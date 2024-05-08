10 центров рекрутинга создали на Житомирщине

В Житомирской области на базе ЦПАУ создано 10 центров рекрутинга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Рекрутинговые центры расположены в помещении ЦПАУ, здесь граждане могут получить информацию и консультацию о службе в Силах обороны и, по желанию, рекрутироваться на выбранную военную должность и в часть. В этих помещениях не проводятся мероприятия по вручению повесток", - говорится в сообщении.

Там отметили, что Центры также предоставляют информацию о вакансиях в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе Украины.

Центры рекрутинга в ВСУ

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 30 апреля открыли первый центр рекрутинга.

По состоянию на начало мая в Украине всего открыто 20 центров рекрутинга в разных областях.

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