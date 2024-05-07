Понад 3 тис. осіб уже звернулися до Центрів рекрутингу, більш ніж 1 тис. - в процесі оформлення контрактів або служать у ЗСУ, - Міноборони

До Центрів рекрутингу, яких в Україні вже відкрито 20, звернулися вже понад 3 тис. осіб, понад 1 тис. уже в процесі оформлення контрактів або навіть уже проходять службу в ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інерфакс-Україна, про це повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

"Уже відкрито 20 таких рекрутингових центрів у різних точках України. І за цей час, коли ми розпочали цю роботу, понад 3 тис. людей уже звернулися, і понад 1 тис. уже в процесі оформлення контрактів або навіть уже проходять службу в ЗСУ", - сказала Калмикова.

Своєю чергою уповноважений Міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець зазначив, що відкриття інформаційних пунктів має на меті поінформувати громадян про рекрутинг до української армії, оскільки "далеко не всі люди знають, що така можливість є".

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Стосовно відкриття на центральному залізничному вокзалі Києва інформаційного пункту рекрутингу він зауважив, що вокзал є хабом, звідки люди роз'їжджаються по всій країні. Відповідно, людина може дізнатися, чи є можливість прийти до центру в тому місті, куди вона прямує, і дізнатися про можливість приєднатися до армії.

"Закликаємо всіх звертатися, телефонувати, приходити і знаходити себе в Силах оборони України", - наголосив Бежевець.

Він також уточнив, що майже 3 тис. 200 людей отримали консультацію в Центрах рекрутингу з моменту їхнього відкриття і приблизно тисячу осіб центри супроводжують нині, але "ця цифра щодня зростає".

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"Приблизно 1000 осіб у процесі оформлення перебувають. Тобто людям триває або підбір вакансій, або вони вже мають контакт із військовими частинами, отримали рекомендаційні листи і далі рухаються шляхом військчастини. Результати справді хороші", - зазначив Бежевець.

Раніше повідомлялося, що на центральному залізничному вокзалі Києва відкрили інформаційний пункт рекрутингу, де спеціально навчені працівники "УЗ" надаватимуть інформацію щодо вакансій у ЗСУ та відповідатимуть на поширені запитання про посади у військових підрозділах.