В Минобороны рассказали, на какие должности в армии в первую очередь нужны люди: водители, механики, стрелки, операторы всех видов вооружения

Сейчас потребность в пополнении новыми военнослужащими различных специальностей имеют преимущественно части, которые непосредственно участвуют в сдерживании войск РФ.

Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный Министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

В ком сейчас есть потребность?

По его словам, речь идет о таких должностях, как водители, механики, стрелки, операторы всех видов вооружения, обслуга артиллеристов, операторы беспилотников и медики.

"Отдельный путь сейчас для медиков создан, чтобы человек, который имеет хотя бы базовое медицинское образование, мог в армию зайти именно на должность, предусматривающую медицинскую помощь", - отметил Бежевец.

Также, по его словам, есть большое количество вакансий в армии, которые связаны с логистикой, обслуживанием и ремонтом. Кроме этого, есть вакансии на штабные должности.

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В целом, как отметил Бежевец, в центрах рекрутинга сейчас более 2000 вакансий. Еще 10 000 различных вакансий размещены онлайн непосредственно военными частями.

"Это то поле вакансий, из которого может подбираться человеком то, что его интересует. Из этих более 10 000 вакансий можно подобрать различные конкретные вакансии, которые максимально близки по специальности, по опыту, по видению человека", - заверил уполномоченный Минобороны по рекрутингу.