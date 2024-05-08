10 центрів рекрутингу створили на Житомирщині

У Житомирській області на базі ЦНАПів створено 10 центрів рекрутингу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Рекрутингові центри розташовано у приміщенні ЦНАП, тут громадяни можуть отримати інформацію та консультацію щодо служби у силах оборони та за бажанням рекрутуватися на обрану військову посаду й частину. В цих приміщеннях не проводяться заходи з вручення повісток", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що Центри також надають інформацію про вакансії у Збройних силах України, Національній гвардії та Державній прикордонній службі України.

Центри рекрутингу до ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві 30 квітня відкрили перший центр рекрутингу.

Станом на початок травня в Україні всього відкрито 20 центрів рекрутингу в різних областях.

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