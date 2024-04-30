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В Киеве открыли первый центр рекрутинга

рекрутинг

Первый столичный центр рекрутинга украинской армии открыли в помещении ЦПАУ Соломенского района. Это 18-й рекрутинговый центр в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы открываем 18-й рекрутинговый центр. Это центр рекрутинга украинской армии, который создается местными органами власти. Это совместная инициатива Минобороны и местных властей для того, чтобы украинцы и украинки, которые хотят защищать свою страну, имели возможность выбрать себе должность, выбрать подразделение и применить свои навыки наилучшим образом и реализовать себя в Силах обороны", - отметила во время открытия заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Она добавила, что обычно рекрутинговые центры разворачиваются в ЦПАУ, поскольку это место, где людям комфортнее всего получить административные услуги. По словам Калмыковой, уже сотни человек, которые обратились в рекрутинговые центры, подписали контракты с воинскими частями или проходят подготовку в учебных центрах.

В свою очередь председатель Киевской ГВА Сергей Попко отметил, что в рекрутинговые центры приходят мотивированные люди, которые крайне необходимы армии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С повестками для сверки учетных данных можно обращаться в рекрутинговые центры, - Минобороны

"Украине нужны мотивированные люди, и Вооруженным силам тоже нужны мотивированные люди. И это как раз то место, где мотивированный человек может себя реализовать для защиты Родины. Вы видите, это без принуждения, добровольно. В этом месте не вручают повесток. Поэтому это место, где можно определиться с должностью и с воинской частью, где в дальнейшем служить. Это очень хорошая инициатива, мы ее поддерживаем", - подчеркнул Попко.

Он добавил, что рекрутинговый центр должен быть проводником между гражданином и ВСУ.

Также читайте: За полтора месяца существования рекрутинговых центров к ним обратились более 450 человек. Около 20% - это женщины, - Минобороны

Рекрутинговые центры в Украине

Министерство обороны Украины сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды ВСУ. Заработает механизм добровольного приобщения к военной службе через центры рекрутинга и онлайн.

Гражданину надо пройти четыре этапа, среди которых:

  1. Выбор должности и воинской части;
  2. Собеседование и коммуникация с воинской частью;
  3. Оформление в ТЦК СП;
  4. Направление для прохождения военной службы

В частности, выбрать должность и воинскую часть граждане могут в центрах рекрутинга при ЦПАУ, на онлайн-платформах, в рекрутинговых центрах отдельных частей или в ТЦК СП.

Автор: 

Киев (25472) рекрутинг (127)


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Топ комментарии
+4
Ого яка черга. Хто крайній?
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30.04.2024 16:09
+3
Запросіть туди працювати вчорашніх одеських тцкашників.
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30.04.2024 15:53
+3
а де черги? Зелебобіки, ваш вихід ))
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30.04.2024 16:10
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30.04.2024 15:48 Ответить
Нема слів, одні емоції!
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30.04.2024 15:52 Ответить
Запросіть туди працювати вчорашніх одеських тцкашників.
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30.04.2024 15:53 Ответить
А саме так це і відбуватиметься. Бо юридично це ніяк не врегульовано. Все тримається на чесному слові...
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30.04.2024 16:05 Ответить
Ого яка черга. Хто крайній?
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30.04.2024 16:09 Ответить
а де черги? Зелебобіки, ваш вихід ))
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30.04.2024 16:10 Ответить
Начальник продуктового складу десь у Львівські області?
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30.04.2024 16:28 Ответить
а до цього часу не було???
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30.04.2024 16:41 Ответить
на вході нікого, а з чорного ходу на інтєрєсующіхся чатують тцк
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30.04.2024 16:43 Ответить
в цнапі? це щоб вручати повістки тим, хто прийшов оновити дані
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30.04.2024 17:13 Ответить
Так нафіга тоді потрібні ТЦК СП.
Їх співробітникі на вихід після розслідувань їх діяльності, а самі ТЦК СП розформувати і анулювати.
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30.04.2024 17:32 Ответить
Якщо в черзі спитають, я за Юзіком.
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30.04.2024 18:43 Ответить
А почему не в Конче-Заспе не открыли там добрая часть домой построена за счет разворованной армии?
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30.04.2024 20:13 Ответить
 
 