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Новини
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У Києві відкрили перший центр рекрутингу

рекрутинг

Перший столичний центр рекрутингу української армії відкрили в приміщенні ЦНАП Солом’янського району. Це 18-й рекрутинговий центр в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми відкриваємо 18-й рекрутинговий центр. Це центр рекрутингу української армії, який створюється місцевими органами влади. Це спільна ініціатива Міноборони та місцевої влади для того, щоб українці та українки, які хочуть захищати свою країну, мали можливість обрати собі посаду, обрати підрозділ і застосувати свої навички найкращим чином і реалізувати себе в Силах оборони", - наголосила під час відкриття заступниця міністра оборони України Наталя Калмикова.

Вона додала, що зазвичай рекрутингові центри розгортаються у ЦНАПах, оскільки це місце, де людям найкомфортніше отримати адміністративні послуги. За словами Калмикової, вже сотні осіб, які звернулись до рекрутингових центрів, підписали контракти з військовими частинами або проходять підготовку в навчальних центрах.

Своєю чергою голова Київської МВА Сергій Попко зауважив, що в рекрутингові центри приходять вмотивовані люди, які вкрай потрібні армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із повістками для звірки облікових даних можна звертатися до рекрутингових центрів, - Міноборони

"Україні потрібні вмотивовані люди, і Збройним силам теж потрібні вмотивовані люди. І це якраз місце, де вмотивована людина може себе реалізувати для захисту Батьківщини. Ви бачите, це без примусу, добровільно. В цьому місці не вручають повісток. Тому це місце, де можна визначитись з посадою і з військовою частиною, де в подальшому служити. Це дуже гарна ініціатива, ми її підтримуємо", - наголосив Попко.

Він додав, що рекрутинговий центр має бути провідником між громадянином і ЗСУ.

Також читайте: За півтора місяця існування рекрутингових центрів до них звернулися понад 450 людей. Близько 20% - це жінки, - Міноборони

Рекрутингові центри в Україні

Міністерство оборони України повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ. Запрацює механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.

Громадянину треба пройти чотири етапи, серед яких:

  1. Вибір посади та військової частини;
  2. Співбесіда та комунікації з військовою частиною;
  3. Оформлення у ТЦК СП;
  4. Направлення для проходження військової служби

Зокрема, вибрати посаду та військову частину громадяни можуть у центрах рекрутингу при ЦНАПах, на онлайн-платформах, у рекрутингових центрах окремих частин або у ТЦК СП.

Автор: 

Київ (19410) Рекрутинг (137)


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Топ коментарі
+4
Ого яка черга. Хто крайній?
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30.04.2024 16:09
+3
Запросіть туди працювати вчорашніх одеських тцкашників.
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30.04.2024 15:53
+3
а де черги? Зелебобіки, ваш вихід ))
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30.04.2024 16:10
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30.04.2024 15:48 Відповісти
Нема слів, одні емоції!
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30.04.2024 15:52 Відповісти
Запросіть туди працювати вчорашніх одеських тцкашників.
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30.04.2024 15:53 Відповісти
А саме так це і відбуватиметься. Бо юридично це ніяк не врегульовано. Все тримається на чесному слові...
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30.04.2024 16:05 Відповісти
Ого яка черга. Хто крайній?
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30.04.2024 16:09 Відповісти
а де черги? Зелебобіки, ваш вихід ))
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30.04.2024 16:10 Відповісти
Начальник продуктового складу десь у Львівські області?
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30.04.2024 16:28 Відповісти
а до цього часу не було???
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30.04.2024 16:41 Відповісти
на вході нікого, а з чорного ходу на інтєрєсующіхся чатують тцк
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30.04.2024 16:43 Відповісти
в цнапі? це щоб вручати повістки тим, хто прийшов оновити дані
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30.04.2024 17:13 Відповісти
Так нафіга тоді потрібні ТЦК СП.
Їх співробітникі на вихід після розслідувань їх діяльності, а самі ТЦК СП розформувати і анулювати.
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30.04.2024 17:32 Відповісти
Якщо в черзі спитають, я за Юзіком.
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30.04.2024 18:43 Відповісти
А почему не в Конче-Заспе не открыли там добрая часть домой построена за счет разворованной армии?
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30.04.2024 20:13 Відповісти
 
 