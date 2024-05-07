В Минобороны рассказали, на какие должности в армии в первую очередь нужны люди: водители, механики, стрелки, операторы всех видов вооружения
Сейчас потребность в пополнении новыми военнослужащими различных специальностей имеют преимущественно части, которые непосредственно участвуют в сдерживании войск РФ.
Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный Министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
В ком сейчас есть потребность?
По его словам, речь идет о таких должностях, как водители, механики, стрелки, операторы всех видов вооружения, обслуга артиллеристов, операторы беспилотников и медики.
"Отдельный путь сейчас для медиков создан, чтобы человек, который имеет хотя бы базовое медицинское образование, мог в армию зайти именно на должность, предусматривающую медицинскую помощь", - отметил Бежевец.
Также, по его словам, есть большое количество вакансий в армии, которые связаны с логистикой, обслуживанием и ремонтом. Кроме этого, есть вакансии на штабные должности.
В целом, как отметил Бежевец, в центрах рекрутинга сейчас более 2000 вакансий. Еще 10 000 различных вакансий размещены онлайн непосредственно военными частями.
"Это то поле вакансий, из которого может подбираться человеком то, что его интересует. Из этих более 10 000 вакансий можно подобрать различные конкретные вакансии, которые максимально близки по специальности, по опыту, по видению человека", - заверил уполномоченный Минобороны по рекрутингу.
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бо в мене родича 52 роки фермера обілетили.
Гемає вже таких.
Бо видно так задумано, така політика. Емігранти не бунтують, не роблять майдани, а яка різниця хто сидить за трактором чи на будові.
а літінант Баканов має кричати з окопу "За мною !!!" ?
Але Ви ж самі виокремили родича-фермера,про квартальних вилупків і зелену Ко то окрема тема.
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- Не знаю, що ви робите там, але мені потрібен
сторож на автостоянку, 2/2. У будці є комп'ютер - зможеш там своєю
х***єю займатися
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Приблизно так
У принципі, з голубами, то ще реалістично
Возможно если бы вы платили все налоги то и родич вам бы не хвастался как лихо он ворует из бюджета, и вы бы не хлопали его одобрительно по плечу.
Что мешает лично вам сфотографировать все машины квартиры и дачи пары тройки местных чиновников и их родственников, и выложить их в каком нибудь канале?
Ги...
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а де поділися попередні люди з цих вакансій ? Не хоче розповісти?
Ну ждите, кацапа у себя за дверью, он расскажет про Кошевого.