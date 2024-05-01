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Новини
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Міноборони відкрило центр рекрутингу в Ужгороді. Це вже 19-й в Україні. ФОТО

Міноборони відкрило центр рекрутингу на Закарпатті

У середу, 1 травня, на Закарпатті запрацював новий центр рекрутингу української армії. Він став 19-м центром в Україні.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Ужгороді розпочав роботу новий Центр рекрутингу української армії. Місцезнаходження: площа Поштова, 3 (приміщення ЦНАПу)", - повідомила заступниця міністра.

За словами Калмикової, якщо потенційний рекрут шукає інформацію про вакансії та умови служби, то він може відвідати центр рекрутингу. Крім цього, вона зазначила, що у центрах рекрутингу не роздають повістки – вони мають лише інформативну функцію. Однак посадовиця додала, що рекрутування також можливе і після отримання повістки про уточнення даних.

Читайте також: Із повістками для звірки облікових даних можна звертатися до рекрутингових центрів, - Міноборони

У новому рекрутинговому центрі в Ужгороді доступні сотні вакансій від закарпатських підрозділів Збройних сил, Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

Міноборони відкрило ще один центр рекрутингу

Міноборони відкрило ще один центр рекрутингу

Калмикова додала, що це не останній центр рекрутингу, відкритий в Україні. За її словами, невдовзі Міноборони відкриє додаткові такі центри.

Читайте також: У місті Кам’янське відкрився Центр рекрутингу української армії. Він став дев’ятим в Україні, - Міноборони

Перший центр рекрутингу у Києві

Нагадаємо, у вівторок, 30 квітня, запрацював перший столичний центр рекрутингу української армії. Його відкрили в приміщенні ЦНАП Солом’янського району. 

Під час відкриття заступниця міністра оборони України Наталя Калмикова зазначила, що зазвичай рекрутингові центри розгортаються у ЦНАПах, оскільки це місце, де людям найкомфортніше отримати адміністративні послуги.

Рекрутингові центри в Україні

Раніше Міністерство оборони повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ, який передбачає добровільне долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.

Громадянину треба пройти чотири етапи, серед яких:

  • Вибір посади та військової частини;
  • Співбесіда та комунікації з військовою частиною;
  • Оформлення у ТЦК СП;
  • Направлення для проходження військової служби.

Наразі рекрутингові центри відкрито у таких містах: Дніпро, Запоріжжя, Львів, Полтава, Київ, Вінниця, Ужгород, Кам’янське, а також на Одещині.

Автор: 

Рекрутинг (137) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+12
Нарешті коля-мітбол тайванський-тищенко матиме реальну змогу вступити до війська задля захисту Батьківщини.
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01.05.2024 17:13
+7
чергове асваєніє средств, пархатими кірюшами!!!! І **** з цього ценру, яка РЕАЛЬНА користь, з цих потрачених в кизду коштів????
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01.05.2024 17:45
+7
В кожному такому центрі є керівник його зам при непоганій зарплаті...та ще 10-15 співробітників які мають бронь....Тобно вже на коло 400-700 чол відмазани від мобілізації....
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01.05.2024 17:54
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Нарешті коля-мітбол тайванський-тищенко матиме реальну змогу вступити до війська задля захисту Батьківщини.
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01.05.2024 17:13 Відповісти
Вже як мінімум троє мужиків міцної статури відмазались від участі у захисті України ,а дурники бігом в окопи.
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01.05.2024 18:12 Відповісти
ото коля-мітбол і очолить штурмову розвід-диверсійну групу спеціального призначення, до складу якої "добровільно" вступлять оті троє клоунів на фото під вивіскою "центр надання адмінпослуг"
Свої фейси вони вже засвітили, свалу немає
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01.05.2024 18:16 Відповісти
Умєров пакує валізи на місце Кубракова створювати тил до ПРиходу Єрмака у кабмін , СБУшники знімають трофейну зброю типу з чорними зброярами для піару, в Порту імені зернового коридору аграрноолігархату під Ккришею Камишина трусять за хабарі ... Ну і панеслаааась
В Україні упріздять інспектори - ось й усе пояснення цих вистав .
Одна надія- УМЕРОВАИХ У ЕРМАКА ВСЬОГО 5-6? Чи й МАЛЮК там з ними? Та ще багато всяких ПРитулилося?
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01.05.2024 17:19 Відповісти
о даааааа,там уже точно наберут)))
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01.05.2024 17:21 Відповісти
Усе, набагато простіше!
Військовозобов'я́заний (п. 9 ст. 1 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу») - особа, яка перебуває у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Військовозобов'я́заний-Українець, або йде і захищає свою Родину і Україну, або несе кримінальну відповідальність!!
Усе інше, то від московської агентури ІПСО, щоб нагадити Україні під час її боротьби з московітами та зірвати проведення Мобілізаційних заходів!!
Тобто або за Україну, або за її знищення московськими орками, як в отому ОРДЛО, мобілізованих «акакаяразніца», проти України!!
Слава Україні!
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01.05.2024 17:35 Відповісти
чергове асваєніє средств, пархатими кірюшами!!!! І **** з цього ценру, яка РЕАЛЬНА користь, з цих потрачених в кизду коштів????
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01.05.2024 17:45 Відповісти
В кожному такому центрі є керівник його зам при непоганій зарплаті...та ще 10-15 співробітників які мають бронь....Тобно вже на коло 400-700 чол відмазани від мобілізації....
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01.05.2024 17:54 Відповісти
Цікаво скільки дронів, або чогось іншого можна було купити, і далі кожного місяця купляти, з кормушки цих жєржслужблвцаашкідників????
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01.05.2024 18:20 Відповісти
або наприклад оплатити лікування покалічених!!!!
іопані клептомани-марадьори пархаті!! 😡😡
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01.05.2024 18:35 Відповісти
А чи передбачено попереджувальні заходи щодо можливої тісняви, давки та спроб прорватися без черги?
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01.05.2024 18:39 Відповісти
Можна взяти стіл, два крісла і посадити дєвушку з ТЦК в будь-якому супермаркеті - безкоштовно. Більше того - це суть роботи ТЦК, не центри створювати, а робити свою роботу зобовязані. Але в нас ніяк без роздування штатів і попилу.
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01.05.2024 20:25 Відповісти
Створили. І шо?
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02.05.2024 11:16 Відповісти
 
 