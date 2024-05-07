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В Минобороны рассказали, на какие должности в армии в первую очередь нужны люди: водители, механики, стрелки, операторы всех видов вооружения

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Сейчас потребность в пополнении новыми военнослужащими различных специальностей имеют преимущественно части, которые непосредственно участвуют в сдерживании войск РФ.

Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный Министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

В ком сейчас есть потребность?

По его словам, речь идет о таких должностях, как водители, механики, стрелки, операторы всех видов вооружения, обслуга артиллеристов, операторы беспилотников и медики.

"Отдельный путь сейчас для медиков создан, чтобы человек, который имеет хотя бы базовое медицинское образование, мог в армию зайти именно на должность, предусматривающую медицинскую помощь", - отметил Бежевец.

Также, по его словам, есть большое количество вакансий в армии, которые связаны с логистикой, обслуживанием и ремонтом. Кроме этого, есть вакансии на штабные должности.

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В целом, как отметил Бежевец, в центрах рекрутинга сейчас более 2000 вакансий. Еще 10 000 различных вакансий размещены онлайн непосредственно военными частями.

"Это то поле вакансий, из которого может подбираться человеком то, что его интересует. Из этих более 10 000 вакансий можно подобрать различные конкретные вакансии, которые максимально близки по специальности, по опыту, по видению человека", - заверил уполномоченный Минобороны по рекрутингу.

Автор: 

Минобороны (9296) мобилизация (2737) рекрутинг (128)


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Топ комментарии
+25
Нічого, скоро його замінять мігранти, бо на них мобілізація не розповсюджується., так як вони громадяни інших країн. Вже є інфа, що агрохолдинги активно зондують цю тему. Тобто, українці мають право тільки дохнути на фронті, а жити тут будуть інші. Й це не жарт.
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07.05.2024 13:05
+15
патрулі ТЦК ознайомлені зі списком тих, хто потрібен ?

бо в мене родича 52 роки фермера обілетили.
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07.05.2024 12:37
+15
надійтесь
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07.05.2024 12:59
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Сортировать:
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патрулі ТЦК ознайомлені зі списком тих, хто потрібен ?

бо в мене родича 52 роки фермера обілетили.
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07.05.2024 12:37 Ответить
Ну сьогоднішній фермер--це хороший тракторист,механізатор, електрик,сварщик і т.інш. Так що не потрібно принижувати фермерів,бо як правило це хороші спеціалісти,які потрібні ЗСУ
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07.05.2024 12:53 Ответить
Мабуть, малося на увазі, що 52-річний фермер набагато корисніший країні там, де він був, а не на передовій
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07.05.2024 12:59 Ответить
Нічого, скоро його замінять мігранти, бо на них мобілізація не розповсюджується., так як вони громадяни інших країн. Вже є інфа, що агрохолдинги активно зондують цю тему. Тобто, українці мають право тільки дохнути на фронті, а жити тут будуть інші. Й це не жарт.
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07.05.2024 13:05 Ответить
Ага. Найди мігранта, який за 200 баксів на місяц буде пахати в полі.
Гемає вже таких.
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07.05.2024 13:14 Ответить
Це по-перше. А по-друге - офіційне працевлаштування іноземцев мало хто собі зможе дозволити з роботодавців. Бо за законом з 2019 року зарплатня іноземців не може бути меншою, ніж 10 мінімалок за тарифною сіткою. Тільки наймати вчорну.
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07.05.2024 13:38 Ответить
Давно вже немає такої вимоги щодо зарплати
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07.05.2024 22:49 Ответить
Своїх на фронт, емігрантів на роботи в тилу. А чому не навпаки?
Бо видно так задумано, така політика. Емігранти не бунтують, не роблять майдани, а яка різниця хто сидить за трактором чи на будові.
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07.05.2024 13:58 Ответить
ну на сегодня, ТРЦ с бородатыми детьми, по всей видимости, набагато кориснише...
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07.05.2024 13:15 Ответить
Однієї істини немає...З іншого боку,нефермер мешканець того ж села 52 роки має захищати гектари землі і статки фермера 52 роки?
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07.05.2024 13:31 Ответить
а Лисий з Кварталу має шось захищати ?

а літінант Баканов має кричати з окопу "За мною !!!" ?
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07.05.2024 14:49 Ответить
Звісно і лисі й кучеряві-незалежно від статків і здібностей,часи такі,що усі пригодяться.
Але Ви ж самі виокремили родича-фермера,про квартальних вилупків і зелену Ко то окрема тема.
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07.05.2024 16:23 Ответить
їм обом по 40 і вони не лохи
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07.05.2024 14:50 Ответить
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Приблизно так
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07.05.2024 13:04 Ответить
це легко пояснити чому впершу чергу візьмуть невійськову людину якогось слюсаря чи комбайнера тракториста електрика тощо, тому що вони немають військової облікової спеціальності , їх відразу направлять на навч. саме тому що потрібно у армії, але є повно кадрових військових з небойовими спеціальностями яких можна перевчити але цього звісно немає.
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07.05.2024 21:24 Ответить
За два года войны надеюсь военкоматы соизволят создать нормальные программы по ВУС,а совковые генералы не будут отправлять обслугу систем залпового огня в пехоту.
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07.05.2024 12:49 Ответить
надійтесь
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07.05.2024 12:59 Ответить
Точно. А в країні не стане корупції, перестануть красти на державних закупівлях, судді перестануть брати хабарі, ковбаса буде з чистого м'яса, а голуби сратимуть тільки у відведених місцях.

