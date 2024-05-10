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Новини Війна
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Сухопутні війська створять рекрутинговий центр: Першочергово комплектуватимуть підрозділи безпілотних систем

Сухопутні сили ЗСУ створюють рекрутинговий центр

Ухвалено рішення створити рекрутинговий центр з укомплектування військових частин та підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

"Прийнято рішення про створення рекрутингового центру по укомплектуванню військових частин та підрозділів Сухопутних військ", - йдеться в повідомленні.

Першочерговим завданням центру визначено відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ вмотивованими кандидатами з необхідними якостями для подальшого навчання та здобуття військово-облікової спеціальності в напрямку безпілотних систем.

"Під час відбору кожний кандидат, що відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити. Базова загальновійськова підготовка забезпечуватиметься в межах спеціального навчального батальйону, фахова – також на базі окремого центру та під керівництвом фахівців з бойовим досвідом", - пояснив Павлюк.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 301 314

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Автор: 

Павлюк Олександр (216) Рекрутинг (140)


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Наркоманами,тими яким за 50,які "дрон" від "стопаря-соточка" не відрізняють.
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10.05.2024 13:34 Відповісти
"Під час відбору кожний кандидат, що відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити." А ті що не відповідають умовам, - будуть обрані штурмовими підрозділами, та й оператор дрона, за відсутності дронів, також не*7евий такий штурмовик, ага.
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10.05.2024 13:49 Відповісти
от придумали замануху а гарантії які? хрест на пузі??
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10.05.2024 14:27 Відповісти
 
 