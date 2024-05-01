Міноборони відкрило центр рекрутингу в Ужгороді. Це вже 19-й в Україні. ФОТО
У середу, 1 травня, на Закарпатті запрацював новий центр рекрутингу української армії. Він став 19-м центром в Україні.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Ужгороді розпочав роботу новий Центр рекрутингу української армії. Місцезнаходження: площа Поштова, 3 (приміщення ЦНАПу)", - повідомила заступниця міністра.
За словами Калмикової, якщо потенційний рекрут шукає інформацію про вакансії та умови служби, то він може відвідати центр рекрутингу. Крім цього, вона зазначила, що у центрах рекрутингу не роздають повістки – вони мають лише інформативну функцію. Однак посадовиця додала, що рекрутування також можливе і після отримання повістки про уточнення даних.
У новому рекрутинговому центрі в Ужгороді доступні сотні вакансій від закарпатських підрозділів Збройних сил, Нацгвардії та Державної прикордонної служби.
Калмикова додала, що це не останній центр рекрутингу, відкритий в Україні. За її словами, невдовзі Міноборони відкриє додаткові такі центри.
Перший центр рекрутингу у Києві
Нагадаємо, у вівторок, 30 квітня, запрацював перший столичний центр рекрутингу української армії. Його відкрили в приміщенні ЦНАП Солом’янського району.
Під час відкриття заступниця міністра оборони України Наталя Калмикова зазначила, що зазвичай рекрутингові центри розгортаються у ЦНАПах, оскільки це місце, де людям найкомфортніше отримати адміністративні послуги.
Рекрутингові центри в Україні
Раніше Міністерство оборони повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ, який передбачає добровільне долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.
Громадянину треба пройти чотири етапи, серед яких:
- Вибір посади та військової частини;
- Співбесіда та комунікації з військовою частиною;
- Оформлення у ТЦК СП;
- Направлення для проходження військової служби.
Наразі рекрутингові центри відкрито у таких містах: Дніпро, Запоріжжя, Львів, Полтава, Київ, Вінниця, Ужгород, Кам’янське, а також на Одещині.
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Свої фейси вони вже засвітили, свалу немає
В Україні упріздять інспектори - ось й усе пояснення цих вистав .
Одна надія- УМЕРОВАИХ У ЕРМАКА ВСЬОГО 5-6? Чи й МАЛЮК там з ними? Та ще багато всяких ПРитулилося?
Військовозобов'я́заний (п. 9 ст. 1 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу») - особа, яка перебуває у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.
Військовозобов'я́заний-Українець, або йде і захищає свою Родину і Україну, або несе кримінальну відповідальність!!
Усе інше, то від московської агентури ІПСО, щоб нагадити Україні під час її боротьби з московітами та зірвати проведення Мобілізаційних заходів!!
Тобто або за Україну, або за її знищення московськими орками, як в отому ОРДЛО, мобілізованих «акакаяразніца», проти України!!
Слава Україні!
жєржслужблвцаашкідників????
іопані клептомани-марадьори пархаті!! 😡😡