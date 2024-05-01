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Минобороны открыло центр рекрутинга в Ужгороде. Он - уже 19-й в Украине. ФОТО

Міноборони відкрило центр рекрутингу на Закарпатті

В среду, 1 мая, на Закарпатье начал работать новый центр рекрутинга. Он стал 19-м центром в Украине.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Ужгороде начал работу новый Центр рекрутинга украинской армии. Местонахождение: площадь Почтовая, 3 (помещение ЦНАП)", - сообщила заместитель министра.

По словам Калмыковой, если потенциальный рекрут ищет информацию о вакансиях и условиях службы, то он может посетить центр рекрутинга. Кроме этого, она отметила, что в центрах рекрутинга не раздают повестки - они имеют только информативную функцию. Однако чиновница добавила, что рекрутирование также возможно и после получения повестки об уточнении данных.

Также читайте: В Киеве открыли первый центр рекрутинга

В новом рекрутинговом центре в Ужгороде доступны сотни вакансий от закарпатских подразделений Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Міноборони відкрило ще один центр рекрутингу

Міноборони відкрило ще один центр рекрутингу

Калмыкова добавила, что это не последний центр рекрутинга, открытый в Украине. По ее словам, вскоре Минобороны откроет дополнительные такие центры.

Читайте также: Рекрутинговые центры планируют открыть в апреле в пяти районах Виннитчины

Первый центр рекрутинга в Киеве

Напомним, во вторник, 30 апреля, начал работать первый столичный центр рекрутинга украинской армии. Его открыли в помещении ЦПАУ Соломенского района.

Во время открытия заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова отметила, что обычно рекрутинговые центры разворачиваются в ЦПАУ, поскольку это место, где людям комфортнее всего получить административные услуги.

Рекрутинговые центры в Украине

Ранее Министерство обороны сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды ВСУ, который предусматривает добровольное приобщение к военной службе через центры рекрутинга и онлайн.

Гражданину надо пройти четыре этапа, среди которых:

  • выбор должности и воинской части;
  • собеседование и коммуникации с военной частью;
  • оформление в ТЦК СП;
  • направление для прохождения военной службы.

Сейчас рекрутинговые центры открыты в таких городах: Днепр, Запорожье, Львов, Полтава, Киев, Винница, Ужгород, Каменское, а также в Одесской области.

Автор: 

рекрутинг (127) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+12
Нарешті коля-мітбол тайванський-тищенко матиме реальну змогу вступити до війська задля захисту Батьківщини.
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01.05.2024 17:13
+7
чергове асваєніє средств, пархатими кірюшами!!!! І **** з цього ценру, яка РЕАЛЬНА користь, з цих потрачених в кизду коштів????
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01.05.2024 17:45
+7
В кожному такому центрі є керівник його зам при непоганій зарплаті...та ще 10-15 співробітників які мають бронь....Тобно вже на коло 400-700 чол відмазани від мобілізації....
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01.05.2024 17:54
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Нарешті коля-мітбол тайванський-тищенко матиме реальну змогу вступити до війська задля захисту Батьківщини.
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01.05.2024 17:13 Ответить
Вже як мінімум троє мужиків міцної статури відмазались від участі у захисті України ,а дурники бігом в окопи.
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01.05.2024 18:12 Ответить
ото коля-мітбол і очолить штурмову розвід-диверсійну групу спеціального призначення, до складу якої "добровільно" вступлять оті троє клоунів на фото під вивіскою "центр надання адмінпослуг"
Свої фейси вони вже засвітили, свалу немає
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01.05.2024 18:16 Ответить
Умєров пакує валізи на місце Кубракова створювати тил до ПРиходу Єрмака у кабмін , СБУшники знімають трофейну зброю типу з чорними зброярами для піару, в Порту імені зернового коридору аграрноолігархату під Ккришею Камишина трусять за хабарі ... Ну і панеслаааась
В Україні упріздять інспектори - ось й усе пояснення цих вистав .
Одна надія- УМЕРОВАИХ У ЕРМАКА ВСЬОГО 5-6? Чи й МАЛЮК там з ними? Та ще багато всяких ПРитулилося?
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01.05.2024 17:19 Ответить
о даааааа,там уже точно наберут)))
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01.05.2024 17:21 Ответить
Усе, набагато простіше!
Військовозобов'я́заний (п. 9 ст. 1 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу») - особа, яка перебуває у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Військовозобов'я́заний-Українець, або йде і захищає свою Родину і Україну, або несе кримінальну відповідальність!!
Усе інше, то від московської агентури ІПСО, щоб нагадити Україні під час її боротьби з московітами та зірвати проведення Мобілізаційних заходів!!
Тобто або за Україну, або за її знищення московськими орками, як в отому ОРДЛО, мобілізованих «акакаяразніца», проти України!!
Слава Україні!
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01.05.2024 17:35 Ответить
чергове асваєніє средств, пархатими кірюшами!!!! І **** з цього ценру, яка РЕАЛЬНА користь, з цих потрачених в кизду коштів????
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01.05.2024 17:45 Ответить
В кожному такому центрі є керівник його зам при непоганій зарплаті...та ще 10-15 співробітників які мають бронь....Тобно вже на коло 400-700 чол відмазани від мобілізації....
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01.05.2024 17:54 Ответить
Цікаво скільки дронів, або чогось іншого можна було купити, і далі кожного місяця купляти, з кормушки цих жєржслужблвцаашкідників????
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01.05.2024 18:20 Ответить
або наприклад оплатити лікування покалічених!!!!
іопані клептомани-марадьори пархаті!! 😡😡
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01.05.2024 18:35 Ответить
А чи передбачено попереджувальні заходи щодо можливої тісняви, давки та спроб прорватися без черги?
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01.05.2024 18:39 Ответить
Можна взяти стіл, два крісла і посадити дєвушку з ТЦК в будь-якому супермаркеті - безкоштовно. Більше того - це суть роботи ТЦК, не центри створювати, а робити свою роботу зобовязані. Але в нас ніяк без роздування штатів і попилу.
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01.05.2024 20:25 Ответить
Створили. І шо?
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02.05.2024 11:16 Ответить
 
 