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Новини Війна
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10 центрів рекрутингу створили на Житомирщині

На Житомирщині створили 10 рекрутингових центрів

У Житомирській області на базі ЦНАПів створено 10 центрів рекрутингу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Рекрутингові центри розташовано у приміщенні ЦНАП, тут громадяни можуть отримати інформацію та консультацію щодо служби у силах оборони та за бажанням рекрутуватися на обрану військову посаду й частину. В цих приміщеннях не проводяться заходи з вручення повісток", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що Центри також надають інформацію про вакансії у Збройних силах України, Національній гвардії та Державній прикордонній службі України.

Центри рекрутингу до ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві 30 квітня відкрили перший центр рекрутингу.

Станом на початок травня в Україні всього відкрито 20 центрів рекрутингу в різних областях.

Читайте: На центральному залізничному вокзалі Києва відкрили інформаційний пункт рекрутингу. ФОТОрепортаж

Автор: 

Рекрутинг (138) Житомирська область (1258)


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ооо .круто. тоесть по улицам теперь отлавливать не будут?
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08.05.2024 16:09 Відповісти
Це якийсь грьобаний совок: типу чим більше - тим краще. (?) А на якість роботи наплювати.

"Дадим стране угля - хоть мелкого, но *****"
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08.05.2024 16:20 Відповісти
Днями доцент Веніславьский повідомив суспільству, що працівників ТЦК що порушують Закон будуть притягати до відповідальності.

При цьому, відповідальність на думку цього доцента, що був протиправно представником Президента України в Конституційному суді України, а потім представником у Верховній раді України, виглядає не як кримінальна чи адміністративна, а у вигляді направлення цих осіб у бойові частини.

Тобто в розумінні доцента Веніславського служба у ЗСУ та бойових частинах це покарання.

Поки влада не змінить свого відношення до військових і буде вважати службу в ЗСУ покаранням, дика мобілізація не зупиниться та жодні Закони не зможуть налагодити цивілізовану мобілізацію та військовий облік.

Що ж стосується таких доцентів, вважаю, що їх діяльність дискредитує владу і вони не повинні займати посади пов'язані з виконанням функцій держави.

Адвокат Ростислав Кравець
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08.05.2024 16:29 Відповісти
ну, і скільки контрактів підписано в цих десяти центрах?
а скільки коштує утримувати, ці десять центрів?
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08.05.2024 16:30 Відповісти
То дуже складні питання
Але я можу відповісти на альтернативне.
Одне мобілізаційне розпорядження не підписане дев'ять років тому чотири рази є причиною усіх підписаних і не підписаних контрактів за останні два роки і майже три місяці.
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08.05.2024 16:52 Відповісти
 
 