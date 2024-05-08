РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5526 посетителей онлайн
Новости Война
1 398 5

10 центров рекрутинга создали на Житомирщине

На Житомирщині створили 10 рекрутингових центрів

В Житомирской области на базе ЦПАУ создано 10 центров рекрутинга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Рекрутинговые центры расположены в помещении ЦПАУ, здесь граждане могут получить информацию и консультацию о службе в Силах обороны и, по желанию, рекрутироваться на выбранную военную должность и в часть. В этих помещениях не проводятся мероприятия по вручению повесток", - говорится в сообщении.

Там отметили, что Центры также предоставляют информацию о вакансиях в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе Украины.

Центры рекрутинга в ВСУ

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 30 апреля открыли первый центр рекрутинга.

По состоянию на начало мая в Украине всего открыто 20 центров рекрутинга в разных областях.

Также читайте: Более 3 тыс. человек уже обратились в Центры рекрутинга, более 1 тыс. - в процессе оформления контрактов или служат в ВСУ, - Минобороны

Автор: 

рекрутинг (128) Житомирская область (1387)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ооо .круто. тоесть по улицам теперь отлавливать не будут?
показать весь комментарий
08.05.2024 16:09 Ответить
Це якийсь грьобаний совок: типу чим більше - тим краще. (?) А на якість роботи наплювати.

"Дадим стране угля - хоть мелкого, но *****"
показать весь комментарий
08.05.2024 16:20 Ответить
Днями доцент Веніславьский повідомив суспільству, що працівників ТЦК що порушують Закон будуть притягати до відповідальності.

При цьому, відповідальність на думку цього доцента, що був протиправно представником Президента України в Конституційному суді України, а потім представником у Верховній раді України, виглядає не як кримінальна чи адміністративна, а у вигляді направлення цих осіб у бойові частини.

Тобто в розумінні доцента Веніславського служба у ЗСУ та бойових частинах це покарання.

Поки влада не змінить свого відношення до військових і буде вважати службу в ЗСУ покаранням, дика мобілізація не зупиниться та жодні Закони не зможуть налагодити цивілізовану мобілізацію та військовий облік.

Що ж стосується таких доцентів, вважаю, що їх діяльність дискредитує владу і вони не повинні займати посади пов'язані з виконанням функцій держави.

Адвокат Ростислав Кравець
показать весь комментарий
08.05.2024 16:29 Ответить
ну, і скільки контрактів підписано в цих десяти центрах?
а скільки коштує утримувати, ці десять центрів?
показать весь комментарий
08.05.2024 16:30 Ответить
То дуже складні питання
Але я можу відповісти на альтернативне.
Одне мобілізаційне розпорядження не підписане дев'ять років тому чотири рази є причиною усіх підписаних і не підписаних контрактів за останні два роки і майже три місяці.
показать весь комментарий
08.05.2024 16:52 Ответить
 
 