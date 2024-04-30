В Киеве открыли первый центр рекрутинга
Первый столичный центр рекрутинга украинской армии открыли в помещении ЦПАУ Соломенского района. Это 18-й рекрутинговый центр в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня мы открываем 18-й рекрутинговый центр. Это центр рекрутинга украинской армии, который создается местными органами власти. Это совместная инициатива Минобороны и местных властей для того, чтобы украинцы и украинки, которые хотят защищать свою страну, имели возможность выбрать себе должность, выбрать подразделение и применить свои навыки наилучшим образом и реализовать себя в Силах обороны", - отметила во время открытия заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.
Она добавила, что обычно рекрутинговые центры разворачиваются в ЦПАУ, поскольку это место, где людям комфортнее всего получить административные услуги. По словам Калмыковой, уже сотни человек, которые обратились в рекрутинговые центры, подписали контракты с воинскими частями или проходят подготовку в учебных центрах.
В свою очередь председатель Киевской ГВА Сергей Попко отметил, что в рекрутинговые центры приходят мотивированные люди, которые крайне необходимы армии.
"Украине нужны мотивированные люди, и Вооруженным силам тоже нужны мотивированные люди. И это как раз то место, где мотивированный человек может себя реализовать для защиты Родины. Вы видите, это без принуждения, добровольно. В этом месте не вручают повесток. Поэтому это место, где можно определиться с должностью и с воинской частью, где в дальнейшем служить. Это очень хорошая инициатива, мы ее поддерживаем", - подчеркнул Попко.
Он добавил, что рекрутинговый центр должен быть проводником между гражданином и ВСУ.
Рекрутинговые центры в Украине
Министерство обороны Украины сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды ВСУ. Заработает механизм добровольного приобщения к военной службе через центры рекрутинга и онлайн.
Гражданину надо пройти четыре этапа, среди которых:
- Выбор должности и воинской части;
- Собеседование и коммуникация с воинской частью;
- Оформление в ТЦК СП;
- Направление для прохождения военной службы
В частности, выбрать должность и воинскую часть граждане могут в центрах рекрутинга при ЦПАУ, на онлайн-платформах, в рекрутинговых центрах отдельных частей или в ТЦК СП.
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Їх співробітникі на вихід після розслідувань їх діяльності, а самі ТЦК СП розформувати і анулювати.