У принципі, з голубами, то ще реалістично
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07.05.2024 13:02 Ответить
ХОЧУ НАГОЛОСИТИ,КОРУПЦІОНЕР НЕ ТІЛЬКИ ТОЙ,ЩО БЕРЕ,А І ТОЙ ХТО ДАЄ, Тому давайте говорити чесно--Як правило ( особливо раніше) в правах водія була троячка--треба ДАТИ даїшнику. Дають САМі . А потім пішло поїхало---САмі даємо слідчому,щоб відмазатись від злочину,судді,прокурору. Вчителю,лікарю,і т.інш ТО хто породжує КОРУПЦІЮ--ВСІ.
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07.05.2024 13:37 Ответить
ну украл на миллиард и чо? от тюряги тоже сами дают денежный залог, почему не наголосив? А вчителі, лікарі - заезженная пластинка
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07.05.2024 14:58 Ответить
Коррупция в таких масштабах как в Украине возможна только с согласия и благословения населения. Начинается все с семейных и дружеских застолий и хвастовства родичами/свояками/друзьями судьями/депутатами и тд и тп, с дачей взяток, с неуплатой налогов.
Возможно если бы вы платили все налоги то и родич вам бы не хвастался как лихо он ворует из бюджета, и вы бы не хлопали его одобрительно по плечу.
Что мешает лично вам сфотографировать все машины квартиры и дачи пары тройки местных чиновников и их родственников, и выложить их в каком нибудь канале?
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08.05.2024 02:49 Ответить
Багато жіночок розгублено намагаються - і намагатимуться! - доказати, що їх набирали для роботи в модельних агенціях.
Ги...
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07.05.2024 12:57 Ответить
в мене був знайомий 42 річний біткоїнщик, який ще за день перед початком війни, бив себе клавою та п'яткою в груди, що буде в перших рядах добровольців які, в випадку війни, якої не буде й це все нагнітання, захищатимуть своє місто. сьогодні, більше чим через 2 роки, він його так і не захищає. тихо пішов в віртуал, рубить крипту і цого його таланту, я впевнений,, достатньо для тцк щоб він постійно оновлював у них свої дані та не був потрібний на фронті )))
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07.05.2024 13:09 Ответить
Ще рік і рекрутери ( ті, що наразі не вельми результативно вєщають з тєлємарахвону ) самі посунуть ... І наврядчи на штабні посади.
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07.05.2024 13:03 Ответить
Треба тих напівпяних мордоворотів-ухилянтів в пікселі та з автоматами, що ходять по вулицях під вивіскою ТЦК та виловлюють всіх калік, в першу чергу відправити на захист країни. А також незайвою би була допомога дітей чиновників, депутатів та їх помічників, вищого офіцерства і т.д. Має бути справедлива мобілізація. Усіх здорованів, які після початку війни всякими правдами і неправдами втекли за кордон, позбавити громадянства...
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08.05.2024 00:31 Ответить
Візьміть мене оператором червоної кнопки ракети з ядерною головкою ! Абіщаю нищити москалів мільйонами ! Де зараз москальня, там буде акєан !
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07.05.2024 13:59 Ответить
Також, за його словами, є велика кількість вакансій в армії, які пов'язані з логістикою, обслуговуванням і ремонтом. Окрім цього, є вакансії на штабні посади
=================
а де поділися попередні люди з цих вакансій ? Не хоче розповісти?
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07.05.2024 15:07 Ответить
Х-ня, х-ня… Критично потрібні недовбойоби будь-якої спеціальності.
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07.05.2024 15:51 Ответить
Этот список, отнесите и прибейте в кулуарах рады , к тумбе ораторской , чтоб все видели , и помнили не забывали . А на счет вакансий , там без списка все понятно, когда в бус запихают, там нет пробела , кто не нужен...
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07.05.2024 17:01 Ответить
Да мы уже поняли, как этим наперсточникам верить. Взяли на водителя, а потом через день перезаписали в штурмовики. Абы народ не испугать. Или штат штурмовиков заполнен? Видимо, 95 кварталом, братьями Ермака и Шурмы и сыном Мусейчук?
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07.05.2024 17:06 Ответить
А керівники що не потрібні?
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07.05.2024 17:09 Ответить
Керівні посади заброньовані за 95- кварталом та друзями Володимира нашого Зеленського
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07.05.2024 18:48 Ответить
Так їх замало, на підході кадровий голод.
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07.05.2024 20:39 Ответить
Два года ухилянты волали в голос 'нехай контрактники воюют!', ну хорошо, сделали возможность идти на контракт, по своему усмотрению - у ухилянтов опять зрада! Почему Кошовой не идет?!
Ну ждите, кацапа у себя за дверью, он расскажет про Кошевого.
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07.05.2024 17:57 Ответить
Хорошо о кацапах из Штатов размышлять?
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07.05.2024 22:11 Ответить
не лучше чем из Бельгии.
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07.05.2024 23:36 Ответить
Да ладно, лучше гораздо
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08.05.2024 02:52 Ответить
А ГЕНЕРАЛИ !?)
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07.05.2024 22:37 Ответить
 
 