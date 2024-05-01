Міноборони відкрило центр рекрутингу в Ужгороді. Це вже 19-й в Україні. ФОТО

У середу, 1 травня, на Закарпатті запрацював новий центр рекрутингу української армії. Він став 19-м центром в Україні.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Ужгороді розпочав роботу новий Центр рекрутингу української армії. Місцезнаходження: площа Поштова, 3 (приміщення ЦНАПу)", - повідомила заступниця міністра.

За словами Калмикової, якщо потенційний рекрут шукає інформацію про вакансії та умови служби, то він може відвідати центр рекрутингу. Крім цього, вона зазначила, що у центрах рекрутингу не роздають повістки – вони мають лише інформативну функцію. Однак посадовиця додала, що рекрутування також можливе і після отримання повістки про уточнення даних.

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У новому рекрутинговому центрі в Ужгороді доступні сотні вакансій від закарпатських підрозділів Збройних сил, Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

Калмикова додала, що це не останній центр рекрутингу, відкритий в Україні. За її словами, невдовзі Міноборони відкриє додаткові такі центри.

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Перший центр рекрутингу у Києві

Нагадаємо, у вівторок, 30 квітня, запрацював перший столичний центр рекрутингу української армії. Його відкрили в приміщенні ЦНАП Солом’янського району.

Під час відкриття заступниця міністра оборони України Наталя Калмикова зазначила, що зазвичай рекрутингові центри розгортаються у ЦНАПах, оскільки це місце, де людям найкомфортніше отримати адміністративні послуги.

Рекрутингові центри в Україні

Раніше Міністерство оборони повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ, який передбачає добровільне долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.

Громадянину треба пройти чотири етапи, серед яких:

Вибір посади та військової частини;

Співбесіда та комунікації з військовою частиною;

Оформлення у ТЦК СП;

Направлення для проходження військової служби.

Наразі рекрутингові центри відкрито у таких містах: Дніпро, Запоріжжя, Львів, Полтава, Київ, Вінниця, Ужгород, Кам’янське, а також на Одещині.