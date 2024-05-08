10 центрів рекрутингу створили на Житомирщині
У Житомирській області на базі ЦНАПів створено 10 центрів рекрутингу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"Рекрутингові центри розташовано у приміщенні ЦНАП, тут громадяни можуть отримати інформацію та консультацію щодо служби у силах оборони та за бажанням рекрутуватися на обрану військову посаду й частину. В цих приміщеннях не проводяться заходи з вручення повісток", - йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що Центри також надають інформацію про вакансії у Збройних силах України, Національній гвардії та Державній прикордонній службі України.
Центри рекрутингу до ЗСУ
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві 30 квітня відкрили перший центр рекрутингу.
Станом на початок травня в Україні всього відкрито 20 центрів рекрутингу в різних областях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Дадим стране угля - хоть мелкого, но *****"
При цьому, відповідальність на думку цього доцента, що був протиправно представником Президента України в Конституційному суді України, а потім представником у Верховній раді України, виглядає не як кримінальна чи адміністративна, а у вигляді направлення цих осіб у бойові частини.
Тобто в розумінні доцента Веніславського служба у ЗСУ та бойових частинах це покарання.
Поки влада не змінить свого відношення до військових і буде вважати службу в ЗСУ покаранням, дика мобілізація не зупиниться та жодні Закони не зможуть налагодити цивілізовану мобілізацію та військовий облік.
Що ж стосується таких доцентів, вважаю, що їх діяльність дискредитує владу і вони не повинні займати посади пов'язані з виконанням функцій держави.
Адвокат Ростислав Кравець
а скільки коштує утримувати, ці десять центрів?
Але я можу відповісти на альтернативне.
Одне мобілізаційне розпорядження не підписане дев'ять років тому чотири рази є причиною усіх підписаних і не підписаних контрактів за останні два роки і майже три місяці.