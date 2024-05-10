Сухопутні війська створять рекрутинговий центр: Першочергово комплектуватимуть підрозділи безпілотних систем
Ухвалено рішення створити рекрутинговий центр з укомплектування військових частин та підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.
"Прийнято рішення про створення рекрутингового центру по укомплектуванню військових частин та підрозділів Сухопутних військ", - йдеться в повідомленні.
Першочерговим завданням центру визначено відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ вмотивованими кандидатами з необхідними якостями для подальшого навчання та здобуття військово-облікової спеціальності в напрямку безпілотних систем.
"Під час відбору кожний кандидат, що відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити. Базова загальновійськова підготовка забезпечуватиметься в межах спеціального навчального батальйону, фахова – також на базі окремого центру та під керівництвом фахівців з бойовим досвідом", - пояснив Павлюк.
Детальну інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 301 314
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