10 центров рекрутинга создали на Житомирщине
В Житомирской области на базе ЦПАУ создано 10 центров рекрутинга.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
"Рекрутинговые центры расположены в помещении ЦПАУ, здесь граждане могут получить информацию и консультацию о службе в Силах обороны и, по желанию, рекрутироваться на выбранную военную должность и в часть. В этих помещениях не проводятся мероприятия по вручению повесток", - говорится в сообщении.
Там отметили, что Центры также предоставляют информацию о вакансиях в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе Украины.
Центры рекрутинга в ВСУ
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 30 апреля открыли первый центр рекрутинга.
По состоянию на начало мая в Украине всего открыто 20 центров рекрутинга в разных областях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Дадим стране угля - хоть мелкого, но *****"
При цьому, відповідальність на думку цього доцента, що був протиправно представником Президента України в Конституційному суді України, а потім представником у Верховній раді України, виглядає не як кримінальна чи адміністративна, а у вигляді направлення цих осіб у бойові частини.
Тобто в розумінні доцента Веніславського служба у ЗСУ та бойових частинах це покарання.
Поки влада не змінить свого відношення до військових і буде вважати службу в ЗСУ покаранням, дика мобілізація не зупиниться та жодні Закони не зможуть налагодити цивілізовану мобілізацію та військовий облік.
Що ж стосується таких доцентів, вважаю, що їх діяльність дискредитує владу і вони не повинні займати посади пов'язані з виконанням функцій держави.
Адвокат Ростислав Кравець
а скільки коштує утримувати, ці десять центрів?
Але я можу відповісти на альтернативне.
Одне мобілізаційне розпорядження не підписане дев'ять років тому чотири рази є причиною усіх підписаних і не підписаних контрактів за останні два роки і майже три місяці.