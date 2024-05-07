Более 3 тыс. человек уже обратились в Центры рекрутинга, более 1 тыс. - в процессе оформления контрактов или служат в ВСУ, - Минобороны

В Центры рекрутинга, которых в Украине уже открыто 20, обратились уже более 3 тыс. человек, более 1 тыс. уже в процессе оформления контрактов или даже уже проходят службу в ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

"Уже открыто 20 таких рекрутинговых центров в разных точках Украины. И за это время, когда мы начали эту работу, более 3 тыс. человек уже обратились, и более 1 тыс. уже в процессе оформления контрактов или даже уже проходят службу в ВСУ", - сказала Калмыкова.

В свою очередь, уполномоченный Минобороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец отметил, что открытие информационных пунктов имеет целью проинформировать граждан о рекрутинге в украинскую армию, поскольку "далеко не все люди знают, что такая возможность есть".

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Относительно открытия на центральном железнодорожном вокзале Киева информационного пункта рекрутинга он отметил, что вокзал является хабом, откуда люди разъезжаются по всей стране. Соответственно, человек может узнать, есть ли возможность прийти в центр в том городе, куда он направляется, и узнать о возможности присоединиться к армии.

"Призываем всех обращаться, звонить, приходить и находить себя в Силах обороны Украины", - подчеркнул Бежевец.

Он также уточнил, что почти 3 тыс. 200 человек получили консультацию в Центрах рекрутинга с момента их открытия, и примерно тысячу человек Центры сопровождают сейчас, но "эта цифра ежедневно растет".

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"Примерно 1000 человек находятся в процессе оформления. То есть для людей продолжается или подбор вакансий, или они уже имеют контакт с военными частями, получили рекомендательные письма и дальше движутся по пути к воинской части. Результаты действительно хорошие", - отметил Бежевец.

Ранее сообщалось, что на центральном железнодорожном вокзале Киева открыли информационный пункт рекрутинга, где специально обученные работники "УЗ" будут предоставлять информацию о вакансиях в ВСУ и отвечать на распространенные вопросы о должностях в военных подразделениях.