Кроме этого, она отметила, что в центрах рекрутинга не раздают повестки - они имеют только информативную функцию. Однако чиновница добавила, что рекрутирование также возможно и после получения повестки об уточнении данных.

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В новом рекрутинговом центре в Ужгороде доступны сотни вакансий от закарпатских подразделений Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Калмыкова добавила, что это не последний центр рекрутинга, открытый в Украине. По ее словам, вскоре Минобороны откроет дополнительные такие центры.

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Первый центр рекрутинга в Киеве

Напомним, во вторник, 30 апреля, начал работать первый столичный центр рекрутинга украинской армии. Его открыли в помещении ЦПАУ Соломенского района.

Во время открытия заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова отметила, что обычно рекрутинговые центры разворачиваются в ЦПАУ, поскольку это место, где людям комфортнее всего получить административные услуги.

Рекрутинговые центры в Украине

Ранее Министерство обороны сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды ВСУ, который предусматривает добровольное приобщение к военной службе через центры рекрутинга и онлайн.

Гражданину надо пройти четыре этапа, среди которых:

выбор должности и воинской части;

собеседование и коммуникации с военной частью;

оформление в ТЦК СП;

направление для прохождения военной службы.

Сейчас рекрутинговые центры открыты в таких городах: Днепр, Запорожье, Львов, Полтава, Киев, Винница, Ужгород, Каменское, а также в Одесской области.