Минобороны открыло центр рекрутинга в Ужгороде. Он - уже 19-й в Украине. ФОТО
В среду, 1 мая, на Закарпатье начал работать новый центр рекрутинга. Он стал 19-м центром в Украине.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Ужгороде начал работу новый Центр рекрутинга украинской армии. Местонахождение: площадь Почтовая, 3 (помещение ЦНАП)", - сообщила заместитель министра.
По словам Калмыковой, если потенциальный рекрут ищет информацию о вакансиях и условиях службы, то он может посетить центр рекрутинга. Кроме этого, она отметила, что в центрах рекрутинга не раздают повестки - они имеют только информативную функцию. Однако чиновница добавила, что рекрутирование также возможно и после получения повестки об уточнении данных.
В новом рекрутинговом центре в Ужгороде доступны сотни вакансий от закарпатских подразделений Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.
Калмыкова добавила, что это не последний центр рекрутинга, открытый в Украине. По ее словам, вскоре Минобороны откроет дополнительные такие центры.
Первый центр рекрутинга в Киеве
Напомним, во вторник, 30 апреля, начал работать первый столичный центр рекрутинга украинской армии. Его открыли в помещении ЦПАУ Соломенского района.
Во время открытия заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова отметила, что обычно рекрутинговые центры разворачиваются в ЦПАУ, поскольку это место, где людям комфортнее всего получить административные услуги.
Рекрутинговые центры в Украине
Ранее Министерство обороны сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды ВСУ, который предусматривает добровольное приобщение к военной службе через центры рекрутинга и онлайн.
Гражданину надо пройти четыре этапа, среди которых:
- выбор должности и воинской части;
- собеседование и коммуникации с военной частью;
- оформление в ТЦК СП;
- направление для прохождения военной службы.
Сейчас рекрутинговые центры открыты в таких городах: Днепр, Запорожье, Львов, Полтава, Киев, Винница, Ужгород, Каменское, а также в Одесской области.
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Свої фейси вони вже засвітили, свалу немає
В Україні упріздять інспектори - ось й усе пояснення цих вистав .
Одна надія- УМЕРОВАИХ У ЕРМАКА ВСЬОГО 5-6? Чи й МАЛЮК там з ними? Та ще багато всяких ПРитулилося?
Військовозобов'я́заний (п. 9 ст. 1 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу») - особа, яка перебуває у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.
Військовозобов'я́заний-Українець, або йде і захищає свою Родину і Україну, або несе кримінальну відповідальність!!
Усе інше, то від московської агентури ІПСО, щоб нагадити Україні під час її боротьби з московітами та зірвати проведення Мобілізаційних заходів!!
Тобто або за Україну, або за її знищення московськими орками, як в отому ОРДЛО, мобілізованих «акакаяразніца», проти України!!
Слава Україні!
жєржслужблвцаашкідників????
іопані клептомани-марадьори пархаті!! 😡😡